Десятилетие «Просветителя»

16 ноября 2017 года состоится юбилейная церемония вручения премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. В этом номере ТрВ-Наука мы продолжаем публикацию рецензий на книги, вошедшие в финал этого года, а также публикуем несколько поздравлений от просветителей в адрес премии «Просветитель».

Людмила Улицкая, писатель, лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер»:

Дорогие друзья! Премия «Просветитель» — лучшая их всех известных мне премий. Программа «Просветителя» — это особое пространство, лучшее из пространств, которое есть у человечества, — это область познания, путь понимания физического мира, в котором мы живем. Она это пространство поддерживает и, в некотором смысле, создает.

Когда меня спрашивают, что бы такое хорошее почитать, у меня нет сомнений — читайте книги, которые издает Дмитрий Борисович Зимин и его замечательная команда ученых и популяризаторов науки. Вот уже десять лет, как книги «Просветителя» — мое любимое чтение. Эта библиотека помогает нам примиряться со многими глупостями, которые творятся в мире. Мы читаем, умнеем, радуемся тому, как развивается и расширяется человеческое сознание даже в тех случаях, когда книги оказываются не по зубам. Трудное чтение — самое питательное чтение.

Поздравляю всех, кто создает эту замечательную программу для нас. Поздравляю и всех нас, читателей, преданных и благодарных. Нам повезло, что вы у нас есть. Жаль только, что я сегодня не с вами.

Максим Кронгауз, лауреат премии «Просветитель» 2013 года «за беззаветное служение делу просветительства»:

Премия «Просветитель» стала одним из тех событий, которые перевернули отношение к популяризации науки, а отчасти и к самой науке тоже. Статус популяризатора повысило уже само название премии. Я помню, как всё начиналось, хотя бы просто потому, что мой «Русский язык на грани нервного срыва» оказался в числе первых четырех номинантов. После первого же сезона премия утратила свой минимализм, и номинаций и номинантов стало значительно больше. При этом среди последних нет случайных. Это, пожалуй, единственная премия, где обычно болеешь сразу за нескольких конкурентов и недоволен только тем, что за пределами шорт-листа обязательно остается какая-нибудь замечательная книга. Но это означает, что по крайней мере в этой области выбор теперь есть.

В общем, десятилетний юбилей — прекрасный повод еще раз поблагодарить Дмитрия Борисовича Зимина и тех, кто был рядом с ним все эти годы, за то, что они изменили наш мир (к лучшему).

Борис Жуков, финалист премии «Просветитель»:

Мне кажется, что премии «Просветитель» идеально подходит традиционный тост Дружины охраны природы: за успех нашего безнадежного дела!

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