Лауреаты Беляевской премии 2017 года
В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»:
Александр Железняков — за фундаментальный двухтомник «Космонавты мира»;
Сергей Попов — за книгу «Суперобъекты. Звезды размером с город».
В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»:
Ксения Ефимова — за перевод книги Николя Жизана «Квантовая случайность: Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса».
В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»:
Василий Владимирский — за цикл статей «Механизм будущего», опубликованных в журнале «Машины и механизмы» в 2016 году.
В номинации «Издательству — за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»:
Издательство «Питер» (Санкт-Петербург) — за серию научно-популярных книг New Science;
генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов — за подготовку и издание переводных научно-популярных книг С. Вайнберга, Н. Жизана, К. Сагана, П. Шипмана и др.
В номинации «Журналу — за наиболее интересную деятельность в течение года»:
Журнал «Юный техник» (Москва) — за наиболее интересную деятельность в течение года и в связи с 60-летием издания.
В номинации «Специальная премия жюри»:
Александр Следков — за «Очерки истории водолазного дела» в семи томах.
В номинации «Восстановление справедливости»:
Рудольф Буруковский, Марина Подольская — за книгу «О чем поют ракушки», изданную в 2013 году.
В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»:
Сайт «XX2 век» (22century.ru) — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период.
apervushin.livejournal.com/282910.html
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