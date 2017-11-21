Космос

Аделаида — космопорт-2017

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Ксения Лисицына

Ксения Лисицына

Ксения Лисицына, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, рассказывает о двух космических форумах, на которых она побывала.

В течение последних недель сентября Аделаида стала центром Вселенной для всех, кто интересуется исследованием космоса. Девять лет Ассоциация космической индустрии Австралии [1] работала над тем, чтобы привезти к себе Международный астронавтический конгресс (IAC), а вместе с ним 4000 представителей отрасли из 80 стран мира.

Уже на церемонии открытия собравшимся объявили, что в стране появится свое космическое агентство [2]. Это решение нельзя назвать неожиданным, учитывая, что с момента запуска своего первого спутника в 1967 году Австралия успешно работает в области дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигации, а комплекс дальней космической связи к юго-западу от Канберры является частью сети радиоантенн, используемых Лабораторией реактивного движения NASA для управления космическими аппаратами и спутниками [3]. Появление же своего космического агентства позволит Австралии на равных участвовать в дискуссиях, ведущихся на мировой арене.

Южная Австралия планирует играть активную роль в развитии космической индустрии в стране. Университет Аделаиды — альма-матер Эндрю Томаса, американского астронавта австралийского происхождения, сменившего гражданство для участия в программе NASA, — предлагает всё больше технически ориентированных программ [4]. Вообще университеты Австралии с гордостью делились результатами своей работы и активно рассказывали о текущих и планируемых курсах.

Фото К. Лисицыной

Фото К. Лисицыной

IAC уникален тем, что это площадка для всех представителей космической отрасли, начиная от образовательных учреждений и стартапов и заканчивая лидерами индустрии и космическими агентствами. Участие в конгрессе — возможность увидеть своими глазами всех тех, о ком говорили весь прошлый год и будут говорить в течение следующего.

В некоторых случаях цифры отражают действительность нагляднее, чем восторженные описания, и это касается IAC в полной мере. Достаточно сказать, что за неделю было проведено 3000 технических презентаций. Ученые, инженеры и предприниматели со всего мира приехали представить результаты своей работы. Успеть посетить даже четверть мероприятий было совершенно невозможно, но по итогам я постараюсь выделить основные темы.

По словам главы Международной астронавтической федерации (IAF) Жана-Ива ле Галя (Jean-Yves Le Gall), главные вопросы этого конгресса — исследование глубокого космоса, наблюдения за изменениями климата и усиление роли частных компаний, которые привносят много нового в индустрию [5].

Самые громкие события прошедшего конгресса, пожалуй, были связаны с Марсом. В последний день работы конгресса Роберт Чемберс с коллегами из Lockheed Martin представили свое видение марсианской орбитальной станции и спускаемого аппарата, а после полудня основатель и СЕО SpaceX Илон Маск рассказал, чтó поменялось в его марсианском плане за прошедший с эпохального выступления в Гвадалахаре год, и осветил новые планы компании.

Так, инженеры из Lockheed Martin по заказу NASA планируют построить лагерь на марсианской орбите для постоянного проживания астронавтов (Mars Base Camp) [6], откуда те смогут спускаться на поверхность Марса для исследований.

BFR (Big Falcon Rocket) на Луне. Из презентации Илона Маска

BFR (Big Falcon Rocket) на Луне. Из презентации Илона Маска

Маск же сделал главный акцент на своей универсальной транспортной системе BFR (многоразовая сверхтяжелая ракета и пилотируемый корабль), которая по его плану будет способна не только доставить экипаж и грузы на Марс, но и за сравнительно небольшие деньги обслуживать МКС, Лунную станцию и доставлять пассажиров из одной точки Земли в другую за рекордно короткое время (30 минут из Нью-Йорка в Париж). Финансировать проект компания планирует из собственных средств, полученных за запуски спутников [7].

Особенно хочется отметить, что в своем стремлении попасть на Марс Маск не собирается пропускать другую важную веху — лунные исследования.

Вообще, Луна стала второй горячей темой конгресса, а по частоте упоминания и реалистичности планов, думаю, обогнала Марс. Чаще всего, конечно, говорят либо о Moon Village — концепте, предложенном Европейским космическим агентством (EKA), и о Deep Space Gateway — планируемой окололунной станции. И если Moon Village в том виде, в котором ее разработка предлагается ЕКА сейчас, скорее всего, так и останется мечтой ввиду отсутствия финансирования и мотивации частного сектора, то DSG имеет все шансы на реализацию.

Согласно предложенной NASA идее станция послужит базой для изучения поверхности Луны и одновременно промежуточным пунктом на пути землян к Марсу.

Проект еще не проработан в деталях, но Роскосмос и NASA уже подписали заявление о сотрудничестве [8]. Важно, что в такой напряженной политической обстановке стороны договорились о разработке технических стандартов, которые будут использованы для создания станции. В особенности это касается стыковочных узлов, которые, как и системы жизнеобеспечения, с учетом текущего опыта будут сделаны на основе российских разработок.

Пока еще рано говорить о конкретном распределении обязанностей и финансовых вложений при строительстве базы. Deep Space Gateway — сравнительно новая идея, предложенная NASA в прошлом году. Первые детали проекта появились только в этом году, а разговоры об участии в нем России ведутся примерно полгода. Так что пока рано забегать вперед, необходимо дождаться результатов работы российско-американских рабочих групп и подписания межправительственного соглашения.

Учитывая планы других космически развитых стран по освоению Луны, можно предположить внесение изменений в общую стратегию и объединение усилий. Уже сейчас глава Роскосмоса Игорь Комаров подтвердил, что участие в проекте стран БРИКС было одобрено и США, и Россией.

Все озвученные планы касаются уже недалекого будущего. И если сроки доставки людей на Марс или строительства окололунных космопортов можно поставить под сомнение, то чуть более скромные, но не менее амбициозные планы по работе в космосе обнадеживают. Так, ОАЭ, чье космическое агентство очень активно работало на протяжении всего конгресса, недавно анонсировали создание своего отряда астронавтов [9].

Фактически на сегодняшний день космическая программа ОАЭ является одной из наиболее перспективных среди новичков отрасли, учитывая колоссальную поддержку и интерес со стороны государства. Свой путь в ряды космических держав они разбили на несколько этапов: строительство маленьких спутников, научная миссия на Марс к 2020 году, набор в отряд астронавтов; проработан даже план «Марс-2117».

Интерес Эмиратов к космической индустрии оказался настолько сильным, что они единственными подали заявку на проведение у себя IAC 2020.

Организаторы конгресса выделили выступление Билла Ная — известного популяризатора науки и по совместительству исполнительного директора Планетарного общества. Отдельные мероприятия посвятили 60-летию запуска первого советского спутника и 50-летию Соглашения о космосе.

Особенно приятно отметить, что конгресс собрал огромное количество студентов и молодых специалистов, часть которых приехала благодаря стипендиям организаций-партнеров. Лучшего места, чтобы познакомиться с будущими коллегами, не найдешь. Вовлечению молодежи в работу на благо индустрии на форуме уделили традиционно много внимания. Специально для конкурса студенческих работ была выделена одна из технических сессий, а ЕКА провело несколько встреч для молодежи.

Главным организатором молодежного конгресса является Консультативный совет космического поколения (SGAC) при поддержке Управления по вопросам космического пространства ООН. В качестве спонсоров выступают лидеры отрасли, такие как Lockheed Martin, NASA и Blue Origin. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте SGAC и подать заявку. В случае одобрения заявки расходы ложатся на участника, однако обычно SGAC и организации-партнеры предоставляют трэвел-гранты.

Новое космическое поколение в сборе

Расскажу еще об одном мероприятии, состоявшемся накануне Международного астронавтического конгресса. 21–23 сентября 2017 года в австралийской Аделаиде прошел Конгресс космического поколения (Space Generation Congress, или SGC). Он проводится ежегодно и рассчитан на студентов и молодых специалистов космической отрасли (до 35 лет). Несмотря на то что форум проводился в Австралии, он собрал рекордное количество участников — 150 человек из 43 стран мира при 300 поданных заявках.

Огромный плюс проведения молодежного конгресса перед IAC заключается в том, что приезжающие на «взрослый» конгресс эксперты могут поучаствовать и в молодежном мероприятии. Фактически это был уникальный шанс для тех, кто только начинает свой путь в космической отрасли, познакомиться с руководителями и сотрудниками NASA, ESA и т. д. За эти три дня на молодежном конгрессе успели выступить Симонетта ди Пиппо из ООН, помощник директора NASA Уильям Герстенмайер, Ян Кристенсен из Secure World Foundation, представители Lockheed Martin, Blue Origin и многие другие.

Больше всего времени организаторы отвели работе в группах. Поскольку цель мероприятия — познакомить студентов с актуальными проблемами космической индустрии, молодым людям предложили попробовать решить некоторые из них. В этот раз темы варьировались от обсуждения концепта лунной базы ЕКА (Moon Village) до лазерной связи в космосе. К каждой группе были прикреплены модератор и один или несколько экспертов отрасли, а в итоге группа должна была презентовать получившееся решение. Очень приятно, что результаты группы по Moon Village были отмечены EKA и студентов пригласили выступить в рамках одного из европейских мероприятий на Астронавтическом конгрессе.

Закончился молодежный форум немного грустно: директор Консультативного совета космического поколения (Space Generation Advisory Council) Мину Ратнасабапати (Minoo Rathnasabapathy) сообщила, что в 2017 году покидает свой пост. На протяжении нескольких лет она была лицом этой организации и успела многое сделать. В одном из своих последних выступлений в качестве представителя SGAC Ратнасабапати отметила важность общения между разными поколениями в космической отрасли.

Помимо смены руководства SGAC ожидают и другие изменения: появление более удобного сайта, привлечение новых средств и т. д. Российское сообщество тоже не дремлет: весной в Санкт-Петербурге планируется очередное мероприятие из серии SpaceUp — конференций в формате коротких презентаций.

Следующий конгресс SGC пройдет в сентябре 2018 года в Бремене, что уже куда более доступно для россиян, так что самое время начинать готовить доклады.

Подводя итог, хочу сказать, что две недели в Австралии были для меня и тяжелыми, и волнующими, и очень радостными, и я искренне желаю всем интересующимся космосом попасть в следующем году на космический форум в Германию.

Ксения Лисицына

1. www.spaceindustry.com.au

2. minister.industry.gov.au/ministers/sinodinos/media-releases/turnbull-government-establish-national-space-agency

3. atfpress.com/product/space-in-australia/

4. www.jpl.nasa.gov/releases/92/release_1992_1430.html

5. www.youtube.com/watch?v=jjRDwbd09FM

6. lockheedmartin.com/us/ssc/mars-orion.html

7. www.reddit.com/r/space/comments/76e79c/i_am_elon_musk_ask_me_anything_about_bfr/

8. www.nasa.gov/feature/nasa-roscosmos-sign-joint-statement-on-researching-exploring-deep-space/

9. spacewatchme.com/2017/09/uae-talks-russia-training-emirati-astronauts-international-space-station-missions/

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