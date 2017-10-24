Хочу платить за хорошие статьи сотрудникам миллион рублей…

Своего рода ответом на публикацию М. Гельфанда, М. Фейгельмана, Г. Цирлиной и Б. Штерна «Если бы директором был я…» [1] могут служить предложения, выдвинутые Павлом Плечовым, профессором кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, директором Минералогического музея им. Ферсмана РАН.

Для рационального поощрения научной деятельности предлагается ввести систему, по которой авторы актуальной научной публикации высокого качества получают денежное вознаграждение.

Актуальной научной публикацией высокого качества мы будем называть статью, которая набрала 10 и более ссылок (без самоцитирования) за первые 7 лет после публикации.

Предлагается использовать систему Google Scholar и следующий алгоритм поощрения каждого сотрудника:

1. Выявляется список публикаций за последние 7 лет.

2. Из этих публикаций выбираются те, на которые есть минимум одна ссылка (без самоцитирования). Самоцитированием называется ссылка в статье, первый автор которой является соавтором (любым по счету) цитируемой статьи.

3. Для каждой статьи рассчитывается условное количество ссылок, приходящееся на данного автора: общее количество ссылок на статью делится сначала на количество авторов, а потом на количество аффилиаций данного автора (если их более одной). Ссылки на статью не учитываются, если исследование проводилось в другой организации (отсутствует аффилиация Минералогического музея) или финансирование осуществлялось фондом РНФ (правило РНФ). В случае софинансирования исследования другими научными фондами (например, РФФИ) количество ссылок делится надвое, что соответствует финансированию 50% выполненного исследования.

После суммирования результатов получаем количество условных ссылок (удельное динамическое цитирование) для каждого сотрудника. За каждую условную ссылку полагается ежегодное вознаграждение. Если определить ежегодное вознаграждение в 15 тыс. руб. за ссылку, то за семь лет это составит около 100 тыс. руб., и, таким образом, общая сумма вознаграждения за актуальную статью высокого качества составит 1 млн руб. и более. Это примерно соответствует средним расходам на одну публикацию в академических институтах.

Сотрудник может получить причитающееся вознаграждение в виде зарплаты или премии или вложить эти средства в развитие исследовательской базы Минералогического музея. Во втором случае Минмузей добавляет к средствам сотрудника такую же сумму для расчетов в безналичной форме.

Павел Плечов

1. trv-science.ru/2017/10/10/esli-by-direktorom-byl-ya/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)