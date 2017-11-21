Как разорвать порочный круг?
Публикуем выступление академика РАН Александра Молдована на заседании Президиума РАН 14 ноября 2017 года, посвященное совершенствованию системы аттестации научных кадров в РФ.
Я напомню, что обсуждение этого вопроса на Президиуме было инициировано широким кругом научной общественности, озабоченной состоянием системы аттестации научных кадров в Российской Федерации. Эта озабоченность выражена в письме, которое подписало на сегодня уже более шестисот известных ученых, в том числе присутствующие в этом зале. Само письмо легко найти в Интернете [1].
Поводом для письма стал пресловутый «казус Мединского». Но письмо это, в сущности, не про Мединского, а про ценность научных степеней и про состояние нашей системы научной аттестации. Поэтому я считаю необходимым сообщить здесь об этом письме, выделив из его содержания два тезиса, которые кажутся мне главными:
- Нужно сохранить ВАК как единый государственный орган, контролирующий присуждение ученых степеней.
- Для эффективного исполнения ВАК своих функций необходимо установить такой порядок, при котором РАН могла бы непосредственно участвовать в формировании состава экспертных советов ВАК и ее президиума.
Почему мы говорим о необходимости сохранения ВАК?
Принятое президиумом ВАК решение по Мединскому объективно снижает в глазах общества ценность ученых степеней — независимо от того, какие объяснения даются в оправдание этого решения. Но главная опасность здесь в том, что такое решение нанесло удар по самой системе научной аттестации — и прежде всего по самой Высшей аттестационной комиссии. Это плохо, потому что снижение авторитета ВАК усиливает позиции тех, кто призывает к ее упразднению.
В результате мы получили то, что теперь отдельным образовательным и научным учреждениям предоставлено право самостоятельно, бесконтрольно присуждать ученые степени, и сейчас настойчиво предлагается идея всемерно расширять такую практику. Причем решения о присуждении такого права издаются сейчас на основе формальных бюрократических процедур, они не учитывают содержательных факторов.
Достаточно сказать, что в большинстве вузов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени, работают персонажи «Диссернета», которые являются авторами или научными руководителями диссертаций, содержащих масштабные некорректные заимствования. А в семи таких организациях продолжают действовать диссертационные советы, в которых были защищены недобросовестные диссертации.
Продолжение практики передачи права присуждения степеней от ВАК к диссертационным советам приведет к распаду всей системы научной аттестации и к еще большей девальвации ученых степеней.
Теперь второе. Академия наук должна активней участвовать в работе ВАК. И прежде всего — брать на себя ответственность за формирование состава экспертных советов ВАК и ее президиума. Необходимо, чтобы в состав экспертных органов входили только ученые, имеющие незапятнанную научную репутацию и безусловный авторитет в научном сообществе. И именно Академия наук может и должна обеспечить соблюдение этих принципов, поскольку научная экспертиза и оценка являются сферой ее компетенции.
Сейчас это делает Министерство образования и науки — и это делается совершенно непрозрачным способом. Так не годится. Нужно понимать, что, если в составе экспертных советов оказываются недобросовестные члены и они получают право утверждать составы диссертационных советов, мы никогда не избавимся от «фабрик фальшивых диссертаций». Некоторые из них продолжают работать, потому что по существующим законам заявление о лишении ученой степени рассматривается тем же советом, который присудил эту степень.
Участие РАН сделает процесс формирования советов открытым, и тогда, может быть, удастся разорвать этот порочный круг.
Александр Молдован
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Метки: #242, Александр Молдован, аттестация, ВАК, Владимир Мединский, выступление, дело Мединского, Диссернет, лишение ученой степени, научная экспертиза, некорректные заимствования, плагиат, Президиум РАН, РАН
«Академия наук должна активней участвовать в работе ВАК. И прежде всего — брать на себя ответственность за формирование состава экспертных советов ВАК и ее президиума.»
Наглядный пример того, что хороший учёный, как правило, превращается в рядового обывателя при решении вопросов, непосредственно не связанных с его профессиональной деятельностью.
В научных вопросах всё начинается с обзора — в каких условиях работает исследуемая система.
Сейчас ВАК работает в составе Минобра. Далее делаем небольшое мыслительное усилие — может ли этот орган эффективно контролировать советы, находящиеся в подчинении того же Минобра? Даст ли Минобр возможность другому ведомству (РАН) контролировать, пусть и косвенно, его работу? Другими словами — состоит ли Минобр из подвижников, борющихся за чистоту научных рядов, или из вполне обычных чиновников?
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Первое, с чего нужно начать — вывести ВАК из-под контроля Минобра и подчинить её напрямую главе правительства,(а если хочется экзотики — Счётной палате).
Далее — восстановить в полном объёме те права, обязанности и финансирование, которые ВАК имела при СССР.
И уже только после этого совершенствовать систему отбора экспертов.