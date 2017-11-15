Заявление Совета по науке при Минобрнауки РФ о бюджете и конкурсах РФФИ

Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ приветствует инициативу Правительства РФ, принятую в первом чтении Государственной думой РФ, о существенном увеличении бюджета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 2018 год. Совет по науке призывает Государственную думу РФ законодательно закрепить это решение при принятии Государственного бюджета РФ на 2018 год во втором и третьем чтении.

Совет по науке призывает Совет Российского фонда фундаментальных исследований направить не менее половины объема дополнительно выделяемых средств на финансирование конкурса инициативных проектов фундаментальных исследований (код конкурс «а»), который является важнейшим инструментом финансирования фундаментальной науки в России и показал себя наиболее эффективным механизмом увеличения доли публикаций российских ученых в мировой науке, предусмотренной Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 599. Считаем необходимым направить дополнительное финансирования конкурса «а» как на увеличение размеров грантов, так и на увеличение их количества – в два раза от числа грантов, поддержанных РФФИ в 2017 году.

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