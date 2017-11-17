Объявлены лауреаты премии «Просветитель» в 2017 году
16 ноября в концертном зале «Градский холл» были объявлены лауреаты премии «Просветитель» в 2017 году.
В номинации «естественные науки» победителем стала книга:
Дарья Варламова, Антон Зайниев,
«С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города».
М.: Альпина Паблишер, 2016
В номинации «гуманитарные науки» вопреки правилам премии в честь её десятилетнего юбилея были объявлены два лауреата:
Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская, Ирина Щербакова,
«Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».
М.: Издательство Agey Tomesh, 2016
Александр Пиперски,
«Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского».
М.: Альпина нон-фикшн, 2017
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