Статистика в руках ревизиониста
Ловкость рук… и сталинские репрессии становятся «незначительными»
Круглые даты всегда привлекают внимание к событиям прошлого, и 80-летие начала Большого террора в этом году не стало исключением. Но, к сожалению, не все могут принять историческую правду, предпочитая приукрашать прошлое своей страны.
Репрессии стали одним из таких камней преткновения. Сторонникам советского строя, поклонникам Сталина, да просто «патриотам» разных мастей нелегко признать, что государственная машина походя и совершенно бессмысленно убила сотни тысяч граждан, а миллионы невиновных подвергла наказаниям. Это породило целое течение, отрицающее репрессии, во многих чертах сходное с ревизионизмом — отрицанием холокоста.
Не буду обсуждать мнения совершенно оторванных от реальности авторов, утверждающих, что репрессий вообще не было, что все сведения о массовых расстрелах и лагерях — наглые выдумки антисоветчиков. Обращу внимание на тех, кто, пытаясь сохранить хоть какую-то видимость научности, вынужден признавать опубликованные в источниках и исследованиях данные.
Среди них довольно много известных и относительно популярных публичных деятелей и псевдоисториков, использующих для занижения в восприятии слушателей и читателей масштабов репрессий целый ряд приемов. Впоследствии эти приемы из года в год тиражируются в блогах и различных публикациях [1, 2, 3]. Для их развенчания я не буду глубоко погружаться в тему и использую наиболее распространенные и общие сводные данные. Дискуссия о точном количестве репрессированных продолжается, и моя цель не закончить ее, а показать методы манипуляции, которые позволяют добиться эффекта «незначительности» репрессий.
Рассмотрим некоторые из них.
1. Занижение относительного числа репрессированных
Абсолютное число осужденных по политическим статьям, по разным данным (в зависимости от методики подсчета, выбранного периода и категорий осужденных, которые включаются в список жертв политических репрессий), составляет от 3,5 до 5,5 миллионов. Если к ним добавить раскулаченных, насильственно переселенных, пораженных в правах, то число репрессированных возрастает до 10–15 миллионов (опять же в зависимости от методики подсчета). Число приговоренных к высшей мере колеблется, по разным данным, от 700 тысяч до миллиона [4, 5].
Для того чтобы эти страшные цифры не были такими пугающими, некоторые авторы пытаются приуменьшить их, переводя из абсолютных в относительные. Нередко используется следующий прием: вычисляется (как правило, по неведомой методике) количество живших на территории СССР за период с 1922 по 1953 год — получается, например, 400 млн человек; в итоге делается вывод, что количество репрессированных за этот период составляет 2,5–3,0% от населения. Вроде как и немного.
Иногда после этого делается еще один вывод: из 10 млн репрессированных расстреляно было только около 700 тыс. человек, то есть не более 0,25% от населения страны, — то есть сущая малость, доли процента. Для получения этого эффекта используются несколько способов слукавить.
Во-первых, никак не обоснован сам механизм подсчета всех граждан, живших в СССР в определенный период. Общее количество населения придумывается исходя из желания автора.
Во-вторых, этот метод применяется только для того, чтобы снизить относительное количество репрессированных на общем фоне. Если же следовать ему до конца, то нужно, например, исключать из общего гипотетического количества населения детей, которые не попадали в списки репрессированных, — а несовершеннолетние в те годы в СССР составляли около 45% населения. Это позволит сразу удвоить процент репрессированных. Но, повторюсь, на самом деле это бессмысленное сравнение, которое ни о чем не говорит. Уничтоженные евреи или умершие в плену красноармейцы тоже составляли ничтожную долю населения Третьего рейха, но разве это может служить признаком незначительности преступления?
Еще один связанный с этим прием — взять изначально завышенное количество жертв репрессий, например 60 млн погибших, названное А. И. Солженицыным в одном из интервью, и триумфально развенчать, доказав с опорой на источники, что за 1921–1953 годы к высшей мере наказания было приговорено «всего-то» 799 455 человек. После чего заочные оппоненты обвиняются во лжи и шельмуются.
В итоге за всеми этими рассуждениями теряется то, что абсолютные числа — 10–15 млн подвергшихся репрессиям и 800 тыс. расстрелянных — достаточно показательны и ужасны сами по себе.
2. Сравнение с современностью
Следующий способ занизить масштабы репрессий в восприятии людей — это сравнение с демографическими потерями России в период после 1991 года. Обычно это пытаются проиллюстрировать простым тезисом: при Сталине население СССР выросло почти на 50 млн человек, а в период с 1991 по 2010 год население Российской Федерации уменьшилось на 4,5 млн человек. Дескать, поэтому самый страшный разгул смертности именно сейчас и на титул кровавого тирана должны претендовать совсем другие лица.
Это классический прием — сравнение несравнимого: пытаются чисто визуально сопоставить числа и тенденции, описывающие совершенно разные демографические ситуации. Быстрорастущее население периода демографического взрыва, с большей долей сельского населения, высокой рождаемостью, стремительно снижающейся в результате внедрения медицины и гигиены смертностью, — и общество в состоянии демографического перехода, с низкой рождаемостью и повышенной смертностью.
Не вдаваясь в демографические подробности, констатирую: одна популяция увеличивает численность, а другая — снижает. Это управляется жесткими законами, действующими вне зависимости от остальных факторов, имеющих второстепенное значение. Поэтому, если бы репрессии сталинского масштаба разворачивались сейчас, то они бы дополнительно уменьшили население России за счет гибели сотен тысяч человек и сопутствующего снижения рождаемости и увеличения косвенной смертности.
3. Сравнение количества заключенных
Еще один интересный прием представляет собой сравнение количества заключенных в СССР, на пике репрессий, и в современной России или, еще лучше, в США. Тезисы иллюстрируются примерно вот таким графиком (рис. 1).Получается очень занятная картина. В СССР на 100 тыс. населения в 1937 году — 730 заключенных, в 1938 году — 1126,7; в России в 2000 году — 630, а в США в том же году — 686. На основании этого делается вывод: посмотрите, тридцать седьмой год, а в тюрьмах и лагерях сидит народу чуть больше, чем сейчас в России и США. Учитывая классовую борьбу и «врагов народа», разница невелика, и если в СССР при таком количестве заключенных — репрессии, то что же сейчас в России и США?
Как вы понимаете, это просто манипуляция цифрами. Сравнивают не просто прошлое с современностью — для сопоставления выбрали страну с наибольшим удельным числом граждан, находящихся за решеткой (США), и страну, входящую в число лидеров по этому параметру (Россия) [6]. Не будем разбирать, как они дошли до жизни такой, но констатируем, что эти показатели далеки от идеальных.
Для корректного сопоставления необходимо сравнивать либо две страны в один период, либо динамику внутри одной страны. Так мы и сделаем.
По приблизительным данным, в 1935 году численность заключенных в СССР составила около 1 млн человек, или 602 заключенных на 100 тыс. населения. В 1936 году это число достигло 1 296 494 человека, или 780 заключенных на 100 тыс. населения. Если принять эти данные за базу, то в 1938 году численность заключенных увеличилась на 45%, в 1939 году — на 56%, в 1941 году — на 85% [7].
Для сравнения с США возьмем данные по количеству заключенных в соответствующие годы, опубликованные в бюллетене судебной статистики Департамента статистики США [8]. Согласно этим данным, в 1935 году в США в заключении находилось 113 человек на каждые 100 тыс. населения, что в 5,3 раза меньше, чем в том же году в СССР; в 1936-м – те же 113 человек, то есть в 7 раз меньше, чем тогда же в СССР. В последующие годы с увеличением количества заключенных в Советском Союзе разница увеличилась еще больше. Так что сухие цифры говорят о том, что еще до начала Большого террора заключенных в СССР было в 5–7 раз больше, чем в США.
Если же сравнивать данные внутри СССР, то картина получается еще более красноречивой. Наиболее ярко выглядят данные о количестве смертных приговоров, приведенные в графике (рис. 2).На нем очень хорошо видно, что в 1937–1938 годы число приговоренных к высшей мере резко возрастает. Сразу в 316 раз! После 1938 года количество смертных приговоров так же резко сокращается и снова увеличивается во время Великой Отечественной войны, достигая второго пика в 1942 году. Но даже тогда, в самый тяжелый год войны, было вынесено в 15 раз меньше смертных приговоров, чем в мирный 1937-й. Таким образом, мы видим, что изначальный тезис о том, будто репрессии 1930-х годов в СССР не представляли собой ничего экстраординарного, ложен.
Статистика прекрасно показывает, что во времена, известные как период Большого террора, количество заключенных и казненных аномально велико по всем показателям, а попытки занизить его в восприятии общества являются довольно примитивной манипуляцией.
На вопросы же, чем вызван такой рост, кто и за что был осужден, ответы давно даны в исследованиях, посвященных репрессиям, судьбам осужденных и реабилитации жертв.
Павел Колосницын,
археолог
1. Стариков Н. В., Пучков Д. Ю. Разведопрос: Николай Стариков про Сталина и репрессии. www.youtube.com/watch?time_continue=509&v=2LbyQVFgLFM
2. Краснов П. Миф о массовых репрессиях. oper.ru/torture/read.php?t=1045689095.
3. Что нужно знать о репрессиях человеку, любящему свою страну? http://burckina-new.livejournal.com/316979.html.
4. См. Земсков В. Н. О масштабах политических репрессий в СССР // Политическое просвещение. 2012. № 1 (66).
5. Охотин Н. Г., Рогинский А. Б. О масштабе политических репрессий в СССР при Сталине: 1921–1953 // Демоскоп Weekly. 2007. № 313–314.
6. Лунев В. Тюремное население в СССР // Демоскоп Weekly. 2007. № 239–240.
7. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых
8. Prisoners 1925-81/ Bureau of Justice Statistics. December 1982. www.bjs.gov/content/pub/pdf/p2581.pdf
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«...и общество в состоянии демографического перехода, с низкой рождаемостью и повышенной смертностью...»
Огромная просьба к борцам против культа личности и за честную статистику!
Пожалуйста, опубликуйте следующий график: по оси абсцисс — время в годах, начиная примерно с 1950 и по настоящее время, а по оси ординат — количество граждан на территории РСФСР и РФ (после 1991 года).
Вот после этого и приступим к обсуждению репрессий.
Автор совершенно справедливо пишет о «состоянии демографического перехода» — это известный феномен, который замечательно маскирует какую угодно динамику.
График получается красивый, и как многим кажется очень красноречивый, но на самом деле он отражает именно последствия демографического перехода, а не какую либо политику. (в любом случае с 1950х его рисовать нет смысла, потому что это явно сильно после и войны и всяческих репрессий — лучше хотя бы с начала века(лучше б 19) и крайне желательно на фоне какой нибудь другой страны, находящейся в той же демографической фазе)
Сейчас классический наводящий вопрос на эту тему — «как вы думаете сколько сейчас рождений на одну женщину в Бангладеш»? а 10 лет назад? А какой там естественный прирост населения за этот срок?
Примерно по той же причине, все очень любят рисовать график глобального потепления и выбросов CO2 именно с 1960 года — он очень красивый, всё объясняет и не вызывает никаких вопросов.
«...в любом случае с 1950х его рисовать нет смысла...»
Смысл есть и очень большой — только на основании этого графика (пусть с начала XX века и вместе с кем угодно, но обязательно по настоящее время) можно сформировать консенсус по вопросу: чем жертвы политических репрессий отличаются от издержек экономических преобразований (разумеется, оба понятия в значительной степени условны).
А то вся эта тема очень сильно политизирована и подавляющее большинство тех, кто её обсуждает, этого графика в глаза не видело.
И если с него начать, то есть хотя бы теоретическая возможность хоть до чего-то договориться.
Именно потому что «эта тема очень сильно политизирована», не стоит делать далеко идущих выводов из единственного графика, а дать высказаться на эту тему специалисту по демографии, подробно и с необходимым для анализа набором графиков.
Я ни популяционной динамикой, ни человеческой демографией не занимаюсь, но полагаю, что там может оказаться много интересных и неожиданных эффектов, которые еще и накладываются друг на друга.
1. «...дать высказаться на эту тему...»
Когда-то видел высказывание такого рода. Там было чуть ли не полтора десятка графиков: всё, что угодно, кроме того графика, о котором я говорил выше.
2. «...не стоит делать далеко идущих выводов...»
Ни о каких далеко идущих научных выводах, разумеется, речь идти не может. А вот интересные эффекты (в первую очередь психологические — для участников гипотетического обсуждения), гарантирую.
Просто сейчас весь этот круг вопросов обсуждают по давно наезженной схеме — в чёрно-белых тонах согласно с колебаниями политического маятника.
На прошлом максимальном отклонении, помнится, договорились чуть ли не до 15 миллионов (если не больше) расстрелянных. Потом маятник пошёл обратно и в обозримом будущем число может стать не менее фантастическим, но в противоположную сторону.
Было бы неплохо ввести хоть какой-нибудь демпфер.
Нет никакого «договорились до 15 млн.» Историческая наука такими понятиями не оперирует. И качнётся только если появятся новые источники.
А цифры такие появились и распространились по одной причине — потому что реальные были засекречены.
1. «Историческая наука такими понятиями не оперирует.»
А я и не имел ввиду историческую науку.
2. «А цифры такие появились и распространились по одной причине — потому что реальные были засекречены.»
Конкретно это число появилось, насколько я помню, из-за пропуска десятичной запятой в правдоподобном числе 1.5 миллиона.
А что должен проиллюстрировать этот график?
Если Вы с этим графиком не знакомы, то мои объяснения будут бесполезны.
Вы его видели?
Знаком. Он даже в Википедии есть. Объясняйте
.
Тогда одно предварительное уточнение.
Рассмотрим 60-е, 70-е и 80-е годы.
По Вашему мнению, какова длина характерного интервала времени (разумеется, «на глаз»), на котором указанный график можно с терпимой точностью приближать полиномом не выше второй степени (параболой, а лучше её частным случаем — прямой)?
Другими словами: представим, что мы аппроксимируем рассматриваемый график на указанном интервале времени несколькими последовательно расположенными прямыми (или, максимум, параболами).
Какова, по-Вашему, характерная длина отрезка (в годах), на котором можно приближать исследуемый график графиком одной-единственной прямой (параболой)?
Переведи
Вы знакомы с методами аппроксимации кривых полиномами?
то есть перевода не будет?
Как Вы представляете себе перевод?
Например, посмотрите на
раздел «Длина кривой».
Текст можно не читать. Там есть картинки. Например: «Приближение длины дуги эллипса с помощью ломаных» и «Приближение кривой ломаными».
Вам понятен смысл хотя бы второй картинки или нужно пояснение?
В этой ветке вы только высокомерие проявляете, мысль ваша потерялась. Я, например, знаю, что такое аппроксимация кривых полиномами, только что вы хотели сказать о графиках количества граждан мне так и не ясно.
Значит не будет.
Давайте сразу к делу. К чему вы всё это ведёте?
Считаете что графики неправильно интерпретируются? Или что?
1. «Давайте сразу к делу.»
У нас с Вами разные представления о деле.
2. «Или что?»
Совершенно верно.
Но для того, чтобы понять, о чём идёт речь, нужно иметь некие минимальные представления о методах аппроксимации и интерполяции.
1. «...мысль ваша потерялась.»
Так я её и не высказывал. Поэтому и терять было нечего.
2. «Я, например, знаю, что такое аппроксимация кривых полиномами...»
Замечательно!
Тогда, если не трудно, пожалуйста, ответьте на вопрос, заданный мною Павлу.
Технически можно аппроксимировать все данные одной прямой, на всем интересующем временном интервале, а зачем?
«Технически можно аппроксимировать все данные одной прямой...»
Конечно.
Просто речь идёт о сильно политизированных вопросах. Поэтому важно мнение оппонента, иначе существо дела можно утопить в мелочах, адекватное рассмотрение которых в рамках форума невозможно.
Как известно, исходные демографические данные неточны, на графиках часто изображают не точки, полученные в результате переписей населения, а некоторые сглаженные согласно разных моделям данные (что до известной степени вполне оправдано). Да и речь сейчас идёт об ориентировочных величинах, которые желающие смогут уточнить.
Итак, как Вам лично кажется — если использовать для всего интервала в 30 лет одну прямую, то будет ли при этом достигнута терпимая точность?
Потом понадобится ещё один короткий ответ на очень простой технический вопрос, после чего я смогу сформулировать мысль.
Ждем в следующем номере статью против ревизионистов солженицынского толка.
А чего там писать то? Числа Солженицына опровергаются источниками.
То что писал Солженицын это литература. Важные злободневные и талантливые, но художественные произведения.
Так всё что угодно опровергается источниками. Зачем тогда писать разоблачения «ревизионистов»? Фокус в том, что односторонняя критика равносильна занятию вполне определенной политической позиции. И никакие разговоры о научной объективности здесь не помогут.
С репрессиями вопрос даже не в том «много или мало перебили» — тут как посмотреть, а в том, что был легитимизирован механизм государственного беззакония, сохраняющийся до сих пор — нет никаких законов, можно просто так, «троечками», а то и "«по собственному почину» в расход кого угодно... Страшно именно это. Принцип законность фактически отсутствует, что отражается не только на личной безопасности граждан, но и на отношениях в сфере собственности. В любой момент могут отобрать вообще всё, и еще рад будешь, что не убили и не посадили... Этакая форма государственного терроризма.
1. «...был легитимизирован механизм государственного беззакония...»
Посмотрите историю России (и далеко не только России). Этот механизм на нашей территории существовал всегда.
2. «...отражается не только на личной безопасности граждан, но и на отношениях в сфере собственности.»
Наоборот: неправильное построение «сферы собственности» отражается на личной безопасности граждан.
3. «В любой момент могут отобрать вообще всё...»
Совершенно верно.
Возьмём, например, свежую историю с «Открытием» (примерно на триллион рублей — сейчас пока трудно сказать точно). Жил-был вроде бы совсем частный банк, который занимал деньги, покупал коммерческие структуры и т.д. А потом вдруг оказалось, что денег у него нет. И тут вдруг этот банк перестал быть частным. И из наших карманов государство извлекло несколько сотен миллиардов рублей на решение проблем, созданных чрезвычайно узкой группой лиц, действовавших исключительно в своих личных интересах. Более того, предполагается в дальнейшем опять вернуть этот банк в частные руки.
О каких правах собственности здесь может идти речь?
И когда всех причастных к этой истории деятелей начнут размещать на уличных осветительных приборах, разве можно будет говорить о нарушении чьих-то прав?
Как можно нарушить то, что никогда не соблюдалось?
Сейчас происходит очень простая штука — изображающие положенную лояльность бизнесмены, будучи людьми рациональными, тупо выводят отсюда капитал, понимая, чем именно всё довольно скоро закончится... Даже официальные данные по оттоку капитала вполне красноречивы. Понятно, делятся с кем нужно, и т.д.
Собственно, все эти триллионы рублей на «поддержание критически важных элементов банковской системы» тупо напечатаны для замещения вульгарно украденных и давно уже выведенных за бугор. Механизмы там были разные — и негодные активы в качестве залогов, и много всего другого... Смысл примитивно прост — жителей России тупо обокрали. Прошу отметить, что весь сонм наших (?) грозных спецслужб даже не почесался по этому поводу... Ну правильно, это же не лайк в контактике :-D
1. «...выводят отсюда капитал, понимая, чем именно всё довольно скоро закончится...»
Очень мало кто из участвующих в этом процессе понимает, что происходит. Возможно, что среди крупных деятелей только Прохоров до чего-то догадывается и потому ведёт себя правильно.
Остальные выводят капитал просто потому, что у нас его некуда с выгодой инвестировать.
Поэтому как только начинают расти цены на нефть, у нас автоматически (с некоторой задержкой по времени), начинает расти вывод капитала.
2. «...напечатаны для замещения...»
То, что украли и вывели — пустяки по сравнению с тем, что неправильно вложили.
Главный дефект существующей экономической системы не в том, что в ней крадут, а в том, что она неэффективно работает.
[…] – СТАТИСТИКА В РУКАХ РЕВИЗИОНИСТА Source: Полевой дневник археолога, Мифы вокруг […]