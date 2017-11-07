Уезжать нельзя остаться
Недавняя острая перепалка между двумя уважаемыми профессорами Сколтеха в прошлом номере нашей газеты [1] и в социальных сетях в очередной раз продемонстрировала, что вопросы отъезда ученых и аспирантов за рубеж и их возвращения продолжают крайне болезненно восприниматься не только российской научной общественностью, но и более широкой публикой, даже очень далекой от науки и образования. Для многих оказалось чрезвычайно важным уточнить, например, что вернуться в Россию можно хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее, даже так: целиком и полностью, но не окончательно [2].
Точно так же бурную дискуссию в комментариях на сайте газеты вызвала небольшая заметка в 233-м номере о необходимости и неизбежности интернационализации высшего образования, где в качестве положительного примера был приведен факультет математики ВШЭ, не менее 30% выпускников которого ежегодно получают приглашения продолжить свое образование за границей [3]. Как часто бывает в подобных случаях, громче всего звучат мнения, что, мол, раз учатся «бесплатно» или «за государственный счет», то пусть сначала оплатят свое образование, а потом уезжают. Иначе давайте, мол, сократим число бюджетных мест в «Вышке», раз они позволяют своим выпускникам просто так уезжать за рубеж. Такие претензии, часто высказанные в еще более острой форме: «А зачем это нужно России?» или «Нельзя, чтобы Штаты забирали у нас мозги бесплатно!», присутствуют в подобных обсуждениях постоянно.
Декан факультета математики НИУ ВШЭ Владлен Тиморин, сам получивший степень PhD в Университете Торонто (Канада) уже после того, как защитил кандидатскую диссертацию по другой работе в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН, счел важным и нужным продолжить и расширить обсуждение этого жгучего вопроса и более подробно осветить многие аспекты данной проблемы, даже вне зависимости от того, озвучены они уже были в коммментариях или нет. Его письмо в редакцию ТрВ-Наука мы публикуем далее.
1. А. Вершик, И. Дежина, Е. Америк и др. «Сравните два потока: туда и обратно» // ТрВ-Наука, № 240 от 24 октября 2017 года.
2. В. Ерофеев «Москва – Петушки», Альманах «Весть» (М.: Книжная палата, 1989).
3. А. Калиничев. Императив интернационализации // ТрВ-Наука, № 233 от 18 июля 2017 года.
Андрей Калиничев,
член редсовета ТрВ-Наука, профессор Высшего национального
института горных наук и телекоммуникаций (Institut Mines-Télécom Atlantique, Нант, Франция),
гл. науч. сотр. Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования
и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ
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> Как часто бывает в подобных случаях, громче всего звучат мнения, что, мол, раз учатся «бесплатно» или «за государственный счет», то пусть сначала оплатят свое образование, а потом уезжают.
Таких дебилов много кругом, даже среди всяких профессоров. Этим идиотам стоит объяснить раз и навсегда
1. Наши родители, деды и мы платим налоги и немалый процент
2. Часть из этих налогов идет на разные сферы: медицина, общественный транспорт, охрана правопорядка, содержание чинуш, образование, ...
3. Пока каждый гражданин не может в индивидуальном порядке отказаться от части налога (скажем пользуется частной медициной, услугами ЧОПА, репетитором) аргумент «пользуешься госуслугой — плати» не имеет смысла.
А если честно, то еще доплачивать студентам должны за жизнь в северной нигерии со стипендией 5000 рублей
Совершенно согласен с EКараваевой.
«Наши родители, деды и мы платим налоги и немалый процент...»
Если будет скучно, то прикиньте, пожалуйста, сколько составляют налоги со среднероссийской зарплаты.
Есть маленькая такая деталь. ВСЕ родители и деды платили налоги. Но лишь НЕКОТОРЫЕ могут получить за счет этих налогов бесплатное высшее образование. Этим высшее образование отличается от тех социальных благ, на которые скидываются все, но которые все и получают. Если уж вы так хотите справедливости, то надо бы вернуть часть налогов бездетным и тем. чьи дети в ВУЗ не пошли.
Я. собственно, не вижу разницы между двумя следующими ситуациями:
1. Чиновник украл часть моих налогов и вывез за границу.
2. Студент на мои налоги получил образование и уехал за границу.
В обоих случаях общество (и я в том числе) ничего не получили со своих налогов ни прямо, ни косвенно. Оправдание чиновника, что его предки тоже платили налоги, не канает.
«получил образование и уехал за границу». А если получил образование и разносит пиццу? Это гораздо более типично. Тогда он всё-таки платит налоги? А может наоборот претендует на свою часть доходов от продажи нефти и газа? Тогда логично при выезде взимать деньги за школу, детсад и вспоможение при родах. И выдавать причитающуюся долю государственных фондов и резервов.
Разносит пиццу? Да, бывает. Но это значит, что ему зря давали это самое высшее образование. Отражает неэффективность системы. Школа, детсад и роды? Я уже говорил. Школа, детсад и роды доступны ВСЕМ. Совершенно естественно, что доступное всем оплачивается всеми.
Бесплатное высшее образование тоже всем доступно.Даже в НГУ случался недобор на бюджетные места. Посмотрите средний балл по ЕГЭ, поступивших в на бюджетное место в какой-нибудь глубоко провинциальный университет. Очевидно, что их средние абитуриенты вообще не прилагали усилий к учёбе в школе.
Без проблем. давайте введем всеобщее бесплатное высшее, и у меня не будет претензий.
«...давайте введем всеобщее бесплатное высшее...»
Вот этого — не нужно.
Нужно просто оформлять кредит на образование.
1. Если человек учится в государственном ВУЗе и потом работает в одном из централизовано управляемых секторов экономики, то этот кредит — чистая формальность. Он автоматически постепенно списывается.
2. Если человек учится в частном ВУЗе и потом работает на частном предприятии, то кредит даёт банк в рамках соответствующих правил. И человек потом выплачивает.
3. Если некто учился в государственном ВУЗе, а потом ушёл работать в один из рыночных секторов (или уехал за рубеж), то в момент ухода (или отъезда) не выплаченная к этому времени часть кредита «материализуется» и человек начинает её реально выплачивать.
4. Если же случилось наоборот — то есть учился в частном ВУЗе (или приехал из-за границы), а работать пошёл в централизованную часть экономики, то государство берёт выплаты по кредиту на себя.
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Всё можно сделать более-менее пристойно. Была бы возможность привести управление экономикой к человеческому виду.
Совершенно верно. Мое высказывание в данном случае было просто риторическим приемом. Я намеренно «предложил» явную глупость.
Проблема высшего образования в том, что эта «глупость» фактически внедрена.
Хорошая схема. Я бы добавил, что государство здесь должно взять на себя страхование всяческих рисков за счет налогов. Дабы опасность разных форс-мажоров не отпугивала людей и не повышала стоимость.
«...страхование всяческих рисков...»
Образовательных кредитов в мире выдали тьму-тьмущую. Там всё уже давно придумано.
Нужно немного адаптировать к нашим конкретным условиям и пользоваться.
Именно это и является адаптацией под конкретные условия. Прекрасно вам известные условия плохо развитого рынка и невостребованности научных кадров.
“Студент на мои налоги получил образование и уехал за границу.”
Инвалид, прикованный к постели, на мои налоги получил лечение, и ушел пешком за границу. Такая ситуация вас не смущает? Студент, кстати, ничего не украл, а принесет он пользу обществу или нет – почем вам знать?
Инвалидом, к несчастью, может стать КАЖДЫЙ. Все под богом ходим. Еще раз повторю, что те социальные блага, которыми может пользоваться каждый, разумно оплачивать за счет всех. Принесет ли студент пользу? Действительно, не знаю. Вот пусть сначала принесет, а потом мы с ним и поговорим.
А в нынешние времена лучше поговорить с преподавателями ВУЗов. О мотивациях студентов. И полезности налоговых затрат на их обучение. С которых преподаватели и живут. Ведь полезность будущих выпускников и зарплаты их преподавателей — связанные вещи. Бесполезные для общества студенты — нищие преподаватели.
Студентом, как и инвалидом, тоже может стать каждый, но не каждый оными становится по известным причинам. Если общество хочет получать отдачу от налогов, оно и должно заботиться о мотивации студентов, создавая соответствующие рабочие места.
Вот именно.
Про полезность в России высшего образования к Ashу. Удивлюсь, Если из сотни студентов, которых сейчас учу хотя бы десять будут работать близко к специальности. И это количество зависит не от числа уехавших, а от состояния наукоемкого сектора экономики.
А я почему-то вижу разницу между украл и получил бесплатно.
«А я почему-то вижу разницу...»
Ну конечно — если получение запланировано, то всё в порядке.
«Прочитав в порядке обмена опытом биографии Наполеона, Чингисхана и других государственных деятелей, он стал поощрять своих подчиненных к безудержному грабежу, но непременно в крупных масштабах. В результате правительственный квартал соорудили из материалов, украденных Министерством строительства у Министерства водного транспорта, которое собиралось построить из них пристань на Вамбези; капитал для постройки железных дорог был похищен в Министерстве кокосового оборота; только злоупотребления позволили собрать средства для возведения зданий Суда и Следствия; словом, кражи и присвоения дали прекрасные результаты.
Хаувари, который к тому времени уже носил имя Отца Вечности, с большой помпой лично открыл Коррупционный банк, в котором каждый серьезный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными.»
С точки зрения законности и нравственности поведения конкретного человека разница, конечно, принципиальная.
«...получить за счет этих налогов бесплатное высшее образование.»
«В сегодняшних российских условиях подоходный налог с физических лиц не стал доминирующим в налоговой системе страны. Несмотря на то, что его отчисления увеличились в общей сумме всех доходов бюджета по сравнению с централизованной экономикой и по объему поступлений в бюджет, он занимает теперь третье место, уступая лишь налогам на добавленную стоимость и на прибыль, все же его доля в доходах консолидированного бюджета около 10 процентов...»
Эко вы комментариев строчите-под каждой новостью, работать нужно батенька!
У нас в стране в бюджете кроме налогов только две вещи — нефть и газ. И эти бабки прикарманила себе бывшая-ныняшняя номенклатура-ОПГ. Так что пока всем поровну деньги от разработки недр не приходят, считать нужно налоги... и процент, а не общее число от ЗП. А еще можно упущенную прибыль посчитать взяв например среднюю ЗП специалиста за рубежом.
Запомните — все кто уехали, получили хорошее образование не благодаря, а вопреки государству. И помогала им в этом кучка энтузиастов на мизерном окладе и они сами своим упорством. Всем работающим в РФ специалистам нада давать надбавку за вредные для мозга условия труда, вызванные окружающей действительностью
Фокус в том, что мы как раз к той самой кучке энтузиастов в той или иной степени и принадлежим. А вы нашим энтузиазмом пользуетесь для построения личной карьеры. Сами-то присоединиться к кучке энтузиастов не хотите? За мизерную зарплату преподавать студентам, которые грубо делятся на три категории. 1. Сынки и доченьки, которым нужен дипломчик. 2. Уезжающие, которые уже навострили лыжи. 3. Будущие развозчики пиццы.
А свои возмущения государством и ОПГ рекомендую направлять по соответствующему адресу.
Вот видите, когда студенты практически полностью делятся на эти три категории, я предпочитаю 2-ю. У них не приходится хотя бы по три раза принимать пересдачи.
Конечно было бы хорошо оставлять лучших студентов на кафедре. Но кафедре как правило им нечего предложить.
« студентам, которые грубо делятся на три категории»
«Грубо» — это верное слово.
1. «...работать нужно...Всем работающим в РФ специалистам нада давать надбавку за вредные...»
Хорошие Вы советы даёте. Очень полезные.
2. «...прикарманила себе бывшая...»
И что, по Вашему, нужно делать, чтобы привести экономику в порядок?
Увеличить количество энтузиастов, обучающих тех, кто собирается уехать?
Разумно.
Нельзя считать, что человек «получил», образование не раздают. Образование это род деятельности которым люди занимаются всю жизнь, помощь чья-то не обязательна и незначительна.
Большинство наших специалистов просто необходимо отправлять на работу. Одних для повышения квалификации, других чтобы знали как надо работать, а третьих настоятельно просить не возвращаться.
Род деятельности. Правильно. Но не работа. Собственное хобби и стрижка газона на своем участке — тоже род деятельности. Но никто как-то не просит на это денег у общества. Общество не вкладывается в личные хобби. А в образование вкладывается. По одной простой причине. Образованный человек работает на благо этого общества эффективнее, чем необразованный. Именно последующая работа на благо общества оправдывает затраты на образование. А если человек на благо общества не работает, то деньги на его образование потрачены зря.
«А если человек на благо общества не работает...»
Всё-таки много лучше, если человек выучит санскрит (пусть и без особой пользы для общества) чем если станет бандитом.
С другой стороны, образованный бандит опаснее необразованного.
Образованные, как правило, понимают, что выгоднее заниматься экономическими преступлениями. А в нормальной экономике такого рода деятельность заметной опасности не представляет, так как не может дестабилизировать систему.
Вопрос в том, что человек будет делать, выучив санскрит. Если будет изучать культуру Индии, писать книги и поднимать культуру общества — отлично! А если нет, кем он станет? Рабочим со знанием санскрита? Бандитом со знанием санскрита? Или обществу его до смерти кормить за то, что он санскрит выучил? Так это просто иная (узаконенная) форма бандитизма.
1. «Если будет изучать культуру Индии...»
Допустим. Но мы рассматриваем случай, когда человек делает это только для себя.
2. «Вопрос в том, что человек будет делать, выучив санскрит.»
В первую очередь важно, чего он делать, скорее всего, не будет. Например, вероятность того, что он увеличит уличную преступность, снизится.
3. «Или обществу его до смерти кормить за то, что он санскрит выучил?»
Ответ на этот вопрос зависит от уровня развития экономики.
В наших условиях — нет, только за то, что выучил, кормить не нужно.
4. «Так это просто иная...»
В нормальной экономике нарушения законов в области экономики намного менее опасны, чем уголовные преступления.
Просто для себя — сколько угодно. Но за свои деньги, а не за мои.
«Но за свои деньги, а не за мои.»
При нынешнем уровне развития — разумеется.
Ну так мы же о нынешней ситуации, а не о светлом будущем. Понятно, что чем выше уровень развития, тем больше благ, доступных всем. Сейчас всем доступно 11 лет школьного образования. И никто не спрашивает, какая у кого отдача от изучения истории в школе. А в светлом будущем, когда за общественный счет будет удовлетворятся мое хобби ( история и тактика наполеоновских войн), я не буду возражать, чтобы кто-то на тех же основаниях учил санскрит.
Вот последнее замечание очень верное. Как-то на научном форуме не принято напоминать это, но работа большинства ученых не приносит обществу никакого блага. Среднестатистический водитель автобуса с образованием физика гораздо полезнее чем среднестатистический физик.
И еще такой момент — уезжает очень малый процент людей. При всем уважении, форум ТрВ — это такой элитарный заповедник, очень слабо отражающий реальную статистику. Из моих знакомых из МГУ уехала наверное половина. Но вот из всех моих тверских знакомых однокашников, а это около сотни человек, уехало трое, включая меня и один вернулся. Поэтому ученые из Москвы тут считают копейки, но думают, что миллионы.
Если человек уезжает, чтобы потом вернуться, или активно сотрудничает с физическими и юридическими лицами страны, то почему бы и нет? Это полезно для страны и можно принести больше пользы уехав. Но и оплатить обучение тоже вполне справедливо. В конце концов уехавшие рассчитывают на лучшую оплату труда, чем в РФ (оплатить образование уехав чаще будет даже проще). Как вариант, представителям диаспоры можно было бы создать фонд оплачивающим обучение талантливым молодым Россиянам. Наверное, это неприятно чувствовать себя вором или предателем — почему бы и не заплатить ради избавления от этого чувства?
Вот я, например, учился в Советском Союзе бесплатно, да ещё и получал большую стипендию в 100 руб. На благо СССР не работал ни дня (по независящим от меня причинам). А многие ещё и комсомольцами были и после перестройки по специальности не работали и развалу СССР способствовали. Наверно всю жизнь ощущают себя ворами и предателями и ищут теперь как искупить свою вину.
не думаю. это ведь психологически некомфортное знание. Обычно придумывается самооправдание. Почти любой предатель так поступает. А уж воры так поголовно почти :).
Интересный вопрос: почему какой-то несчастный выпускник физфака, уехавший на phd или постдоком, должен чувствовать себя предателем и вором, а всякие там господа якунины (почитайте про Лондон, там очень забавно), ротенберги, тимченки, любители самолетов для собачек и домиков для уточек, и куча всей сопутствующей... хм... не будем её никак называть, а то и до экстремизьма недалеко, таковыми себя чувствовать не планируют, а очень даже наслаждаются жизнью, да еще и всем нам рассказывают — как правильно Родину любить?!
Во-первых, если сотрудничество осталось или там успел поработать и отработать или по старой памяти этот выпускник заскакивает прочитать лекцию- другу на родине, то никаких претензий.
Во-вторых, при средних затратах госбюджета на обучение одного студента физика 300 тыс. руб в год в год и 10 лет в школе тоже 300-400 т.р. за 10 лет, мы получаем почти 2 млн. рублей потраченных государством на бесплатное образование данного индивида и эти 2 млн рублей были изъяты у налогоплательщиков... А преподаватели получали еще и невысокую зарплату и некоторые из преподавателей явно старались, раз уж этот физик все же стал физиком и доучился до уровня человека которого берут на PhD. Лично этот физик спер у государства и налогоплательщиков 2 млн рублей (примерно) за вычетом той пользы что он успел принести, переведенных родственникам из-за рубежа средств, совместных научных проектов, консультаций и др. Людей которые украли 2 млн рублей обычно сажают в тюрьму... В Российских тюрьмах сидят люди похитившие подобные суммы... С точки зрения экономики принципиальной разницы нет между этим физиком и простым бухгалтером совершившим некие махинации...
Уехавшие из китая ученые принесли огромную пользу Китаю, уехавшие за рубеж казахи и киргизы тоже сделали много полезного своей родине. Почему уехавшие из России порой гордятся своим нежеланием приносить пользу людям которые обеспечивали их бесплатное образование?
“С точки зрения экономики принципиальной разницы нет между этим физиком и простым бухгалтером совершившим некие махинации...”
Принципиальная разница заключается в том, что бухгалтер работает на конкретное предприятие в конкретной стране, а физик работает на науку, которая наднациональна по определению. Поэтому, если физик производит реальные научные результаты мирового уровня, то никаких претензий к нему быть не может, независимо от его текущего местоположения. Претензии можно предъявлять к той стране, которая научными результатами воспользоваться не в состоянии.
Это конечно очень пафосно, но все-таки должно включать некое изначальное согласие между тем, кто дает деньги, и кто их берет.
Допустим ваш друг занял у вас крупную сумму денег. А потом говорит: знаешь, я отдал эти деньги в фонд спасения тропических лесов, на благо всего человечества, а значит, и на твое благо тоже. Так что ничего возвращать не буду, а ты можешь гордиться.
“некое изначальное согласие между тем, кто дает деньги, и кто их берет.”
Соглашение, безусловно, имеется: государство даёт деньги университету на подготовку физиков, и университет их готовит. Если эти физики настоящие, т.е. способные получать реальные научные результаты, значит, университет соглашение выполняет.
Да нет на самом деле никакого согласия. Если бы наше государство было согласно с вашим пониманием ситуации, оно бы на это денег давать не стало. Проблема в том, что это государственные деньги, то есть «ничьи» и для тех, кто дает, и для тех, кто берет, так что никто особо не задумывается. Частный капитал оговорил бы кучу условий, составили бы договор, который должен подписать и выполнять учащийся и т.п.
“Да нет на самом деле никакого согласия.”
Согласия не существует ни в одной сколь либо сложной сфере – везде имеются определенные разногласия. Поэтому, взаимоотношения сторон оформляются документальными соглашениями, которые между государством и университетом определенно имеются. Как конкретный университет их выполняет, и как государство это контролирует – отдельная тема.
«Согласия не существует ни в одной сколь либо сложной сфере...»
Тут дело не в наличии или отсутствии согласия, а в полном непонимании почти всеми участниками процесса экономического смысла, за этим процессом стоящего.
Всё происходит, в основном, просто по инерции, в силу сложившихся традиций.
1. «...совместных научных проектов, консультаций...»
Это можно спокойно вычеркнуть — в подавляющем большинстве случаев нашей экономике от этого пользы нет.
2. «Людей которые украли 2 млн рублей обычно сажают в тюрьму...»
Факт. Очень маленькая сумма.
Вот скажем, если слить в песок триллион...
«И это количество зависит не от числа уехавших, а от состояния наукоемкого сектора экономики.»
То-то и оно.
1. Подавляющее большинство населения, к сожалению, имеет понятие об экономике исключительно на уровне домохозяйства. Отсюда представление о том, что если деньги исчезли, то их украли.
А возьмём, скажем, хотя бы свежую историю с «Открытием».
Уж не знаю, сколько именно там украли, но не триллион же рублей! Куда делась львиная часть? Неправильно вложили. Казалось бы — куда яснее.
2. Абсолютно та же история со студентами. Видно же невооружённым взглядом, без всякой статистики — народ массово не работает по специальности.
И совершенно очевидно, что убыток от обучения уехавших — ничтожная величина по сравнению с убытком от обучения тех, кто не будет пользоваться полученными знаниями.
Но шум вокруг уехавших.
>И совершенно очевидно, что убыток от обучения уехавших — ничтожная величина по сравнению с убытком от обучения тех, кто не будет пользоваться полученными знаниями.
Жизнь полна парадоксов, многие люди зарабатывают больше и приносят больше пользы обществу, работая не по специальности, чем если бы работали по специальности. Бесплатное высшее образование и непонятное выделение бюджетных мест вузам приводит к тому, что люди выбирают специальность для обучения очень мало осмысленно, и не только наша нынешняя, но и никакая разумная экономика не могла бы им потом угодить рабочими местами.
1. «...непонятное выделение бюджетных мест вузам...»
А откуда берётся это выделение?
От неумения считать межотраслевой баланс? Ничего подобного — всё отлично известно.
Корень проблемы — в нежелании что-либо налаживать.
А вот уже это нежелание происходит из интересов очень узкой социальной прослойки.
2. «...никакая разумная экономика не могла бы им потом угодить рабочими местами.»
Так что минимально разумной экономики вполне достаточно.
Ученые обсуждают правомочность 27 статьи конституции РФ. Да, мозги утекли. Если для реализма хочется поговорить про экономику, то реализм такой. Уезжают потому, что на пути в науку в РФ стоит барьер, высокий и длинный, с момента прихода в отдел кадров НИИ и до кладбища. И еще длиннее и выше стоит барьер для обыкновенной повседневной жизни в РФ за рамками трудового эскапизма. Начать считать кто кому должен, — это поставить еще N+1 барьер и уезжать будут не после ВУЗА, а после школы. Но зато конечно будут сэкономлены деньги. Люмпен сожрет — не заметит. Но всегда есть надежда — популярный в РФ суррогат нормальной жизни.
>уезжать будут не после ВУЗА, а после школы.
Ну да, прямо вот так и будут уезжать, все подряд. В прошлый раз уже подсчитали: даже бесплатное высшее образование за границей с проживанием обойдется дороже, чем платное образование здесь.
1) Свобода и бабки — вещи не одного порядка. Что там куда из бюджета переливается — это вопрос третьестепенный.
Ну можно сделать то, что предлагают Denny и Ash. Сделать образование совсем уж платным. Через поколение получите помимо имущественного расслоения еще и культурное. Но только пропорция между культурным и не очень населением в РФ хуже, чем в США. Так что в РФ в каждом городе вместо гетто для криминала и наркоманов, будет гетто для людей с образованием. Не жизнь, а мечта. Выпускники МГУ будут гордиться как они опять всё здорово придумали.
И еще люди забывают, что в Германии допустим, водитель автобуса, болгарин, может иметь PhD по морским млекопитающим, а начальник отдела в Икее быть астрофизиком. А вот в РФ из-за границы никто не потащится на такой downshifting. И кто окажется водителем вашего вечернего автобуса или охранником в винном отделе? Лучше не думать об этом, верно? Лучше верить, что Москва — это типа как Париж, но только чуть восточнее.
2) Не все подряд — это еще не «никто». Не все подряд выбирают не самое дешевое, умные не все подряд, что-либо полезное для страны способны сделать тоже не все подряд.
3) Вы сравниваете стоимость образования и проживания за границей со стоимостью образования без стоимости проживания в Москве. Гостей столицы, видимо, не берем в расчет, только истинных арийцев.
4) Жизнь дипломом не кончается, а наоборот. Так что ваши расчеты неполны, мягко говоря.
«Ну можно сделать то, что предлагают Denny и Ash. Сделать образование совсем уж платным.»
Я этого точно не предлагал. Ash, насколько я понимаю, тоже. Оплата образования за живые деньги ничего хорошего не принесет. По вполне понятным мне и вам причинам. ИМХО, совершенно необходимо несколько условий.
1. Беспроцентный государственный кредит на получение образования.
2. Списание оного кредита для работающих по специальности в течении нескольких лет.
3. Государственное же страхование форсмажорных случаев.
То есть для нормального мотивированного студента, который хочет получить образование для последующей работы, ничего не изменится в худшую сторону. А вот те, кто сейчас лезет на бюджетные места из разных иных соображений, задумаются.
Если кредит — это не деньги, то что? Суть ваших предложений про кредиты — сэкономить на образовании граждан. Не очень понимаю, цель этой затеи. Абитуриенты и так задумываются. Только они не могут предсказывать будущее на 5 лет вперед, как и все мы. Государству остро необходимо экономить именно на образовании? Или просто надо держать и не пущать? «Они там на Западе прохлаждаются, а мы здесь выживаем. Пусть им тоже будет плохо.»
Цель этой затеи весьма проста: учить бесплатно (то есть за счет налогоплательщиков) тех, кто хочет получить специальность и работать в дальнейшем на благо тех же налогоплательщиков. А те, кому дипломы нужны для другого, пусть за обучение платят. Но опять-таки — потом, когда выучатся и смогут зарабатывать.
Да большинству людей в мире дипломы нужны «для другого», а вовсе не чтобы работать по специальности на благо налогоплательщиков. Более важные функции есть у высшего образования в цивилизованном обществе. Вот куча китайцев уезжает учиться за границу, потом они возвращаются в свой Китай и там конкурируют еще за научные позиции покруче чем в Европе. Что мешает России сделать так? Вам надо, чтобы страна развивалась и хорошие специалисты хотели здесь работать, а не уехать подальше и никогда не возвращаться? Ваши гениальные кредиты помогут в этом? Нет. Если как плюшкины будете на всем будете экономить, останетесь нищими.
Я только не могу понять, откуда в ваших постах взялась экономия. У меня ее не было. Это ваши собственные придумки. Вы сами придумали про экономию, приписали ее мне и стали с ней бороться.
Из всего этого обсуждения у меня сложилось такое впечатление
1) учишся но не работаешь по специальности в России — плохо так как деньги налогоплательщиков пропали из за невостребованности специалиста в своей стране
2) учишся но уехал за границу работать по специальности — плохо так как деньги налогопоательщиков пропали в пользу другого государства
И какой выход? при том что высшее обращование стало массовым — невостребованность это побочный эффект которого никак не избежать. Что же касается тех кто решил сачкануть за рубеж — то их там точно так же ждут кредиты и ипотеки, и еще 6 лет на гражданство — стоит ли игра свеч? И не будем забывать конкуренцию с местными кадрами, остутсвие постоянных ставок и жизнь в качестве расходного материала. И все эти выпускники ВШЭ работающие в MIT не более чем поставщик идей для своих шефов, недорогая рабочая сила из страны третьего мира, но с первокласным умственным бекграундом. Или кто то из руководства в MIT заинтересован в том что бы из русских аспирантов делать себе равных конкурентов на постоянную позицию?
Я вас спросил в своем посте, какова цель. Вы написали «Цель этой затеи ... учить бесплатно ... тех, кто хочет получить специальность ... А те, кому дипломы нужны для другого, пусть за обучение платят...» Это не цель — это метод достижения некой цели, которая не названа. Вы не говорите на какие цели вы потратите деньги, взятые со студентов. Самый очевидный результат вашего предложения — вы сэкономили расходы минобра. Что дальше?
Еще разок: это ваша собственная выдумка. Я считаю, что деньги должны быть направлены на улучшение системы высшего образования. Надеюсь, с этим все.
Теперь о целях. Цель, как и было сказано, создание нормальной системы регулирования.
Нынешняя система зародилась в СССР, где государственные ВУЗы готовили спецов для государственных предприятий в рамках плановой экономики. Для экономической системы СССР это работало. После развала СССР плановая экономика приказала долго жить, и система высшего образования повисла в пустоте без всяких обратных связей. И, ессно, выродилась в систему бюрократической раздачи пряников (обучение за бюджетные средства). Это одна из причин постоянных проблем и перекосов.
В частности, во многих ВУЗах очень приличный конкурс, и те, кто не добрал баллов по ЕГЭ, должны либо выкладывать деньги сразу (если папа с мамой могут), либо идти туда, где есть свободные бюджетные места. С другой стороны, есть немало так называемых ВУЗов, у который единственная привлекательность — бесплатный госдипломчик.
Введение единого государственного образовательного кредита может помочь в решении этих проблем. Не будет бюджетников и платников. Все получают этот госкредит. НИКТО не должен будет платить вперед, чтобы получить образование. А вот вопрос о том, кто в конечном итоге заплатит, а кто — нет, будет решаться не по результатам ЕГЭ, а по результатам работы получивших образование специалистов. Да и халтурным конторам будет труднее набирать себе абитуриентов. Мало найдется людей, которые захотят их фейковый дипломчик оплачивать или отрабатывать.
Так что проиграют только разгильдяи и халтурщики. А остальные за их счет выиграют. И это хорошо. Само по себе понимание, что высшее образование — не халява, а имеет вполне значимую стоимость, будет способствовать оздоровлению атмосферы.
А чтобы избежать социальных напряжений, кредит должен быть только государственный. И государство должно страховать все риски за счет бюджета.
Кстати, я не согласен с Ash, что работающие в частном секторе должны возвращать кредит. Главное, что врач лечит, а учитель — учит.
В вашей системе все получат кредит и все получат высшее образование. Только одни отдадут кредит быстрее чем другие, а третьи вообще не отдадут. И государство дало деньги государственным университетам в расчете на студента. Соответственно чем больше университет отсеял абитуриентов и двоечников, тем ему самому и хуже. Кто выиграл? Не проще ли набирать всех бесплатно и отчислять каждый года определенный процент студентов исходя из рейтинга. Тогда и необходимость хорошей учебы все будут понимать и отчисление дуралеев будет на исключительным случаем, из за которого университет теряет деньги и ставки, а нормальным компонентом процесса. У людей будет не денежная мотивация, а ценностная — доучиться и получить образование. И цикл финансирования образования не будет растянут на десятилетие. За 10 лет в РФ от кредита с российской инфляцией мало что останется. А учитывая, что в сырьевых экономиках в среднем каждые 13 лет случаются кризисы, тем кто не хочет платить надо только немного подождать.
ну помимо того, что вы сэкономили бюджет, вы создали долгосрочные проблемы с социальной напряженностью и расслоением в обществе которое уже и так крайне индивидуалистично. Бедные слои общества будут вынуждены принять ваши «кредиты», а более обеспеченные и активные решат, что свобода на родине как-то подорожала и будут массово отправлять детей за границу, причем именно тех, чье присутствие в вузах повышает их уровень. В любой группе есть люди разного уровня и они выполняют разные функции. Есть лучшие, от которые стараются не отставать те, кто выше среднего. Есть худшие, лучше которых стараются быть те, кто ниже среднего. Уберите лучших и общий уровень просядет. И потом из того, что сталось будете набирать преподавателей. Поэтому хотелось бы понимать, какие позитивные последствия вашего предложения перевесят эти негативные последствия. Долгосрочные минусы очевидны, а плюсы выглядят краткосрочными и сомнительными.
>Бедные слои общества будут вынуждены принять ваши «кредиты», а более обеспеченные и активные решат, что свобода на родине как-то подорожала и будут массово отправлять детей за границу, причем именно тех, чье присутствие в вузах повышает их уровень. ... Уберите лучших и общий уровень просядет.
Серьезное? С чего это вдруг дети богачей у нас лучшие? По моему опыту, совсем наоборот. Они избалованные, наглые и безответственные. Хамят преподавателям. Учиться на самом деле не хотят. Ходят на учебу потому, что за это родители пообещали им какие-то блага, типа машины или квартиры. Если эти мажоры уедут учиться за границу, остальным только лучше будет. Напротив, дети бедных родителей объективно мотивированы в образовании, чтобы вырваться из бедности.
Дети богачей не лучше. У них жизненные условия лучше и меньше проблем. Поэтому им обычно легче сконцентрироваться на учебе и достигать хороших результатов. По моему опыту это так. Сейчас вы заявляете, что будет хорошо, если в РФ останутся одни бедные и их дети тоже пусть будут бедными. По-моему это не то, к чему надо стремиться.
Комментарий Ash так еще лучше вашего. «Если человек после учебы работает в государственном секторе, то образование бесплатно, а если в частном. — то платит сам.» А зачем нам в рыночной экономике бизнес, верно?. Надо нам затруднить приход туда специалистов, а то упаси Господи и правда инновационная экономика с РФ приключится.
Если взять наши с вами специальности(фундаментальная наука+гуманитарии), то, государству ВЫГОДНО когда учёные уезжают или уходят из профессии! Это значит, что ему не приходится тратить бюджет(на зарплаты и граты) на еще один тип иждивенцев: учёные — бюджетники, которые работают на государство(а не на корпорации) ТРАТЯТ бюджет, а не приносят новые налоги;)
И государство всячески пытается сделать из учёных хоть что то выгодное — Сколково, Роснано, стартапы — вот это вот всё именно для того что получить с учёных прибыль. Выходит пока так себе, по разным причинам. С одной стороны — государство этим занимается плохо и неэффективно, с другой — в среде учёных последние лет 30 отрицательный отбор на «инноваторов». Активных молодых людей жаждущих успеха — низкие зарплаты и низкий престиж науки отпугивают еще на этапе выбора ВУЗа.
1. «Это значит, что ему не приходится тратить бюджет...»
Это классический взгляд с точки зрения так называемой «либеральной экономической теории». В её рамках государство представляется всего-навсего одним из экономических агентов.
Практика ещё в XIX-ом веке показала, что современное государство таким агентом быть не может. Это даже до Чубайса дошло (но, к сожалению, лишь совсем недавно).
2. «И государство всячески пытается сделать из учёных хоть что то выгодное — Сколково...Выходит пока так себе, по разным причинам.»
Вы — нормальный человек, не знакомый с монетаризмом. А там действует иная логика.
Главное: нужно полностью абстрагироваться от реальной экономики в том смысле, что её нужно представлять себе как некую систему денежных потоков. Далее следует найти корреляции между величинами этих потоков. В частности, существует сильная корреляция между вложениями в стартапы и степенью развития высокотехнологичных секторов (представленных, естественно, также исключительно в форме денежных потоков). Отсюда естественным (в рамках описанного подхода) образом вытекает мысль, что вложение денег в стартапы вызывает денежные потоки высокотехнологичных секторов.
Вот из этого образа мышления и произошло Сколково.
Ну а то, что результирующий процесс — попытка вызвать развитие промышленности вложениями в стартапы при отсутствии платёжеспособного спроса на продукцию этих стартапов — украсит любое исследование в области первобытной культуры в качестве примера применения чистейшей магии, почти никому из экономистов в голову не приходит.
Им ведь по книгам Джеймса Фрэзера лекций не читают.
>Ну можно сделать то, что предлагают Denny и Ash. Сделать образование совсем уж платным.
Ясно же сказано: не просто платным, а в сочетании с доступными всем образовательными кредитами.
>И еще люди забывают, что в Германии допустим, водитель автобуса, болгарин, может иметь PhD по морским млекопитающим, а начальник отдела в Икее быть астрофизиком.
И что в этом хорошего?
>И кто окажется водителем вашего вечернего автобуса или охранником в винном отделе?
А сейчас кто?
> Гостей столицы, видимо, не берем в расчет
Вузы за пределами столицы, видимо, не берем в расчет?
Доступными всем бывают только кредиты, которые не надо возвращать. А это уже не кредиты. То, что Denny с Ash придумали не существует в природе.
Очень много есть хорошего в том, чтобы жить в окружении приличных образованных людей, а не быдланов, которым в глаза страшно посмотреть. Это меняет качество жизни от слова совсем.
Это не особо нормальная ситуация — учиться по месту жительства. Она общепринята в РФ, но и то не для всех. Нормально — ехать учиться туда, где лучше учат тому, что вам нужно. В Европе это совершенно стандартно. Так вот, поехать учиться в Москву не сильно дешевле, чем поехать учиться за границу.
>Очень много есть хорошего в том, чтобы жить в окружении приличных образованных людей, а не быдланов, которым в глаза страшно посмотреть. Это меняет качество жизни от слова совсем.
Делает ли высшее образование людей лучше, в смысле личных качеств, это очень спорный вопрос. Сами по себе знания, умения и навыки (или, как сейчас модно говорить, компетенции) не делают. Если тут и есть эффект, то скорее эффект отбора, а не личностных изменений. Когда пропадает отбор, пропадает и эффект. Теперь вот школу практически все заканчивают, но никто уже не агитирует, что она делает детей лучше. Немало родителей считают наоборот. И не секрет, что многие дети, именно поступив в вузы и поселившись в общежития, приобщаются к алкоголю, наркотикам и беспорядочным связям (я сейчас не про МГУ, у нас другая беда: сходят с ума, нападают на людей и выбрасываются из окон). А вообще, среди людей с высшим образованием тоже есть пьяницы, наркоманы, проститутки, насильники, воры, убийцы. Разница в том, что всем этим они занимаются более изощренно.
Далее, на Западе давно признана проблема «переобразования» (overeducation) в трудоустройстве. Если человек работает на должности, которую он считает ниже своего уровня образования, он может копить за это злобу и потом срывать ее на окружающих. Если уровень образования его начальника или хозяина фирмы оказывается ниже, работник может не принимать его всерьез, не подчиняться приказам, оспаривать их и т.д.
Так что не надо идеализировать образование.
Университет дает не просто знания. Он дает культуру, умение качественно критически думать, принимать решения. Если это не расширенное ПТУ, как часто бывает, то нормально преподаются философия, история цивилизации, культурология, политология и масса других полезных гуманитарных дисциплин, которые человека приучают к тому, что разные мнения например имеют право на существование, что можно переживать и передумывать вещи, которые гораздо глубже повседневности и находить в этом интерес. Ну и да, он учит что деньги надо хранить в банке, а не под подушкой и не бросать мусор мимо урны ... Честно говоря, когда ставится под вопрос о неоднозначном влиянии образования на смягчение общественных нравов, это слегка пугает.
Относительно переобразования: да проблема такого дебилизма на Западе существует и последние годы она обострилась, поскольку работодатели сильно избалованы обилием желающих работать в Европе. Это вопрос определенных культурных комплексов, в основном. И он осознается, хотя не массово. Проблема не в том, что человек будет копить злобу, а в том, что человека не возьмут на работу, думая что он будет копить злобу. И работодателю всегда «лучше известно» что человек будет копить злобу, даже если тот ее копить не будет. И точно также опасно предлагать вас взять на более низкую зарплату, чем средняя, поскольку работодатель и без вас знает, что за маленькую зарплату вы будете хуже работать. И ему плевать, что вы сами думаете или делаете иначе. Он начальник, его приказам надо подчиняться, он знает все лучше, как в вермахте. По статистике 48% работников в Германии демотивированы тем, что на работе их инициатива и карьерные возможности ограничиваются начальством. Это так и есть.
>Честно говоря, когда ставится под вопрос о неоднозначном влиянии образования на смягчение общественных нравов, это слегка пугает.
Но оно действительно не однозначно. Вы излагаете взгляды просветителей XVIII-XIX веков, а с тех пор произошло всего, в том числе много плохого. Германия была передовой страной в смысле науки и образования, а скатилась в нацизм. Пол Пот учился в Парижском университете. Тед Банди окончил Вашингтонский университет со степенью по психологии. И так далее... Хотелось бы конечно доказательных исследований по поводу влияния образования, а не «личного опыта веры и жизни», как у теологов.
Мое обучение на Биофаке МГУ на бютжетном месте в 2005—2010 году стоило 11000р в год в среднем, 7000р в начале и 13000р в конце, при курсе 30р за доллар если память не врет. Это дорого? Сравнимо или дороже с европой? Или с США? В MIT обучение с проживанием стоит 60000$ в год.
«Это не особо нормальная ситуация — учиться по месту жительства» — а говорить на родном языке и работать по месту жительства это нормальная ситуация? Или потратить 5 лет на диплом, тысячи часов на английский и тысячи часов на бумажную волокиту что бы производить статьи в низкосортных журналах (да хоть и в Nature) — нормальная ситуация? С зарплатой в 40000-50000$ в год для PhD на протяжении 5 лет (не много ни в $ ни во времени) — нориаальная ситуация? При том что аспирант/постдок не имеет права на голос/лабораторию? Ради чего все это? Контракты временные, и будущее туманно, и если у 1го из 100 получилось то как насчет траектории 99 остальных
И в качестве бонуса:
Наука это высокорискоаванная сфера где
1) Крайне низкая эффективность труда — можно годами работать и ничего не найти
2) Полное отсутсвие гарантии на позитивный результат
3) Высочайшие материальные затраты на оборудование – или почему самый простенький микроскоп ведущей четверки производителей стоит дороже чем самый дорогой iPad
4) Низкие зарплаты — что в России что в мире
5) Высокая текучка кадров — исключает развитие таких качеств как профессионализм, на формирование профессионала обычно уходит 3-5 лет (как раз средний срок жизни постдока за которым обычно не следует ничего)
6) Языковой барьер – чтение и общение только на английском ставит не носителя языка в зависимое положение.
7) Высокий интеллектуальный порог вступления в профессию – нужно иметь качественное образование, что по определению доступно немногим
8) Предельная Консервативность среды в сочетании с закрытостью и нежеланием идти на контакт с внешним миром – характерно для России
9) Гранатовая система финансирования – делает выбор научных тем зависимым от текущей конъюнктуры и моды на горячие темы
10) Гранатовая система финансирования – создаёт нездоровую конкуренцию так как грантов всегда мало а желающих много
11) Принцип публикуйся или умри – без комментариев
12) Авторские права – или бесправие тех кто делает всю экспериментальную работу – аспирантов и постдоков.
13) Необходимость в поисках работы часто менять место жительства, страны, языки, континенты – без комментариев
14) Низкий социальный статус научного сотрудника – что в России, что в мире.
Вот ведь упрямый человек, и не лень постить одно и то же. Хоть бы орфографические ошибки исправили.
>Наука это высокорискованная сфера
Вы так говорите, как будто это однозначно что-то плохое. Есть гораздо более рискованные сферы. Где вообще могут покалечить или убить, ученым хоть это не грозит обычно. Тем не менее, там работает полно народу.
Вот для примера рейтинг 15 самых опасных профессий:
«Наука это высокорискованная сфера. Вы так говорите, как будто это однозначно что-то плохое» — однозначно плохое. Высокая вероятность нулевого результата с быстрым завершением карьеры как следствия. Кто считает что это хорошо? Я надеюсь что эти 14 пунктов (там еще есть 15ый о неспособности научных работников признать недостатки профессии) прочитают молодые студенты, надеюсь они смогут сделать выводы и обойти хотя бы часть этих пунктов. Об этом на 1-5 курсах как то не говорят. И да, я очень упрямый и у меня полно орфографических ошибок — кому то это может не нравится, но это мой стиль, так что кому то (всем) надо принять это.
to Алексей Лк
>«Наука это высокорискованная сфера. Вы так говорите, как будто это однозначно что-то плохое» — однозначно плохое. Высокая вероятность нулевого результата с быстрым завершением карьеры как следствия. Кто считает что это хорошо? Я надеюсь что эти 14 пунктов (там еще есть 15ый о неспособности научных работников признать недостатки профессии) прочитают молодые студенты, надеюсь они смогут сделать выводы и обойти хотя бы часть этих пунктов. Об этом на 1-5 курсах как то не говорят.
А вы прочли список опасных профессий? Можно еще пойти проповедовать лесорубам, что на них может упасть дерево, пожарникам — что могут сгореть, полицейским — что можно получить пулю. А то ведь они не знают, от них скрывают. Ну серьезно, людям надо сами голову на плечах иметь.
Другое дело, когда немолодым людям, которые всю жизнь работали по одним правилам, теперь навязывают другие, это действительно трагедия, тут можно и нужно посочувствовать.
Наконец, что хорошо для отдельно взятого научного работника и что хорошо для науки в целом как источника новых результатов и технологий — это не одно и то же.
to Алексей Лк
И вообще, кому сейчас легко? Людям, которые хотели бы себе сытую и однообразную жизнь без риска, опасностей и стресса, и так до смерти, по месту жительства, какую карьеру вы бы посоветовали?
Работать по месту жительства тоже не нормальная ситуация, на мой взгляд. Вы же не фермер. В США люди за свою жизнь меняют место жительства в среднем 13 раз и профессию 9 раз. Европа в этом плане более отсталая. Ну а про Россию что говорить: тут меняют место жительства 1.3 раза примерно за всю жизнь. Как крепостные. Я бы от такой жизни свихнулся. Люди разные. Контракты временные, будущее туманно, 3 часа ночи, впереди всех ждет смерть — это жизнь. ) Если попрактикуетесь во временных контрактах лет 10, то устанете нервничать и привыкнете. Заведите какое-нибудь сложное хобби — помогает стресс снимать и повышает самооценку. Удачи.
«А вы прочли список опасных профессий? Можно еще пойти проповедовать лесорубам, что на них может упасть дерево» — профессию лесоруба сложно считать престижной и требующей многолетнего образования
«Пожарным— что могут сгореть, полицейским — что можно получить пулю А то ведь они не знают, от них скрывают. Ну серьезно, людям надо сами голову на плечах иметь» — хм, там то как раз с первого урока людям говорят о технике безопасности и прочем, речь ведь не идет о опасности профессии в физическом смысле (кстати и полицейские и пожарники имеют достойную зарплату если что) — речь идет о подводных камнях внешне безопасной и престижной (якобы) профессии научного сотрудника, а о ее недостатках не принято говорить это совершенно точно. Если так окинуть взглядом то вы все — и те кто уехал, и те кто остался — только жалуетесь друг другу на то как все плохо, но даже не пытаетесь проанализировать как вы оказались в такой ситуации. Разумеется те кто уехал буду бить себя кулаком в грудь и говорить что у них все нормально — см 14 пунктов и помним о том что те кто уехал не станут говорить о реальных проблемах потому что они в таком случае оказываются вовсе не в положении тех кто выйграл, и то как те кто уехал на форумах самоутверждаются за счет тех кто остался говорит лишь о крайне низком уровне и моральном облике научных сотрудников (о моральном облике этого класса хорошо сказал Михаил Соколов, социолог). Ведь если у тебя все нормально — то какое тебе дело до тех кто остался
«Другое дело, когда немолодым людям, которые всю жизнь работали по одним правилам, теперь навязывают другие, это действительно трагедия, тут можно и нужно посочувствовать.» — а где не так?
«Наконец, что хорошо для отдельно взятого научного работника и что хорошо для науки в целом как источника новых результатов и технологий — это не одно и то же.» — хорошо должно быть в первую очередь человеку. Не человек для работы (науки) а работа (наука) для человека. Кто не согласен? Кто готов себя на алтарь науки положить? Вы?
«И вообще, кому сейчас легко? Людям, которые хотели бы себе сытую и однообразную жизнь без риска, опасностей и стресса, и так до смерти, по месту жительства, какую карьеру вы бы посоветовали?» — рантье, мечта миллионов, и путешествие по миру в качестве туриста)
«И вообще, кому сейчас легко? Людям, которые хотели бы себе сытую и однообразную жизнь без риска, опасностей и стресса, и так до смерти, по месту жительства, какую карьеру вы бы посоветовали?» — смешно но мне фильм вспомнился — Матрица — там Морфиус такой говорит Нео — знаешь, вот в матрице живут миллиарды, они не свободны и не знают об этом, но если они узнают правду — они не смогут ее принять, они будут дратся за матрицу до последнего, защищать свой иллюзорный мир. Вы защаете свой. Я ведь сказал что есть 15ый пункт — неспособность научного сообщества признать что оно живет неправильно, в матрице так сказать, и разумеется вы как представитель научного сообщества защищаете современную систему науки (матрицу) которая вас и уничтожает.
Рантье — да, но ведь надо иметь частную собственность, из которой их извлекать. Если это деньги, то их надо сначала как-то заработать. Банк, где вы их храните, может лопнуть. Курс валюты может упасть. В Москве некоторые люди сдавали свои квартиры и припеваючи жили на Гоа. Но когда курс рубля упал в два раза, им пришлось вернуться. В общем, как массовый совет явно не годится.
По поводу того, что хорошо и что плохо. Посмотрим в природе. Для отдельно взятого зайца, если его преследует и съест волк, это плохо. Но с другой стороны, не зря говорят, что волк — санитар леса, он ест в первую очередь слабых и больных. Так что для популяции зайцев в целом волк — это хорошо.
Или вот рыба мечет икру, много икринок. Из них в рыб, которые снова мечут икру, вырастают единицы. Остальные погибают на каких-то стадиях или их кто-то съедает. Для них это плохо. Если бы рыбы метали меньше икры, они бы вымерли. А если бы больше икры выживало, рыбы заполонили бы все реки. Это жизнь.
Я не к тому чтобы проповедовать тотальный социал-дарвинизм, просто надо зафиксировать, что отбор — это хорошо и соревновательность — это хорошо. Это источник жизни и развития. Без них наступает деградация. Хотя в человеческом обществе хотелось бы конечно это иметь в более сглаженной форме. Нужен какой-то баланс между эффективностью и гуманизмом, но выстроить его совсем не просто.
Вы рассуждаете о науке, но разве в бизнесе, например, иначе? В нем есть уверенность в завтрашнем дне? Я слышал, по статистике абсолютное большинство людей, открывших свое дело, разоряются в течении первые несколько лет, и так не только у нас, но и за рубежом. А в России с 2014 года закрылись миллионы предприятий малого бизнеса. Об этом что ли много говорят? С работниками контракты, может, и бессрочные, но уволить каждого могут в любой момент. Или фирма разорится, и тогда уволят всех. С другой стороны, если у вас есть плохой сотрудник, вы его уволите и примете на работу лучшего, то ведь правда же, что для дела будет хорошо, хотя уволенному от этого, конечно, будет плохо.
Вы, насколько я помню, занимаетесь эмбриологией и ЭКО. А вот завтра церковники продавят запрет на такие вещи, и пойдете вы по миру.
1) «Рантье как массовый совет явно не годится» — это был легкий сарказм, вы не заметили)))?
2) «Нужен какой-то баланс между эффективностью и гуманизмом, но выстроить его совсем не просто» — вот если бы на этом форуме вместо того как бесконечно обсуждать как все плохо кто то бы взял да обсудил как выстроить балланс — было бы супер!
3) «Вы рассуждаете о науке, но разве в бизнесе, например, иначе?» — я работаю в бизнесе, там совсем иначе, совсем
4) «Вы, насколько я помню, занимаетесь эмбриологией и ЭКО. А вот завтра церковники продавят запрет на такие вещи, и пойдете вы по миру» — было, проходили, батюшкам то же детей хочется, так что не закроют. И эмбриолог по миру пойти может запросто по гораздо более приземленным причинам. И это печально.
И вы путаете понятия «плохо» и «неправильно». Если человека убьют или искалечат на службе в полиции или армии, это будет плохо для него и его близких, но это не значит, что полиция или армия — это вообще неправильно, или что они работают неправильно.
Я легко могу придумать реформу мировой науки, от которой всем научным сотрудникам будет хорошо, и будут устранены почти все ваши пункты. Но от этого будет плохо всем остальным людям.
«...кто то бы взял да обсудил как выстроить...»
Его можно выстроить только в рамках централизованного планирования средних.
Если человек здоров и работает не сильно хуже, чем в среднем, то его будущее обеспечено.
«Я легко могу придумать реформу мировой науки, от которой всем научным сотрудникам будет хорошо, и будут устранены почти все ваши пункты. Но от этого будет плохо всем остальным людям» — ну что тут скажешь, придумайте лучше реформу которая устроит общество хотя конечно это разговор ни о чем, реформами науки как социального и экономического института всегда и во всех странах занимались люди с высокими должностями не имеющие к этой сфере особого отношения. Иногда доходило до смешного — когда Американцы увидели первый советский спутник они многократно увеличили финансирование науки в своей стране, выйдя на первое место в мире. Советский Спутник оказался сильнее, эффективней и нагляднее чем самые смелые реформы которые могли возникнуть в головах американских ученых мужей)
>когда Американцы увидели первый советский спутник они многократно увеличили финансирование науки в своей стране, выйдя на первое место в мире.
Но тот же Чаргаф, на которого вы ссылались, утверждал, что большое финансирование для науки — это вредно, что науку должны делать бессребреники, принявшие обет бедности, в порядке хобби. И когда много ученых — это вредно, нужно, чтобы их было поменьше. Тогда это будет настоящая наука. Получается, то что нам в России, начиная с 90-х, устроили самое то. И многократное сокращение численности научных сотрудников, аспирантов и защит диссертаций в России за последние десятилетия — то же самое то. Чем меньше нас останется, тем больше оставшихся будут ценить, и тем им будет лучше. Так что ли?
«...устроили самое то.»
Самое «то» устроили отраслевой науке. РАН и ВУЗы придушили значительно слабее.
«Но тот же Чаргаф, на которого вы ссылались, утверждал, что большое финансирование для науки — это вредно» — это вредно так как в науке оказывается слишком много лишних людей, и общий кпд падает, и способности к бюрократии и пробиванию грантов оказываются более ценными чем поиск истины, т.е я сейчас описал современную модель системы науки
«что науку должны делать бессребреники, принявшие обет бедности, в порядке хобби» — Фарадей занимался наукой как хобби, из современных — Митчел (хемиосмотическая гипотеза синтеза АТФ, нобель за 1970-й год) хотя конечно это исключения. Но реально когда наука это хобби то кпд выше, так как более честно. Смотрите высказывания Феймана когда он понял что если относится к науке не как к хобби, то физика становится отвратительной.
«И когда много ученых — это вредно, нужно, чтобы их было поменьше. Тогда это будет настоящая наука» — когда их было несколько тысяч в начале века это были наиболее ценные умы планеты, их история и запомнила. И они свою работу делали не за гранты и теплое место в ВУЗе а из других соображений. Лучше десяток лаборантов без претензий, десяток талантов и один гений чем 90 посредственностей — постдоков, 9 бюрократов — профессоров, и одного таланта (без них уж совсем обойтись никак, но можно держать на низших должностях)
«Получается, то что нам в России, начиная с 90-х, устроили самое то. И многократное сокращение численности научных сотрудников, аспирантов и защит диссертаций в России за последние десятилетия — то же самое то» — а кому тогда было легко?
"Чем меньше нас останется, тем больше оставшихся будут ценить, и тем им будет лучше, Так что ли? — современная русская Власть на словах имено к этому и ведет, программа Мегагрантов под такие лозунги и делалась. Да, чем больше вас тем выше инфляция вашей профессии, вам в первую очередь было бы выгодно что бы вас было мало и вы были бы незаменимы, в таком случае с вами пришлось бы считатся.
1. «...науке оказывается слишком много лишних людей...»
Лишние люди бывают только относительно определённой экономики. Относительно нашей экономики лишних людей — несколько десятков миллионов.
2. «...Фарадей занимался наукой как хобби...»
Вы бы ещё Аристотеля вспомнили.
3. «Смотрите высказывания Феймана...»
Большинство людей массовых профессий работают за зарплату.
4. «Лучше десяток лаборантов без претензий, десяток талантов и один гений чем 90 посредственностей...»
Лучше для чего?
Расходы на фундаментальную науку в нормальной экономике составляют малую часть расходов на прикладные исследования. А там 90 посредственностей — много больше, чем десять лаборантов и один гений.
5. «...а кому тогда было легко?»
А причём тут «было легко»?
6. «...программа Мегагрантов под такие лозунги и делалась.»
Одно дело лозунги для населения, а другое дело — истинные причины.
Программа мегагрантов — элемент магии, нерасторжимо связанной с монетаристским подходом к экономике. Но объяснить этот подход человеку «с улицы» очень трудно.
Отсюда и лозунги.
7. «...чем больше вас тем выше инфляция вашей профессии...»
И это зависит от конкретной экономики (как, кстати, и инфляция). Тот же банк Японии печатает деньги, как я не знаю что, а толку в смысле инфляции — сущие пустяки.
to Алексей Лк
Что же вы тогда переживали, что аспирант получает стипендию всего 6 тысяч рублей? Тогда так и надо делать, чтобы отобрать энтузиастов, бессребреников, отсеять лишних людей, отбить людям желание идти в аспирантуру, избежать перепроизводства остепененных. Еще лучше вообще отменить стипендии и заставить платить за вход. Правда, тогда получится в пользу богатых, а мы же богатых не любим. Вот ведь задачка...
Вы говорите, что нам будет «выгодно». Но в каком смысле выгодно? Очевидно, не в финансовом. В наше время нормальный способ показать человеку, что он ценен, что его уважают — это дать ему денег. Соответственно, наши ученые, получая низкие зарплаты, видят в этом, что их не ценят и не уважают. Но по вашей логике, они неправы, нужно жить в бедности, чтобы запомнила история. И награждать людей, видимо, не премиями, а почетными грамотами. Правда, и тут могут проникнуть лишние люди, которые любят почетные грамоты, так что наверное и этого не надо.
«Что же вы тогда переживали, что аспирант получает стипендию всего 6 тысяч рублей?» — не знаю, но я что то переживаю, никогда не был аспирантом но при мысли что мне пришлось бы работать 40 часов в неделю за 6000р меня пробирает дрожь. Но Странно что я переживаю а не все научное сообщество, и это печально.
«Тогда так и надо делать, чтобы отобрать энтузиастов, бессребреников, отсеять лишних людей, отбить людям желание идти в аспирантуру, избежать перепроизводства остепененных. Еще лучше вообще отменить стипендии и заставить платить за вход» — вы забыли что аспирантура это гарантия откоса от армии и за это часто и платят на входе?
«Правда, тогда получится в пользу богатых, а мы же богатых не любим. Вот ведь задачка...» — лично мне богатые зп платят, и не жалуюсь даже))) не любля не богатых, не люблю когда не дают шанс на развитие.
«Вы говорите, что нам будет «выгодно». Но в каком смысле выгодно? Очевидно, не в финансовом. В наше время нормальный способ показать человеку, что он ценен, что его уважают — это дать ему денег. Соответственно, наши ученые, получая низкие зарплаты, видят в этом, что их не ценят и не уважают. Но по вашей логике, они неправы, нужно жить в бедности, чтобы запомнила история. И награждать людей, видимо, не премиями, а почетными грамотами. Правда, и тут могут проникнуть лишние люди, которые любят почетные грамоты, так что наверное и этого не надо» — когда Сталин принимал у себя в кабинете ведущих физиков ядерного проекта, перед окончанием встречи он невзначай спросил у одного из ученых — вам что то нужно? Тот смутился и сказал — да, нам не хватает шоколада. Через неделю в закрытый поселок где выделяли уран прилетел военный самолет с грузом Шоколада в несколько тонн, прямо из Швейцарии. Шел 1943 год, и только только прошла Курская Битва.
В Германии обучение стоит примерно 150 евро за семестр, в США образование очень дорогое. С другой стороны вы сравнили какой-то там МГУ на сотом месте в рейтинге с MIT из первой пятерки, если не ошибаюсь. Среди выпускников и сотрудников MIT 72 нобелевских лауреата, между прочим. Это стоит 60000$?
Для Анатолия Березкина.
Стоимость обучения В МГУ — 11000р в месяц в среднем, поправил. Сравнение рейтингов вузов — какой то там МГУ это сильно сказано, вы точно не выпускник первого вуза да?
1) Сравните бютжет MIT и МГУ
2) сравните рейтинги МГУ в 2007 и 2008 годах — там дикие колебания, за год так много поменялось, да. Помню сразу стала ясна цена таких рейтингов.
3) в 1930 году MIT представлял из себя электротехнический колледж, в европе о нем ничего не было известно. Почитайте мемуары Виннера.
4) из мемуаров Виннера становится ясно что когда США даром получили таких людей как Вернер фон Браун, Нейман, Лурия и прочих уровень MIT ВНЕЗАПНО резко вырос. Просто кое кто бежал от войны за океан а не в СССР. За океаном эти люди получили типа безопасность и картонные дома в провинции. Ну и еще иногда лаборатории (нельзя конечно и плюсы отрицать)
5) МГУ все таки доступен для людей абсолютно разных социальных слоев, и обучение даже сейчас не выходит за пределы 20000р в месяц на бютжете (инфа из первых рук, специально сейчас уточнил у свежих выпускников). MIT доступен? Даже за подачу документов надо заплатить 90$ ели не больше.
6) Толку от того что в MIT работало в общей сложности 90 нобелевских лауреатов, если их знаниями может воспользоватся 4000—6000 бакалавров, а в МГУ если не ошибаюсь 40000, которые в основном на бютжете. Нобелевскому лауреату то же кушать хочется, и в США образование это бизнес. Если вам это кажется нормальным то платите и дальше 60000$ в год, но к гадалке не ходи вы таких денег для своих детей и за 5 жизней не заработаете. И возможно отдадите их в какойто там МГУ, было у нас на курсе пара таких, у которых мамы с папами постдоками на временной позиции в США работали, а дети типа как здесь.
PS. Расботайте над собой, поднимайте себе самооценку, учите историю)
PS. И да, забыл сказать про образование как бизнес в США. Исходя из такой модели наличие нобелевских лауреатов в данном случае является типичным пиаром, обычный рекламный ход. Так же не будем забывать что Нобелевские лауреаты как и дорогие машины покупаются, ведь их наличие в ВУЗе привлекает студентов которые ведустя на это и несут свои деньги, что позволяет завысить прайс, так что это чистый бизнес, за счет студентов наличие Лауреата окупается быстро. Разумеется когда на 4000—6000 бакалавров приходится даже 20 нобелей (пик активности которых давным давно позади ибо премия часто запаздывает на 30 и более лет) то надо понимать что в лучшем случае существование такого лауреата для потока ограничится лекциями. Нобелевский лауреат для ВУЗа хорош тем что он может порекомендовать кого то из своих сотрудников в лаборатории на Нобеля (Это очень распространено) но это выгодно единицам как вы понимаете, пока остальные несут свои 60000$.
«Если попрактикуетесь во временных контрактах лет 10, то устанете нервничать и привыкнете» — кстати интересно а много людей в принципе считают временную позицию нормальной? Я вообще не ожидал, помоему временная ставка создает ощущение нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Как и вероятность неполучения гранта. И вот что интересно — а после 10 лет что? Вероятность получения постоянной позиции в Университетах стран золотого миллиарда в пределах 1-3%. В индустрии после 10 лет постдоков никто не ждет. То что кое кто привык и не нервничает — ну это хорошо, но при текущей системе есть неслабая такая вероятность пойти после 10 лет постдоков окна мыть в супермаркет, со всем своим образованием и статьями.
«Американские университеты лидируют в мировых рейтингах, но лучшие учебные заведения едва ли служат двигателями социальной мобильности. Проведенное New York Times исследование 38 колледжей, среди которых Йель, Принстон и Дартмут, показало, что выходцев из 1% самых богатых семей среди студентов-американцев больше, чем выходцев из социальных слоев, составляющих нижние 60% в рейтинге доходов. В этом году почти треть поступивших в Гарвард были сыновьями и дочерями выпускников университета» — прочитал сегодня на mail.ru —
news.mail.ru/politics/31594535/?frommail=10. Удачи вашим детям Анатолий)
«Он дом свой покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...»
Давно пора национализировать эти Гарварды и Йели, ввести там бесплатное образование и принимать без экзаменов детей рабочих и крестьян, так?
В целом, были достигнуты значительные успехи в народном образовании. Так, количество учащихся в СССР за 20 лет после октябрьской революции в 1937 году по сравнение с предвоенным 1914 годом увеличилось в 3,5 раз (в средних школах в 20,2 раз), а количество высших учебных заведений выросло в 7,7 раз[29].
К концу 30-х годов удалось также достичь значительных успехов в борьбе с неграмотностью: согласно переписи 1939 года процент грамотного населения составлял 87,4 %, значительно уменьшился разрыв в грамотности сельского и городского населения. Всего за 16 лет (с 1923 по 1939 гг.) в СССР обучалось более 50 млн неграмотных и около 40 млн малограмотных людей разных возрастов[3]. Среди новобранцев проблема грамотности уже не стояла" — вот вам и национализация ВУЗов в действии и система приема без экзаменов.
После вашего списка 14 казней египетских я вам решил посочувствовать. Вместо того, чтобы смотреть читать про США, лучше посчитайте сколько профессоров МГУ были до этого студентами МГУ, никогда нигде не работали кроме МГУ и получили свою позицию с конкурсом один человек на место. Вот уж настоящие профессора, не чета каким-то купленным нобелевским лауреатам. А сколько студентов МГУ — сыновья и дочери не просто выпускников МГУ, а преподавателей? Пачками. В этом МГУ круче Гарварда, я упустил этот момент, извиняюсь.
1. «Свобода и ...»
В современном мире нищие свободными не бывают.
2. «Что там куда из бюджета переливается — это вопрос третьестепенный.»
Вот так пенсионеры на лавочке и рассуждают.
А в это время наши экономисты на этих пенсионерах проходят курс обучения основам теории вероятностей.
Какие пенсионеры, такие и экономисты. Больше того, если бы только пенсионеры выбирали себе экономистов, то давно бы померли с голоду. Буквально.
Уезжают, и будут уезжать...
А какие у них варианты? Страна буквально на глазах погружается в дикость, мракобесие и бедность (см. проект бюджета 2018 — там всё красноречиво, особенно, в долевом выражении — видны приоритеты, ну и экономика в целом — ВВП как у Австралии при в пять (!) раз большем населении), при этом весь цивилизованный мир, наоборот, ориентирован на развитие, привлекает мозги, обеспечивает условия...
Посмотрит наш магистрант на аспирантов, живущих на 200 баксов в месяц, на их молью траченных руководителей, выпавших из реальности, на откровенных дегенератов, вещающих с трибун о мироточивом величии кораблей Большого Театра, оснащенных лишней хромосомой... И скажет — а не пойти бы вам всем куда подальше?! Нет у меня с вами, мутантами, никакой общности, вы вообще вне рамок человеческих отношений, гомункулы...
И будет совершенно прав. Чем можно его переубедить?! Полное отсутствие всякой программы развития очевидно любому вменяемому школьнику и никакой пропагандистской пургой этого не скрыть...
Идея же о платности образования или даже «выкупе» (даже в СССР недолго продержалось) для уезжающих, глубоко порочна. Мало того, что на фоне обеднения населения и чудовищного материального расслоения африканского образца это приведет к росту напряженности, и без того достаточно серьезной. Так ведь еще и само образование деградирует. Умный и мотивированный студент — это исключительно ценное сырьё для университета, только с ним может поддерживаться уровень учебных программ и требований по их усвоению. Отбор по принципу платежеспособности приведет к уменьшению и без того угнетающе малой доли таких ребят...
Нынешние проблемы очевидны, но даже если это все пройдет, бесхозяйственность в образовании останется.
Чтобы не было отбора по платежеспособности, нужны дешевые образовательные кредиты.
Нынешних студентов не всегда можно назвать умными и мотивированными, а платность может заставить взяться за ум, как при выборе специальности, так и при ее освоении.
1. «Идея же о платности образования...»
Для получивших образование в государственном ВУЗе и работающих в госсекторе всё будет фактически бесплатно. А уж как там эта бесплатность учитывается — с кредитами или без них — проблемы соответствующих специалистов.
2. «Отбор по принципу платежеспособности...»
Ничего подобного я не предлагал.
Учишься за счёт общества, а потом уезжаешь работать за рубежом — плати.
Работаешь для того общества, которое тебя обучило — ничего платить не нужно.
не там экономите
“Учишься за счёт общества, а потом уезжаешь работать за рубежом — плати. Работаешь для того общества, которое тебя обучило — ничего платить не нужно.”
Логично, однако, такая схема может принести пользу обществу только тогда, когда оно предложит выпускникам более привлекательные рабочие места, чем за рубежом. Иначе вместо реальной полезной отдачи мы получим отбывание трудовой повинности с нулевой, а то и с отрицательной отдачей.
«...вместо реальной полезной отдачи мы получим отбывание трудовой повинности...»
Это крайне оптимистичная точка зрения. Если схему с кредитами начать внедрять в рамках нынешней системы управления экономикой, то кунштюки будут куда забавнее.
Нельзя отдельно отрегулировать какую-либо существенную часть системы с принципиально неправильной структурой управления.
Во избежание недоразумений, речь конечно идет о том, чтобы определиться в принципе, что хорошо и что плохо, на будущее, и как должно быть, в комплексе со многим другим, что надо поменять, а не прямо сейчас это менять, а остальное оставить, как было. Так-то по любому будет хуже.
Совершенно верно. Спасибо за своевременное разъяснение.
«Логично, однако, такая схема может принести пользу обществу только тогда, когда оно предложит выпускникам более привлекательные рабочие места, чем за рубежом» — т.е надо продолжать иратить деньги честных русских налогоплательщиков в ожидании когда госудасрство/общество что то предложит? На фоне перепроизводства PhD в странах золотого миллиарда выхода нет нигде. А переизбыток это инерция которую сможет переломить только что то типа революции в этой сфере или резкое сокращение бютжета. Кстати бютжет НИЗ США с 2009 года перестал расти, ждем эффекта
Кстати вот вспомнилось — была така страна когдато, СССР, там вроде 100% занятрсть была для научных кадров, только вот продолбали ту страну, что то плюют в нее все время, нету уже и не будет такого. А страна то была с высоким кпд
“т.е надо продолжать иратить деньги честных русских налогоплательщиков в ожидании когда госудасрство/общество что то предложит? … переизбыток это инерция которую сможет переломить только что то типа революции в этой сфере”
Ok, не ждем, когда общество предложит рабочие места, ждем что то типа революции в этой сфере.
«Ok, не ждем, когда общество предложит рабочие места, ждем что то типа революции в этой сфере» — улыбнуло. Вспомнилось что в конце 80-ых СССР находился на втором месте в мире по числу научных сотрудников, и смена жкономической модели резко сократила число людей в этой сфере, буквально за 5 лет (1990-пик отьъездов; 1995 — уже стабилизация). Как только США исчерпает свою экономическую модель — к гадалке не ходи вся эта армия постдоков сократится раз в 10. А это будет, ведь статус научной сверхдержавы очень сложно поддерживать, когда то была Италия, потом Франция, потом Германия с Англией, не удержался никто. А США как будто удержатся, смогут обмануть историю? Только вот бютжет НИЗ не растет.
«Как только США исчерпает свою экономическую модель...»
Экономическая модель США — мировая бухгалтерия. Мировое разделение труда, несмотря на возможные временные откаты, будет только углубляться.
Так что процесс постепенного формирования мирового правительства, важнейшие части которого будут находиться на территории США, будет продолжаться.
«Экономическая модель США — мировая бухгалтерия» — Когда то мировой валютой был фунт стрелнигов, а Великобритания в 1939 году со всеми колониями покрывала 25% суши, и где эта империя оказалась в 1949? Их наука продержалась дольше, но например основной поставщик их Нобелевских Лауреатов — Кавендишская лаборатория — дала последнего лауреата в 1989 году. То же будет и со Штатами. История дает ответы на все.
«То же будет и со Штатами.»
Для смены мировой валюты — доллара — на что-то другое потребуется не меньше мировой войны.
«Для смены мировой валюты — доллара — на что-то другое потребуется не меньше мировой войны» — Пути истории преисполнены тайн, но ни одна сверхдержава не удержалась. В этой статье
news.mail.ru/politics/31594535/?frommail=10 автор хорошо описал текущую ситуацию в США:
"Поговорка «Америка всегда катится в ад, но вечно останавливается на полпути» вроде бы все еще верна, но сейчас есть ощущение, что страна решила проверить: а вдруг таки получится? Сейчас США кажутся не единой страной, а каким-то пространством, занятым воюющими племенами. Еще не государство на грани развала, но уже и не совсем единые «соединенные штаты».
" Сейчас США кажутся не единой страной, а каким-то пространством, занятым воюющими племенами. Еще не государство на грани развала, но уже и не совсем единые «соединенные штаты» — сразу вспомнилось что в 1986 году распад СССР казался ненаучной фантастикой а прошло каких то 5 лет...
«...а каким-то пространством, занятым воюющими племенами.»
К сведению: США могут, не особо напрягаясь, сделать так, что там 99% процентов населения вообще не будут работать и при этом будут жить не хуже нас.
У них в руках станок, печатающий мировую валюту.
“смена экономической модели резко сократила число людей в этой сфере”
Лично меня порадовала бы такая смена экономической модели, которая бы сократила число людей вообще во всех сферах. Планету жалко – хорошая была планета.
«Лично меня порадовала бы такая смена экономической модели, которая бы сократила число людей вообще во всех сферах. Планету жалко – хорошая была планета» — не вопрос, в ваших силах сменить экономическую модель прямо мейчас, начните сокращение с себя только и всего)
“в ваших силах сменить экономическую модель прямо мейчас, начните сокращение с себя только и всего)”
Полагаете, что мой уход приведет к смене экономической модели? Спасибо, польщён.
«Полагаете, что мой уход приведет к смене экономической модели? Спасибо, польщён» — я вам предлагаю сокращение себя, и вы сразу перестаните страдать)
Для этого модель менять не нужно.
Совершенно достаточно вывести на орбиту противоракеты.
Всё остальное сделают программисты — за них я ручаюсь.
Вам бы на митинге цены не было.
Мистер Ash понятно что история учит тоьько тому что история ничему не учит. Ваше предложение было уже реализовано в бывшем(!) ссср для репатриантов в Израиль. И что сильно оно помогло бывшему ссср выжить? lol
Бывшему СССР ничего не могло помочь выжить. Он мог только перестать быть СССР. Что и произошло.
Где логика? Вот вы — патриот США. В США почти все образование (по крайней мере, качественное) платное. Так с какой стати вы отстаиваете бесплатное образование в России? В любом случае речь не идет о том, чтобы «удерживать» тех, кто уже отучился или учится сейчас, по старым правилам, а о введении с какого-то момента новых правил для абитуриентов, по которым они смогут сами принимать решения.
«Где логика?»
Это Вы у него спрашиваете?
Для Анатолия Берёзкина.
1. «Если кредит — это не деньги, то что?»
Кредит — это всегда деньги. Но деньги могут быть использованы совершенно по-разному.
Например, государству, которое само печатает рубли, эти рубли как таковые абсолютно не нужны. Рубли государству нужны для регулирования экономики.
2. «Суть ваших предложений про кредиты — сэкономить на образовании граждан.»
Ничего подобного. Суть предложений — создание адекватного реальности механизма регулирования системы высшего образования.
И кредиты — лишь одна из частей этой системы.
3. «Только они не могут предсказывать будущее на 5 лет вперед, как и все мы.»
А если ввести централизованное управление нерыночными секторами и регулирование рыночных секторов, то такой прогноз в рамках нашей экономики будет совершенно реален.
4. «Доступными всем бывают только кредиты, которые не надо возвращать.»
Доступный кредит — это кредит по ставке заметно ниже средней рентабельности.
В данном случае — небольшая часть средней зарплаты выпускника.
5. «То, что Denny с Ash придумали не существует в природе.»
Не нужно приписывать Denny лишнее. А образовательных кредитов в тех же США выдали очень много.
6. «Так вот, поехать учиться в Москву не сильно дешевле, чем поехать учиться за границу.»
И как схема с кредитами этому мешает?
7. «...а вовсе не чтобы работать по специальности на благо налогоплательщиков.»
«...куча китайцев уезжает учиться за границу, потом они возвращаются в свой Китай и там...»
Начиная с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Если выучившиеся за границей китайцы не работают на благо китайской промышленности, то чем они в Китае занимаются?
8. «Что мешает России сделать так?»
В корне неправильная система управления экономикой.
9. «Ваши гениальные кредиты помогут в этом?»
Сами по себе — нет.
А в рамках нормальной системы управления — да.
Ну вот настал тот день. Моя очередь задать Ash вопрос «зачем» и критиковать за отсутствие нормального целеполагания. )
«Суть предложений — создание адекватного реальности механизма регулирования системы высшего образования»
Кто-нибудь понял? Я — нет. В чем цель кредитов? Зачем регулировать систему образования таким жутким способом? Что это принесет полезного (с вредным понятно — его много и оно очевидно)? Ну кроме «адекватности механизма». ))
«А если ввести централизованное управление нерыночными секторами и регулирование рыночных секторов, то такой прогноз в рамках нашей экономики будет совершенно реален.» Может сначала дождаться, когда жизнь станет предсказуемой. Тогда и людям расхочется уезжать. Вам, мне кажется, надо разобраться с причинами, прежде чем бороться со следствиями.
«Образовательных кредитов в тех же США выдали очень много.» ну и про доступность кредитов тут же. В США есть такая шутка с большой долей правды: «Стоимость высшего образования в США в точности равна объему семейных накоплений средней американской семьи за вычетом расходов на еду». РФ декларируется правительством как социальное государство. В Германии (тоже социальном государстве) высшее образование бесплатно, причем для иностранцев тоже. При этом научную карьеру тут сделать тяжело, масса жестких и тупых ограничений, вполне в тевтонском духе и многие выпускники тоже после университета едут в другие страны, остаются там и делают там карьеру. Больше того, вы и в Германии не сделаете карьеру не поучившись или не поработав за границей. И нет впечатления, что Германия от всего этого сильно пострадала. Может дело то не в утечке мозгов и не в системе оплаты образования, а в чем другом?
Многие китайцы (не все) возвращаются в Китай потому, что им там лучше чем за границей. А из РФ люди уезжают потому, что им дома хуже, чем за границей. Но вы хотите сделать им еще хуже и рассчитываете, что они будут оставаться. Знаете что будет? Они будут не только уезжать учиться, они после диплома еще будут активнее поступать в аспирантуру за рубеж или с большим рвением будут искать работу за границей, чтобы работая там за бОльшую зарплату быстрее отдать ваши [...] кредиты и навсегда забыть о стране, которая их придумала.
Ну и мой любимый пункт вашей идеи «Если некто учился в государственном ВУЗе, а потом ушёл работать в один из рыночных секторов, то в момент ухода не выплаченная к этому времени часть кредита «материализуется» и человек начинает её реально выплачивать.» Это называется отрицательные инвестиции в инновационную экономику. 21 век, снова здорово, государство — главный капиталист, а все его граждане — это его собственность, вторая нефть. Шаг влево, шаг вправо — плати. крепостное право 2.0. Рыночному государству видать не нужен рыночный сектор экономики, если оно будет облагать его таким косвенным налогом, мешая привлекать специалистов. Государство же людей только для себя учит, а назад от них ничего не получает, нахлебники да и только. Чего их вообще-то содержать, этих спиногрызов? Кредиты там какие-то. Пускай бы все уехали. Принудительно раздать загранпаспорта и в 24 часа сдать их всех в Китай, для опытов. Представляете себе Москву без пробок?
И вы нам тут еще про какую-то экономику «объясняете». Я разочарован, если честно.
« «Ваши гениальные кредиты помогут в этом?»
Сами по себе — нет.
А в рамках нормальной системы управления — да.»
А в реальности? — Никогда.
Для Denny и Анатолия Берёзкина.
«В чем цель кредитов? Зачем регулировать систему образования...»
Я попробую как можно короче объяснить некоторые теоретические аспекты. Без них ничего нельзя понять.
1. Полностью централизовано управляемой экономике в математически идеальном случае (в частности, когда все обыватели находятся как минимум в статусе военных поселенцев) деньги вообще не нужны. Система управления такой экономикой должна функционировать исключительно на основе физических показателей (тонны, километры и т.д.).
В реальном случае, когда есть как централизованные, так и рыночные секторы, без денег обойтись нельзя, потому что рыночные секторы без денег функционировать не могут. Поэтому централизованная часть экономики с точки зрения отдельно взятого агента рыночной экономики должна функционировать тоже как рыночный агент.
В данном случае с точки зрения отдельного рыночного агента деньги централизованного сектора были вложены в образование специалиста, то есть имел место кредит. И этот кредит нужно возвращать точно также, как и любой другой.
2. С точки зрения государства вопрос выглядит совершенно иначе. Ему рубли сами по себе не нужны. Ему необходимо стабильное развитие экономики в целом.
В простейшем и хорошо опробованном случае это делается на основе межотраслевого баланса. То есть, грубо говоря, количество левых перчаток должно соответствовать количеству правых. Количество специалистов в разных секторах должно быть согласовано.
С этой целью размеры образовательных кредитов и ставки по ним для разных рыночных секторов должны быть разными. Иначе возникнет избыток одних специалистов и недостаток других и экономика в целом будет вести себя непредсказуемо.
Это — главная цель всей системы регулирования.
3. Для частных ВУЗов размеры и ставки кредитов должны определяться в первом приближении так, как для всех остальных товаров, то есть мелкие частные банки, получающие средства от крупных государственных, выдают образовательные кредиты в пределах централизовано установленных квот и уровней ставок.
Но кому именно они дают кредит (какому абитуриенту и какому частному ВУЗу) — дело этих мелких частных банков. Сбалансированность и рентабельность системы в среднем обеспечивает государство. Но любой частный банк и частный ВУЗ при неправильном ведении бизнеса может прогореть и никто его спасать не будет.
4. Внутри централизованного сектора основные показатели — сугубо физические. Поэтому кредиты государственным ВУЗам и платежи по этим кредитам нужны только при взаимодействии с предприятиями, не входящими в централизованную часть экономики.
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Виноват — получилось много текста. Если что-то неясно — задавайте конкретные вопросы.
«Количество специалистов в разных секторах должно быть согласовано... Иначе возникнет избыток одних специалистов и недостаток других и экономика в целом будет вести себя непредсказуемо. Это — главная цель всей системы регулирования.»
Осмелюсь заметить, что СССР дал дуба уже четверть века назад. И вместе с ним накрылись медным тазом все регулирования количества специалистов в разных областях. Всем давно уже известно, что экономика в целом всегда ведет себя непредсказуемо.
1. «Осмелюсь заметить, что СССР дал...»
Проблема СССР была в том, что там к ларькам подходили с теми же мерками, что и к машиностроительным заводам. В итоге машиностроение работало вполне терпимо, а ларьки — плохо. Из-за этого СССР и накрылся.
Проблема РФ в том, что в ней к машиностроению подходят с той же меркой, что и к ларькам. В итоге ларьки работают хорошо, а машиностроение — плохо. Из-за этого РФ и накроется.
Принципиальное различие в том, что с плохими ларьками можно жить семьдесят лет, а с плохим машиностроением — намного меньше: пока растут цены на сырьё.
2. «Всем давно уже известно, что экономика в целом всегда ведет себя непредсказуемо.»
Ничего подобного. Математика всюду одинакова.
Давно известно, что предсказуемо себя ведут системы, описываемые двумя основными классами математических моделей — детерминированными и стохастическими. Детерминированные системы предсказуемы в обычном смысле, а стохастические — в вероятностном.
Существуют непредсказуемые системы, но наша экономика к ним не относится, потому что почти целиком состоит из секторов, оставшихся в наследство от СССР и «с нуля» построенных под централизованное управление, а также из рыночных секторов (услуги, торговля и т.п.), поведение которых прекрасно предсказуемо в среднем.
3. Поэтому никаких особых проблем регулирование выпуска специалистов в рамках нормальной системы управления экономикой не представляет.
Извините, как и прежде считаю это полным бредом.
«...как и прежде считаю это полным...»
Естественно, Вы же не математик.
Тем не менее, есть масса работ по математической экономике, где предложены сотни вероятностных моделей рынка. И они обладают определенной предсказательной способностью (для малых времен). При этом, чем ближе процесс на рынке к случайному, тем точнее можно предсказать динамику средних значений.
Это понятно. Я и сам занимаюсь подобными вещами, только в изучении нервной системы. Есть сотни моделей, многие из которых весьма хорошо предсказательны для некоторых частных случаев. Но нет и близко моделей, которые позволили бы предсказать реакции мозга в целом и взаимодействия между его отделами.
«Я и сам занимаюсь подобными вещами...»
Вы себе даже приблизительно не представляете, какого уровня проблемы у экономистов. Это убийственный примитив.
Начинается всё с бесконтрольной раздачи кредитов. Если бы их раздавали просто случайно — всё было бы сносно, так как такие вещи неплохо изучены. Но вся кредитная система пронизана корреляциями и потому почти непредсказуема.
Из-за этой неописуемо жуткой раздачи происходят перекосы в отраслевой структуре. И если отдельные избыточно закредитованные секторы ещё можно углядеть, то определить, что осталось недокредитованным, совершенно невозможно.
На выходе: есть куча денег и никто не в состоянии сказать, куда их можно вложить.
И если на Западе ещё как-то могут оправдаться, то нам никаких оправданий нет. Для нашей экономики десятилетиями успешно считали межотраслевой баланс и можно продолжать считать его и сейчас.
Причины наших основных проблем — сугубо идеологические.
Это вы просто не представляете ситуацию в биомедицинской области. Посетите Society for Neuroscience, и вам сразу станет легче.
«Это вы просто не представляете ситуацию в биомедицинской области.»
Здесь имеет место асимметрия.
В каждой из отраслей науки есть свои проблемы. Но проблемы в экономической теории, во-первых, самым пагубным и очевидным образом влияют на всех, и, во-вторых, аналогичные задачи давным-давно решены в естественных науках.
Что, например, Вы бы сказали, если бы в биомедицине не знали таблицу умножения? Причём при условии, что четверть века назад она была бы широко известна специалистам из этой отрасли?
И не думайте, что я преувеличиваю.
Например, макроэкономисты всерьёз уверены, что сложнейшей системой, которой является экономика, можно эффективно управлять одним-единственным основным параметром — базовой ставкой. Это как для управления самолётом достаточно одной педали.
Ну ни в какие же ворота не лезет.
Проблема СССР, как и вашего текста про централизованную экономику, в том, что вы совершенно игнорируете мотивацию. В централизованной экономике не нужны ни инициатива, ни сознательный подход к работе, если ты не начальник «Планового Отдела». И в ней нет развития, поскольку вы например не спланируете появления новых технологий. Вы можете только посмотреть, что придумали в США и скопировать, если понравилось. Вот поэтому эти социалистические идеи мертвы изначально. Вы можете все идеально спланировать, образно говоря, построить социальный Mercedes последней модели. Потом вы заливаете туда водичку (ваши ничем не мотивированные советские граждане в вакууме) и ждете, что сейчас «все заверте...»
Если считать, что правильно, когда государство снабжает бизнес бесплатными кадрами, почему тогда не потребовать, чтобы оно также снабжало бизнес бесплатно электроэнергией, холодной и горячей водой и т.д. Может, еще бесплатные столовые открыть для бизнесменов? А иначе беда для инвестиционной экономики.
Даже обычная электростанция, не говоря уже об АЭС, будучи остановленной и законсервированной, нуждается потом в длительном процессе повторного запуска... С образованием всё еще сложнее. Если по каким-то причинам государство производит специалистов, которые вот прямо сейчас и здесь ему не нужны, можно, конечно, просто прекратить их производство, но восстановить потом уже вряд ли удастся. Поэтому, пусть уж лучше пока идут в бизнес и едут куда угодно, но сохраняется сама система подготовки кадров, «техпроцесс»... Восстанавливать с нуля потом будет дороже, да и не такие это деньги в масштабах страны, даже если сравнить просто со всякими мундиалями и геополитическими вывертами. Не здесь нужно экономить.
Не государство производит специалистов, а вузы. Почему бы не переводить вузы из государственного сектора в рыночный, и пусть дальше производят специалистов, только на другие деньги.
Вузы у нас почти все (полноценные) государственные. А с рынком всё упрется в отсутствие платежеспособного спроса — кого производить? В условиях деиндустриализации придется или ограничиться специальностями, востребованными лишь в сфере услуг, в самом лучшем случае — специалистов IT, или ориентироваться на внешний рынок, но здесь мы вряд ли имеем серьезные шансы в конкурентной борьбе... А «сэкономленные» деньги всё равно вульгарно разворуют и сожгут на бессмысленные проекты — лучше не станет никому.
Ну тогда предлагаю согласиться, что идея платного образования и образовательных кредитов в России вовсе не порочна, как вы сначала написали, а всего лишь преждевременна, и к ней нужно будет вернуться в случае смены руководства, реиндустриализации и повышения уровня жизни.
В этом смысле, конечно, согласен. Имел в виду, что порочна она именно в текущей ситуации — станет лишь еще хуже, а сама концепция как таковая — почему бы и нет? В мире оно много где так работает, и всё вполне даже неплохо. Просто соответствующие экономические условия для этого нужны...
«Имел в виду, что порочна она именно в текущей ситуации...»
Выше уже почти все под этим расписались.
Абсолютно же очевидно.
Платное образование с кредитами на получение оного работает там, где от образования значительно зависят доходы. Классический пример — пилоты гражданской авиации — обучение стоит 2-3 миллиона рублей, но и зарплата пилота — несколько сотен тысяч в месяц. Случается, берут кредит на обучение, который потом довольно быстро гасят...
А теперь представим какого-нибудь выпускника ФФ или ММФ, который потом пошел в аспирантуру, а после оной стал н.с. -ом в институте или доцентов в вузе с зарплатой, примерно совпадающей с той, которую получают обладатели таких профессий как официант, грузчик, водитель, и т.п. Оно ему надо?!
«А теперь представим какого-нибудь выпускника...»
Разумеется. Выше, насколько я понял, почти все согласились с тем, что в рамках нынешней системы от конструкции с кредитами будет только вред. Во всяком случае, могу придумать несколько возможных схем злоупотреблений (для чего особого ума не нужно).
Но в рамках более-менее нормальной системы управления конструкция будет работать вполне адекватно.
А вы вообще читали, что было написано выше? Или просто среагировали на «платное образование»?
Читал. Тот же керн, только вид в профиль... Если будет требование «N лет отработать за еду в склочном коллективе или выплатить миллион», ситуация принципиально не изменится. Порочен сам подход.
Разговоры про «их Родина бесплатно выучила а они, неблагодарные, свалили» — это, увы, следствие совково-лагерного менталитета (это не оскорбление, все мы оттуда вышли, я и сам не свободен полностью от таких вещей), суть которого сводится к тому, чтобы не дать соседу получить пайку чуть больше положенной — «умри сегодня ты, а завтра я».
Спасибо, все ясно. Вы, конечно, еще не достигли того уровня, который демонстрирует персонаж с ником «Израиль», но разница уже невелика. Удачи вам!
Израиль — это, скорее всего, просто чей-то троллинг — не верится, что именно так думать и изъясняться может реальный человек...
А про совковый менталитет и всё сопутствующее — увы, это грустная правда. Искренне надеюсь, что когда-нибудь России удастся избавиться от этого «наследия» и нормализовать отношения гражданина и государства.
«...не верится, что именно так думать и изъясняться может реальный человек...»
Так Вы, оказывается, большой оптимист. Никогда у студентов-заочников экзамены не принимали?
Не доводилось (в университете заочников просто не было, когда я преподавал), но «абырвалгов» по жизни насмотреться успел разных... Тут таки нечто другое.
Я кстати Израиля спрашивал: «Где логика? Вот вы — патриот США. В США почти все образование (по крайней мере, качественное) платное. Так с какой стати вы отстаиваете бесплатное образование в России?» Он пока не ответил.
Думаю, что это просто чей-то стёб. Приходилось встречать самое разное отношение к России среди давно уехавших, вплоть до звериной злобы и желания забыть вообще всё, включая родной язык, но вот страждущих активно вещать об этом на русскоязычных площадках до сих пор не встречал, а выборка — несколько сотен человек...
А вы тогда что ответите? Почему платное образование и образовательные кредиты — это хорошо в США, но порочно в России?
А я уже ответил. Посмотрите на сетку зарплат в США и корреляцию доходов с уровнем образования. Всё. Никаких больше изысканий и политэкономической зауми тут не нужно. Ситуация как с пилотами — «возьму кредит, выучусь, буду хорошо зарабатывать, рассчитаюсь и буду отлично жить, занимаясь любимым делом» — вполне разумно. Если же зарплата специалиста в США внезапно упадет до зарплаты кассира в макдаке, то и там всё разом схлопнется.
«Если же зарплата специалиста в США внезапно упадет до зарплаты кассира...»
Хотел бы я знать условия, при которых это возможно.
Инопланетное вторжение, оглупляющие лучи, столкновение Земли с небесной осью... :-)
« Посмотрите на сетку зарплат в США и корреляцию доходов с уровнем образования» — богатые родители учат своих детей в престижных вузах и те идут после на соответсвующие должности и так до бесконечности, вот это поворот!
Алексей Лк, а еще там, говорят, негров линчуют ;-)
Ребята из самых простых семей, имея мотивацию, берут образовательные кредиты, довольно часто — идут в армию, чтобы потом иметь льготы образовательные, и т.д. Социальные лифты там есть, просто со своей региональной спецификой... Кроме того, в аспирантуре и постдоками там вообще оказывается полный интернационал, собираемый со всего мира.
У нас, вообще говоря, даже за бесплатным образованием далеко не все могут отправить детей в другой город — на стипендию жить нельзя в принципе, а работать на первых курсах серьезных факультетов вряд ли получится.
Ну и, разумеется, критика США из сегодняшней России выглядит откровенно комично — достаточно сравнить макроэкономические и социальные показатели, наукометрию... О чем тут вообще можно говорить? Наш сегодняшний уровень — Мексика и Аргентина, даже Бразилия уже ушла вперед.
США, разумеется, далеки от идеала.
«1. В колледжи поступает 70% молодежи США, но завершает их менее двух третей поступивших, 30% вылетают в первый же год.
2. Средний долг по образовательному кредиту среди вылетевших составляет $13 929 резаной (он, естественно, не сгорает при вылете).
3. 35.3% вылетевших указали именно на „финансовые проблемы“, как главный фактор, почему они не смогли учиться.
4. 46.5% вылетевших находятся в состоянии дефолта по образовательному кредиту (т.е. забили и пропустили все сроки платежей), долг при этом опять же не сгорает — если у них появится какая-то собственность, можно конфисковать в зачет долга.»
Но по сравнению с нами...
«США, разумеется, далеки от идеала» — я в приятном шоке это первый крутой комментарий от Ash! Ура! Браво!!!
>1. В колледжи поступает 70% молодежи США, но завершает их менее двух третей поступивших, 30% вылетают в первый же год.
Я думаю, многие наши преподаватели согласятся, что для нас это скорее недостижимый идеал, нежели не-идеал. То есть следовало бы так сделать, если оценивать успехи студентов честно и оставлять тех, кто действительно хочет и может учиться. Но в нашей системе такое невозможно.
>3. 35.3% вылетевших указали именно на „финансовые проблемы“, как главный фактор, почему они не смогли учиться.
Ну да, а домашнюю работу съела собака.
>4. 46.5% вылетевших находятся в состоянии дефолта по образовательному кредиту (т.е. забили и пропустили все сроки платежей), долг при этом опять же не сгорает — если у них появится какая-то собственность, можно конфисковать в зачет долга.»
Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства.
«Ну да, а домашнюю работу съела собака» — домашняя работа как то поможет оплатить обучение за следующий семестр или получить кредит?.
«Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства» — что то напомнило про то как студенты в колхоз ездили по осени на картошку, вам разве нравилось это Алексей Лебедев?
>«Ну да, а домашнюю работу съела собака» — домашняя работа как то поможет оплатить обучение за следующий семестр или получить кредит?
Я имел виду отмазки студентов. Нельзя принимать результаты таких опросов всерьез.
>«Мне кажется, стоило бы для них устроить какие-нибудь общественные работы, как при Рузвельте, чтоб отработали на благо государства» — что то напомнило про то как студенты в колхоз ездили по осени на картошку, вам разве нравилось это Алексей Лебедев?
Если бы посылали только тех, кто вылетел или плохо учился, мне бы понравилось.
«Если же зарплата специалиста в США внезапно упадет до зарплаты кассира...»
Хотел бы я знать условия, при которых это возможно. — «Незавидная участь научных сотрудников в новой России — одна из ведущих тем последней четверти века. Однако, как оказалось, проблема мировая. Так, более 5 тыс. американских интеллектуалов, обладателей диплома PhD, вынуждены подметать улицы» —
www.rosbalt.ru/moscow/2015/04/05/1384976.html
1. «N лет отработать за еду...»
Так если будет нормальная экономика, то будет мало склочных коллективов — они просто не выживут.
2. «...за еду...»
Выше было сказано, что выплаты по кредиту должны составлять небольшую часть зарплаты среднестатистического выпускника.
3. «...их Родина бесплатно выучила...»
Речь идёт в первую очередь о нормальном регулировании системы высшего образования.
А уж с чем она там совпадает или не совпадает — дело десятое.
Как говорил один деятель, если очень нехороший человек скажет, что дважды два — четыре, то я вынужден буду с ним согласиться.
Проблема в том, что образование является ценностью, за которую готовы платить, лишь там, где оно является социальным лифтом и приносит неиллюзорную пользу обладателю... В племени Мумба-Юмба никто не будет платить за обучение квантовой электродинамике, совсем другие приоритеты, интересы и ранговые маркеры.
Это верно. Но ведь и вождю оного племени нет никакого смысла вкладываться в обучение некоторых членов своего племени квантовой электродинамике. Чтобы племя вкладывалось, обучение должно приносить неиллюзорную пользу этому племени. Вопрос в том, чтобы сбалансировать пользу племени от обладателя знаний и пользу конкретному обладателю этих знаний. И это относится к всем племенам независимо от уровня их развития.
Тут есть нюанс. В настоящее время мы имеем систему высшего образования, которая досталась нам в наследство от СССР — совсем другой страны и другого общества, которое пусть и с людоедскими закидонами, но имело вполне явную программу развития и направленность в будущее... Сегодняшние же страна и общество — это что-то вроде нароста на трубе, этакий гриб трутовик. Ни программы развития, ни какой-либо направленности в будущее — типичная страна периферийного капитализма с сырьевой экономикой, мафиозной диктатурой и общей деградацией. Наука, производство, созидание? О чем это вообще, зачем? В почете продажа ресурсов, дележ выручки, обслуга и охрана знати, ну и развлечение пипла — трясти задом, петь ртом или гонять мяч — это едва ли не почетнее, чем в СССР быть космонавтом.
Из данного предельно грустного факта следует очевидное заключение — нужно или сохранять систему образования, ориентированную на развитие (удаляя очаги некроза, разумеется), пусть даже её продукция сейчас не востребована в стране, ожидая, что в скором будущем всё изменится и страна очнется от дурмана, или реформировать под текущее состояние дел, кромсая по живому, и отсекая значительную часть населения от высшего образования как такового, а страну в целом — от «первого мира», который создает новые технологии и получает новое знание о природе.
ИМХО, дело не в ориентированности на развитие. Дело в управляемости. В СССР государство контролировало всех участников и все стадии процесса. И само осуществляло те или иные программы. Сейчас эта система приказала долго жить. И сейчас сам черт не скажет, куда на самом деле пошли деньги, выделяемые на развитие. Что-то попадает в жадные ручонки, что-то просто уходит в песок. Что, где и куда развивается — непредсказуемо. Кого и для кого готовят нынешние ВУЗы — никто сказать не может. Отъезд за рубеж — только маленькая струйка в этих неконтролируемых потоках. Поскольку хода назад к тотальному контролю вроде нет, надо вводить некие системы саморегуляции, Наиболее естественные — денежные. Вроде госкредита. Чтобы государство могло возвращать хотя бы часть тех денег, которые вкладываются в образование, но ни на какое развитие не идут. Вот если такая связь будет, можно станет говорить о каких-то программах развития. А пока деньги вливаются в решето, никакого развития не будет при любых суммах.
1. «Дело в управляемости.»
Абсолютно верно. Если система управляема, то некие цели обычно появляются практически сами собой.
2. «...что-то просто уходит в песок.»
В песок уходит львиная доля, если не больше.
3. «Поскольку хода назад к тотальному контролю вроде нет...»
А тотального контроля фактически никогда и не было. Государству только казалось, что оно контролирует, скажем, тот же сектор услуг.
Но попытка вернуть иллюзию тотального контроля будет, скорее всего, предпринята в обозримом будущем.
И это по-настоящему страшно.
4. «...надо вводить некие системы саморегуляции...»
Локальные системы саморегуляции могут эффективно работать только при квазистационарных или предсказуемых внешних условиях. Иначе внешние воздействия будут постоянно нарушать внутренние процессы.
Другими словами, нужно либо изолировать систему образования от остальной части экономики, либо вводить централизованное регулирование всей экономики.
Иначе при первом же колебании цен на нефть все усилия пойдут насмарку.
Имеется в виду, если он будет работать в государственном вузе или институте, через несколько лет долг ему автоматически списывается.
А если он учился в частном ВУЗе и пошёл на работу в госсектор, то государство полностью берёт на себя выплаты по образовательному кредиту частному банку.
Сделать образование платным, оставить бесплатным или выдавать кредиты — это все совершенно бессмысленные идеи. Пока страна находится на капиталистической периферии, выпускники (и при этом лучшие) уезжали, уезжают и будут уезжать. Как говорится, добро пожаловать в страны третьего мира: вход за доллар, выход — за триллион.
Именно так. Периферийный капитализм со всеми сопутствующими вещами вроде деиндустриализации, бедности и примитивизации общественных отношений (одичания). Пока это остается так, люди, ориентированные на развитие, созидание и познание, будут уезжать. Не мы первые, не мы последние...
«Пока страна находится на капиталистической периферии...»
Так мы сами себя там держим. Точно как в анекдоте про котёл в аду с русскими, который не нужно охранять — свои обратно затаскивают.
У нас всё готово для налаживания нормальной жизни.
Выгнать олигархов можно в 24 часа без всякого сопротивления.
Мы сами себя туда затащили — это да. С какой радостью кинулись устраивать деиндустриализацию в 90-е годы, просто чудо какое-то. Нет, я понимаю, почему капитаны нашего капитала так за это боролись — они с этого по сей день живут, но где были голоса разума? Неужели, все так исстрадались без левисов и чуингама, что не в состоянии были сложить 2 и 2 и понять, что без наукоёмкой промышленности (да хоть просто машиностроения) в стране вся жизнь сведётся к делёжке нефтяной/газовой выручки (ок, ещё металлургия немного зарабатывает)? Ну а вылезти обратно нам светит лишь в очень отдалённой перспективе — Латинская Америка вон 200 лет на периферии прозябает без особых продвижений.
«...но где были голоса разума?»
Все эти голоса глушили сначала в империи, а потом в СССР. Перерыв был минимальный — примерно на время НЭП. Но чего стоило это ввести — отдельная история. На всю правящую партию существо вопроса понимало несколько десятков человек — не больше. Причём понимало именно как временную сиюминутную необходимость, без чёткого осознания связей с уровнем технологий.
Но и требовать от них понимания нельзя, так как почти все они учились в рамках классической системы образования, введённой во второй половине XIX-го века аккурат для борьбы с революцией — огромные дозы греческого, латыни и т.д. вместо естественных наук.
Так что план графа Толстого в конечном итоге сработал, но по абсолютно неожиданной траектории и с огромным опозданием.
«...Латинская Америка вон 200 лет на периферии...»
Для того чтобы у нас можно было реализовать этот сценарий, нужно резко сократить население, что без больших потрясений сделать невозможно.
> Для того чтобы у нас можно было реализовать этот сценарий, нужно резко сократить население, что без больших потрясений сделать невозможно.
А это к вопросу о том, кто больший душегуб: Иосиф Виссарионыч, или Егор Тимурыч.
«выпускники (и при этом лучшие) уезжали, уезжают и будут уезжать» — лучшие идут сразу в бизнес, там шанс заработать гораздо выше без траты 5ти лет на диссертацию и статьи которые никто не прочтет. У нас в клинике стартовая зарплата 23 летнего юниора без опыта работы аккурат в 2 раза больше зарплаты 30 летнего старшего научного сотрудника МГУ со степенью. Сколько на одного уехавшего приходится обычно тех кто просто занялся зарабатыванием денег? А что бы стать лучшим надо просто любить свое дело, и с эммиграцией это может быть связанно только в случае если в своей родной стране невозможно развиватся как специалист. Любопытно кстати что в моей сфере (ЭКО) мы вполне держимся на мировом уровне, оборудование и методика то везде одинаковые, и те немногие спецы что все таки эммигрировали совершенно не выделялись на общем фоне как суперспециалисты, суперспециалист скорее сам организует бизнес/клинику/лабораторию там где будет удобно, в России кстати организовать ЭКО центр проше чем зарубежом, так как в России этот рынок все еще развивающийся (ну кроме Москвы и Питера, хотя например только в пригороде Чикаго 40 клиник, а в Москве всего 80, а хороших дай бог 20, так что есть куда расти). Уезжают лучшие студенты — но например как показывает мой опыт работы выпускники МГУ далеко не всегда в состоянии справится даже с простыми рутинными манипуляциями (они же для другого учились, для высокого, и как можно их за это винить), так что тот факт что человек хороший студент который нарасхват в зарубежные ВУЗы совсем не означает что из него в дальнейшем получится хороший специалист. Может это очевидные банальности но когда я слышу что уезжают лучшие и вспоминаю кто уехал то как то задаюсь вопросом — а в чем лучшесть то? У студента кроме бренда ВУЗа и оценок за плечами ничего нет. Про спецов уже сказал выше — не лучшие, а обычные. А ученый мирового класса — с такими лично как то не пересекался, тут не знаю.
Но эммиграция для бизнеса все же плохо, и то что надо поддерживать достойно образование в своей стране это конечно неоспоримый факт, а то промышленнрсти/бизнесу нужны нормальные кадры в своей стране, местного так сказать производства, за рубежом тот же продукт стоит гораздо дороже при сопоставимом или более худшем качестве
Фишка с крайне низкой зарплатой придумана была правильными доцентами ещё во времена Союза. Это всего лишь критерий отбора нужных и правильных людей.
Если взять и проверить финансы института то можно обнаружить забавные вещи. Некоторые лица с крайне низким образованием и квалификацией могут получать в разы больше. Те же самые подсобные рабочие, секретарши и уборщики...
Государство не плохо финансирует вообще то. Тут проблемы начинаются как правило в самих институтах.
Вот например в институт приходит толпа народу, а у тебя есть свои люди. Как избавиться от чужих и оставить своих?
Финансы очень мощный рычаг. С ними можешь много получить, но с другой стороны можешь от многих избавиться. Избавиться от не нужных просто. Поставь такую зарплату чтоб только сумасшедший с ней там работал и нормальный человек не смог с ней прожить. И что остаётся? Он вынужден будет найти себе другое место.
Так наиболее талантливые уходят — остаётся посредственные так ещё без денег. Ими легче управлять.
Такая система построена десятилетиями. Что конечно приводит — к так называемой научной династии.
Свои люди конечно потом финансируются сторонними источниками. Если ты на руководящей должности это легко организовать. Формально на некоторой должности как все получают маленькую зарплату... И вроде никаких к нему претензий.
Эта система и у буржуинов имеет место. Ну да некоторые доценты имеют не плохую по нашим меркам зарплату, но с учётом траты на обучение и кредитов. Не те выпускники вынужденны уходить из ВУЗов. Это приводит к тому, что в науку не пускают очень многих и отбор идёт по клановому признаку. Науке это только вредит.
Многие конечно правильные доценты жалуются обычно на то, что у них маленькая зарплата, но когда пытаешься получить доступ к налоговой отчётности — то практически это не возможно сделать.
Хотя выяснить много крайне легко. Достаточно перед институтом прогуляться и сесть на хвост какому то крикливому доценту. И посмотреть на какой машине ездит и как дома живёт.
Иногда некоторые официально по 15 тысяч получают, а у них и машина и хоромы.
Государство должно контролировать такое. Потому, что это наносит просто колоссальный ущерб. В конце концов это деградирует науку и образование. Студентов начинают учить вообще всякой лженауки.
Вот например в одном педагогическом ВУЗе в Москве — завкфедры профессор, заведение которое готовит преподавателей для глухих — вообще не знает язык жестов. А банда доцентов которая там, знает её на крайне примитивном уровне. И тут конечно народ смотрит на это и удивляется. Как они вообще там оказались????
Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов
Составители: Альтбах Ф.Д., Райсберг Л., Андрущак Г.В., Пачеко И., Юдкевич М.М.
Научный редактор перевода: Юдкевич М.М.
Ответственный редактор: Халатянц Н.М.
>Свои люди конечно потом финансируются сторонними источниками. ... Если ты на руководящей должности это легко организовать. Формально на некоторой должности как все получают маленькую зарплату... И вроде никаких к нему претензий. Хотя выяснить много крайне легко. Достаточно перед институтом прогуляться и сесть на хвост какому то крикливому доценту. И посмотреть на какой машине ездит и как дома живёт. Иногда некоторые официально по 15 тысяч получают, а у них и машина и хоромы.
Да что же это за сторонние источники? Что за тайны Мадридского двора? Как в анекдоте — где я могу получить свою долю?
Машины и хоромы у многих людей просто с советских времен.
В мире есть такая штука — рынок труда.
Пока у нас его нет все будут получать копейки... Независимо от квалификации.
Если перекрыть выезд специалистам. ФАНО, МинОбр будет вам назначать зарплату ровно столько, что б вы не подохли с голоду...
Интеллигенты! Не надо считать деньги в чужих карманах. Ничего это Вам не даст, кроме расстройства.
Очень многие проблемы из-за своеобразного менталитета и идеологии. И больших возможностях использования некоторой ступеньки социальной лестницы в своих целых.
В России есть своя специфика — за МКАДом жизнь не существует. Например ВШЭ всех учит как надо жить, а есть такие направления, что 99,9% выделяемых на это финансов — оседает как раз в ВШЭ.
Крайне сильная концентрация ресурсов и средств в одних местах. Фактически создаются монополии — которые просто говорят. Этим будем заниматься только мы.
Так как учёных часто привлекают в систему образования, то часто граница между наукой и образованием стёрлась. И многие этим хорошо пользуются. Учить это совсем другое чем придумывать, но абсолютное большинство правильных доцентов считают, что если он выучил теорему, то он может придумывать теоремы пачками. В результате абсолютное большинство занимаются профанацией или часто вообще лженаукой. А когда работаешь в ВУЗе это даёт возможность использовать ресурсы государства или компаний в своих целях. Естественно часто с одной целью — борьба с конкурентами и внушения всем, что ты такой крутой и наука только в твоём ВУЗе.
К тому же сейчас придумана новая фишка — это ценность диплома. Вот у нас диплом круче. Они смогут по выпуску поступить работать туда.
Диплом стал корочкой вроде пропуска. Позволяющий пройти некоторый фейс-контроль. Система круговой коррупции так построена, что ты не сможешь устроиться на работу. Если у тебя не тот диплом.
Одна из проблем не эффективности науки в том, что там слишком много людей которым там не место. Наука заменена образованием. Изменить это можно только силой. Внешними факторами. Изнутри не возможно.
1. «В России есть своя специфика — за МКАДом жизнь не существует.»
Это следствие неконтролируемого развития в своей основе нерыночной экономики. Происходит стихийная концентрация ресурсов в немногих местах.
И Москва — хороший пример. Через неё по разным причинам проходит куча денег. Эти деньги привлекают население. Приток населения порождает проблемы, которые пытаются решить привлечением дополнительных денег в ту же самую Москву. А эти деньги привлекают ещё больше населения.
Например, проблему пробок пытаются решить очень дорогим строительством дорог, развязок, туннелей и пр. Вместо этого нужно создавать предприятия лёгкой промышленности за МКАД.
И об этом говорят уже давно, но толку никакого.
2. «Одна из проблем не эффективности науки в том, что там слишком много людей которым там не место.»
Фундаментальная причина — отсутствие платёжеспособного спроса на прикладные исследования.
1. «Пока у нас его нет все будут получать копейки...»
Наоборот — если полностью открыть границу мигрантам, то дешёвый труд ещё сильнее вытеснит технику.
2. «Если перекрыть выезд специалистам...»
Речь идёт о мерах по регулированию системы высшего образования, о чём выше несколько раз написано.
3. «Не надо считать деньги в чужих карманах.»
И об этом несколько раз писали выше — никто этим заниматься и не собирался.