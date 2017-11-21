Измененное состояние познания

В год десятилетия премии «Просветитель» ее лауреатами стали авторы трех научно-популярных книг. В номинации «естественные науки» победу одержала книга «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». В номинации «гуманитарные науки» по случаю юбилея были названы сразу два победителя: «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» и «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского». Церемония награждения прошла 16 ноября в московском театре «Градский холл» при большом стечении шампанского. Зал был до отказа заполнен учеными, научными журналистами и представителями издательского бизнеса. Специальный корреспондент ТрВ-Наука побывал на торжественном мероприятии, значительно поумнел и даже умудрился не ослепнуть от сияния лучших умов России.

Премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу года на русском языке была учреждена основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Авторы книг-лауреатов конкурса получают денежные премии в размере 700 тыс. руб. Авторы книг-финалистов конкурса получают денежные премии в размере 100 тыс. руб. Члены жюри в 2017 году: Алексей Семихатов — председатель жюри, докт. физ. -мат. наук, науч. сотр. Физического института им. П. Н. Лебедева РАН; Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве; Владимир Плунгян — докт. филол. наук, профессор, академик РАН, зам. директора Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова; Сергей Мироненко — докт. ист. наук, профессор, научный руководитель Государственного архива РФ; Екатерина Померанцева — канд. биол. наук, зав. лаб. ДНК-диагностики Центра генетики и репродуктивной медицины «ГЕНЕТИКО»; Сергей Кавтарадзе — искусствовед, историк архитектуры; Александр Панчин — канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Института проблем передачи информации РАН; Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса).



При входе в театральное фойе я встретил биолога Александра Панчина, члена жюри и автора книги «Сумма биотехнологии», лауреата премии-2016. В свете недавней жаркой схватки воинствующих атеистов и теологов за академическое пространство я решил с места в карьер пойти ва-банк.

— Бог есть? — осведомился я.

— Скорее нет, — отрезал Панчин.

— А Гарри Поттер?

— Безусловно, есть. В качестве литературного персонажа.

— Я думаю, та же история и с Богом…

Панчин отрывисто кивнул и устремился в сторону коллег, а я обзавелся бокалом шампанского и стал обмениваться тостами и репликами о новостях науки с другими гостями. Шум голосов переплетался с живой фортепианной музыкой.

В центре зала красовалась ширма с символикой премии и ее партнеров, а по левую и правую сторону организаторы установили люминесцентные трубчатые каркасы пирамиды с ромбовидным основанием и додекаэдра, внутри которого, как будто в электромагнитной ловушке, томилась девушка в темном коктейльном платье.

Я с опаской вошел внутрь додекаэдра. Удара током не последовало.

— Вы, наверное, Урания? — сымпровизировал я.

— Или Терпсихора, — рассеянно заметила девушка.

Я порывался пригласить ее на танец, но, увы, пространство не располагало к вальсу. В фойе было яблоку Ньютона негде упасть… К тому же звучал уже третий звонок. Интеллектуалы хлынули в двери зрительного зала.

Из информационного ролика зрители узнали о достижениях премии за эту декаду. Из более чем 1500 номинированных на премию книг 226 попали в длинный список, 80 — в короткий. Общий призовой фонд составил более 15 млн руб. Более 10 тыс. книг отправились в 125 библиотек по всей России от Калининграда до Владивостока. Более 300 лекций посетило более 40 тыс. человек. Скульптор Тигран Никогосян потратил на изготовление призовых статуэток около центнера бронзы. Побеждали чаще мужчины, чем женщины, но позиции постепенно уравниваются. На церемониях награждения было уничтожено 1500 литров шампанского (что не может не впечатлять: по литру на книгу из общего списка).

Церемонию вел председатель жюри физик Алексей Семихатов, показав себя блестящим шоуменом: он заготовил короткие провокационные вопросы финалистам.

Первыми на сцену поднялись авторы книги «С ума сойти!». Антон Зайниев увлекается психологией, учился на маркетолога, работает в IT. Он признался, что ограничивать интересы — путь в никуда, и мир спасет способность людей выходить за рамки собственного бэкграунда. Дарья Варламова — журналист, писатель и сценарист; она сказала, что любит поэзию XX века, котиков и безумие во всех его проявлениях, а самым главным достижением в жизни считает оптимизм.

— Какой величины должен быть большой город, чтобы в нем сойти с ума? — спросил Алексей Семихатов.

— Я думаю, это зависит не от величины города, а от богатства внутреннего мира, — не растерялась Дарья.

Дальше пришла очередь авторов книги «Кому нужна математика». Нелли Литвак — потомственный математик и перфекционист: золотая медаль, красный диплом, приз за лучшую диссертацию. Живет в Нидерландах и изучает большие сети. Считает писательство своим хобби и занимается популяризацией математики.

— Мы рассчитывали на самую широкую аудиторию и рассказали не про классические, а про современные теоремы, которые фактически зашиты под крышкой вашего компьютера, —

пояснила она.

Андрей Райгородский — профессор МГУ, директор школы прикладной математики и информатики, заведующий кафедрой дискретной математики МФТИ, преподаватель школы анализа данных «Яндекса». Читает безумное количество лекций в неделю, написал 22 научно-популярных книги, но успевает и путешествовать.

— Некоторые из нас, наверное, способны прочитать вашу книгу и узнать, кому нужна математика. Приняв это в качестве гипотезы, хочу спросить вас: кому все-таки не нужна математика?

— Никому! — ответил Андрей Райгородский.

— Математика не нужна никому! Нелли, есть ли коррекция?

— Всем, конечно, — ответила Нелли Литвак.

— Но там было всего одно отрицание. Получается, математика не нужна всем?

— Нет… Тех, кому не нужна математика, нет!

Научный журналист Ася Казанцева, выпускница биофака МГУ, лауреат-2014, имела все шансы повторить подвиг Марии Складовской-Кюри и стать лауреатом дважды благодаря книге «В интернете кто-то неправ!». Из ролика зрители узнали, что Ася якобы мечтает о детях, чтобы написать о них еще одну книгу, но сама финалистка тут же это опровергла:

— Кто делал этот ролик?! Ни о каких детях я не мечтаю!

— А удалось ли выяснить, кто, кроме вас, в Интернете неправ?

— В Интернете неправы все люди, которые неаккуратно обращаются с источниками. Иногда, конечно, это бываю я, но стараюсь, чтобы это случалось как можно реже, — ответила Ася.

Станислав Дробышевский, доцент кафедры антропологии биофака МГУ, вышел в финал с двухтомником «Достающее звено».

— Станислав, меня периодически в силу высокого роста просят что-то достать с верхней полки. Я — достающее звено?

— Полноценное!

— Что ваша книга может сказать мне обо мне?

— Как стать достающим звеном в следующем поколении, чтобы будущее было!

— Все могут стать полноценным достающим звеном?

— Если постараются — вполне. Далее были представлены финалисты в области гуманитарных наук.

Один из четырех авторов-составителей книги о судьбах остарбайтеров «Знак не сотрется» Николай Михайлов, доктор философских наук, рассказал:

— Мне казалось, что я много знаю о войне. Но когда я стал заниматься этой книгой, оказалось, что я не знаю одну из самых трагических страниц войны. Это угон наших соотечественников в Германию. А их было ни много ни мало 3 млн 200 тыс. человек.

Еще один автор-составитель историк-архивист Ирина Островская 17 лет назад пришла в общество «Мемориал» и работает там до сих пор. Она записала более 200 интервью с узниками ГУЛАГа и концлагеря Маутхаузен. На досуге Ирина открывает для себя новые страны и собирает марки; любит выслушивать людей и записывать их истории.

— Вас много. Как вы решаете, кто что делает? Как многоножка решает, какую ногу куда переставлять?

— Мне проще, за меня всё делают женщины, — пошутил Николай Михайлов.

— Мы писали о судьбах миллионов людей. Одному тут справиться сложно. Всегда трудно выбрать цитату и героя. Они все настолько замечательные, что сложно от кого-то отказаться, — сказала Ирина Островская.

Автор книги «История, или Прошлое в настоящем» Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, активно изучает две темы: историю российско-американских отношений и роль прошлого в нашей жизни. Он один из создателей Вольного исторического общества. Больше всего любит просто гулять по незнакомым городам и смотреть по сторонам. Увлекается чтением фантастики и коллекционированием монет.

— Мы слышим о мифах, которые полезнее, чем факты, — сказал историк, явно намекая на кейс с диссертацией министра культуры. — Мы не очень правильно понимаем, что такое исторический факт, мы совсем не понимаем, что такое историческая интерпретация. Наше общество достойно того, чтобы понимать значения прошлого в настоящем.

— Для чего вы написали эту книгу?

— Вы сейчас сказали, что гуманитарные науки — «тоже науки». Я хочу, чтобы слова «тоже» не было, когда говорят об истории.

Александр Пиперски, кандидат филологический наук, доцент РГГУ, вышел в финал с книгой «Конструирование языков». Выяснилось, что на досуге он любит прокатиться в трамвае и поиграть в футбол.

— Могли бы вы придумать язык, на котором удобнее вести сегодняшнюю церемонию?

— Думаю, логичнее всего вести церемонию на русском, чтобы поняли все присутствующие, — ответил лингвист.

Автор книги «Изобретено в России» Тим Скоренко — главный редактор журнала «Популярная механика», автор более 400 научно-популярных статей и романов на стыке фантастики и реализма, автогонщик; на досуге он снимает любительское кино, много путешествует.

— Россия — родина слонов?

— Нет.

— А родина чего?

— Амурских тигров!

— А родина чего СССР?

— В двух словах не расскажешь. Я вторую книжку сейчас пишу про это. Первая охватывает период от Петра I до Николая II.

Далее произошла небольшая интермедия. Актер и кинорежиссер Андрей Смирнов представил книгу Матвея Бронштейна «Солнечное вещество» — переиздание повестей 1930-х годов об открытии гелия, рентгеновских лучей и радиотелеграфа:

— Поражает компетенция автора во всех областях: астрономия, физика, оптика, химия. Он всё знает и рассказывает об этом языком, который понятен даже дебилу вроде меня. По физике у меня в школе, конечно, была пятерка, но я в ней ни хрена не понимаю. Главное — книга проникнута страстью и счастьем. Автор сам излучает сияние!

Кроме того, стало известно, что в честь столетия большевистского переворота оргкомитет принял решение учредить специальную номинацию «ХХ/17». Награду получили: книга Леонида Млечина «Подлинная история революции, или Стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году», курс Бориса Колоницкого на «Арзамасе» и проект Михаила Зыгаря «1917: Свободная История».

И вот пришло время объявлять лауреатов. Книгу «С ума сойти!», победителя в номинации «естественные науки», представила член жюри генетик Екатерина Померанцева:

— Книга раскрывает ужасно важную тему, недостаточно сильно представленную в современной научно-популярной литературе, причем не только с точки зрения научной, но также

с точки зрения социальной. Эта книга помогает нам посмотреть на людей, которые страдают психическими заболеваниями, несколько более дружелюбно и увидеть, может быть, себя в их числе. В целом книга работает против стигматизации, что очень существенно.

Антон Зайниев проявил большую скромность:

— В классическом понимании настоящий просветитель должен, естественно, обладать какой-нибудь научной степенью, исколесить пол-России с какой-нибудь важной темой, над которой он работает давно, и она у него в душе. Мы, конечно, совершенно неожиданно оказались в роли просветителей. Просто нельзя больше российскому обществу жить с такими представлениями о психиатрии, какие у нас сложились. Мы с Дашей не стали оглядываться на то, что мы не нейробиологи и не психиатры. Пришла пора сделать — и мы просто сделали.

— Мне очень приятно находиться здесь вместе с моим другом. Это было замечательное приключение — писать вместе книгу. Я очень рада, что у нас получилось привлечь внимание к этой теме. Для меня это признак того, что мы начали больше принимать собственную уязвимость. Мне кажется, настоящая работа над собой заключается как раз в спокойном приятии собственного несовершенства. Это путь к психическому оздоровлению. Я надеюсь, что психиатрия даже в России избавится от своего негативного имиджа. Все-таки идея того, что с внутренними демонами можно бороться с помощью рациональных методов, очень оптимистичная. Я думаю, по мере развития науки мы будем внутренних демонов побеждать всё больше и больше, — сказала Дарья Варламова.

Александр Пиперски, один из лауреатов в области гуманитарных наук, тоже не стал выпячивать свою роль в деле просвещения:

— Я чрезвычайно польщен доверием, которое жюри оказало такой, казалось бы, несерьезной книжке. Я, как и все в этом зале, вырос на книгах Якова Исидоровича Перельмана, и мне долго казалось, что популяризация науки — это Перельман и есть, а ничего более нового и интересного не существует. Меня очень радует тот факт, что эта ситуация изменилась. Я с большим трудом выхожу из книжного магазина, не потратив кучу денег на научно-популярные книги. Мне вспоминается стихотворение Бертольда Брехта о том, как Лао-цзы написал свою книгу «Дао дэ цзин». На этой книге, разумеется, красуется имя автора, но важнее, может быть, не сам автор, а люди, которые убедили его написать эту книгу. Чрезвычайно важно, что сформировалось такое сообщество, которое создает стимулы для появления интереснейших книг. Я хотел бы поблагодарить людей, которые с боем заставили меня написать эту книжку. И спасибо всем присутствующим: именно вы делаете дело просвещения в нашей стране.

Другой лауреат Ирина Островская, сказала следующее:

— У нашей книги, конечно, не четверо авторов. Вообще-то их сотни, даже тысячи. Мы представляем верхушку огромного айсберга. «Мемориал» занимается этой темой почти 30 лет. Нам удалось собрать сотни тысяч писем и голосов, чтобы рассказать о судьбах забытых жертв двух диктатур, людей из серой зоны. Они молчали до последнего, многие так и не сказали ничего о своей судьбе, потому что она не вписывалась ни в какие заданные идеологические рамки. К сожалению, почти все наши герои не дожили до сегодняшнего дня, но мы надеемся, что память о них сохранится.

Финальную реплику произнес учредитель премии Дмитрий Зимин:

— Мы сделали всё необходимое, чтобы премия существовала еще долго, очень долго, 10-15 лет, может быть, и больше. По крайней мере, за пределами бренности человеческого существования! Мы живем во время невероятных темпов изменений в технике, науке, представлений о нашем бытии. Я думаю, что один из немногих способов остаться хоть слегка в курсе дел и не стать маргиналом, не остаться на обочине в потоке информации, который на нас обрушивается, — это дружить с научно-популярной литературой. Она помогает нам быть адекватными изменениям, происходящим в мире. Сегодня праздник именно такой литературы. С праздником! Пойдемте выпьем…

И народ хлынул в банкетный зал. Там я заметил врача и биолога Никиту Шкловского-Корди. В последний раз мы виделись год назад на лекции библеиста Анны Шмаиной-Великановой в доме-музее Бориса Пастернака. Среди прочего там выяснилось, что эпитет «всемогущий» Бог приобрел лишь на рубеже IV и V веков нашей эры по инициативе блаженного Иеронима, который решил передать אֵל שַׁדַּי (Эль Шаддай) словами «Deus Omnipotens» — так Вергилий называет Юпитера в «Энеиде».

— Современная генетика позволяет по-новому взглянуть на историю Каина и Авеля, — заметил Никита Ефимович. — Авель был послушен букве, а Каин был экспериментатором и двигателем прогресса. Люди Каина построили первые города, выковали первые орудия из меди и железа, стали играть на гуслях и свирели. А в 1953 году от рождества Христова люди Каина открыли ДНК — текст, написанный не человеком. Оказалось, что буква Закона все-таки существует. Клетка, единственная существующая форма жизни, — это вычислительная машина, работающая по программе ДНК…

Напоследок необходимо отметить, что многие гости были удивлены выбором жюри в номинации естественных наук: почему, мол, премию получили не ученые, а журналисты с довольно-таки поверхностной книжкой? Очевидным победителем многие считали Станислава Дробышевского. Тем не менее книга «С ума сойти!» действительно закрыла важную лакуну и, похоже, в прямом и переносном смысле попала в нерв.

Выйдешь вперед, скажешь свое бу-бу,

так, чтобы вдруг не повредить рассудок,

и загудит забранная в трубу

тонкая кровь, ноша сердечных сумок.

Алексей Огнёв

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)