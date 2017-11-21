Как разорвать порочный круг?

Публикуем выступление академика РАН Александра Молдована на заседании Президиума РАН 14 ноября 2017 года, посвященное совершенствованию системы аттестации научных кадров в РФ.

Я напомню, что обсуждение этого вопроса на Президиуме было инициировано широким кругом научной общественности, озабоченной состоянием системы аттестации научных кадров в Российской Федерации. Эта озабоченность выражена в письме, которое подписало на сегодня уже более шестисот известных ученых, в том числе присутствующие в этом зале. Само письмо легко найти в Интернете [1].

Поводом для письма стал пресловутый «казус Мединского». Но письмо это, в сущности, не про Мединского, а про ценность научных степеней и про состояние нашей системы научной аттестации. Поэтому я считаю необходимым сообщить здесь об этом письме, выделив из его содержания два тезиса, которые кажутся мне главными:

Нужно сохранить ВАК как единый государственный орган, контролирующий присуждение ученых степеней. Для эффективного исполнения ВАК своих функций необходимо установить такой порядок, при котором РАН могла бы непосредственно участвовать в формировании состава экспертных советов ВАК и ее президиума.

Почему мы говорим о необходимости сохранения ВАК?

Принятое президиумом ВАК решение по Мединскому объективно снижает в глазах общества ценность ученых степеней — независимо от того, какие объяснения даются в оправдание этого решения. Но главная опасность здесь в том, что такое решение нанесло удар по самой системе научной аттестации — и прежде всего по самой Высшей аттестационной комиссии. Это плохо, потому что снижение авторитета ВАК усиливает позиции тех, кто призывает к ее упразднению.

В результате мы получили то, что теперь отдельным образовательным и научным учреждениям предоставлено право самостоятельно, бесконтрольно присуждать ученые степени, и сейчас настойчиво предлагается идея всемерно расширять такую практику. Причем решения о присуждении такого права издаются сейчас на основе формальных бюрократических процедур, они не учитывают содержательных факторов.

Достаточно сказать, что в большинстве вузов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени, работают персонажи «Диссернета», которые являются авторами или научными руководителями диссертаций, содержащих масштабные некорректные заимствования. А в семи таких организациях продолжают действовать диссертационные советы, в которых были защищены недобросовестные диссертации.

Продолжение практики передачи права присуждения степеней от ВАК к диссертационным советам приведет к распаду всей системы научной аттестации и к еще большей девальвации ученых степеней.

Теперь второе. Академия наук должна активней участвовать в работе ВАК. И прежде всего — брать на себя ответственность за формирование состава экспертных советов ВАК и ее президиума. Необходимо, чтобы в состав экспертных органов входили только ученые, имеющие незапятнанную научную репутацию и безусловный авторитет в научном сообществе. И именно Академия наук может и должна обеспечить соблюдение этих принципов, поскольку научная экспертиза и оценка являются сферой ее компетенции.

Сейчас это делает Министерство образования и науки — и это делается совершенно непрозрачным способом. Так не годится. Нужно понимать, что, если в составе экспертных советов оказываются недобросовестные члены и они получают право утверждать составы диссертационных советов, мы никогда не избавимся от «фабрик фальшивых диссертаций». Некоторые из них продолжают работать, потому что по существующим законам заявление о лишении ученой степени рассматривается тем же советом, который присудил эту степень.

Участие РАН сделает процесс формирования советов открытым, и тогда, может быть, удастся разорвать этот порочный круг.

Александр Молдован

1. www.1julyclub.org/Node/177

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