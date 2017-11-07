Луч света в темном царстве?

Полина Кривых, студентка факультета психологии МГУ, лектор фонда «Эволюция» и культурной платформы «Синхронизация», анализирует финалиста премии «Просветитель» — книгу Дарьи Варламовой и Антона Зайниева «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» (М.: Альпина Паблишер, 2016).

Книга «С ума сойти…» подняла очень важную тему и, думаю, поэтому прошла в финал премии «Просветитель». Вопрос стигматизации в российском обществе стоит особенно остро: поход к психиатру или психологу в большинстве случаев воспринимается как что-то совершенно из ряда вон выходящее, а многие диагнозы используются в обыденной жизни как ругательства. Книга ставит перед собой героическую задачу понятным языком рассказать про разные психические расстройства, но справляется с ней не до конца.

Безусловная заслуга авторов: в каждой главе расстройство рассматривается не просто как набор симптомов и нарушений, а на примере выдуманного героя, которому поставили диагноз. Такой подход помогает почувствовать эмпатию к больным и перестать их бояться. Вместо голого списка симптомов читатель видит живые истории болезни и не бросается примерять каждый симптом на себя, судорожно находя у себя все диагнозы сразу.

Однако при чтении заметно ощущается, что авторы (научный журналист Дарья Варламова и бизнес-аналитик Антон Зайниев) не имеют психологического, медицинского или биологического образования. Они оба победили клиническую депрессию, что вызывает уважение, но не означает, что теперь они знают всё о психических расстройствах.

Вводная глава целиком посвящена нейромедиаторам, нейронам и синапсам, но, если у вас профильное образование, вы и так знаете, как это всё устроено и работает. А если не знаете, то без дополнительных источников вам не разобраться. И это странно, ведь книга позиционируется как научно-популярный «путеводитель» для непрофессионалов. Самое печальное, что в последующих главах нейробиологическая сторона вопроса описана довольно скомканно, и всё то, что вы пытались понять во вводной главе, не понадобится.

Кроме того, в такой книге слишком велика цена ошибки и поэтому непозволительны ложные или дезориентирующие недочеты. Обычно читатель верит авторам и не перепроверяет каждое их слово, считая, что за них это уже сделал научный редактор. Здесь мы наблюдаем обратную картину. Буквально на первой странице, сразу после оглавления и вступления, утверждающего, что книга поможет уменьшить стигму в обществе, использовано стигматизирующее, негативно окрашенное и почти ругательное «шизофреник». То есть выбор слова полностью противоречит главной идее книги. Всех клинических психологов младших курсов специально учат не говорить «шизофреник», что в языке почти синонимично «сумасшедшему». В то время как корректная фраза «больной шизофренией» подразумевает возможность нормальной социальной жизни при соответствующем лечении. Конечно, в профессиональной среде есть свои названия разных диагнозов, например «биполярка» вместо БАР или ласковое «ненормашки». Но обратите внимание, что эти сокращения не стигматизированы, а, наоборот, повышают уровень принятия. Авторы переводят “five major psychiatrics disorders” из названия научной статьи как «большую пятерку». В научной статье речь шла о пяти самых распространенных психических расстройствах. А «большая пятерка» — это термин из дифференциальной психологии: структура из пяти главных личностных черт, которая не используется для диагностики психических расстройств и патологических отклонений. Авторы описывают «признаки классической депрессии», причем сначала из логики текста вытекает, что признаки выделены на основании МКБ-10, но позже стоит сноска одновременно на МКБ и DSM-IV. И тут возникает вопрос: почему признаки описаны на основании некоего гибрида двух классификаций? Мало того, что это некорректно, но за счет такого смешения происходит дезориентация читателя: ведь МКБ-10 говорит, что симптомы должны присутствовать не менее двух недель, а DSM-IV настаивает на двух месяцах.

Также в книге довольно много редакторских упущений, которые создают ощущение небрежности и заставляют читателя спотыкаться и перечитывать. «Мы решили… написать книгу о том, как работает наша психика, почему она „съезжает с катушек“». В литературном языке обычно «с катушек съезжает» человек целиком, а не только его психика. Кроме того, эта идиома увеличивает стигматизацию, хотя главная цель книги — преодолеть ее. «Ряд нейробиологов и представителей других направлений психотерапии считают психоанализ псевдонаукой». Легкое движение пера, неправильное построение предложения — и вот уже нейробиология стала направлением психотерапии. Коллеги нейробиологи теперь знают, чем заняться по окончании научной карьеры. :)

В заключении книги авторы отмечают, что после прочтения каждый должен понять, что в консультации у психиатра или психолога нет ничего постыдного или страшного. Мне кажется, что было бы лучше рассказать об этом читателю в самом начале книги, а не оставлять эту рекомендацию на последнюю главу.

Считаю, что книга нуждается в дополнительной серьезной научной редактуре, чтобы выйти на достойный уровень. Когда поднимают такую важную проблему и обещают всё прояснить, непозволительны небрежные формулировки и фактические ошибки. Если сейчас мы решим, что всё это незначительные мелочи, то в дальнейшем это может породить лавину небрежных материалов на психологические темы. Чем больше будет таких материалов, тем сложнее будет отделять научно обоснованные психологические и психиатрические идеи от «желтушных» сенсаций и заниматься просвещением.

Полина Кривых

См. подробнее о книге: www.alpinabook.ru/catalog/PopularPsychologyPersonalEffectiveness/70007

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