О чем промолчали на заседании Президиума РАН?

Вопрос о том, как улучшить работу системы научной аттестации в России, стал центральным на очередном заседании Президиума РАН 14 ноября 2017 года. Бурного обсуждения не случилось. Судя по всему, все дискуссии прошли заранее и в неофициальном порядке, и академики решили, что нужно действовать конструктивно, не упоминать имя Мединского всуе, а основной акцент сделать на теме вузов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени.

Передача такого права, помимо СПбГУ и МГУ, 19 вузам и 4 научным организациям [1] была названа академиками поспешной. Академики попросили Минобрнауки и Высшую аттестационную комиссию (ВАК) обеспечить «жесткий, гласный и публичный контроль» за такими организациями «с широким обсуждением в СМИ случаев присуждения ученых степеней на основе недобросовестных текстов диссертаций». В проекте постановления Президиума РАН по этому вопросу, распространявшемся на заседании, было сказано, что в семи вузах-счастливчиках «действуют диссертационные советы, в которых были защищены недобросовестные диссертации». Почему-то в проекте решения не была приведена более серьезная информация: 19 из 25 вузов, включая СПбГУ и МГУ, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени, являются героями «Диссернета» [2].

Имя министра культуры в этот день всё же прозвучало дважды — из уст академиков Александра Молдована и Роберта Нигматулина. Содержательное выступление первого мы публикуем в этом номере газеты, а второй в своей реплике сказал, что не может судить о качестве диссертации Мединского, но «когда затронута фигура министра, то нужно было четко показать общественности, почему было принято решение [сохранить ему степень], а этого сделано не было. И в этом виноват председатель ВАК».

Напомним, что заседание Президиума РАН по вопросам научной аттестации последовало как ответ на короткое выступление академика РАН Валерия Рубакова 24 октября, в котором тот, после пирровой победы Мединского, сохранившего степень доктора исторических наук, призвал Академию наук «дать свою оценку произошедшему событию, а президиум должен подумать о переформатировании работы ВАК, которая сильно буксует». В тот день за Мединского вступился первый заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, который попросил коллег не обращать внимания на «провокации СМИ», подчеркнув, что ознакомился с аттестационным делом министра культуры, и «видел все бумаги», и в них всё в порядке [3]. Правда, за кадром осталось, почему эти бумаги не смогли увидеть даже многие члены президиума ВАК и экспертного совета ВАК по истории.

На Президиуме РАН с основным докладом выступил председатель ВАК Владимир Филиппов, который отметил позитивные тенденции в работе комиссии. Самым большим успехом он считает значительное сокращение сети диссертационных советов (их число с 2012 по 2016 годы снизилось с 3327 до 2156), а также числа защищенных диссертаций (в 2012 году было защищено 2857 докторских, в 2016-м — уже 1448, число же кандидатских упало с 21 144 в 2012 году до 10 425 в 2016-м). Почему-то никто из членов Президиума не спросил его, ректора РУДН, почему его вуз — третий по числу кейсов с фальшивыми диссертациями в списке «Диссернета» [4]. Кажется, главе ВАК надо вызвать самого себя на ковер. Нерешенными вопросами, по мнению главы ВАК, остаются, в частности, участие исследователей со степенью PhD в качестве членов диссоветов и оппонентов, а также совершенствование номенклатуры научных специальностей. Он также уделил много внимания новой системе присуждения ученых степеней, независимой от ВАК.

В своем выступлении вице-президент РАН академик Алексей Хохлов подчеркнул, что «репутационная ответственность работает, когда есть репутация». Эти слова звучали особенно остро в присутствии нескольких героев «Диссернета» [5]. Один из таких героев — академик Борис Порфирьев должен был в тот день стать содокладчиком по теме «О прогнозе научно-технологического развития РФ на период до 2030 года», но вопрос отложили.

Алексей Ремович привел график Андрея Ростовцева по распределению количества недобросовестных диссертаций по годам (по данным «Диссернета»). На нем бурный рост фальшивых диссертаций 2003–2005 годов сменился резким падением в 2012-м, что может говорить об успешной работе ВАК. Впрочем, коллеги не спешат радоваться. Так, академик Виктор Васильев в сети «Фейсбук» заметил: «Методы „Диссернета“ ловят только совсем наглое сплошное списывание, и как только они (методы) стали видны, так ворье стало работать чуть-чуть тоньше, так что запросто не поймаешь».

Физик Андрей Ростовцев, один из создателей «Диссернета», приводит следующие данные: «По нашим оценкам, в 2016–2017 годах от 30 до 50% текстов всех диссертаций подвергаются сплошному глубокому рерайтингу. Очевидно, что многие это делают не потому, что диссертация списана, а потому, что боятся, что „Антиплагиат“ „увидит“ цитаты и совпадения с собственными публикациями автора. Действительно, такие „пересказанные своим языком“ диссертации труднее ловить, и они не попали на этот график.

Но дело даже не в технической стороне вопроса, которая вскоре будет решена, а в юридической сложности доказывания идентичности текстов. Как оказалось, абсолютное большинство наивных наблюдателей из числа юристов и экспертов искренне полагают, что вопросы этики можно втиснуть в правовые рамки. Тут-то и кроется основная засада».

В заключение обсуждения, глава ВАК и глава РАН призвали членов Академии более активно подавать кандидатуры в члены Экспертных советов ВАК.

На Президиуме было также объявлено, что следующее заседание пройдет 28 ноября в «Золотых мозгах» совместно с Российским историческим обществом. Оно будет посвящено революции 1917 года. Кроме того, стало известно, что академик РАН Лев Зелёный уходит с поста председателя Совета РАН по космосу. Эту позицию займет президент РАН Александр Сергеев. Лев Матвеевич становится замом председателя.

Наталия Демина

1. government.ru/media/files/JnFTLJA581O4J7RuZuruWKeKZAyWC 1V7.pdf

2. rosvuz.dissernet.org/collectionsv/125627

3. mk.ru/science/2017/10/24/prezident-ran-predlozhil-obsudit-strukturu-vak-posle-skandala-s-medinskim.html

4. biblio.dissernet.org/vuz/48372

5. rosvuz.dissernet.org/collections/127819

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