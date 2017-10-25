Совет ОНР возмущен сохранением докторской степени у Мединского

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) 24 октября 2017 года опубликовал заявление по поводу решения президиума ВАК о сохранении ученой степени В.Р. Мединского. Публикуем текст этого документа.

Совет Межрегионального Общества научных работников (ОНР) возмущен решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В.Р. Мединским. Оно было принято вопреки мнению профессиональных историков, сформулированному экспертным советом ВАК по этой дисциплине.

Более того, сессия президиума ВАК отказалась рассматривать появившуюся в прессе информацию о возможных грубых нарушениях (ссылки на несуществующие публикации, неверное указание оппонентов в автореферате и др.), допущенных В.Р. Мединским при защите его диссертации. Такое решение не вызывает нашего доверия; оно дискредитирует ВАК в глазах российского научного сообщества.

Мы, члены Совета ОНР, имеем ученые степени. Нам хорошо знаком трудный процесс подготовки и защиты диссертации в соответствии с требованиями ВАК, призванными обеспечить непредвзятое и компетентное рассмотрение научных достижений соискателя. Но такой результат не может быть достигнут, если эти требования нарушает само руководство ВАК: его решение по поводу диссертации В.Р. Мединского имеет все признаки предвзятости и некомпетентности.

Тем самым президиум ВАК дискредитирует всю отечественную систему научной аттестации, подрывая доверие к ученым степеням как таковым. Решение президиума ВАК оскорбительно для нас: оно бросает тень на репутацию всех кандидатов и докторов наук, заслуженно получивших свои ученые степени.

Мы поддерживаем Заявление Совета по науке при Минобрнауки от 23.10.2017 г. и вместе с нашими коллегами призываем пленум ВАК:

Отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК.

2. Рекомендовать создание независимой экспертной комиссии для выполнения следующих задач:

– подготовка мотивированного заключения по заявлению о лишении В.Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук с участием представителей экспертного совета по истории и президиума ВАК.

– всесторонняя проверка новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году.

Мы также считаем, что ротация состава экспертного совета по истории РАН, информация о которой появилась в печати, должна быть проведена только после завершения работы независимой экспертной комиссии. В противном случае эта мера будет воспринята как отстранение экспертов, не согласных с позицией президиума ВАК, от работы в комиссии. Такой шаг станет еще одним поводом для недоверия и тем самым лишь осложнит выход из нынешней непростой ситуации.

Мы надеемся, что руководство ВАК примет должные меры для восстановления своей репутации, а значит и доверия к ученым степеням, присуждаемым в нашей стране.

Принято 24 октября 2017 г.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)