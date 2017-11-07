Браки заключаются в Сети
Способ познакомиться со своей будущей женой, который избрал Томас Хенли, заслуживает внимания в первую очередь антропологов, социологов и тех, кто изучает странности человеческой натуры. Он дает пусть скромный, но образчик одного из самых непонятных брачных обычаев конца XX века.
Роберт Шекли. Рыцарь в серой фланели
Когда в 1957 году Роберт Шекли писал свой рассказ «Рыцарь в серой фланели», он предвидел, что способ знакомства людей неизбежно изменится, но не мог представить, как именно. Меж тем в 1995 году появился первый сайт онлайн-знакомств Match.com, а спустя десятилетие таких сайтов было уже несколько сотен. Они существенно расширили круг общения и объединили людей из многих стран, что не могло не повлиять на картину брачного мира, в частности на количество межрасовых браков. Интуитивно это понятно, но наука требует доказательств.
Есть много социологических исследований, посвященных влиянию знакомств онлайн на количество и качество заключенных союзов, но эти исследования лишь систематизируют имеющиеся данные. Двое молодых ученых, преподаватель экономики в Эссекском университете (Великобритания) Хосе Ортега (Josue Ortega) и аспирант Венского университета Филипп Гергович (Philipp Hergovich), разработали математическую модель, которая позволяет предсказать особенности браков, заключенных при разных способах знакомства.
По словам исследователей, ими руководил экономический интерес: они ссылаются на статистические исследования, согласно которым в США межрасовые пары (за исключением тех, в состав которых входят афроамериканцы) имеют совокупный доход больший, чем супруги, принадлежащие к одной расе. Например, белоазиатская пара имеет доход на 14,4% выше, чем чисто азиатская, и на 18,3% выше, чем у четы белых.
Традиционно люди выбирают супруга среди тех, с кем лично встречались. Как правило, это друзья друзей, знакомые семьи, однокурсники, одноклассники, коллеги, соседи, прихожане той же церкви. «Рыцарь в серой фланели» Томас Хенли познакомился со своей будущей женой на смотринах, устроенных его тетушкой. Но в последние двадцать лет ситуация резко изменилась. Треть браков заключают люди, которые познакомились в Сети. Среди американцев (мы всегда всё знаем про американцев) такой способ знакомства занимает второе по распространенности место для гетеросексуальных пар, а для однополых вообще вне конкуренции (рис. 1). Два этих способа, традиционный и онлайн, и рассматривает модель.
Модель представляет сообщество, состоящее из нескольких рас (от двух до пяти), в каждой равное количество представителей, распределенных случайным образом; мужчин и женщин поровну, и они желают вступить в брак. С людьми своей расы они общаются с вероятностью р, с представителями другой расы — с вероятностью q.
Анализ показал, что в случае, когда человек может жениться только на девушке из ближайшего окружения, причем на той, с которой познакомился лично, число межрасовых браков будет расти со временем, хотя и довольно медленно. Если же в круг потенциальных партнеров включены друзья друзей и их друзья, как бывает при онлайн-знакомствах, доля межрасовых браков возрастает стремительно. Ведь достаточно познакомиться с одним представителем другой расы, как в круг возможного общения немедленно попадают все его знакомые. Теоретически при наличии пяти рас доля межрасовых браков может вырасти до единицы.
Второе предположение, которое исследователи сделали на основании своей модели, заключается в том, что браки, основанные на онлайн-знакомствах, прочнее традиционных.
Обе гипотезы ученые проверили, сравнивая теоретические выкладки со статистикой межрасовых браков в США с 1967 (отмена запрета на межрасовые браки) до 2015 года. Согласно этой статистике, частота браков между представителями белого, черного, испаноговорящего, азиатского и индейского населения или потомками смешанных браков выросла от 3% в 1967 году до 17% в 2015-м (рис. 2).
Темп роста увеличился в 1995 году, при создании первого сайта знакомств Match.com, потом в 2004 году, когда появились другие сайты и онлайн-знакомства стали популярным. В начале 2000-х доля межрасовых браков возросла с 10,68% до 15,54% — на целых 50%. Громадный скачок! Последнее ускорение произошло в 2012 году, после создания сайта знакомств Tinder. У этой платформы около 50 млн пользователей и более 12 млн встреч ежедневно. Исследователи не сомневаются, что увеличение числа онлайн-свиданий повлияло на количество межрасовых браков.
Можно предложить и другое объяснение этого феномена: за последние 20 лет доля белых людей в США сократилась с 83,1% до 72,4%, что должно повлиять на частоту межрасовых союзов. Однако эти изменения не объясняют величину наблюдаемого скачка.
Авторы модели также ссылаются на данные опроса 19 131 американца, проведенного в 2005—2012 годах, согласно которым браки, заключенные после онлайн-свиданий, реже распадаются и больше удовлетворяют партнеров, чем союзы, заключенные при традиционном знакомстве. Срок, правда, невелик — всего восемь лет.
Итак, эмпирические данные подтвердили теоретические прогнозы: знакомства в Сети привели к увеличению доли межрасовых браков; союзы, заключенные в результате таких знакомств, распадаются реже.
Авторы модели отмечают, что она имеет много ограничений: в частности, у каждого персонажа всего две переменные характеристики и она не учитывает романтические аспекты проблемы, любовь например. «Все ошибки — наши», — пишут исследователи. Расчеты можно усложнять, однако именно в простоте модели заключается ее сила, позволяющая делать такие правильные прогнозы.
Модель можно использовать для изучения связей между разными группами кластеризованного общества, например для изучения межконфессиональных браков или браков людей с разным социальным (экономическим, образовательным) статусом или партнеров разной национальности. И вообще, взаимодействия между разными общественными группами возникают не только на супружеской почве.
Наталья Резник
1. Ortega J., Hergovic Ph. The Strength of Absent Ties: Social Integration via Online Dating // arXiv:1709.10478v1 [physics.soc-ph] 29 Sep.
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