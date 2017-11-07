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150 лет советской копейке

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Чем плоха вывеска сети «Столовая № 1» (рис. 1)? Тем, что на ней показан несуществующий объект: монета, по рисунку (с учетом изобразительных условностей) являющаяся советской копейкой образца 1961–1991 годов (рис. 2), но с датой «2003».

1. «Столовая № 1», Уссурийск (afishausk.ru)

1. «Столовая № 1», Уссурийск (afishausk.ru)


2. Копейка образца 1961 года (редкая монета с датой «1958», см. ниже) (raritetus.ru)

2. Копейка образца 1961 года (редкая монета с датой «1958», см. ниже) (raritetus.ru)

А чем лучше вывеска уже исчезнувшей сети универсамов «Копейка» (рис. 3)? На ней изображена современная российская копейка (рис. 4), которая ничему не противоречит.

3. Универсам «Копейка», Чебоксары (cheb.ru)

3. Универсам «Копейка», Чебоксары (cheb.ru)


4. Копейка образца 1997 года (raritetus.ru)

4. Копейка образца 1997 года (raritetus.ru)

Понятно, почему возникают такие анахронизмы — из желания увековечить на логотипе дату основания (аналогичные советские копейки с российскими датами присутствуют на логотипах газет «Копейка» из г. Ноябрьск и «Полезная копейка»). Российская копейка такой возможности не дает, дата на ней расположена не на той стороне, что номинал. Забавна ситуация с сетью аптек «Фармакопейка»: на некоторых вариантах логотипа за (отдаленную) основу взята советская монета (рис. 5, слева), на других — российская (рис. 5, справа).

5. Аптека «Фармакопейка», Новосибирск, лого с сайта. Слева — симметричный растительный орнамент советского типа, справа — асимметричный российского

5. Аптека «Фармакопейка», Новосибирск, лого с сайта. Слева — симметричный растительный орнамент советского типа, справа — асимметричный российского

История советской копейки начинается не сто лет назад, а в 1867 году, когда царь Александр II ввел новый образец медных монет, сохранившийся до революции 1917 года (рис. 6). Вес копеек составлял 3,28 г, диаметр — 21,6 мм. Их чеканили на Екатеринбургском («ЕМ» — «Екатеринбургская монета», до 1876 года) и Санкт-Петербургском («С.П.Б.») монетных дворах, в 1896–1898 годах в Бирмингеме (но с сохранением букв «С.П.Б.»), в 1899–1901 годах на заводе Розенкранца в Санкт-Петербурге. С переименованием Санкт-Петербурга в Петроград обозначение монетного двора исчезло совсем. Последние монеты такого типа были отчеканены в 1916 году; кто-то утверждает, что видел копейки с датой «1917».

6. Копейка образца 1867–1916 годов

6. Копейка образца 1867–1916 годов

РСФСР не чеканила медной монеты — инфляция сделала это занятие совершенно бессмысленным. В новосозданном СССР для чеканки сначала использовали старое царское оборудование, и первые советские копейки 1924–1925 годов по весу и размеру совпадали с дореволюционными (рис. 7).

7. Копейка образца 1924–1925 годов (редкий вариант 1924 года с вытянутыми буквами «СССР» — лицевая сторона, отчеканена штемпелем монеты 20 копеек) (raritetus.ru)

7. Копейка образца 1924–1925 годов (редкий вариант 1924 года с вытянутыми буквами «СССР» — лицевая сторона, отчеканена штемпелем монеты 20 копеек) (raritetus.ru)

Однако медь была нужна для промышленности, и с 1926 года началась чеканка легких копеек из медно-алюминиевой бронзы (рис. 8). Их вес (ровно 1 г) и диаметр (15 мм) сохранился вплоть до распада СССР. Рисунок сначала был такой же, как и у тяжелых медных копеек; на аукционах встречается пробный вариант (рис. 9), но, видимо, это фантазия. У оборотной стороны он поменялся только после реформы 1961 года, а вот рисунок лицевой был существенно изменен в 1935 году (рис. 9); кроме того, после 1936 года с образованием и присоединением новых союзных республик изменялось число лент на гербе. Из-за этого иногда возникали ошибочные варианты, например очень редкая копейка 1957 года с шестнадцатью лентами вместо пятнадцати: в 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР, и лента с надписью на финском языке была убрана (рис. 10).

8. Копейка образца 1926–1935 годов (raritetus.ru)

8. Копейка образца 1926–1935 годов (raritetus.ru)


9. Пробная копейка 1926 года — видимо, фантазия (ebay)

9. Пробная копейка 1926 года — видимо, фантазия (ebay)


10. Копейка образца 1935–1957 годов. Редкий вариант 1957 года с неправильным числом лент на гербе (raritetus.ru)

10. Копейка образца 1935–1957 годов. Редкий вариант 1957 года с неправильным числом лент на гербе (raritetus.ru)

Во время Великой Отечественной войны, в 1942–1944 годах, копеек не чеканили. Сохранились лишь единичные копейки 1947 года с новым гербом, принятым 26 июня 1946 года: миллионы монет, отчеканенные на Ленинградском дворе, были отправлены в переплавку. Надежных сведений о том, почему так случилось, нет; в Интернете попадаются разнообразные истории, по большей части очевидно неправдоподобные (авторы путаются в числе лент на гербах). В мемуарах министра финансов А. Г. Зверева, изданных в 1973 году, говорится лишь следующее:

«Как известно, перед войной в СССР стало 16 союзных республик. Но на монете чекана 1937 года и позднее число витков ленты на колосьях Государственного герба СССР, обозначавших республики, вместе с нижней перевязью оставалось вплоть до 1946 года одиннадцать, так как в период войны не было подходящих условий для обновления штемпеля. <…> В Совнаркоме СССР не раз поднимался в то время вопрос о несоответствии монетного образца административно-политическому делению страны. Однако дальше разговоров дело не шло. Как-то в разгар войны состоялся обмен мнениями по этому поводу у И. В. Сталина. Отвечая на предложение изменить штемпель, В. М. Молотов сказал, что нет смысла; только после войны будет окончательно ясно, сколько у нас союзных республик. Кто-то негодующе воскликнул:

— Вы полагаете, что мы можем их частично потерять?

Сталин, вмешавшись, заметил с улыбкой:

— Давайте не будем сейчас гадать, жизнь сама покажет, какой образец понадобится.

Действительно, в 1948 году мы отчеканили монеты с 16-ленточными витками. Что касается денежной реформы 1947 года, о которой я расскажу ниже, то монета, датированная этим годом, не была выпущена в обращение».

Заметим, однако, что монетные штемпели воспроизводили государственный герб, так что вопрос был куда серьезнее, и поднят он был раньше: 3 сентября 1940 года. Секретариат Президиума Верховного Совета СССР принял решение о внесении изменений в герб, а Президиум Верховного Совета утвердил предварительный проект 3 марта 1941 года.

При подготовке реформы 1961 года было отчеканено много вариантов монет с разнообразными датами, в частности копейки с датой «1953» (рис. 11). По ним видно, как постепенно формировался вид новой советской копейки. Большой тираж монет нового образца был отчеканен в 1958 году, однако реформа отложилась, и они в основном были переплавлены, известны лишь единичные экземпляры (рис. 2).

11. Пробные копейки с датой «1953» (raritetus.ru)

В ходе реформы был проведен обмен денег в соотношении 10:1, тем самым одна копейка новыми деньгами равнялась десяти копейкам старыми. Реформе был посвящен мультфильм «Дорогая копейка» (рис. 12), сюжет которого состоял в том, что старая Копейка никому не нужна, а после переплавки новые Копейки строят города и запускают ракеты, на одной из которых улетает героиня со словами, что скоро за нее можно будет купить коробок спичек на Луне. Композитором мультфильма был Никита Богословский, одним из мультипликаторов — Вячеслав Котёночкин («Ну, погоди!»), а роли озвучивали, среди прочих, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон и Георгий Вицин. Похожая по стилю карикатура была опубликована в журнале «Юность» (предположительно, 1961 года): подпись гласила: «С днем рождения дорогая Копейка!»

12. Афиша и кадр из мультфильма «Дорогая копейка»

12. Афиша и кадр из мультфильма «Дорогая копейка»

Мелкие номиналы не изымали из обращения и не обменивали, и потому старая копейка действительно подорожала в десять раз. Вопреки легендам, вряд ли на этом кто-то крупно нажился. Герои фильма 1992 года «Менялы», которые по сценарию пытались разменять шестьдесят тысяч рублей бумажными деньгами на мелкие монеты, в конечном счете должны были возить в легковом автомобиле шесть тонн металла.

Первые копейки Российской Федерации были выпущены в 1997 году. Их чеканили на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах из стали, покрытой мельхиором; они имели вес 1,5 г и диаметр 15,5 мм. С 2010 года копейки не чеканили из-за нерентабельности и отсутствия потребности в них, однако в 2014 году был отчеканен тираж, как утверждают, для точного перевода расчетов из гривен в рубли в аннексированном Крыму. Такие копейки при желании можно найти в продаже в газетных киосках и у разносчиков в электричках. В каталогах упоминаются также раритетные копейки 2011 и 2017 годов.

Наследниками советской копейки стали также украинская копійка (рис. 13; она обращается с 1996 года, однако самая ранняя дата на копейках итальянской чеканки — «1992»; в 1996 году копейки отчеканили на Луганском патронном заводе, а в 2000–2013 годах чеканили в Киеве); белорусская капейка (рис. 14; дата «2009» — это год чеканки в Кремнице (Литва), а введены в обращение эти монеты были в ходе реформы 2016 года); и азербайджанский qəpik (рис. 15; дата «2006» — австрийский чекан, «2011» — украинский чекан). Все их чеканят из стали; белорусские и азербайджанские — с медным покрытием; известны пробные украинские копейки с датами «1992», «1994», «1996» из самых разных металлов, от алюминия до серебра.

13. Украинская копейка (en.numista.com)

13. Украинская копейка (en.numista.com)


14. Белорусская копейка (en.numista.com)

14. Белорусская копейка (en.numista.com)


15. Азербайджанская копейка (en.numista.com)

15. Азербайджанская копейка (en.numista.com)

Но у советских копеек есть еще и другие родственники. На том же самом царском оборудовании и заготовках, что и первые советские копейки, для Монголии были отчеканены медные мунгу 1925 года (рис. 16).

16. Монголия, 1 мунгу, 1925 год (en.numista.com)

16. Монголия, 1 мунгу, 1925 год (en.numista.com)

В 1934 году на Ленинградском монетном дворе были отчеканены копейки для Тувы, которая была тогда независимым государством; они обращались до 1944 года (рис. 17). В СССР в обращении часто попадались болгарские стотинки, не отличавшиеся от копеек ни весом, ни размером и имевшие сходный рисунок, — в 1951 году их отчеканили на Ленинградском монетном дворе (рис. 18), а с 1962 года чеканили в Софии (рис. 19).

17. Тува, 1 копейка, 1934 год (en.numista.com)

17. Тува, 1 копейка, 1934 год (en.numista.com)


18. Болгария, 1 стотинка, 1951 год (en.numista.com)

18. Болгария, 1 стотинка, 1951 год (en.numista.com)


19. Болгария, 1 стотинка, 1981 год, 1300 лет Болгарии (en.numista.com)

19. Болгария, 1 стотинка, 1981 год, 1300 лет Болгарии (en.numista.com)

М. Г.

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Один комментарий

  • Илья:
    01.12.2017 в 12:12

    Ошибка в статье (или в наборе): в словах «рисунок лицевой был существенно изменен в 1935 году (рис. 9)» ссылка должна быть вовсе не на рис. 9 с фантастической копейкой, и не на рис. 8 (с копейкой 1935 г. старого образца аверса), а на не помещенный (?) рисунок с копейкой того же 1935 г., но с новым аверсом — без круговой надписи (она более редкая).

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