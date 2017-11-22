Кадырову вручена медаль не Академии наук
В ранее опубликованных в различных СМИ («МК», «Ведомости», The New Times, «Дождь» и др.) сообщениях о медали РАН, врученной главе Чечни Рамзану Кадырову, содержится неверная информация. Кадырову была вручена вовсе не медаль РАН, а не имеющая отношения к Академии наук награда. Как сообщила пресс-служба РАН, ее точное название — Почетная золотая медаль ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина».
На сайте РАН отмечается, что золотые медали и премии присуждаются от имени Российской академии наук Президиумом РАН на основании результатов конкурсов, объявляемых Президиумом РАН.
Медаль Академии наук им. Блохина присуждается c 2015 за выдающиеся работы в области онкологии. В 2017 году ее лауреатом стал академик РАН Юрий Сергеевич Сидоренко за серию работ по теме: «Патогенетические аспекты развития опухоли и оптимизация методов диагностики, хирургического и лекарственного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями».
Возможно, ошибка взялась с государственных сайтов Чечни, но сейчас и на портале руководства Чечни, и в газете «Чечня сегодня» нет упоминания о том, что медаль принадлежит Академии наук.
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Метки: медаль, онкология, Рамзан Кадыров, РАН, фейк, Чечня
Ну, нравится российскому народу и «оппозиции» в особенности Кадырова «академиком» видеть. :)