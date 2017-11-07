Новые почетные члены АФО
Американское физическое общество (АФО) насчитывает по состоянию на июль 2016 года более 53 тыс. членов не только из США, но и со всего мира. Каждый год не более 0,5% от общего состава общества номинируется в качестве почетных членов (Fellows of the American Physical Society) в знак признания их особых достижений в той или иной области физики в виде оригинальных научных публикаций, инновационного применения физических знаний в различных областях науки и технологий, значительного вклада в преподавание физики или активного постоянного участия в организации различных мероприятий АФО.
Среди новоизбранных в 2017 году почетных членов АФО видим, в частности, такие имена:
Aleksandrov, Alexander V (Oak Ridge National Laboratory, USA);
Belonoshko, Anatoly B (Royal Institute of Technology, Sweden);
Burov, Alexey (Fermilab, USA);
Chernyshev, Alexander L (University of California — Irvine, USA);
Frenkel, Anatoly I (Stony Brook University and Brookhaven National Laboratory, USA);
Gurarie, Victor (University of Colorado — Boulder, USA);
Malkov, Mikhail A (University of California — San Diego, USA);
Mostovoy, Maxim (University of Groningen, Netherlands);
Pogorelov, Nikolai (University of Alabama — Huntsville, USA);
Sanov, Andrei (University of Arizona, USA);
Shchur, Lev N (Landau Institute for Theoretical Physics RAS — Chernogolovka; National Research University Higher School of Economics — Moscow, Russia).
Таким образом, из примерно двухсот новых номинантов 11 (или 5,5%) — с российскими корнями. Из них собственно в России в настоящее время работает только один — Лев Николаевич Щур из ИТФ им. Ландау и НИУ ВШЭ.
Пользуясь случаем, независимо от места их работы и проживания, хочется от всей души поздравить всех номинантов с заслуженным признанием.
А. К.,
www.aps.org/programs/honors/fellowships/archive-all.cfm
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