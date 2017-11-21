Родом из Питера

Уважаемая редакция!

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Только я написал в своей колонке про необходимость изучения опыта противостояния давлению Запада в Зимбабве — и тут же реакционная военщина свергла известного борца с империализмом и колониализмом Роберта Мугабе. Может быть, в вашингтонском обкоме читают мои колонки и, поняв возможность усиления России за счет изучения зимбабвийского опыта, нанесли предупредительный удар?

Не знаю, всё может быть. Но происходящее лишний раз подтверждает известную истину: кадры решают всё. Очень многое зависит от того, кто находится на руководящих должностях и от того, кто этих руководителей окружает. Стоял Мугабе на своем посту — и не было у империализма никаких шансов поставить Зимбабве на колени. А теперь неоколониалистам без труда удастся превратить Зимбабве в сырьевой придаток Запада.

Да что там Зимбабве! Сравним то, что происходило с Россией в период руководства Бориса Николаевича Ельцина, любившего хорошо поработать с документами, и что стало с нашей страной под руководством действительно великого человека — Владимира Владимировича Путина.

Конечно, кадровый вопрос важен не только в жизни стран, но и в жизни отраслей, организаций. Поэтому важнейшей для развития нашей страны задачей является правильная расстановка кадров. И, соответственно, наиболее животрепещущий вопрос — откуда мы можем взять столько умных, профессиональных и порядочных руководителей, которым можно доверить руководство отраслями и предприятиями?

На этот вопрос ответ дала сама жизнь: кузница лучших кадров — город Санкт-Петербург. Город трех революций и родина всех президентов России XXI века. Жизнь постоянно дает нам понять: именно этот город представляет собой уникальный сплав столичности и региональности, является своего рода собирательным образом России во всем ее многообразии. Жителям Москвы часто свойственен столичный снобизм, товарищам из регионов — провинциализм. А питерцы лишены и снобизма столичных жителей, и свойственной жителям регионов провинциальности. Поэтому для развития страны нужно полагаться в первую очередь на питерские кадры.

В науке мы видим ровно то же самое: лидер трансформации российской науки, гуру нанобиоконвергенции Михаил Валентинович Ковальчук родом из Питера. Именно его вдохновение выдвинуло на первый план нанотехнологии, именно его гений собрал целый ряд сильных научных организаций в прорывную национальную лабораторию под эгидой Курчатовского института. Обремененный массой обязанностей по научному руководству, образовательной деятельности и просвещению народа, Михаил Валентинович два года назад вынужден был немного отойти от непосредственного управления деятельностью Курчатовского института и сделать директором института москвича Виктора Ильгисониса. Предполагалось, что Виктор Игоревич отработает на этом посту пять лет. Но что-то не задалось у москвича, вероятно, — не под силу ему оказалось руководить столь мощным и динамично развивающимся организмом, как Курчатовский институт.

Пришлось призывать питерцев: 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении директором Курчатовского института Дениса Юрьевича Минкина. Предвижу, что обиженные москвичи и профессиональные оппозиционеры начнут шептать по углам и даже публично ругаться: Минкин — ну что за жесть?! Бывший директор ЗАО «Нево табак», руководитель стрелкового клуба, сотрудник Академии противопожарной безопасности МЧС России — ну как может такой человек заняться оперативным управлением флагманом российской науки? Вспомнят и про претензии «Диссернета» к его диссертации: имеются, мол, там некорректные заимствования, паленый, мол, это доктор наук.

Что я могу сказать в ответ? Диссертации Минкина я не читал, но про него не скажешь, что он «академиев не кончал»: он ведь в противопожарной академии работал. Человек занятой, с разнообразными интересами и обязанностями, он, конечно, мог что-то в спешке и не закавычить — невелика беда. Главное, что всей своей деятельностью он показал свою разносторонность. Напомню и о том, что два последних года он руководил Петербургским институтом ядерной физики, входящим в состав НИЦ «Курчатовский институт». И ничего, не развалился институт ядерной физики.

В общем, не сомневаюсь, что столь ценный и разносторонний питерский кадр, как Денис Юрьевич, еще даст всем прикурить!

Ваш Иван Экономов

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