К 10-летию премии «Просветитель» в издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга «Люди мира: русское научное зарубежье». Главу из этой книги (в сокращенном варианте), написанную Ольгой Орловой о Сергее Шандарине, представляет редактор-составитель Дмитрий Баюк.

Сергей Фёдорович Шандарин не был в России 17 лет Наверное, это много. За то время, что он работает физиком-теоретиком, ему приходилось совершать далекие путешествия и подолгу оставаться вдали от родины. Судьба далеко не всех знаменитых физиков была связана со столь дальними и длительными путешествиями. Исаак Ньютон никогда не бывал в путешествии более длительном, нежели из Кембриджа в Лондон. Галилео Галилей не пересекал границ современной Италии.

Но жизнь современного ученого иная: она предполагает частые и дальние поездки, и в большинстве стран сами академические правила исключают возможность для ученого проводить всю жизнь на одном месте. Социальная мобильность входит в условия профессии. Но, даже принимая эти условия как данность, что-то есть в этой истории неправильное, что заставит внимательного читателя загрустить, хотя сказать, в чем же именно причины этой грусти, окажется нелегко.

Бегство российской интеллектуальной элиты, будь то в конце девятнадцатого, в первой трети двадцатого или в конце того же двадцатого века, отражало не только и не столько общую космополитическую тенденцию людей науки к мобильности, но и неуютность или порой враждебность российской атмосферы для тех, кто при иных обстоятельствах мог бы оказать благоприятное влияние на нее. Сергей Шандарин только один из персонажей книги, которая должна увидеть свет в конце этого года, но его судьба вполне отражает общую тенденцию к пересечению наших границ лишь в одном направлении. Когда-то это было не тенденцией, а правилом. Теперь положение улучшилось, на далеко не исправилось.

Для того чтобы разобраться с этой тенденцией, мы предприняли специальное исследование. Не буду скрывать — идею нам подсказали: Дмитрий Борисович Зимин предположил, что книга именно на такую тему была очень уместна в год, когда отмечается десятилетие премии «Просветитель». Не буду скрывать и того, что исследование по большей части было журналистским: за 25 лет существования программы научного изучения русской эмиграции только в России было получено большое количество и биографических, и теоретических результатов.

Сергей Шандарин лишь один из большого числа героев книги — математиков, физиков, химиков и ученых других областей. Но даже из рассказа о нем внимательный читатель много узнает о других отечественных ученых — как работающих или работавших в других странах, так и никогда не покидавших пределов родной. О ком-то из них говорится в других главах книги, с другими читатель встретится только здесь.

Всего же в нашей книге оказалось несколько сотен героев. В сравнении с миллионами людей, эмигрировавших из России в разные периоды ее драматической истории, это, конечно, капля в море. И даже если ограничиться представителями научной интеллигенции, речь должна вестись о тысячах, если не о десятках тысяч человек. Поэтому мы надеемся, что это издание лишь начало летописи российской науки за рубежом.

Эмиграция — древнее и разностороннее явление. Ее никак нельзя считать исключительно российским или советским явлением. Ей посвящены научные исследования и публицистические работы самых разных авторов из самых разных стран и культурных ареалов. Эмиграции из Российской империи, Советского Союза или Российской Федерации посвящены работы отнюдь не только российских авторов. Но в работе над книгой мы не хотели ограничиваться только эмигрантами, какое бы широкое определение им не давалось.

Сергей Фёдорович Шандарин — профессор Канзасского университета, но это еще не превращает его в эмигранта: он остается российским гражданином не только формально, по паспорту, но и по характеру своих научных связей и тематике своей работы. Такой поворот сюжета в советское время казался невозможным. Но именно такая делокализация активности превращает большинство наших героев, в полном соответствии с названием всей книги, в Людей Мира.

Дмитрий Баюк

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)