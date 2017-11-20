Открытое письмо ученых В.В. Путину о подготовке Красной книги РФ
Научная общественность бьет тревогу по поводу ситуации, связанной с подготовкой Красной книги России. Министество природы РФ изменило процедуру принятия решений и состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций. Ученые обращаются с открытым письмом к Президенту РФ. Письмо открыто для подписания.
Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Ученые выражают свое возмущение событиями, произошедшими при подготовке нового издания Красной книги Российской Федерации – одного из важнейших инструментов сохранения природы нашей страны. За 30-летнюю историю в России сложилась понятная и открытая система обсуждения и принятия решений при подготовке Красной книги: ответственная госструктура формирует Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. При Комиссии создаются секции по различным систематическим группам. В состав секций приглашаются ведущие эксперты в области изучения и охраны видов животных, растений и грибов. После получения замечаний от членов Комиссии список выносится на обсуждение Бюро Комиссии, которое должно включать председателей всех секций.
В феврале текущего года Комиссия по Красной книге при Минприроды России подготовила проект приказа о новом списке видов, подвидов и популяций, предложенных для внесения в Красную книгу, который был утвержден Бюро Комиссии, но так и не был подписан Министром природных ресурсов и экологии России.
Минприроды России под давлением охотничьего лобби изменило процедуру принятия решений и состав самой Комиссии, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций. Была создана новая структура – Президиум Комиссии, наделенный абсолютными полномочиями по формированию персонального состава Комиссии, состава Бюро, планированию работ и принятию окончательных решений об исключении и занесении видов в Красную книгу. Теперь любое решение Комиссии и Бюро Комиссии может быть волюнтаристски изменено Президиумом без учета обоснованных аргументов ученых.
Это и произошло на первом заседании Президиума, который исключил из Списка большинство редких видов фауны, требующих незамедлительной охраны, но представляющих интерес для охотников как объекты охоты. Положение о Президиуме готовилось в полной тайне, ни один член Комиссии и член Бюро Комиссии не был поставлен в известность о его проекте. Впервые при формировании Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов определяющим стало не аргументированное мнение ученых – специалистов, а коммерческие интересы руководства охотничьих структур, промысловиков, индустрии дельфинариев и аквариумов.
В результате появления Президиума состав Красной книги РФ определяется не государственными задачами охраны природы, а коммерческими потребностями узкой группы людей, т.е. становится совершенно очевидным конфликт интересов. Будущее природы нашей страны теперь поставлено в полную зависимость от чиновников от охоты и представителей коммерческих охотничьих организаций.
Сохранение животного и растительного мира страны невозможно без мощной научной базы. Отстраняя ученых от работы над Красной книгой и лишая их права влиять на принятие решений, в объявленный Вами «Год экологии» Минприроды России обрекает на уничтожение последние популяции многих редких видов.
Мы категорически протестуем против такого подхода к организации охраны природы России и считаем необходимым вернуться к прежней структуре Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, прописанной в Приказе № 390 Минприроды России от 08.09.2014, исключив из ее состава представителей коммерческих охотничьих структур и большинство введенных в ее состав представителей охотничьих ведомств, отвечающих за использование животного мира, но не за охрану редких видов.
Мы обращаемся к Вам от имени всех ученых России, разделяющих нашу оценку ситуации, и просим Вас выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды России, которое нанесет непоправимый ущерб живой природе нашей страны.
Члены-корреспонденты РАН:
Суров Алексей Васильевич, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института микробиологии РАН;
Соколов Дмитрий Дмитриевич, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ученые, имеющие степень кандидатов и докторов наук:
Авилова Ксения Всеволодовна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
Артюхин Юрий Борисович, кандидат биологических наук, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
Баклушинская Ирина Юрьевна, доктор биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН;
Белик Виктор Павлович, доктор биологических наук, профессор, Южный Федеральный Университет;
Брандлер Олег Владимирович, кандидат биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;
Бурканов Владимир Николаевич, кандидат биологических наук, Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН;
Волошина Инна Вадимовна, кандидат биологических наук, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»;
Гаврилов Валерий Михайлович, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова; Гельтман Дмитрий Викторович, доктор биологических наук, директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
Голубева Татьяна Борисовна, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Глущенко Юрий Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, Школа педагогики Дальневосточного федерального университета;
Давыгора Анатолий Васильевич, кандидат биологических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический университет;
Дугинцов Василий Антонович, кандидат биологических наук, доцент, Комиссия по красной книге Амурской области;
Зубакин Виктор Анатольевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Клевезаль Галина Александровна, доктор биологических наук, пенсионер, работала — Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова;
Колчин Сергей Алексеевич, кандидат биологических наук, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
Корзун Леонид Петрович, доктор биологических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Коротяев Борис Александрович, доктор биологических наук, профессор, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
Лисицына Татьяна Юрьевна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Лобков Евгений Георгиевич, доктор биологических наук, профессор, Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский;
Мазин Лев Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, Московский государственный областной университет;
Мина Михаил Валентинович, доктор биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;
Мищенко Александр Леонидович, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Мысленков Александр Иванович, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»;
Никитский Николай Борисович, доктор биологических наук, профессор, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова;
Никольский Александр Александрович, доктор биологических наук, профессор, Российский университет дружбы народов;
Овсяников Никита Гордеевич, доктор биологических наук, независимый эксперт по животному миру и ООПТ;
Олейников Алексей Юрьевич, кандидат биологических наук, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
Переладова Ольга Борисовна, кандидат биологических наук, научный руководитель Центрально-Азиатской программы WWF России;
Покровская Лия Витальевна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В.Ломоносова;
Попов Сергей Владиленович, доктор биологических наук, член экспертной группы по млекопитающим;
Поповкина Анастасия Борисовна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В.Ломоносова;
Поярков Андрей Дмитриевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Пузаченко Андрей Юрьевич, доктор биологических наук, Институт географии РАН;
Раков Владимир Александрович, доктор биологических наук, профессор, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН;
Рогачева Энергия Васильевна, доктор биологических наук, профессор, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Розенфельд Софья Борисовна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Рябцев Виталий Валентинович, кандидат биологических наук, Российский Социально-Экологический союз, Иркутск;
Салькина Галина Петровна, кандидат биологических наук, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского природного заповедника и национального парка «Зов тигра»;
Семенов Дмитрий Валерьянович, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Сипко Тарас Петрович, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Соболев Николай Андреевич, кандидат географических наук, Институт географии РАН;
Сиренко Борис Иванович, доктор биологических наук, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
Сыроечковский Евгений Викторович, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Тирронен Константин Феликсович, кандидат биологических наук, ИБ Карельский научный центр РАН;
Токранов Алексей Михайлович, доктор биологических наук, директор Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН;
Томкович Павел Станиславович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова;
Туниев Борис Сакоевич, доктор биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации, вице-президент Российского герпетологического общества им. А.М. Никольского, Сочинский национальный парк;
Филатова Ольга Александровна, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Формозов Николай Александрович, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Харитонов Сергей Павлович, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Чернышев Алексей Викторович, доктор биологических наук, доцент, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, Владивосток;
Шаталкин Анатолий Иванович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова;
Шефтель Борис Ильич, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Шиенок Александр Николаевич, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Шпак Ольга Виленовна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
Эрнандес-Бланко Хосе Антонио, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
Открытое письмо открыто для подписания членами и профессорами РАН, а также исследователями, обладающими степенью кандидата или доктора наук. Для этого надо написать письмо по электронной почте по адресу: redbook.dec.2017@gmail.com
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Метки: биоразнообразие, Красная книга
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