Аделаида — космопорт-2017

Ксения Лисицына, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, рассказывает о двух космических форумах, на которых она побывала.

В течение последних недель сентября Аделаида стала центром Вселенной для всех, кто интересуется исследованием космоса. Девять лет Ассоциация космической индустрии Австралии [1] работала над тем, чтобы привезти к себе Международный астронавтический конгресс (IAC), а вместе с ним 4000 представителей отрасли из 80 стран мира.

Уже на церемонии открытия собравшимся объявили, что в стране появится свое космическое агентство [2]. Это решение нельзя назвать неожиданным, учитывая, что с момента запуска своего первого спутника в 1967 году Австралия успешно работает в области дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигации, а комплекс дальней космической связи к юго-западу от Канберры является частью сети радиоантенн, используемых Лабораторией реактивного движения NASA для управления космическими аппаратами и спутниками [3]. Появление же своего космического агентства позволит Австралии на равных участвовать в дискуссиях, ведущихся на мировой арене.

Южная Австралия планирует играть активную роль в развитии космической индустрии в стране. Университет Аделаиды — альма-матер Эндрю Томаса, американского астронавта австралийского происхождения, сменившего гражданство для участия в программе NASA, — предлагает всё больше технически ориентированных программ [4]. Вообще университеты Австралии с гордостью делились результатами своей работы и активно рассказывали о текущих и планируемых курсах.

IAC уникален тем, что это площадка для всех представителей космической отрасли, начиная от образовательных учреждений и стартапов и заканчивая лидерами индустрии и космическими агентствами. Участие в конгрессе — возможность увидеть своими глазами всех тех, о ком говорили весь прошлый год и будут говорить в течение следующего.

В некоторых случаях цифры отражают действительность нагляднее, чем восторженные описания, и это касается IAC в полной мере. Достаточно сказать, что за неделю было проведено 3000 технических презентаций. Ученые, инженеры и предприниматели со всего мира приехали представить результаты своей работы. Успеть посетить даже четверть мероприятий было совершенно невозможно, но по итогам я постараюсь выделить основные темы.

По словам главы Международной астронавтической федерации (IAF) Жана-Ива ле Галя (Jean-Yves Le Gall), главные вопросы этого конгресса — исследование глубокого космоса, наблюдения за изменениями климата и усиление роли частных компаний, которые привносят много нового в индустрию [5].

Самые громкие события прошедшего конгресса, пожалуй, были связаны с Марсом. В последний день работы конгресса Роберт Чемберс с коллегами из Lockheed Martin представили свое видение марсианской орбитальной станции и спускаемого аппарата, а после полудня основатель и СЕО SpaceX Илон Маск рассказал, чтó поменялось в его марсианском плане за прошедший с эпохального выступления в Гвадалахаре год, и осветил новые планы компании.

Так, инженеры из Lockheed Martin по заказу NASA планируют построить лагерь на марсианской орбите для постоянного проживания астронавтов (Mars Base Camp) [6], откуда те смогут спускаться на поверхность Марса для исследований.

Маск же сделал главный акцент на своей универсальной транспортной системе BFR (многоразовая сверхтяжелая ракета и пилотируемый корабль), которая по его плану будет способна не только доставить экипаж и грузы на Марс, но и за сравнительно небольшие деньги обслуживать МКС, Лунную станцию и доставлять пассажиров из одной точки Земли в другую за рекордно короткое время (30 минут из Нью-Йорка в Париж). Финансировать проект компания планирует из собственных средств, полученных за запуски спутников [7].

Особенно хочется отметить, что в своем стремлении попасть на Марс Маск не собирается пропускать другую важную веху — лунные исследования.

Вообще, Луна стала второй горячей темой конгресса, а по частоте упоминания и реалистичности планов, думаю, обогнала Марс. Чаще всего, конечно, говорят либо о Moon Village — концепте, предложенном Европейским космическим агентством (EKA), и о Deep Space Gateway — планируемой окололунной станции. И если Moon Village в том виде, в котором ее разработка предлагается ЕКА сейчас, скорее всего, так и останется мечтой ввиду отсутствия финансирования и мотивации частного сектора, то DSG имеет все шансы на реализацию.

Согласно предложенной NASA идее станция послужит базой для изучения поверхности Луны и одновременно промежуточным пунктом на пути землян к Марсу.

Проект еще не проработан в деталях, но Роскосмос и NASA уже подписали заявление о сотрудничестве [8]. Важно, что в такой напряженной политической обстановке стороны договорились о разработке технических стандартов, которые будут использованы для создания станции. В особенности это касается стыковочных узлов, которые, как и системы жизнеобеспечения, с учетом текущего опыта будут сделаны на основе российских разработок.

Пока еще рано говорить о конкретном распределении обязанностей и финансовых вложений при строительстве базы. Deep Space Gateway — сравнительно новая идея, предложенная NASA в прошлом году. Первые детали проекта появились только в этом году, а разговоры об участии в нем России ведутся примерно полгода. Так что пока рано забегать вперед, необходимо дождаться результатов работы российско-американских рабочих групп и подписания межправительственного соглашения.

Учитывая планы других космически развитых стран по освоению Луны, можно предположить внесение изменений в общую стратегию и объединение усилий. Уже сейчас глава Роскосмоса Игорь Комаров подтвердил, что участие в проекте стран БРИКС было одобрено и США, и Россией.

Все озвученные планы касаются уже недалекого будущего. И если сроки доставки людей на Марс или строительства окололунных космопортов можно поставить под сомнение, то чуть более скромные, но не менее амбициозные планы по работе в космосе обнадеживают. Так, ОАЭ, чье космическое агентство очень активно работало на протяжении всего конгресса, недавно анонсировали создание своего отряда астронавтов [9].

Фактически на сегодняшний день космическая программа ОАЭ является одной из наиболее перспективных среди новичков отрасли, учитывая колоссальную поддержку и интерес со стороны государства. Свой путь в ряды космических держав они разбили на несколько этапов: строительство маленьких спутников, научная миссия на Марс к 2020 году, набор в отряд астронавтов; проработан даже план «Марс-2117».

Интерес Эмиратов к космической индустрии оказался настолько сильным, что они единственными подали заявку на проведение у себя IAC 2020.

Организаторы конгресса выделили выступление Билла Ная — известного популяризатора науки и по совместительству исполнительного директора Планетарного общества. Отдельные мероприятия посвятили 60-летию запуска первого советского спутника и 50-летию Соглашения о космосе.

Особенно приятно отметить, что конгресс собрал огромное количество студентов и молодых специалистов, часть которых приехала благодаря стипендиям организаций-партнеров. Лучшего места, чтобы познакомиться с будущими коллегами, не найдешь. Вовлечению молодежи в работу на благо индустрии на форуме уделили традиционно много внимания. Специально для конкурса студенческих работ была выделена одна из технических сессий, а ЕКА провело несколько встреч для молодежи.

Главным организатором молодежного конгресса является Консультативный совет космического поколения (SGAC) при поддержке Управления по вопросам космического пространства ООН. В качестве спонсоров выступают лидеры отрасли, такие как Lockheed Martin, NASA и Blue Origin. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте SGAC и подать заявку. В случае одобрения заявки расходы ложатся на участника, однако обычно SGAC и организации-партнеры предоставляют трэвел-гранты.



Новое космическое поколение в сборе

Расскажу еще об одном мероприятии, состоявшемся накануне Международного астронавтического конгресса. 21–23 сентября 2017 года в австралийской Аделаиде прошел Конгресс космического поколения (Space Generation Congress, или SGC). Он проводится ежегодно и рассчитан на студентов и молодых специалистов космической отрасли (до 35 лет). Несмотря на то что форум проводился в Австралии, он собрал рекордное количество участников — 150 человек из 43 стран мира при 300 поданных заявках.

Огромный плюс проведения молодежного конгресса перед IAC заключается в том, что приезжающие на «взрослый» конгресс эксперты могут поучаствовать и в молодежном мероприятии. Фактически это был уникальный шанс для тех, кто только начинает свой путь в космической отрасли, познакомиться с руководителями и сотрудниками NASA, ESA и т. д. За эти три дня на молодежном конгрессе успели выступить Симонетта ди Пиппо из ООН, помощник директора NASA Уильям Герстенмайер, Ян Кристенсен из Secure World Foundation, представители Lockheed Martin, Blue Origin и многие другие.

Больше всего времени организаторы отвели работе в группах. Поскольку цель мероприятия — познакомить студентов с актуальными проблемами космической индустрии, молодым людям предложили попробовать решить некоторые из них. В этот раз темы варьировались от обсуждения концепта лунной базы ЕКА (Moon Village) до лазерной связи в космосе. К каждой группе были прикреплены модератор и один или несколько экспертов отрасли, а в итоге группа должна была презентовать получившееся решение. Очень приятно, что результаты группы по Moon Village были отмечены EKA и студентов пригласили выступить в рамках одного из европейских мероприятий на Астронавтическом конгрессе.

Закончился молодежный форум немного грустно: директор Консультативного совета космического поколения (Space Generation Advisory Council) Мину Ратнасабапати (Minoo Rathnasabapathy) сообщила, что в 2017 году покидает свой пост. На протяжении нескольких лет она была лицом этой организации и успела многое сделать. В одном из своих последних выступлений в качестве представителя SGAC Ратнасабапати отметила важность общения между разными поколениями в космической отрасли.

Помимо смены руководства SGAC ожидают и другие изменения: появление более удобного сайта, привлечение новых средств и т. д. Российское сообщество тоже не дремлет: весной в Санкт-Петербурге планируется очередное мероприятие из серии SpaceUp — конференций в формате коротких презентаций.

Следующий конгресс SGC пройдет в сентябре 2018 года в Бремене, что уже куда более доступно для россиян, так что самое время начинать готовить доклады.

Подводя итог, хочу сказать, что две недели в Австралии были для меня и тяжелыми, и волнующими, и очень радостными, и я искренне желаю всем интересующимся космосом попасть в следующем году на космический форум в Германию.

Ксения Лисицына

1. www.spaceindustry.com.au

2. minister.industry.gov.au/ministers/sinodinos/media-releases/turnbull-government-establish-national-space-agency

3. atfpress.com/product/space-in-australia/

4. www.jpl.nasa.gov/releases/92/release_1992_1430.html

5. www.youtube.com/watch?v=jjRDwbd09FM

6. lockheedmartin.com/us/ssc/mars-orion.html

7. www.reddit.com/r/space/comments/76e79c/i_am_elon_musk_ask_me_anything_about_bfr/

8. www.nasa.gov/feature/nasa-roscosmos-sign-joint-statement-on-researching-exploring-deep-space/

9. spacewatchme.com/2017/09/uae-talks-russia-training-emirati-astronauts-international-space-station-missions/

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