Куда и зачем уезжают выпускники?
В последние годы примерно треть каждого выпуска бакалаврской программы «Математика» НИУ ВШЭ получает приглашение из лучших аспирантур мира. Факультет математики не делает из этого секрета, а, наоборот, вывешивает на сайте поздравление выпускникам, получившим офферы. Зачем? Не способствуем ли мы утечке мозгов? Не подаем ли мы сигнал нашим российским студентам, что единственной успешной траекторией мы считаем «свалить за бугор»? Наконец, какие усилия мы предпринимаем для того, чтобы наши выпускники уезжали или чтобы они оставались? Мне эти вопросы представляются слишком важными, чтобы от них отмахиваться. Это серьезные вопросы, на которые надо давать серьезные ответы.
Такие ответы я постараюсь дать ниже. Они подразумевают очевидный для каждого образованного человека тезис: статус и будущее России неразрывно связаны с наличием в ней ведущих школ во всех отраслях «чистой» науки, в том числе в математике. Именно отъезд студентов, выбравших академическую карьеру, я обсуждаю ниже, так как подавляющее большинство остальных наших выпускников предпочитает зарубежным вузам магистерские программы НИУ ВШЭ. Всё нижеизложенное — мое личное мнение, разделяемое даже не всеми моими коллегами. Но я буду писать серьезно и во всяком возражении или «наезде» постараюсь увидеть не ущербность собеседника, а грань истины.
Начнем с того, с чем именно мы поздравляем. «Они решили уехать. Что в этом хорошего?» Нет, мы поздравляем выпускников не с тем, что они решили уехать, а с тем, что ведущие университеты заинтересованы их принять. Это важная внешняя, а потому более объективная, оценка качества наших образовательных программ на выходе. У нас пока немного выпускников, но они получали приглашения из всех университетов первой десятки рейтинга QS по математике [1]. Одной из лучших математических аспирантур считается аспирантура MIT. В этом году MIT прислал четыре оффера нашим выпускникам, три из которых были приняты, а один отклонен в пользу Гарварда. Всего же в аспирантуре MIT учатся восемь выпускников факультета. А один выпускник нашей аспирантуры там работает.
Важно заметить, что мы в этом смысле не делаем различия между ведущими аспирантурами нашей страны и других стран: если наш выпускник поступит в аспирантуру мехмата МГУ, мы также поздравим его с этим, поскольку мехмат — тоже внешний по отношению к нам факультет, входящий в топ-50 предметного рейтинга QS.
Кстати, наличие оффера не означает ничего, кроме возможности выбора. Случалось уже не раз и не два, что наш выпускник, получивший привлекательные предложения из университетов США, решал остаться в Москве и продолжать обучение на программах факультета математики. Это можно рассматривать как повод для гордости.
Таким образом, лучшие выпускники выбирают между предложениями из разных университетов. Почему же они так часто предпочитают зарубежные программы? Наши программы магистратуры и аспирантуры хуже? Начну с того, что на наши программы поступают не в меньшем количестве, чем на зарубежные. Многие из тех, кто поступает только к нам, по уровню не уступает тем, кто подает документы в другие места.
Замечу также, что наша аспирантура по математике достаточно сильная. Как и в случае с бакалавриатом, есть внешняя оценка на выходе: предложения о трудоустройстве наших защитившихся или выходящих на защиту аспирантов приходят из ведущих университетов мира (MIT, Chicago, Cornell, Ecole Polytechnique среди прочих). Но если про бакалаврскую программу по математике можно с уверенностью сказать, что она входит в топ-10 в мире — это подтверждается оценкой международного экспертного совета факультета, — то про программы магистратуры и аспирантуры такой уверенности пока нет.
Североамериканские университеты, как правило, отстают от нас на уровне бакалавриата, но догоняют на уровне аспирантуры. Это связано прежде всего с имеющейся на Западе установкой на то, что время аспирантуры — критически важный момент, когда надо сконцентрировать все усилия на достижении цели, научного результата, от уровня которого будет зависеть вся дальнейшая карьера.
Еще есть три искусственных обстоятельства. Первое состоит в том, что предложения из американских университетов приходят еще в январе, а мы до недавнего времени могли что-либо гарантировать только летом или поздней весной. Сейчас, впрочем, в «Вышке» разработаны механизмы раннего приглашения в магистратуру и аспирантуру, и в краткосрочной перспективе мы ожидаем полной синхронизации с мировым рынком.
Второе обстоятельство серьезней, и мы не можем с ним ничего поделать. Согласно российскому законодательству, чтобы поступить к нам в аспирантуру, надо сначала закончить магистратуру. Таким образом, выпускник нашего бакалавриата может поступить в аспирантуру Гарварда (у нас два выпускника поступили в Гарвард сразу после бакалавриата), но не может поступить в нашу аспирантуру. Российское законодательство в этом случае способствует неравноправной конкуренции со стороны США и Канады. Последнее, третье обстоятельство, пожалуй, самое печальное. Это состояние российского рынка труда в академической сфере, в частности в области фундаментальной математики.
Важный вопрос: зачем государству выделять бюджетные места, если, отучившись за счет госбюджета, выпускники отправляются поднимать интеллектуальный уровень других стран? Не является ли это бессмысленной тратой денег или, еще хуже, финансированием «потенциального врага»? Может быть, надо требовать, чтобы уехавшие вернули деньги, потраченные на их обучение? Можно, но полезнее создавать условия для того, чтобы они имели возможность продолжить образование за рубежом, а затем вернулись сами.
Поехать за границу поучиться у других лидеров выбранной научной области — очень естественная идея. Математика универсальна, этим она и сильна. Математик, познакомившийся с лучшими практиками ведущих зарубежных математических школ и затем вернувшийся работать в родную школу, помогает ей не скатываться в «провинциальность» и изоляцию точно так же, как, например, футболист, поигравший за ведущий зарубежный клуб, а затем вернувшийся обогатить национальную сборную новыми для нее культурой и опытом. Введя обязательную плату за обучение для отъезжающих, мы бы подтолкнули их связывать свой отъезд с долгосрочными планами «дослужиться» за рубежом до высоких зарплат, и этим только затруднили бы выбор наиболее желательной для нас траектории — набраться опыта на уровне аспирантуры и, возможно, постдокторских позиций, а затем вернуться работать в Россию.
Математики, имеющие опыт обучения в разных странах, впитавшие сильные черты разных научных школ, имеют конкурентное преимущество на глобальном рынке труда. Они выбирают, где им работать, и априори предложение из родной страны будет иметь преимущество: здесь живут их родные и близкие. Если только будет реальная возможность заниматься своим делом в России, то даже менее привлекательный уровень оплаты труда не сильно повлияет на решение россиян, находящихся на глобальном рынке труда.
Это не утопия — свидетельством служат, например, ученые, получившие степень PhD и опыт работы за рубежом, а потом вернувшиеся в Россию для работы на нашем факультете математики. Но в целом, к сожалению, предложений из России пока либо очень мало, либо они незаметны на глобальном рынке труда в академической области.
Утечка мозгов — большая проблема. Но эта проблема проявляется не в диверсификации мест учебы. Она проявляется в тот момент, когда перед уже окончившим аспирантуру выпускником стоит вопрос о том, чтобы вернуться и применить свой талант в своей стране, а выясняется, что этот талант в стране не очень востребован. Поэтому надо оплачивать обучение лучших студентов-математиков, но надо и создавать рабочие места для них в академической науке и выводить эти позиции на международный рынок. По мере того как эта проблема будет решаться, безвозвратно уехавших молодых ученых будет становиться всё меньше.
Наконец, что факультет делает для того, чтобы выпускники поступили в престижные аспирантуры? Мы никого не убеждаем поступать за границу. Во многих случаях убеждаем — успешно или безуспешно — оставаться в магистратуре у нас. В некоторых исключительных случаях советуем выпускнику поступать в конкретный университет (возможно, заграничный), в котором работают ведущие эксперты в выбранной им узкой области.
При этом мы помогаем тем студентам, которые решили поступать и обращаются за помощью. Эта помощь не централизована — в ней нет ни заслуги, ни вины руководства факультета или университета. Просто преподаватели заинтересованы в успешной карьере студентов, потому что это их репутация. Просто преподаватели заинтересованы в успешной карьере студентов, потому что это их репутация. Преподаватели занимаются со студентами и помогают им во всех профессиональных вопросах. И в этом вопросе в том числе.
Владлен Тиморин,
профессор и декан факультета математики НИУ ВШЭ
1. Один из главных мировых рейтингов университетов по областям знаний:
www.topuniversities.com/university-rankings
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Чрезвычайно показательный материал. Точно по Райкину — «Кто сшил костюм?»
Есть, значит, ВШЭ. И почему-то значительной части населения кажется, что эта организация занимается экономикой.
Оказывается, ничего подобного. Это, оказывается, что-то вроде «города мастеров». Кто-то подковы куёт, а кто-то математиков обучает.
И каждого из участников интересует только его участок: «К пуговицам претензии есть?»
А то, что экономисты путаются в азах математики и постоянно ставят эксперименты на десятках миллионов живых людей — какое математикам дело?
Правда, что-то математики всё-таки подозревают:
«Утечка мозгов — большая проблема. Но эта проблема проявляется не в диверсификации мест учебы. Она проявляется в тот момент, когда перед уже окончившим аспирантуру выпускником стоит вопрос о том, чтобы вернуться и применить свой талант в своей стране, а выясняется, что этот талант в стране не очень востребован.»
Но сообразить, что корень проблемы лежит в экономике вообще и в экономической теории в частности? Нет, это очень сложно.
И ведь математики из ВШЭ будут очень удивлены, обижены и раздосадованы, когда доведённое до состояния кипения население придёт к ним и спросит: «Кто сшил костюм?»
Кто сделал нечеловеческую экономику?
И бить тогда будут отнюдь не по учебной программе.
Ну да, грубо говоря, в стране есть два с половиной места, где математику-теоретику можно работать и получать при этом деньги, сравнимые с мировыми хоть отчасти. Еще пара мест, где можно хоть как-то на что-то рассчитывать за счет грантов/помощи начальства. Так что в год при самом лучшем раскладе в стране может трудоустроиться пара десятков человек (и то, только, если есть свое жилье). И об чем тут спорить?
Ну а что вы хотите от людей? Факультет математики ВШЭ с самого начала позиционировался как факультет чистой (фундаментальной, абстрактной) математики, той же алгебраической геометрии. Он не для экономики, а для красоты. Люди получают там зарплаты и стипендии в несколько раз больше, чем на мехмате. Зачем же кусать руку дающего? Как говорится, дают — бери, бьют — беги...
1. «Ну а что вы хотите от людей?»
Чтобы хотя бы к столетию революции научились видеть хоть что-нибудь хоть чуть-чуть вокруг себя.
2. «Он не для экономики, а для красоты.»
А проявить минимальную инициативу?
3. «Зачем же кусать руку дающего?»
Не нужно кусать.
Нужно самим разобраться и довести до всеобщего сведения.
>Важно заметить, что мы в этом смысле не делаем различия между ведущими аспирантурами нашей страны и других стран: если наш выпускник поступит в аспирантуру мехмата МГУ, мы также поздравим его с этим, поскольку мехмат — тоже внешний по отношению к нам факультет, входящий в топ-50 предметного рейтинга QS.
Я в этом сильно сомневаюсь. Еще когда факультет математики ВШЭ только образовывался, им была раскручена пропаганда — не поступайте на мехмат, там плохо, поступайте к нам, у нас лучшее в стране образование. При том что сначала там были только специалисты только по алгебраической геометрии, по другим областям математики не было. Там же работает Михаил Вербицкий, он же Тифарет, известный тем, что пишет гадости в Интернете, в том числе гадости про мехмат. Если он публично не стесняется в выражениях, то что говорит студентам в личном общении, трудно представить. Так что вряд ли после такой психологической обработки кто-то пойдет в аспирантуру на мехмат.
Направление которым занимается Вербицкий и компания — это вообще бред, ахинея и лженаука. Человек который не помнит формулу корней квадратного многочлена. Начинает рассуждать о том, что может решить кучу уравнений в голове одним думаньем.
Этот народ такой забавный. Какой то свой философский бред несёт. Все кивают головой, что они понимают... Эффективность сдачи экзамена напрямую зависит от твоей памяти, то есть сколько сможешь вызубрить. Студенты в процессе обучения получают такую кашу в голове, что в концу обучения обычная мысль всех — вот получу диплом и пойду чем нибудь другим займусь. От всего этого процесса компании — выпускников выходит 1,5 человека в год.
Для них уравнения и их решения — вообще задача с получением явного решения есть личный враг. Любая попытка задать такой вопрос выливается в истерику. С потоком оскорблений и ругательств.
Причина тут проста. Они вообще не умеют ничего решать. И чтоб отвлечь и не отвечать — начинают ругаться. По мне так этот народ просто мошенники...
Эх, уважаемый априорно мною г-н Индивид, дали вы мне работы. Наверное, смотрели в своё время книжку о деле Акад Лузина Н.Н., где приводится случай выпускного экзамена П.С. Александрова, связанный с так называемым «своеобразным случаем» двукратного интегрирования по частям (Курсант, Курс, том первый, М.: 1967, страница 253, раздел 4 параграфа 4 главы 4). Там, кстати естественно встречается детская система двух линейных уравнений с двумя неизвестными: даны, соответственно, сумма и разность неизвестных. Сложить их друг с другом, затем вычесть друг из друга. Как в известном решении по Дынкину задачи о непрерывности в точке абсолютной величины суммы/разности двух непрерывных функций.
Так вот П.С. не справился и мог перед очами профессора Леонида Кузмича Лахтина остаться по меньшей мере на год без диплома вовсе. И Н.Н.Лузин его прикрыл, что называется от Лахтина. Дальнейшее известно.
Л.К.
Конечно, и в России как и во Франции — аналогия — не есть доказательный пример. Но все же...
Я перепутал по прошествии многих лет.
По Дынкину так доказывается непрерывность максимума/минимума как функции от двух непрерывных функций (в точке, на интервале — открытом и т.д.
Л.К.
Мой китайский планшетник меня типа замучил. Вместо фамилии Рихарда Куранта — вставил, меня не спросясь лишнюю согласную (редактор-вредитель типа).
Уточнил я так же , что отчество проф Леонида Лахтина (ум. в 1927) — Кузьмич — с мягким знаком (чего я не знал из орфографии имен-отчеств).
Для уважаемого А.В.Лебедева — в сторону. Сегодня в реферативном журнале «Математика» (Рж Мат) отловил рефераты,точнее авторефераты двух моих последних по выходу из печати работ: Рж Мат2016, 2В237, 2В238. Щас почему-то забюрократили так: 16.02. — 13В237 и 16.02. — 13В238. Идут подряд. Февральский второй номер прошлого года. Комбинаторный анализ. Теория графов. В работах прямой выход на биоинформатику — по цитированной работе Перси Диакониса и его жены Съюзен Холмс (оба — Стенфорд).
Прошу не считать пиаром и рекламой, а лишь научным обменом по ходу дела, не более того.
С вернувшимся уважением,
Л.К.
«Михаил Вербицкий, он же Тифарет...».
Не все так плоско, глубоко мною уважаемый господин Лебедев.
У Тифарета есть замечательная жена Юлия (и четверо детей, которых нужно кормить, а основной кормилец, судя по всему — М.В.!). Так вот — она совместно с Михаилом Владленовичем Финкельбергом — младшим (с его отцом Владленом Моисеевичем, учеником Акад Леонтовича и членкорра С.М.Рытова я имел честь некоторое время работать-преподавать) — она, Юлия Фридман — перевела на русский с французского «Урожаи и посевы» Александра Гротендика. Гигантский был труд и, имхо, весьма важный! — Л.К. Посвящённый двум погибшим в автокатастрофе в Америке бывшим, как и М.В., мехматянам — мужу и жене Слободкиным.
М.В. хороший математик, пишет он всякую чепуху всем подряд, не обращайте, прошу Вас, внимания.
Уважающий Вас искренне «по трудам Вашим» (Священное Евангелие),
Л.К.
Вот странная логика, заслугами жены оправдывать мужа. То, что он хорош как математик, никто и не отрицает. И если бы речь шла о работе в научном институте, где выходной результат — научные труды, это одно дело, но когда речь идет о преподавании и работе с молодежью, это вызывает большие сомнения.
Как считаете, это в одном ряду с Харви Вайнштейном? Или это совсем другое?
Связь с Харви Вайнштейном тут разве что через 57-ю школу. А вообще, другое, но тоже плохо.
И.Г. Петровский, скептически относящийся к мехматским зашоренным ораторам-профессорам (по книге знавшего его хорошо покойного Анатолия Дмитриевича Мышкиса), так вот он считал главенствующим в мехматской среде ( к которой и Ваш слуга покорный, будучи в ленпеде по известным причинам, примыкал) именно личный исследовательский пример.
Уверен совершенно, что в указанном мною выше крайне важном, и это отмечено даже Давидом Рюэлем в «Мозге математика», переводе роль М.В. вполне, если не полностью наравне, сравнима с титаническим трудом Ю.Ф.
Ваш Л.К.
Так в этом и проблема, что студенты могут брать с него пример, но отнюдь не только исследовательский. Вы сами приводили пример академика Егорова, который был церковным старостой и пострадал за это, как аргумент в пользу православия. На многих людей такое действует. Не понимая, что именно важно в каком-то великом или просто успешном человеке, они автоматически считают хорошим или правильным и остальное в нем. Есть мотив подражать своему кумиру во всем. Теперь предположим, что студенты воспримут достижения Вербицкого в математике и преподавании как повод следовать его примеру и в остальном, в том числе во взглядах и манерах публичного поведении в Интернете. К чему это приведет?
Уважаемый А.В.!
Проблема переноса, иногда автоматического, то есть без осмысления, авторитета, завоеванного в одном — на другие области, в которых действует тот же самый индивид, так вот — эта проблема переноса касаема не только и не столько М.В., о котором конкретно сейчас речь. В политике — так просто бич, когда, допустим, чемпион мира по шахматам стягивал внаглую, причём мало смысля в политике, одеяло (лоскутное) протодемократии — на себя-любимого. Примерам — несть числа.
Но бояться не станем. И если студенту уже стукнуло 18+, то, согласно Конституции РФ он имеет ровно те же самые права (и обязанности, хотя бы частично, если нет пока что семьи), те же ровно права — не больше и не меньше, что и Вы , и я. Из этого-то и следует, на мой взгляд, исходить.
А школярство в высшей школе положено вовсе упразднить, как совершенно ей не присущее нечто.
Прочтите двухтомник В.А. Костицына, очень Вас об этом прошу.
Ваш Л.К.
Я это говорю не к тому, чтобы ущемлять права студентов, а к вопросу об ответственности руководителей за допуск конкретных людей к преподаванию.
А я — о том, чтобы руководители, в частности, не продолжали по-школьному считать студентофф детьми малыми на помочах. Чай, разберутся сами как делается за бугром: к кому записываться/ходить на лекции, а кого типа прогуливать безо всякого ущерба для работы мысли и дальнейшей карьеры. То же — и о личных качествах преподавателей. Пусть смотрят и думают. Для того и высшая школа.
Л.К.
М.В. милейший в личном общении человек. И хороший лектор в чём я мог лично убедиться.
«...милейший в личном общении человек.»
Полянин (как мне неоднократно говорили) — тоже. Однако здесь он устроил такое, что админ поменял скрипт на сайте.
При всём моём критическом отношении к ВШЭ в целом ф.м у них действительно лучше мехмата.
Вот она идеальная работа. Ты генерируешь бред. У тебя есть куча учеников которые поддерживают его. Они расползаются по другим заведениям внушая всем, что это есть хорошо...
Интересно только до каких пор это будет продолжаться? Польза от этого кроме как самим доцентам абсолютно никакой. Генерация таких абсолютно продвинутых и гениальных теорий — обществу вообще ничего не приносит кроме как расходов. Об утечке мозгов можно не беспокоится. Там такое количество бреда, что если его не будет в России это даже хорошо.
Я например не представляю куда можно запихнуть эту толпу доцентов. Разве, что в ту же ВШЭ чтоб они учили новое поколение таких же бредогенераторов. Приходиться видеть как их привлекают к решению какой то проблемы. Весь процесс выглядит забавно, смешно, идиотизма полно, но никак не решение какой нибудь задачи то есть совсем.
Вообще из ВШЭ выпускается очень много народу которые только и умеют, что болтать. Раз наверное в пару лет надо будет для них новый институт открывать. Где они будут сидеть и с умным видом писать свой философский бред.
Бизнесу и государству это даром не нужно. Вот пускай едут к буржуинам. У них денег много. Пускай финансируют любую ахинею...
Извините за нескромный вопрос, Вы где учились?
Но то, что указано, что российское законодательство об образовании способствует отъезду выпускников — это действительно ценное замечание, вот о чем стоило бы подумать наверху.
И про «офферы» (приглашения в аспирантуру от зарубежных вузов), хотелось бы разъяснений, что это такое. Их присылают по поданной в вуз заявке или без заявки (вузы сами обращают внимание на какого-то человека)? Тому, кто получил такой оффер, нужно еще сдавать вступительные экзамены, или его принимают без экзаменов?
да, и, кстати, поддержка экспортного крена российской экономики —
тоже важная тема для обдумывания наверху
Это как раз бесполезно, они с этого кормятся. А тут достаточно внести одно слово в ФЗ об образовании.
Значит, и с этого тоже.
В экономико-материалистическом отношении, человек
не так уж отличается от нефти и газа.
Как учил дедушка Маркс (творчески применяю и модернизирую):
человек-товар-деньги.
Попытайтесь посмотреть на то, что доставило вам внутренний дискомфорт, с другой стороны:
когда ВШЭ в мировом масштабе встает рядом с Газпромом и Роснефтью
— это ли не почетно? Да пусть даже в региональном масштабе, все равно.
А Газпром и Роснефть почетны?
В ресурсодобывающем ракурсе, несомненно, — да.
Полностью поддерживаю. Ученые — это уникальный единичный продукт. Именно так аккуратно и заботливо следует к ним относиться.
не волнуйтесь, это уже реализовано,
и я даже знаю некоторых таких уникальных единичных продуктов
Пока Россия не станет нормальной страной (если еще станет!) миллионы уезжали, уезжают и будут уезжать.
Простите, а что Вам известно про 57 (пять — семь) кроме ничем себе не подтверждённого пока типа навета профессорской дочки — журналистки Екатерины Кронгауз?
Причём — спустя аж 20 лет постфактум кряду?
Давайте без досужих сплетен постараемся, ладно?
Пусть проверяют те, кому это совершенно необходимо.
А мы типа понаблюдаем непредвзято, договорились?!
Л.К.
хоть бы кто-то по пунктам этот вопрос разложил что ли...
Я отвечал А.В.Лебедеву по поводу якобы имеющейся связи скандала с г-ном Харви Вайнштейном и склокой чисто внутреннего толка в 57-й ФМШ г. Москвы, что на задворках Музея изящных искусств на, кажется, Волхонке. Довелось там преподавать в Константиновской Системе в начале/первой половине 70-х. Много с тех пор воды утекло у б.Каменного моста и далее.
Л.К.
Если непонятно, то читайте прессу, но не «Комсомольскую (типа) правду». Долго руки отмывать.
К.
Это была шутка.
Будем так считать по определению понятия «шютки» (батька Ангел — копирайт).
Л.К.
Да, хороший вопрос был задан насчет этих приглашений. Вот живу в Германии 8 лет и не разу не слышал, чтобы кого-то здесь куда-то приглашали. Чтобы найти позицию все рассылают десятки, сотни резюме, где танцуют и поют на тему, как они хорошо подходят к данной позиции и будут на ней полезны, а тот, кто предлагает позицию, выбирает. И только российских ученых приглашают. И никак иначе. Я представляю, приходит письмо в большом конверте с гербовой печатью и там написано: «Уважаемый Иван Пупкин, я, директор MIT прошу оказать нам честь влиться в наш трудовой коллектив. К огромному моему сожалению у нас нет финансовых возможностей предоставить вам позицию декана факультета, поэтому для начала предлагаю вам поступить в аспирантуру.» Видимо так как-то происходит. И бедного студента забрасывают такими письмами, иногда до трех штук в день. Он в полной растерянности и отчаянии мучается нелегким выбором, в то время как прочие студенты со всего мира стоят в MIT в длинной очереди и перешептываются «Только бы Пупкин с Сидоровым из ВЭШ отказались, тогда у нас будет шанс!».
Полагаю, что ни у кого из тех кто работает в науке и образовании не было сомнений, что официальные приглашения выпускникам пришли после отправки документов для участия конкурсе. Даже для поступления в аспирантуру самой ВШЭ выпускники ВШЭ сначала подают заявления.
>Полагаю, что ни у кого из тех кто работает в науке и образовании не было сомнений
Но текст составлен таким хитрым образом, что у меня возникли такие сомнения. У нас-то конечно так не бывает, но вдруг на Западе принято по-другому? Мы тут дикие, многого не знаем, живем в лесу, молимся колесу. Ведь написано типа: наши выпускники вообще-то не собирались уезжать, но их вдруг соблазнили привлекательными предложениями, присланными из Гарварда и т.п. Причем некоторым выпускникам хватило духу сопротивляться соблазну, а некоторым нет. Если же люди изначально сознательно составляли и рассылали заявки, картина складывается совершенно другая. Они свой выбор сделали заранее, а не когда приглашения пришли.
Вот, на Правмире появилось:
Л.К.
Эта инициатива минобра, конечно, хорошо, но это все — капля в море. Ну станет возможным трудоустроить в год не 20, а 25, скажем математиков-теоретиков на зарплату, близкую к мировой (да и то за счет грантов, то есть сегодня деньги есть, а завтра их нет), это почти ничего не изменит. Чтобы отъезд выпускников нет, не прекратился, конечно — это мировой процесс, народ ездит из университета в университет, это нормально, — а как-то скомпенсировался (в том числе за счет приезжающих иностранцев) надо или кратно поднимать финансирование в рассчете на одного преподавателя (и бить по шаловливым ручкам ректоров, считающих, что получать несколько миллионов в месяц при зарплате доцента 25000 — самое милое дело), или сокращать нафиг всех сотрудников, так чтобы 25 человек в год как раз соответствовало бы размеру научного сообщества.
«Ну станет возможным трудоустроить в год не 20, а 25, скажем математиков-теоретиков на зарплату, близкую к мировой (да и то за счет грантов, то есть сегодня деньги есть, а завтра их нет)» — стоп секунду, а на западе что, не за счет грантов математиков держат? Нет, конечно если речь идет о Филдсовском лауреате то не вопрос. Вспомнилось что основная причина возвращения Г.Перельмана в Россию в 1996 году была как раз в том что он не хотел продолжать жить на гранты (взято из книги про него). Университет в который он подавал резюме (вроде как Стэнфорд но надо уточнить) счел что молодой русский математик и лауреат какой то крутой математической премии 1991 года не достаточно хорош для постоянной ставки.
Коллега, прошу уточнить, что за книга?
Уж не Марии ли Александровны Гессен под заглавием «Совершенная строгость...»?
Заранее Вам признателен,
Л.К.
Да, именно она. Я в курсе репутации автора, но я думаю что конкретно этому факту можно верить, если мне не изменяет память это было пересказано со слов его учителя по математическому кружку, только с ним Перельман и общался.
Господина Перельмана пытались внаглую ограьить китайцы род предводительством Шинтуна Яу. Смотрите, например, реферат 07.07 — 13А.571 в Реферативном журнале «Математика» за 2007 год в номере 7 (по-старинному: РЖМат, 2007, реф. 7А571).
И только стараниями двух профессиональных журналистов из «Нью-Йоркера», а именно, Сильвии Назар и Дэвида Грубера попытка была сорвана.
Об этом есть и в книге Гессен. Указанная статья Назар и Грубера переведена на русский — газета «Еврейское слово», год 2006, номер 35 (308), 36 (309), страницы 8 и 9 и там, и там.
Интересно, что книга Гессен (считаю ещё весьма неплохой — Л.К.) есть фактически калька с книги упомянутой в настоящем контексте — также переведенной и в том же издательстве изданной книги — Сильвии Назар «Игры разума» о математике Джоне Форбсе Нэше-младшем. Та же структура и та же система привязок-ссылок, в чем легко убедиться.
И это — не секрет, это прямо указано Константином Сониным — тогда РЭШ — в предисловии в русском издании книги Гессен о Г.Я.Перельмане.
Л.К.
Спасибо за уточнения.
К.
«Господина Перельмана пытались внаглую ограьить китайцы род предводительством Шинтуна Яу. Смотрите, например, реферат 07.07 — 13А.571 в Реферативном журнале «Математика» за 2007 год в номере 7 (по-старинному: РЖМат, 2007, реф. 7А571).
И только стараниями двух профессиональных журналистов из «Нью-Йоркера», а именно, Сильвии Назар и Дэвида Грубера попытка была сорвана» — да это известная грязная история. А теперь вопрос серьезно — как обезопасить свои разработки и доказать приоритет, что бы не зависеть от двух случайных Ангелов Журналистов. Какие есть юридические механизмы? Что бы мог сделать Перельман/любой исследователь что бы его не прокинули?
Отвечаю уважаемому Алексею Лк.
К сожалению кнопка ответа код его репликой мне исчезла со страницы портала, с сайта, на котором мы оба комментируемся сейчас.
Во-первых, извините меня за исправимые по смыслу опечатки (надо «ее» вместо «ещё» и пр. про китайцефф — Л.К.).
Во-вторых и в главных. Исследователь вовсе не обязан защищать свой приоритет (увы приходится, и довольно часто: собирали даже весьма и весьма известного А.Н. Колмогорова — и он был не без многих грехов — достаточно вспомнить параллельное открытие верхне- (ко-)гомологических групп одновременно А.Н., Такером и первым понтрягинским аспирантом, переводчиком Зейферта-Трельфалля, И.И. Гордоном. Контр вопр: Вы знали об этом?).
Так вот — на то есть матсообщество, отторгнутое Перельманом после «грязной истории» (никто не отмывался и так и не отмылся! — Л.К.).
Есть и вовсе уклоняющееся часто от своих прямых обязанностей жёстко структурированное (но выделенным — слишком мягко спать!) государство.
Что с этим поделать, один Бог ведает.
Л.К.
>как обезопасить свои разработки и доказать приоритет, что бы не зависеть от двух случайных Ангелов Журналистов. Какие есть юридические механизмы? Что бы мог сделать Перельман/любой исследователь что бы его не прокинули?
Я конечно не знаю всех нюансов, но по-моему, для этого надо просто быть более социализированным человеком, чем Перельман. Который чем дальше, тем больше не хотел и не мог общаться с людьми, сначала со студентами, потом с коллегами. И для публикации выбрал наиболее безличный способ — Архив, не имеющий никакого юридического статуса. Другой человек написал бы нормальную статью, отдал бы в нормальный журнал. Правда, при этом пришлось бы, возможно, общаться с рецензентами, редакторами, отвечать на какие-то комментарии, замечания (ведь в работе были пробелы), а этого не хотелось. Мог бы задепонировать в ВИНИТИ, мог издать брошюрой за свой счет. Все это имеет юридическую силу. Наконец, при нарушении авторских прав мог обратиться к юристу. Авторские права в России, как и везде, охраняются законом. Чтобы отстоять их, надо похлопотать, опять-таки, как и везде. Но все это ему было еще более чуждо.
Опять же, он мог выступить на какой-нибудь международной конференции, где его увидело и услышало бы куча народу, как свидетели, а тезисы были бы изданы в трудах конференции. И возможно, это выступление вызвало бы фурор, кучу поздравлений и вопросов. Но он и этого не хотел.
Архивная публикация Перельмана была известна всем специалистам (как минимум в России) задолго до шумихи в прессе. Перельман был уже к двухтысячному году известен как очень сильный геометр. И не исключалась возможность того, что в его сочинении действительно содержится доказательство гипотезы Пуанкаре, в отличие от многочисленных случаев «доказательства» теоремы Ферма или P=NP неизвестно кем. Разговоры были о том остались у него пробелы или нет. В нашем институте семинаров с разбором его доказательства не состоялось — не нашлось докладчика. Однако, предположение о том, что без вмешательства журналистов его результат мог быть украден сильно преувеличено. Рано или поздно кто-нибудь из специалистов разобрался бы в его архивных публикациях. Возможно, китайцы смогли бы уверить мировое математическое сообщество, что их вклад как минимум не меньше Перельмана. Но если никто кроме них не смог бы понять его архивные статьи, то это и было бы правдой.
To В.П.
>В нашем институте семинаров с разбором его доказательства не состоялось — не нашлось докладчика. Однако, предположение о том, что без вмешательства журналистов его результат мог быть украден сильно преувеличено. Рано или поздно кто-нибудь из специалистов разобрался бы в его архивных публикациях.
Еще раз повторюсь, я не знаю всех нюансов, но прав ли я в том, что сам он быть докладчиком не хотел, и сам обсуждать со специалистами свое доказательство не хотел?
Продолжаю ответ уважаемому Алексею Лк
Мною допущена ошибка, а именно, я перепутал (не знаю, ниже или выше, кнопки на комментах напрочь отсутствуют! — Л.К.) вместо Альберта Так(к)вера следовало упомянуть Джеймса Уэделла Александера (того, чей знаменитый узловой полином; 1888 — 1971). Это — во-первых.
Во-вторых, эквивалентность верхнегомологических колец была показана замечательным математиком и очень храбрым человеком, героем Голландског Сопротивления Гансом Фро(е)йденталем. Основным источником является его работа:
Hans Freudenthal.
Alexanderscher und Gordonscher Ring und ihre Isomorphie.
Annals of Mathematics, (2), 38 (1937), 647 — 655, либо,
Selecta (ed. by Tonny A. Springer and Dirk van Dalen, European Math. Soc., pp. 117 — 125,
на последней из указанных в обоих источниках странице даётся точная ссылка на работу Гордона в тех же американских «Анналах».
Л. К.
1) «Во-вторых и в главных. Исследователь вовсе не обязан защищать свой приоритет» — обязан, примем это как аксиому.
2) «Мог бы задепонировать в ВИНИТИ, мог издать брошюрой за свой счет» Все это имеет юридическую силу" — есть ли официальный государственный регистр научных работ и исследований до публикации их в открытой западной печати? Что бы исключить плагиат при подаче рукописи в редакцию иностранного журнала (преценденты есть примем как аксиому, хоть и нечасто).
3) «Наконец, при нарушении авторских прав мог обратиться к юристу» — как доказать юристу что работа сделана именно тобой? Чеки на оборудование, лабораторные журналы? На какие законы ссылатся?
4) «Авторские права в России, как и везде, охраняются законом. Чтобы отстоять их, надо законом. Чтобы отстоять их, надо похлопотать» — как именно, куда обратится заранее?
5) «Опять же, он мог выступить на какой-нибудь международной конференции, где его увидело и услышало бы куча народу, как свидетели, а тезисы были бы изданы в трудах конференци» — не считается, так как требует печати тезисов и просмотра их редакцией до публикации, допустимо только при гарантированном праве на авторство.
«Еще раз повторюсь, я не знаю всех нюансов, но прав ли я в том, что сам он быть докладчиком не хотел, и сам обсуждать со специалистами свое доказательство не хотел?» Да. Нюансов я тоже не знаю. Выступать и вообще общаться с математиками за редким исключением Перельман не хотел. Причины для такого отношения у него видимо были и до публикации знаменитых препринтов. Мне кажется, что гений ставил слишком высокую для обычных людей моральную и интеллектуальную планку.
Алексею Лк на его последний пост в этой группе.Это я — Л.К. — писал, что, дескать, «во-вторых и в главных».
Там опечатка : в слове «обирали» (так правильно!) приписан слева лишний однобуквенный согласный префикс «с».
Ваша аксиоматика в этом пункте отлична от моей, но такое в принципе возможно, что в границах своей применимости и репутационной стойкости применимы оба варианта, как мой, так и Ваше его отрицание.
Геометрия такое знает и ведает. Да и формальная логика (там орслабление постулата исключенного третьего для инфинитофф, если я, будучи неспециалистом и не желая справляться, не ошибаюсь в сути — такое возможно вполне себе в полуприватном деле).
Все остальные пункты взяты от А.В.Лебедева; и Вы «скрестили ужа с ежом». Получив на выходе согласно анекдоту...
За чужие фразы — не отдуваюсь пррынцыпыалльно!
Ваш Л.К.
"Алексею Лк на его последний пост в этой группе.Это я — Л.К. — писал, что, дескать, «во-вторых и в главных» — а можно ответы по существу?
to Алексей Лк
>есть ли официальный государственный регистр научных работ и исследований до публикации их в открытой западной печати?
Ну вот, ВИНИТИ можно считать за такой регистр. Он официальный и государственный, хоть и совсем не обязательный.
Кроме того, в ряде организаций требуется сначала получать разрешение на публикацию за рубежом, что вызывает неудовольствие ученых, но в принципе, может рассматриваться как дополнительное доказательство.
По поводу остального, есть Гражданский кодекс РФ, глава 70. Авторское право. Читайте.
>как доказать юристу что работа сделана именно тобой? Чеки на оборудование, лабораторные журналы?
Проще всего, бумагу от организации, с подписью и печатью.
Для Алексея Лебедева — большое спасибо!
«Ну вот, ВИНИТИ можно считать за такой регистр. Он официальный и государственный, хоть и совсем не обязательный» — есть еще регистр ЕГИСУ НИОКР
www.rosrid.ru/userRole/fo...YZJYVDUFDKYCVP4K, и он теоретически обязательный, но я так понимаю что про него мало кто знает, еще про него смотрите в trv-science.ru/2016/03/08/sergey-matveev/
«Кроме того, в ряде организаций требуется сначала получать разрешение на публикацию за рубежом, что вызывает неудовольствие ученых, но в принципе, может рассматриваться как дополнительное доказательство» — все верно, нужно заключение экспертизы что публикация не содержит в себе требований составляющих гостайну, там много законов например
"Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 13 апреля 2012 г. N 367 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию»
Не ясно правда распространяется ли это на исследования частных клиник без привлечения государства. И даже если распротраняется — где мне такое заключение получить (в институтах РАН и ВУЗах выдают такое только своим сотрудникам). Эту статью я то же читал, хорошая статья trv-science.ru/2015/10/20... -policejshchiny/. Есть ли госорганизации которые такое экспертное заключение выдают?
«По поводу остального, есть Гражданский кодекс РФ, глава 70. Авторское право. Читайте.» — ознакомлюсь, есть еще п1 статьи 44 конституции РФ, для России с ее госнаукой (99,99%) актуально очень
«>как доказать юристу что работа сделана именно тобой? Чеки на оборудование, лабораторные журналы? Проще всего, бумагу от организации, с подписью и печатью» — юрист это нотариуса вы видимо имеете ввиду?
Кроме экспертного заключения и регистрации в Регистре что еще нужно для открытой публикации?
>Не ясно правда распространяется ли это на исследования частных клиник без привлечения государства. И даже если распротраняется — где мне такое заключение получить (в институтах РАН и ВУЗах выдают такое только своим сотрудникам).
Не знаю. Можно спросить у юристов или покопаться в Консультанте.
>юрист это нотариуса вы видимо имеете ввиду?
Я имел в виду адвоката, но для начала можно и нотариуса.
>Кроме экспертного заключения и регистрации в Регистре что еще нужно для открытой публикации?
Большинство людей не делают даже этого. Можно ли сделать что-то еще, кроме того, что уже говорилось, не придумал.
По жизни стоит заводить больше друзей среди специалистов, чтобы они поддержали если что, а не какие-то иностранные журналисты.
Вообще-то нет, не за счет грантов. Любая теньюр-трек (тем более теньюр) позиция в США или её аналог в Европе позволяет, пусть не роскошно, но вполне прилично жить и снимать квартиру/дом — как получится, и содержать семью. А в России постоянная ставка — это такая смешная сумма в 25000 рублей, чисто символически означающая вашу связь с университетом — как говорится, пистолет дали и крутись как хочешь. Поэтому и роль грантов у нас и на западе разная — у нас это вопрос выживания, а не дополнительная возможность для поездок и найма постдоков/аспирантов. И если мы хотим, чтобы наших студентов учили лауреаты медалей Филдса и Нобелевской премии, то надо поднимать именно зарплату постоянным сотрудникам — ведь и Перельман в постоянные профессора рвался.
«И если мы хотим, чтобы наших студентов учили лауреаты медалей Филдса и Нобелевской премии, то надо поднимать именно зарплату постоянным сотрудникам — ведь и Перельман в постоянные профессора рвался» — ну в общем да, с этим то вроде никто и не спорит что надо платить достойную зп, однако я не рассматриваю русский академический рынок труда в принципе, меня скорее интересуют западные дефекты и перегибы, что бы получить теньюра то же нужно пройти жесткий отбор, если не ошибаюсь это ведь должность асситента профессора? И это временная должность — значит это не решение проблемы. По статистике постоянная должность светить исчерпывающе малому проценту в возрасте сильно за 40, и на постоянной ставке зп то как раз нормальная, а до нее как? Заодно рекомендую ознакомится с
www.socialcompas.com/2014...aet-narkokartel/
PS «Вообще-то нет, не за счет грантов» — не могли бы вы более подробно расписать этот пункт
Никто не спорит с тем, что добраться до теньюра (а это не только assistant professor, аналог нашего ассистента — обычно это tenure track все же, но прежде всего аналог доцента) — непросто и требует значительных затрат времени, проведенного на пост-доковских позициях (но все же «сильно за 40» — сильное преувеличение, обычно поиски заканчиваются около 30-35 лет, если только нет каких-то сопутствующих обстоятельств типа семьи, родственников из-за которых приходится быть очень разборчивым в географическом смысле). Но дело в том, что эти затраты имеют смысл — если место постоянного профессора получено, то зарплата и статус вполне соответствует довольно высокому месту в общественной иерархии. Конечно, на стадии «постдоков», жизнь ученого нелегка, но прикладывать усилия имеет смысл, академическая карьера — вполне респектабельное занятие. В нашем случае успех в академическом мире приходит только при переходе в разряд академического/университетского начальства — по сравнению с западом процент успешных не просто исчезающе-маленький, а вообще сотые доли процента, а попасть в начальство за научные заслуги гораздо сложнее, чем по бюрократической линии.
« В нашем случае успех в академическом мире приходит только при переходе в разряд академического/университетского начальства — по сравнению с западом процент успешных не просто исчезающе-маленький, а вообще сотые доли процента, а попасть в начальство за научные заслуги гораздо сложнее, чем по бюрократической линии» — в этой замечательной книге
www.nlobooks.ru/node/6389 особенно в главе про ВУЗы США очень хорошо расписано как происходит найм сотрудников на постоянную позицию. Я расписывать здесь не буду, но коррупции и интриганства там явно не меньше чем у нас. Хорошая книга кстати
Статья хорошая, я её знал. Впрочем данные про 40 с лишним лет получения первой должности там относятся к Германии — стране с очень специфической академической системой, где как бы не существует промежуточных/начальных академических должностей — ты или постдок, или уже настоящий полноценный член коллектива. Кроме того, не забывайте, что даже с учетом грантовых денег в России в год появляется порядка пары десятков позиций. Кстати, нынешняя система приводит к таким диким ситуациям, когда нанятый по какой-нибудь мега-программе постдок в РФ получает намного больше, чем его формальный начальник-профессор.
То, что коррупции и интриганства не меньше — это само собой (на то и конкуренция с капитализмом), но дело в том, что рынок там все же гораздо шире: одно дело конкуренция за место, когда вакансий 10000, и совсем другое — когда есть только 1 место. Разумный человек предпочтет подать заявление туда, где мест, а следовательно и шансов, больше. Поэтому от нас всегда будут уезжать гораздо больше людей, чем к нам приезжать — простая арифметика.
>я не рассматриваю русский академический рынок труда в принципе, меня скорее интересуют западные дефекты и перегибы
Что он Гекубе? Что ему Гекуба? © У.Шекспир
«Что он Гекубе? Что ему Гекуба? © У.Шекспир» — я воспринял это как комплемент, спасибо))))
« >я не рассматриваю русский академический рынок труда в принципе, меня скорее интересуют западные дефекты и перегибы» — я вроде бы и никогда не отрицал что я сторонний наблюдатель, так что мне все едино — что западный рынок что русский, просто на русском рынке нет денег от слова совсем, так что и тратить время на него нечего.
А в МГУ сейчас вообще нет постоянных позиций, только по конкурсу, заключаются договора на срок от 1 до 5 лет, в зависимости от числа набранных баллов, либо вообще выгонят.
«...заключаются договора на срок от 1 до 5 лет...»
Кстати, такого рода политика в некоторых торговых коммерческих фирмах привела к появлению следующей стратегии.
Человек, будучи молодым и здоровым, работает на должности изо всех сил. А заработав солидную сумму, а также приобретя опыт и клиентуру, уходит в менее престижные фирмы, но на более высокие и спокойные должности. Или же вообще основывает собственный бизнес.
Очень любопытно, как будут выглядеть разновидности этой стратегии в МГУ.
Да если бы у нас было где-то спокойно в российском образовании! МГУ и тому подобное вряд ли тронут, а все менее престижное могут закрыть, слить с чем-нибудь, людей разогнать и т.д.
По своему бизнесу — многие занимаются репетиторством. Что-то более высокого уровня затевать опасно.
«...а все менее престижное могут закрыть, слить с чем-нибудь...»
Может быть, народ будет «нарабатывать очки», чтобы потом уехать.
Перельман Г.Я. и был постоянным сотрудником, но насколько мне ведомо, его выжили два «плохих», но вполне себе высокопоставленных парня.
Более того, земля наша российская полнится слухами, что подавал он свои препринты arXiv' ные первоначально в УМН (где задействован был, а может, и до сих пор задействован — мне сие не ведомо! — Л.К. — по меньшей мере один из этих «плохих» парней).
Такие вот дела, как любит повторять упомянутый всуе выше М. Вербиццкий.
Л.К.
Укажите фамилии плохих парней, чтоб не было так смешно. Как Вы полагаете он текст на английском в УМН подавал? Вообще-то в УМН публикуют помимо кратких заметок только обзоры.
Я рад бы был прямо написать и указать, но пока у меня нет сведений из по меньшей мере двух независимых источников. Но не исключаю, что такие сведения рано или поздно появятся. Или у одного из ныне пребывающих в этом лучшем из миров — второго плохого парня заговорит, наконец, совесть (из моих контактофф с ним — на сие надежды не густо).
Приходится запастись терпением.
Л.К.
Если «нет сведений» так и не стоит писать «насколько мне ведомо». Пока участники живы они ещё могут что-то возразить. А как Сойфер в соседней статье публиковать кучу слухов в виде вопросов без ссылок на документы, когда все участники давно померли, вообще некрасиво.
Для моего уважаемого комментатора под псевдонимом В.П.
Первую мою фразу о двух независимых между собою источниках — это есть «золотое правило честной журналистики» — надо было, на мой взгляд процитировать полностью. А не «методом зомбоящика» в нарезке.
Л.К.
Какой смысл цитировать полностью, если Ваши высказывания несколькими строчками выше? Вы распространяете нелепые слухи о том, что Перельману не давали печатать его труды. Наверно кто-то из начальства пытался влезть в соавторы или совсем присвоить результат? Люди далёкие от математики могут этому поверить. А я знаю, что при всех недостатках математического сообщества такие обстоятельства просто невозможны.
Китайцы пытались присвоить себе приоритет, т.е. убедить всех, что полное доказательство впервые появилось только в их работе. Это «кража» совсем в другом смысле.
Для ника В.П.
«Гюльчатай, раскрой личико!», тогда побеседуем предметно. С никами тяжелых для матсообщества (российского) бесед, тем паче печатных, не веду. В распространении якобы слухов ранее никогда не был замечен.
С печалью по отношению к мало сведущим в истории страны и ее математики,
Л.К.
«С никами тяжелых для матсообщества (российского) бесед, тем паче печатных, не веду.»
«Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло.
— Документы! — прошипел я. — Документы ему дай!
Комендант, боязливо улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил.»
Пожалуйста
math.nsc.ru/~potapov/
Просветите малосведущих, будьте любезны.
Для В.Н.П.
Прошу убедительно предварительно запросить о моей скромной персоне Сергея Владимировича Китаева и одного из его Учителей Александра Андреевича Евдокимова.
После чего мы продолжим (надеюсь, в дружеском режиме) типа перепалку.
Л.К.
Спасибо на выход в хомпэйдж — кое-что уже скачал, авось понадобится.
К.
Леониду Коганову:
Не понял какое значение может иметь Ваше знакомство с моим завлабом. Только если он мог бы подтвердить, что у Вас информация из первых рук: от самого Перельмана или от «плохих парней». А из вторых рук, то есть от бывших сослуживцев Перельмана у меня самого информации достаточно. Только она общеизвестная, а Вы намекаете на нечто сенсационное — так предъявляйте.
Дело в том, что на Западе интересуются мнением студентов о преподавателе. Насколько я слышал, проблема была в том, что преподаватель из него оказался никакой.
Такого рода вещи, кстати, свидетельствуют в пользу советской системы с разделением труда.
ВУЗы учат, а отраслевые институты и академия исследуют.
И если у человека не было способностей к преподаванию, то никто ему студентов не приклеивал.
В общем, разумное разделение труда — это хорошо.
Эти инициативы минобра, конечно, замечательные, но это все-равно капля в море. Ну будет в год появляться не 20, а 25 мест для математиков с зарплатой международного уровня, это все-равно никоим образом не скомпенсирует отток выпускников так, чтобы это было заметно невооруженным взглядом (к тому же эти деньги — грантовые, то есть сегодня они есть, а завтра их нет). Чтобы что-то изменилось, надо или увеличивать финансирование образования на порядок (и при этом бить по шаловливым ручкам ректоров, уверенных в том, что 100 и более-кратная разница в зарплатах с доцентом — нечто само собой разумеющееся), или сокращать на порядок списочный состав преподавателей, чтобы 20 мест в год было в самый раз. Тогда, конечно, не перестанут уезжать, — это как раз нормальный процесс, — но движение будет более менее равномерным в обе стороны.
Нужен системный подход, а не потемкинские деревни.
Не исключено, конечно, что кого-то действительно неофициально приглашают. Запросто может какой-нибудь наш бывший соотечественник спросить своего старого приятеля: нет ли у него на примете хорошего кандидата на вакансию. И даже вопрос может быть заранее неформально решён, если формат конкурса позволяет профессору выбирать из претендентов в аспиранты или постдоки фактически единолично. Но для официального приглашения нужна сначала официальная заявка, во всяком случае я никогда не слышал, что бывает наоборот. На западе принято подавать на конкурс сразу во много мест и потом выбирать из предложений, если будет из чего.
Да вот, такой замечательный автор (профессор и декан). Признал серьезность вопросов, обещал дать разъяснения, а сам только запутал.
И вот как тогда интерпретировать текст:
>Случалось уже не раз и не два, что наш выпускник, получивший привлекательные предложения из университетов США, решал остаться в Москве и продолжать обучение на программах факультета математики. Это можно рассматривать как повод для гордости.
То есть человек трудился, составлял и рассылал заявки в университеты США, ждал ответа, получил оттуда желаемые приглашения, а потом вдруг взял и гордо отказался? Типа, купил билет и не поехал?
Насколько мне известно от своих бывших студентов, продолживших образование в РЭШ и ВШЭ (не только на матфаке), составлять и рассылать резюме для магистрантов и аспирантов этих заведений вполне обычное дело. Так что возможно студент при массовой рассылке своего резюме не очень внимательно изучал предлагаемые условия работы/учёбы. Кроме того, обстоятельства могли измениться. Например, зачислили в аспирантуру ВШЭ, а он не очень надеялся; нашёл высокооплачиваемую работу в Москве, которая оставляет время для учёбы и т.п.
Когда я работал в московском отделении иностранной корпорации, некоторые мои коллеги постоянно не только рассылали резюме, но и проходили собеседования в конкурирующих компаниях только для того, чтобы принести начальству оффер и потребовать соответствующей прибавки к жалованию. И за достаточную прибавку от приглашения в Самсунг или Интел отказывались.
С тех пор начальники поумнели...
Но в любом случае, гордиться тут нечем.
Вот я лично доволен, если мой ученик продолжает своё профессиональное образование в университете с более высоким уровнем науки и образования, чем наш.
Каких-нибудь двое суток на поезде и таких университетов можно найти достаточно...
Какой-нибудь бывший соотечественник по поручению нынешнего начальства...
В РФ популярна систематическая подмена понятий в этом вопросе. Надоело читать чепуху.
Вот, на Правмире появилось:
Л.К.
Прошу господина Максимова удалить продублированный дважды, как и предпоследняя фраза комментируемой статьи проф Тиморина, мой коммент о материале Правмира.
Заранее признателен,
Л.К.
Технический сбой. Приношу извинения за неудовлетворительное состояние техники.
К.
Дважды виноват перед уважаемым системным администратором портала господином Максимом Борисовым.
Впредь буду более аккуратен.
Л.К.
Очень много комментариев ни о чем. Самый главный вопрос: почему выпускники не востребованы? ВШЭ своей исключительностью создаёт все предпосылки для того, чтобы эти выпускники никогда не были востребованы. Хорошо заметил Ash, что ВШЭ стала сборной солянкой, сформированной по принципу перетекания баблоса. По-сути это колониальный институт и выпускники и не должны работать в России (Москва исключение). А начиналось все хорошо. ВШЭ иллюстрирует собой тезис — победителю достаётся все. Но вот вопрос: почему победитель стал победителем?
«Но вот вопрос: почему победитель стал победителем?»
ВШЭ очень мало зависит от Минобра.
А с чего эти выпускники будут востребованы в России, если никто не ставит такой задачи? Не ставит такой задачи администрация, выбивая бюджетные места из Минобра, не ставят такой задачи преподаватели, не ставят такой задачи и сами студенты.
Насколько мне в силу моей малой компетенции известно, Коллеги, постоянным ректором Высшей Школы Экономики (сокращенно ВШЭ) являлся и является г-н Ярослав Кузьминов, муж нынешнего председателя Центробанка РФ г-жи Эльвиры Набиуллиной.
Или я в чем-то ошибаюсь?
Л.К.
``Семейный и творческий тандем Пырьев-Ладынина просуществовал 25 лет. Про них острослов Никита Богословский придумал загадку: «11 человек в одной постели». Имелись в виду Государственные и Сталинские премии, полученные супругами на двоих.''
---------------
Великие советские фильмы. 100 фильмов, ставших легендами
Авторы: Людмила Соколова
Постельный юмор покойного композитора-песенника и типа дурного прикольщика — общеизвестен.
Ниже плинтуса:
«Тупо, глупо, нетактично и совсем не поэтично!» — (народный юмор).
О «Beatles» (могу провраться в орфографии) насквозь холуяжный Никита аж целые статейки намарал. Прославился этим в веках геростратовой типа славою.
а я скажу так : пусть наши «богохранимые» правители для начала внятно ответят, зачем наука в россии, и что делается, чтобы она тут равивалась, да хотя бы чтоб не загнила. тогда, надеюсь, не будет ни такой статьи, ни других ей подобных.
ведь людям, о которых тут пишется, уже >20 лет, и они волей-неволей думают, что же они потом тут будут делать со своими степенями и знаниями. и видят что делать тут нечего. наш «закон о науке...», как я его прочитал, носит крайне «рамочный» характер — расписано, кто какие бумажки подписывает и кому потом относит. и ни слова о том что вообще-то науку нашу надо спасать (если еще можно). это никак не делает чести нашим правителям, которые сами когда-то за что-то получили phd степени (что в других странах, как я знаю, редкость...).
а без этого сама постановка вопроса «куда и зачем?..» — смешна. потому что уезжают не «куда» а «откуда», и не «зачем» а «почему»...
«...для начала внятно ответят, зачем наука...»
Они уже ответили. Но не словами, а делами.
Они увидели, что в странах с развитыми высокотехнологичными секторами экономики довольно много учёных.
Отсюда, согласно превосходно известной схеме, они сделали заключение — чем больше учёных, тем лучше развиты высокие технологии.
И открыли Сколково и т.п.
Чистейшая, ничем не замутнённая магия — можно вставлять в любую книгу по первобытной культуре.
ага, и по всем законам древней магии построили этот город (сколково) возле своей резиденции — около 4км до барвихи (при том что ближайшего метро он примерно вдвое дальше...). как в древних городах, где храмы и дворцы царей стояли рядом.
впрочем, это в наших традициях — институт философии ран находится от кремля даже ближе
Между прочим, порядки во дворцах правителей древней Месопотамии восстанавливали, в частности, по ритуалам, применявшимся в храмах. Они и построены были очень похоже. Кстати, местные боги даже на охоту со свитой выезжали.
Простой был народ.
так и у нас правление правителя нынче началось с церковного ритуала —
www.patriarchia.ru/db/text/2206277.html
про охотящихся вавилонских богов ничего сказать не могу. помню что у эллинов была богиня охоты артемида...
Андрей, так и есть. Начисто отсутствует программа развития. И это ключевая проблема — уезжают как правило не самые глупые люди (глупых там и своих достаточно), которые могут экстраполировать наблюдаемые невооруженным глазом процессы системной деградации и понять, что ничего хорошего их здесь не ждет... Напротив, когда имеется программа развития, курс на созидание и движение вперед, в такую страну начинают приезжать толковые люди со всего мира.
«Напротив, когда имеется программа развития, курс на созидание и движение вперед, в такую страну начинают приезжать толковые люди со всего мира» — ну как показывает история в 1930-ых в академическом смысле США были отсталой периферийной державой, и ученые туда приезжали не от того что там была какая то программа развития (если была то ссылку мне) а потому что наступление нацизма и новой Великой войны уж очень чувствовалось. Точно так же и в 90-е народ туда из СССР ломанулся только потому что здесь ад на земле царил, а там какая никакая пайка на тот момент была явно лучше чем здесь. США очень хорошо выйграли от двух мировых войн и распада СССР, сами они не в состоянии дать качественное образование и 10% тех людей что задействованы у них в науке и промышленности (качесивенное образование по 60000$ в год).
1. «...США очень хорошо выйграли от двух мировых войн и распада СССР...»
Распад СССР — наших рук дело. Абсолютно ничего, кроме содержания голов, не мешало развиваться нормально.
2. «...сами они не в состоянии дать качественное образование...»
Допустим.
Но для нас-то что отсюда следует?
«Распад СССР — наших рук дело» — верно, только лучше от этого стало только США и саттелитам, они сразу без особых усилий получили в пользование весьма много новых глобальных рынков на руинах СЭВ и бывшего СССР
«Но для нас-то что отсюда следует?» — поток дешевой интелектуальной рабсилы со всего мира не может длится вечно (а все рано или поздно когда то кончается). Как тлько кончится — придется выезжать на своих ресурсах (как СССР, куда особо никто не ехал) — вот и посмотрим смогут ли, хватитл ли сил хотя бы на 50% поддерживать тот уровень в науке и образовнии что есть сейчас. Все империи исчезают, исключений нет.
1. «...поток дешевой интелектуальной рабсилы со всего мира не может длится вечно...»
Этот поток может иссякнуть только в результате событий типа мировой войны. Разделение труда в мировой экономике зашло очень далеко и это крайне инерционный процесс.
2. «Все империи исчезают, исключений нет.»
Неверно. Вы не учитываете развитие мировой экономики.
«Этот поток может иссякнуть только в результате событий типа мировой войны» — и это какое то невероятное событие? В 1913 году заголовки газет гласили — война между Францией и Германией невозможна, ведь экономические связи между странами слишком сильны. А Великая Война (1914—1918) в прессе называлась как Война которая должна покончить со всеми войнами, ну ну (1939—1945)
«Неверно. Вы не учитываете развитие мировой экономики» — ух ты, Англия осталась империей? Или Португалия? Экономика это то что легко легко приносится в жертву войне, вы не учитываете развитие истории.
1. «...и это какое то невероятное событие?»
Событие вполне вероятное, но мне (в качестве офицера запаса РВСН) не очень интересно, кто и сколько лет после неё протянет.
2. «Экономика это то что легко легко приносится в жертву войне...»
Я вовсе не это имел ввиду.
Древний Рим, Португалия и Англия — империи, существовавшие в разные времена, при разном развитии мировой экономики. И каждая из них заметно отличалась от другой.
Современные США очень сильно отличаются от Португалии и Англии.
Называть их империей очень некорректно.
«в качестве офицера запаса РВСН» — если это правда то мое уважение и респект
«США очень сильно отличаются от Португалии и Англии. Называть их империей очень некорректно» — в таком случае приведите ссылку на то чем являются современные соединенные штаты. Однако даже мне, неспециалисту историку ясно что их падение началось в 2001, с событий 11 сентября которые стали предлогом ввода ввойск в Афганистан (где они так и увязли) и уже явно в 2008 когда стали падать банки как картчные домики, на фоне кризиса ипотечной недвижимости. Я помню как США воспринимались в 2001 — как нерушимый коллос, и как все это резко поменялось в 2008—2009 когда начались валютные войны (Япония там на курсе пыталась играть). Де факто период их абсолютного могущества укладывается в короткий промежуток 1989—2008, но это по субъектнивным ощущениям.
1. «...если это правда то мое уважение...»
Чистейшая правда, но особого уважения не заслуживает — просто военная кафедра Физтеха (ещё при СССР). Там, в частности, рассказали, каковы будут последствия правильно нанесённого массированного ядерного удара.
2. «...приведите ссылку на то чем являются современные соединенные штаты...»
Посмотрите дефицит их торговли с Китаем, а также объём внешней части госдолга.
США — крупнейший потребитель промышленной продукции и место базирования крупнейших корпораций, контролирующих мировую экономику.
3. «...период их абсолютного могущества...»
И заодно взгляните на рост внешнего долга по годам — малозначащим странам так не дают.
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Современный мир устроен далеко не так, как сто или пятьдесят лет назад.
Даже за последние четверть века в мировой экономике произошло значительное дальнейшее углубление разделения труда. Пострадавшие от этого процесса и выбрали Трампа.
Для Ash:
«США — крупнейший потребитель промышленной продукции и место базирования крупнейших корпораций, контролирующих мировую экономику» — как и англия в 1900 году.
«период их абсолютного могущества...»И заодно взгляните на рост внешнего долга по годам — малозначащим странам так не дают» — так как США вообще никому не дают, с этого и начались валютные войны 2009, когда разные страны стли юлить и пытатся вывернутся от тотальной зависимости от $. Конечно вассалов сразу на место поставили, тогда прокатило — но это прецентдент, Венгерское восстание 1956 года то же подавили, но в 1989 это уже не сработало.
да есть такая программа, называется стратегия-2020. очень декларативная, прямо «сон пророков пророчествующих». «мы бы хотели этого, мы бы хотели того-то...» и главное, непонятно кто и каким местом за что отвечает. и если в 2020-21 произойдет реальная смена власти (а не опять рокировка медве-пут), все принявшие ее пожмут плечами и уедут в куршавели...
«...очень декларативная...»
Ну а если бы чётко прописали — сделаем 10 контор типа Сколково к 2020 году — был бы толк?
а их не надо делать. просто забыть об откачивании денег своими приближенными, есть хорошие базы, надо понять, какие у них стоят задачи, и четко их проговорить. грубо говоря: вот что у нас есть, вот что мы хотим. кто это может сделать — вот они, ваня, петя и вася. вот вам все, и делайте. как настанет срок, ваня и петя станут академиками, а васю мы публично выгоним из страны — на тебе боже, что нам негоже...
1. «...а их не надо делать.»
Вы это попробуйте нашим экономистам объяснить.
2. «...просто забыть об откачивании денег своими приближенными...»
Это взгляд на экономику с точки зрения домохозяйства.
Проблема не в откачивании денег, а в их нерациональном вложении.
3. «...вот что у нас есть, вот что мы хотим. кто это может сделать...»
А вот это уже правильный подход.
Только от кого Вы его ждёте? Если от наших чиновников, то это даже не смешно. Если от наших экономистов, то они просто не думают в этих категориях — у них в головах вообще почти нет физических показателей, а есть только денежные агрегаты.
Что же касается остальных научных сотрудников, то они экономикой как наукой не интересуются, причём даже под угрозой лишения зарплаты.
Мы фактически сейчас ждём аналог большевиков — ещё несколько десятков лет экспериментов, а там, глядишь, они теорию вероятностей и выучат.
Так что будем оптимистами. Потому что если и они не выучат, то всё...
Г-жа Алексиевич стала нобелиатом по литературе на описании-интервью с разными людьми эпохи «гайдаразма».
Уезжали, в том числе и учёные, на службу не то, что учёными, а , простите, сиделками.
Но все же и о совести вспомнить бы не грех, не только и не столько о пайке. Там пристраивались в шоколад те и только те, над кем и здесь, образно говоря, не капало (ни снега, ни дождя! — Л.К.).
Л.К.