Ну что же, и впрямь ВАК доказала свою полезность, оказавшись ареной для восхитительно срамного скандала, в котором тают маски, рассеивается туман демагогии, и все предстают перед почтеннейшей публикой в красе своих подлинных физиономий. Какой Мольер мог бы придумать и выволочь на сцену весь этот пир духа! Какой, если подумать, освежающий потенциал у этого разоблачительного действа! И вы хотели бы запрятать его по темным (в восьми случаях из десяти) лавочкам вроде той, в которой якобы защищался наш сабж, где всё будет шито-крыто, а беспристрастное мнение невозможно в принципе?

И как самому бросить эту арену? Удивительная логика: «Вы выбили меня с этой высоты, так вот я в знак протеста отдам вам еще пару бастионов, противные!» Нет уж, имея дело с шаромыжниками, у которых в каждом рукаве по пять тузов, надо держаться за каждый клочок пространства, с которого можешь говорить правду, и если тебя в конце концов вынесут со сцены, то пусть им придется самим измараться при этом по максимуму, чтобы их собственным деткам пришлось их стыдиться.

И да, как бы гадко ни было порой от этого действа, не надо забывать, что жанр его (в котором оно войдет в людскую память) — не трагедия, а фарс.

Виктор Васильев

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