Новые почетные члены АФО

Американское физическое общество (АФО) насчитывает по состоянию на июль 2016 года более 53 тыс. членов не только из США, но и со всего мира. Каждый год не более 0,5% от общего состава общества номинируется в качестве почетных членов (Fellows of the American Physical Society) в знак признания их особых достижений в той или иной области физики в виде оригинальных научных публикаций, инновационного применения физических знаний в различных областях науки и технологий, значительного вклада в преподавание физики или активного постоянного участия в организации различных мероприятий АФО.

Среди новоизбранных в 2017 году почетных членов АФО видим, в частности, такие имена:

Aleksandrov, Alexander V (Oak Ridge National Laboratory, USA);

Belonoshko, Anatoly B (Royal Institute of Technology, Sweden);

Burov, Alexey (Fermilab, USA);

Chernyshev, Alexander L (University of California — Irvine, USA);

Frenkel, Anatoly I (Stony Brook University and Brookhaven National Laboratory, USA);

Gurarie, Victor (University of Colorado — Boulder, USA);

Malkov, Mikhail A (University of California — San Diego, USA);

Mostovoy, Maxim (University of Groningen, Netherlands);

Pogorelov, Nikolai (University of Alabama — Huntsville, USA);

Sanov, Andrei (University of Arizona, USA);

Shchur, Lev N (Landau Institute for Theoretical Physics RAS — Chernogolovka; National Research University Higher School of Economics — Moscow, Russia).

Таким образом, из примерно двухсот новых номинантов 11 (или 5,5%) — с российскими корнями. Из них собственно в России в настоящее время работает только один — Лев Николаевич Щур из ИТФ им. Ландау и НИУ ВШЭ.

Пользуясь случаем, независимо от места их работы и проживания, хочется от всей души поздравить всех номинантов с заслуженным признанием.

А. К.,

