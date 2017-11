Инопланетные новости

Казалось бы, на тему поисков внеземной жизни вообще и разумной в частности трудно сказать что-то новое. Поэтому вроде бы нет большого смысла читать целую новую книгу на эту тему. Однако сборник «Одиноки ли мы во Вселенной?» меня приятно удивил.

Составителю удалось собрать под одной обложкой 19 небольших текстов разных авторов, и вместе они представляют очень интересный, широкий и по-хорошему пестрый современный взгляд на проблему существования внеземной жизни и наших перспектив ее обнаружить. Среди авторов не только астрофизики (хотя они, разумеется, составляют большинство), но и популяризаторы науки, журналисты, химики и биологи. Основная часть глав посвящена научным аспектам (происхождение жизни, возможность существования других форм жизни, изучение экзопланет и т. д.), но не забыты и другие вопросы, включая образ инопланетян в фантастической литературе и кинематографе. В итоге, кажется, каждый найдет для себя что-то интересное.

Конечно, искушенный читатель скажет, что многое из написанного в книге и так хорошо известно. Но, во-первых, многое, да не всё. Во-вторых, книга в первую очередь предназначена для читателя, не слишком искушенного в обсуждаемой теме. Поэтому авторы и редактор постарались сделать ее достаточно легкой для чтения, что им, на мой взгляд, удалось.

Мне наиболее интересным показалось развитие гипотезы о том, что контакт с высокоразвитой цивилизацией, вероятнее всего, произойдет отнюдь не между нами и какими-нибудь гуманоидами (или разумными жуками, осьминогами и т. д.). С «той стороны» вероятнее всего будет искусственный интеллект, поскольку всё чаще звучат голоса, говорящие, что трудно себе представить тысячи лет развития технической цивилизации без создания искусственного разума, превосходящего уровень создателей. Кроме того, существам из кремниевых чипов и проволочек будет проще бороздить космические просторы, в некотором смысле они могут быть крайне долгоживущими, а потому межзвездные расстояния для них не такой уж непреодолимый предел. Из-за этого, по мнению некоторых авторов, иной должна быть и стратегия поиска: изучать (прослушивать) надо не звезды, похожие на Солнце (и, соответственно, не планеты в зонах обитаемости), а объекты, которые могут быть более полезны для существования цивилизации самостоятельных роботов или киборгов.

Читателей, впервые обращающихся к теме внеземной жизни (или не читавших ничего со времен известной книги советского астрофизика Иосифа Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум»), скорее, могут заинтересовать новые данные по экзопланетам и связанные с этим исследования, а также рассуждения об альтернативной биологии, которым посвящено довольно много страниц (жалко только, что статья Сары Сигер, профессора физики и планетологии Массачусетского технологического института, получилась несколько куцей, — от ведущего специалиста в области экзопланетных исследований можно было ожидать более интересного материала; также немного странной выглядит глава о роли квантовых процессов в зарождении жизни, где кое-что балансирует на грани лженауки; не упущу случай посоветовать в этом месте недавнюю статья Кацнельсона, Вольфа и Кунина [1]). По планетам вокруг других звезд, действительно, сейчас идет мощный поток новых интересных результатов. Кроме того, есть много ожиданий от ввода в строй новых телескопов (таких как Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, планирующийся к запуску в 2019 году, и новые наземные телескопы с диаметром зеркал 25–40 м, которые войдут в строй в 2020-е годы) и спутников (TESS и CHEOPS, которые полетят в 2018-м, а затем и PLATO — в 2026-м). Также много новых открытий экзопланет ждут от уже успешно работающего на орбите спутника Gaia. В результате можно рассчитывать, что к концу 2020-х годов у нас будут данные по составу атмосфер землеподобных планет в зонах обитаемости (в частности, может быть, будет обнаружен кислород в достаточном количестве, чтобы можно было с некоторой степенью уверенности предполагать его биологическое происхождение), а также полное число известных экзопланет будет исчисляться десятками тысяч, приближаясь к 100 тысячам.

Стоит отметить, что на самом деле регулярно появляются новые интересные работы на тему SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Причем это не «философствование на том же месте», а уже как минимум осмысление новых данных в контексте поисков жизни за пределами Земли или внеземного разума. Но и кроме осмысления есть новые результаты поисков (да, нулевые, но новые!), разработка новых методов (например, для поисков в ИК-диапазоне — см. [2]) и их опробование и т. п. Кое-что из того, что появлялось в открытом архиве научных статей под эгидой Корнеллского университета (arXiv.org), можно найти у меня в обзорах (например, в разделе «прочее», сделав поиск по странице на слово “SETI” [3]). Из статей уже 2017 года выделю новые данные о прослушивании нескольких сотен близких звезд [4] в рамках программы Breakthrough Listen, обсуждение биомаркеров [5] и использование обновленной системы VLA (Very Large Array, комплекс из 27 радиотелескопов в штате Нью-Мексико) для поиска искусственных сигналов из близких галактик М31 (Туманность Андромеды) и М33 (галактика в Треугольнике) [6].

Показательно, что в книге представлен не только оптимистический взгляд («мы вот-вот найдем жизнь во Вселенной, может быть даже в Солнечной системе»), но и точка зрения пессимистов, полагающих, что жизнь вообще очень редкое явление, а уж высокоразвитая, да к тому же разумная и достигшая заметного технического уровня, — так тем более. В истории Земли всё сложилось крайне удачно для нас (по крайней мере пока): и динозавры вовремя вымерли, и цивилизация не застряла на примитивном уровне, и т.д., и т.п. Возможно, для того чтобы начать строить мощные телескопы и межпланетные зонды, нужно крайне экзотическое сочетание условий, которое в Галактике к настоящему моменту мало где реализовалось.

С другой стороны, «иных» можно найти прямо на Земле. Возьмем осьминогов. Им посвящена отдельная глава. Рассуждения об этих существах позволяют автору главы обсуждать идею о том, что обнаружение мыслящих инопланетян вовсе не обязательно приведет к полноценному контакту. Так что однобокой представленную картину тоже не назовешь. Безусловно, не все аспекты и мнения удалось представить на суд читателя, но такую задачу вряд ли можно решить в выбранном формате.

В переводе не обошлось без некоторых огрехов (скажем, прилагательное «планетарный» вместо «планетный» сильно раздражает) и (крайне редких) неточностей. Тем не менее книга читается очень легко (и, к слову, могла бы быть очень хороша как аудиокнига), и, как говорится, замеченные недостатки не снижают ценности представленной работы.

Отмечу, что книга совсем свежая — оригинал вышел в 2016 году. Поэтому информация там мало устарела. Хотя научные редакторы могли бы все-таки добавить комментарии, чтобы актуализовать ее на момент выхода издания на русском языке, а также отметить свежие интересные работы — например, довольно содержательную статью [7] об образах будущего человечества и проблеме SETI. Но это, в самом деле, мелочи, практически никак не меняющие смысла высказываний. Так что читатели получат актуальную информацию по обсуждаемым вопросам. А вопросы интересные!

