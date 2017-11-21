Совет по науке при Минобрнауки: ротация и гендер

О существенной ротации в Совете по науке при Министерстве образования и науки рассказал на пресс-конференции 17 ноября его экс-председатель Алексей Хохлов, специалист в области физики полимеров, академик РАН и проректор МГУ им. М. В. Ломоносова [1]. Необходимо отметить, что среди прочего изменился гендерный состав высокого ареопага. На данный момент в Совете шесть женщин (ранее было две) и семнадцать мужчин, а в Секции молодых ученых теперь четыре представительницы прекрасного пола (ранее было три) и шестеро мужчин.

Как известно, каждые два года Совет должен меняться как минимум на треть, максимальный срок членства — шесть лет, председателем Совета можно быть не более четырех лет. Именно поэтому глава Совета Алексей Хохлов ушел со своего поста, оставшись в Совете еще на два года. Открытым голосованием председателем был избран астрофизик Юрий Ковалев, профессор РАН. Заместителем председателя Совета остается историк-античник Аскольд Иванчик, членкор РАН.

Алексей Ремович сообщил, что 14 ноября на 19-м заседании Совета, действующего с марта 2013 года, министр образования и науки Ольга Васильева и замминистра Григорий Трубников представили новых членов. В рамках очередной ротации 13 человек из 22 ушли из Совета по собственному желанию. Совет, в свою очередь, предложил министерству новые кадры.

В Совет были введены 14 исследователей, получивших максимум голосов и одобренных руководством Минобрнауки. Среди них: биолог Елизавета Бонч-Осмоловская, эксперт в физике «мягких» концентрированных сред Ольга Виноградова, математик Михаил Волков, эксперт в области биомедицины Елена Загайнова, сейсмолог Иван Кулаков, палеонтолог Алексей Лопатин, астрофизик Александр Лутовинов, лингвист Александр Молдован, гляциолог Ольга Соломина, физик Александр Сорин, математик Александр Цфасман, химик Анна Щербина, эксперт в области экономики образования и проректор Вышки Мария Юдкевич.

Как и раньше, Совет представляет ведущих ученых из крупнейших научно-образовательных центров России и из-за рубежа. Юрий Ковалев считает, что на ближайшие два года основной задачей Совета будет помощь Минобрнауки в работе над планом реализации Стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 года [2], включая новый проект федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».

Новыми членами Секции молодых ученых стали: нейробиолог Александр Василевский, материаловед Дина Дудина, физик Александра Калашникова и экономист Александр Тарасов. Секцию возглавил биолог Евгений Шеваль. Одной из острых проблем российской науки он считает отсутствие институциональных механизмов для создания новых научных лабораторий, для которых нужны и помещения, и ставки: «На грант группу создать можно, но если грант закончится, что делать группе? Ее же надо стабилизировать». Секция молодых ученых планирует заниматься вопросами поддержки карьерного роста молодых ученых, созданием комфортных условий для их работы.

На заседании 14 ноября обновленный Совет принял заявление о бюджете и конкурсах РФФИ [3], в котором он поддержал инициативу правительства РФ, принятую в первом чтении Госдумой РФ, о существенном увеличении бюджета РФФИ на 2018 год. В тексте также содержится призыв к Совету РФФИ «направить не менее половины объема дополнительно выделяемых средств на финансирование конкурса инициативных проектов фундаментальных исследований (конкурс „а“)». Совет считает, что эти деньги стоит распределить не только на увеличение размеров инициативных грантов, но и на увеличение их количества в два раза по сравнению с 2017 годом (см. стр. 9).

Члены Совета отмечают, что открыты для диалога. Свои предложения и обращения можно присылать по адресу contact@sovet-po-nauke.ru.

Наталия Демина

1. С подробной информацией о работе Совета и его составе можно ознакомиться на сайте sovet-po-nauke.ru.

2. government.ru/docs/28270/

3. www.sovet-po-nauke.ru/info/14112017-declaration_RFBR

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