Популяризация науки и обман трудящихся
Многократно приходилось слышать о бурном развитии научной популяризации в России; но сложно ожидать внятных представлений о происходящем в современной науке от людей, с наукой прямо не связанных, хотя бы и имеющих университетское образование. Более того, сейчас уже невозможен и специалист по «физике вообще» (то же самое и в других науках). Сокращенное, адаптированное, т.е. «популярное», изложение научных результатов необходимо для сохранения связности и общности представлений о современном мире хотя бы внутри образованной части общества. Не менее важно это для ориентации студенческой молодежи, которой предстоит выбирать, чем заниматься в науке. Поэтому достоин всяческого одобрения и уважения честный труд научных работников и журналистов, которые этим занимаются.
Цель науки – получение новых сведений об устройстве окружающего мира, установление связей между этими сведениями, развитие понимания причин различных явлений и их взаимосвязи. Люди занимаются этим много веков, наука очень сильно специализировалась, особенно в последние полвека. Число “лиц ученого звания” возросло за эти полвека многократно — это один из примеров инфляции. Надо понимать, что в общие курсы физики, например, не входит почти ничего из созданного в физике за последние лет 50-60. Ниже пойдет речь только о самой часто встречающей форме популяризации науки, когда автор свежей статьи в уважаемом научном журнале совместно с научным журналистом производит нечто вроде пересказа сути своего достижения в форме, призванной быть понятной народу. Это полезно, если удается объяснить суть полученного научного результата, да еще если и результат того стоит.
Однако проблема в том, что очень легко, а часто и материально выгодно заниматься такого рода деятельностью нечестно, когда публике рассказывают наукообразные байки. В байках такого рода обычно присутствуют претензии на фундаментальность открытия (очень полезно «опровергнуть» какой-нибудь важный закон природы; особенно в этом отношении популярны законы термодинамики), его практическую применимость и указание на «мультидисциплинарность» проведенного исследования. Крайне желательно, чтобы исследование не ограничивалось, к примеру, физикой конденсированного состояния (а это сама по себе огромная научная область), еще декларируется какое-то отношение к теории струн (уже лет тридцать претендующей на объяснение всей основы мироздания) или, скажем, к биологии.
Какая-то поверхностная связь с результатом самой научной работы, которую текст (пресс-релиз или беседа с журналистом) «популяризирует», должна присутствовать хотя бы на уровне словоупотребления, но не обязательно, чтобы достижения, предъявляемые публике, действительно содержались в исходной статье. Сам журналист, готовящий публикацию, не может разобраться, что действительно сделано в работе, опубликованной, например, в Nature, а что является лишь предметом фантазий ее автора.
Более того, статья в условном Nature или Science (не говоря уж о журналах попроще) может вообще не иметь научного смысла. Есть много примеров, когда сколь угодно рейтинговые журналы публикуют чушь или банальности под видом научных достижений, несмотря на то что у них есть строгое рецензирование, критерии и проч. Сбои в работе этой системы весьма нередки, поскольку любой бурно развивающийся рынок поражает инфляция. Авторы сомнительных сочинений, которые как-то удалось просунуть в престижный научный журнал, чаще всего и склонны к обману публики под видом «популяризации». За это платят грантами и престижными позициями, а теперь и среди официальных «показателей работы» российских научных институтов фигурирует «количество упоминаний в СМИ».
Распределяют эти блага, как правило, администраторы, в науке мало что понимающие. Они ориентируются на “формальные показатели”, которые при желании легко подделать. Если вы печете хлеб или шьете башмаки, вам (в условиях рыночной экономики, разумеется) довольно сложно процветать, производя халтуру. Потому что конечный потребитель ее немедленно обнаруживает органолептически и продукцию вашу более не покупает. Иное дело с научными достижениями: тут конечный потребитель — всё общество, а оценка качества “продукции” хоть и происходит, но очень не быстро, годами и десятилетиями. За это время можно очень даже преуспеть. Защита науки от фальсификаций невозможна, если в научном сообществе разрушены представления об этике и не работает институт репутаций. Отчасти это уже произошло во всем мире, хотя и в разной степени в разных его частях.
Желание бездарных администраторов руководить процессами принятия решений в науке путем автоматизированного анализа (публикационной активности, цитируемости и т.п.) губит науку наиболее быстро и эффективно, даже эффективнее безденежья. Потому что основанная на этой цифири система принятия решений провоцирует развитие прохиндейства вместо науки, каковое лет за 10–15 становится доминирующим типом поведения. Так что почва для массовых фальсификаций — вместо популяризации науки — уже создана и унавожена решениями государственных органов.
Рассмотрим всего лишь пару примеров.
Из отечественной науки
В январе 2017 года пресс-служба МФТИ опубликовала сообщение под заголовком «Второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире» [1], рассказывающее о статье группы авторов под руководством докт. физ. -мат. наук Г. Б. Лесовика. Эта статья под заголовком ”H-theorem in quantum physics” [2] появилась в журнале Scientifc Reports, входящем в издательскую группу Nature. Пресс-релиз многократно тиражировался в различных сетевых изданиях и приобрел некоторую известность. Разберемся, как он устроен и какое отношение имеет к статье в Sci. Rep. Оба текста находятся в свободном доступе, так что читатель может сам во всем убедиться.
Вот ключевые утверждения пресс-релиза (выделение жирным шрифтом — мое. — М. Ф.): «В результате ученые обнаружили условия, при которых второй закон термодинамики может локально нарушаться. Это может происходить в квантовых системах относительно небольшого, но макроскопического размера — сантиметры и даже метры. Существенное различие состоит в том, что если в классической физике уменьшение энтропии связано с передачей тепловой энергии, то в квантовом мире снижение энтропии может происходить без передачи энергии — за счет квантовой запутанности. „Мы можем «вычистить» состояния за счет квантовых эффектов“, — объясняет Лесовик. По его словам, ученые в ближайшее время планируют провести экспериментальную проверку этого эффекта.
Такой эксперимент откроет возможность создания квантовых холодильников и двигателей нового типа».
Подчеркиваю, этот пресс-релиз не продукт фантазии журналистов, он записан ими со слов самого Г. Б. Лесовика.
Теперь обратимся к оригинальной публикации. Здесь неуместно обсуждать научную постановку вопроса, предложенную в статье в Scientifc Reports, — это достойно отдельного разговора. Мы просто поглядим на заявленные результаты. Первый из них относится к изменению энтропии системы, состоящей из одной квантовой частицы, которая рассеивается на контакте из трех проволок (изображен на рис. 1). Частица прилетает из проволоки 1 и вылетает через проволоки 2 и 3. Результат произведенного авторами вычисления приведен в начале стр. 4, он состоит в том, что энтропия рассматриваемой системы (в которой не происходит, по мнению авторов, изменения энергии) при некоторых условиях может уменьшиться на 0,05 kB (где kB — постоянная Больцмана). Напомним, что максимальная энтропия одного «бита» — системы, которая может находиться в одном из двух состояний, — равна kB ln2 ≈ 0,7 kB.
Следующий результат (раздел ”Elastic scattering”) относится к задаче о рассеянии частицы на системе из N других частиц. Авторы получили, что в пределе очень большого числа N >> 1 условия справедливости H-теоремы Больцмана всегда восстанавливаются (даже если они могли быть нарушены для малого количества частиц), см. формулу (11) и сопутствующий текст. В частности, авторы пишут: ”Thus the evolution of the considered 3D system occurs with ΔS > 0”. Иначе говоря, они убедились, что в большой квантовой системе (N >> 1) энтропия возрастает, как и утверждал Людвиг Больцман более 100 лет назад.
Еще один раздел статьи называется ”Scattering on two-level systems” и никаких результатов (которые, например, можно было бы сравнить хоть с каким-то экспериментом или с другой теорией) не содержит, а содержит лишь некоторые рассуждения. Зато в конце этого раздела имеется следующее: ”This may result, in general, in a non-monotonic entropy evolution. This issue requires a separate study and will be a topic of a forthcoming work”. В переводе на русский: «Это, может быть, приводит к немонотонному изменению энтропии со временем. Данный вопрос нуждается в отдельном исследовании и будет предметом дальнейшей работы».
Подведем итог: результативно статья Г. Б. Лесовика и др. в Sci.Rep. сообщает, что в системе из одной частицы энтропия иногда (если постараться) может и чуть-чуть уменьшиться, но в системе из многих частиц такого никак не происходит. Никакого сюрприза — и первое, и второе давно известно. Заметим заодно, что никаких вообще единиц измерения длины в работе не упоминается. Нет там ни сантиметров, ни даже нанометров.
Теперь вернемся к пресс-релизу, где сказано: «…ученые обнаружили условия, при которых второй закон термодинамики может локально нарушаться. Это может происходить в квантовых системах относительно небольшого, но макроскопического размера — сантиметры и даже метры».
Эта ключевая для всего текста релиза фраза представляет собой прямую ложь.
Ничего подобного авторы не обнаружили, и в своей статье в Sci. Rep. они этого не заявляли. И вряд ли в противном случае им бы удалось опубликовать статью. В самом деле, в «системе размером в сантиметры» обычно имеется порядка N ~ 1023 частиц. Это очень большое число, и никаких шансов на уменьшение энтропии в замкнутой системе такого размера авторами не предложено. Даже и для куда меньшего N ~ 104 частиц тоже не предложено. Так что никак не следует ожидать, что их деятельность «откроет возможность создания квантовых холодильников и двигателей нового типа».
Подчеркнем: всё, что имеется в исходной статье в Sci. Rep. про уменьшение энтропии в большой замкнутой системе, — это намерение авторов в будущем изучить такую возможность.
Это пример двухходовки: статья в журнале — про одно, а ее реклама — про другое. Более замысловато обстоит дело с американским примером, о котором ниже.
Американский пример
19 июля 2017 года газета The New York Times публикует статью, озаглавленную ”An Experiment in Zurich Brings Us Nearer to a Black Hole’s Mysteries” [3] и посвященную вышедшей незадолго перед этим статье в Nature [4] ”Experimental signatures of the mixed axial–gravitational anomaly in the Weyl semimetal NbP”. В авторах — большая группа физиков из Германии, Швейцарии, Испании и США.
Статья сообщает о результатах измерения проводимости и термоэлектрического эффекта в полуметалле NbP при наличии магнитного поля. Этот материал особый в том смысле, что свойства электронов в нем пограничные между металлами и полупроводниками: энергетический спектр электронов имеет особые точки ki в пространстве импульсов, около которых энергия линейно зависит от импульса: ε (k) ~ | k – ki |. Таких особых точек обязательно четное число. Это похоже на трехмерную версию знаменитого уже графена. Существует целый класс подобных веществ, они называются «вейлевские полуметаллы». Авторы измерили электропроводность этого вещества в магнитном поле B, направленном вдоль электрического поля E, и нашли, что она растет с ростом величины B. Обычно не так: проводимость металлов или полупроводников в таких условиях падает с ростом B. Обнаруженное явление связано с аналогом «киральной аномалии», давно известной в теории сильных взаимодействий. В статье при обсуждении подходов к объяснению результатов упоминается стандартный метод вычислений, основанный на формуле Кубо. Авторы измерили также зависимость термоэлектрического эффекта от магнитного поля (он, в отличие от проводимости, с «киральной аномалией» не связан).
Итак, имеется содержательный, но ничего революционного в себе не заключающий эксперимент. Опубликовать такую статью в Nature проблематично, и уж тем более это не предмет для The New York Times. Поэтому авторы начинают расцвечивать картинку. Для этого используется ранее опубликованная теоретическая статья ”Hydrodynamic theory of thermoelectric transport and negative magnetoresistance in Weyl semimetals” [5], где приведено схематическое вычисление зависимости термоэлектрического эффекта от величины магнитного поля, а главное, заявлено, что такая зависимость есть признак «гравитационной аномалии». Эти два слова производят магическое действие, несмотря на то что отношения к делу не имеют: термоэлектрический эффект (и зависимость его от магнитного поля) существует без таких аномалий по причинам давно известным. Но в экспериментальной статье там и здесь упоминаются явления со звучными названиями, не имеющие отношения к полуметаллу NbP, а «гравитационная аномалия» выносится даже в заглавие статьи. При обсуждении возможных интерпретаций результатов наряду с наиболее естественной (и проверяемой прямым вычислением) всегда упоминаются еще одна-две других, главное назначение которых — протянуть ниточку от обычного электрического измерения к абстрактным объектам, которые изучает теория струн. В научной статье это выглядит еще относительно скромно. Картина радикально меняется в рекламном тексте, опубликованном The New York Times: там почти ничего не говорится о реальном содержании статьи из Nature, но как минимум на 2/3 объема содержатся слова про кварки, струны, «стандартную модель», а также цитируются зажигательные реплики авторов статьи из Nature: ”Dr. Landsteiner said the movement of electrons in a semimetal is very much like the behavior of matter at the event horizon of a black hole, the region where the gravitational pull is so strong that not even light can escape”.
Увы, движение электронов в NbP не имеет на самом деле никакого отношения к черной дыре. И про черную дыру в статье в Nature ничего не говорится.
“The experiment is also a success for string theory, or at least an offshoot of the underlying mathematics. By imagining particles as strings vibrating in 10 or more dimensions, physicists have been trying to tie gravity into the Standard Model, the laws of physics that describe the other forces in the universe. But such attempts at a grand unified explanation of fundamental physics have been maligned because they do not produce testable predictions.
Here, Dr. Landsteiner said, some of the techniques that originated in string theory turned out to be useful for something different: to calculate the expected anomaly. “It puts string theory onto a firm basis as a tool for doing physics, real physics,” he said”.
Следите за руками, здесь три хода:
- эксперимент, вполне объясняемый обычными методами теории твердого тела (но можно также поспекулировать про его интерпретации в выражениях, принятых среди пишущих «про струны», — впрочем, конкретного вычисления таким методом не приводится);
- теоретическая статья, содержащая весьма приблизительное вычисление подобного эффекта, но вся наполненная отсылками к возвышенным «теориям всего»;
- слияние 1) и 2) приводит к PR-эффекту, подобному взрыву закритической массы урана-235: на основании употребления в научной статье слов про «гравитационную аномалию» делается вывод в статье популярной: ”It puts string theory onto a firm basis as a tool for doing physics, real physics”. И неважно уже, что теория струн строится для 11-мерного (или более) пространства, а полуметалл существует в нашем обычном, трехмерном.
И конечно, никак не обходится без обещания «практических приложений»: ”This could be opening the door to something new,” said Bernd Gotsmann, …, who said the company was investigating how the anomaly could be exploited for generating electricity out of waste heat and for other uses”.
Это он про обычный термоэлектрический эффект…
А также: ”The advance could have practical uses in electronics, similar to how the invention of the transistor led to computer chips”.
Тут уже чисто ритуальное — как лозунги «Слава КПСС» в давно почившем СССР.
Выводы
С течением времени всё большая часть сочинений, как бы популяризирующих науку, будет состоять из фальсификаций. Массовый продукт, лишенный критериев быстрой оценки качества, на это обречен. Вопрос лишь в том, будет ли параллельно существовать и другая, честная и надежная, популяризация науки. Она может выжить, если найдется заметное количество ученых и научных журналистов, которые в этом заинтересованы и научатся друг другу помогать. Те журналисты, которые искренне хотят писать о реальных достижениях науки, а про bullshit писать не хотят, нуждаются в помощи научных работников, которые способны в своей области компетенции отличить одно от другого. Конкретные идеи о том, как это можно устроить, имеются.
Возможно, в области популяризации науки и сложится свой круг приличных изданий, к которым смогут обращаться люди, желающие знать, как на самом деле устроен мир.
Михаил Фейгельман,
докт. физ. -мат. наук, зам. директора Института теоретической
физики им. Л. Д. Ландау
- https://mipt.ru/newsblog/lenta/vtoroy_zakon_termodinamiki_mozhet_narushatsya_v_kvantovom_mire
- nature.com/articles/srep32815
- nytimes.com/2017/07/19/science/mixed-axial-gravitational-anomaly-weyl-semimetals-ibm.html
- nature.com/nature/journal/v547/n7663/full/nature23005.html
- pnas.org/content/113/34/9463.full
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Спасибо! Очень интересный разбор полётов. Но тут дело не в журналистах, а в учОных, готовых ради публикации в Натуре и т.п. обманывать публику и не стесняться коллег
Я именно про это и писал. Если журналист хочет не попадаться на такое, то у него есть для этого некоторые практические средства. Готов про это рассказать всякому заинтересовавщемуся журналисту.
Если журналисту все равно, то жулик торжествует.
М.Фейгельман
Журналист тоже кушать хочет. Его свои индексы и показатели подпирают.
Здравствуйте, Михаил Викторович!
Я еще не журналист, но в следующем году буду поступать в магистратуру по научной коммуникации ИТМО.
Если вас не затруднит, пожалуйста, расскажите, как научный журналист может избежать описанных в статье ошибок.
С уважением, Елена.
Дело и в тех и в других. Журналисты это еще один фильтр отсеивающий от первоисточника самое ценное. Если откровенную липу от псевдоученого он облагородит в наукообразную обертку,то более менее нормальные данные исказит донельзя.
Полагаю, что кроме «круга приличных изданий, к которым смогут обращаться люди, желающие знать, как на самом деле устроен мир», типа журналов, публикующих на должном уровне сведения о последних достижениях в науках, просто необходимы книги с более широким охватом. Причём написанные и содержательно, и — интересно. Потому что именно такие книги создают то общее «фоновое представление» о науках, на которое опираются те, кто не является в науках специалистом, но кто о науках судит (и — порой — должен судить; например, принимая решения о финансировании (политики), или одобряя то или иное распределение финансов (избиратели)).
Такие книги нужно переводить (если есть не у нас), писать, и — обязательно — рекламировать. И — в этой рекламе и в самих книгах — аргументированно разбираться с тем валом эрзац-науки, недонауки, откровенной лженауки, который у нас и богато (и очень бойко, интересным изложением) представлен, и активно рекламируется.
Реклама обязательна. Иначе борьба с эрзац-наукой, недонаукой и лженаукой замкнётся в среде тех, кто и так уже «всё понимает».
На мой взгляд, главная опасность не «чистая» паранаука, а околонаучная графомания. Школьник узнает об инфляции и черных дырах раньше, чем о парсеках и диоптриях! Времена «Библиотечки Квант» ушли, уступив место местимультиверсам и бранам.
Спасибо!
1. Спасибо, автору, который, на мой взгляд, подтвердил гипотезу: не так страшен безопасный плагиат, как отсебятина.
2. И, если здесь это уместно, я бы продолжил цепочку Sci.Rep. --> NYT примером творчества переводчиков. Детским-детским, но зато проверенным в Макдональдсе.
«Мамонтов не истребили бы при калорийности научных журналистов»
По сравнению с тем, что происходит в области экономических теорий, абсолютно всё описанное выше — шалости грудного младенца.
Сами ведь начали педалировать тему с цитированием и индексами. Теперь настает время пожинать плоды.
А сами ученые? — Вспоминается фраза Р. Фейнмана: Если ученый в двух словах не может объяснить ребенку, чем он занимается, то он просто шарлатан
может, всё-таки не в двух словах? иначе, Фейнман — шарлатан
Точно это звучит так.
«Если вы ученый, квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем занимаетесь, — вы шарлатан».
Р. Фейнман
Воткнув эту фразу в строку поиска Яндекс вы получите полный расклад.
Коррупция и жульничество проникли во все сферы российского общества, в науку в том числе. Надеюсь, что оборонку пока не задело, а то совсем будет капут. Мошенничество в научной среде уже приносит свои «плоды». Только автор с рефлексией опоздал, надо было реагировать на эти события лет 15 или 20 назад. У нас вообще ученые только удивляются всему, не реагируют вовремя на события, не дают научной и нравственной оценки негативным процессам. Сейчас видимо уже достало. В Германии министра образования сняли с должности за подозрение в плагиате. Кандидатскую диссертацию с темой «Личность и совесть» («Person und Gewissen») Шаван защитила в 1980 году на философском факультете Дюссельдорфского университета. В мае 2012 года (!!! — через 32 года, а не в течение 10 лет) в интернете появились сообщения, что диссертация министра образования содержит плагиат. Для проверки этих сведений в вузе была создана специальная комиссия. На днях стало известно, что совет философского факультета признал диссертацию недействительной и лишил министра образования научной степени (
lenta.ru/news/2013/02/09/shavan/). Делайте выводы, господа.
«Коррупция и жульничество проникли во все сферы российского общества, в науку в том числе.»
О-о-о!
Сторонников ЕдРа на борьбу коррупционерами потянуло?!
Если не трудно, начните, пожалуйста, с «Открытия».
Я понимаю, что какой-то там несчастный триллиончик рублей — сущие пустяки для деятелей такого масштаба, как Амина Абсалямова, но если только для разминки?
Чтобы немного потренироваться перед наступлением на действительно крупных жуликов — из научной среды?
Жулики есть везде, в том числе и в научной среде. И на Западе (имею в виду в Европе и Америке) их не меньше, чем в России.
Убедился недавно на собственном опыте. Опубликовал статью, т е сначала поместил её в базу данных HEP (High Energy Physics), затем послал в журнал Phys Rev. Так принято, наверное, не только в нашей науке.
Буквально через пару дней в базе данных появляется статья американского автора (судя по фамилии, российско-украинско-еврейского происхождения, назову его ЛР) на близкую тему. Но моего результата в ней не было — тут я без претензий.
НО:
через 1-2 месяца в той же базе появился новый вариант статьи этого автора ЛР, в котором УЖЕ содержится мой результат, без ссылки !! Затем обе статьи, и моя и ЛР, опубликованы в Phys Rev D, но его статья вышла в журнале немного раньше, по неким, можно сказать случайным причинам. То есть, такое слегка завуалированное, но воровство...
Немного напоминает уплату (или неуплату) подоходного налога: все стараются его уменьшить любым путём, но попадаться на жульничестве считается постыдным.
Большое спасибо за статью. К сожалению псевдопопуляризация становится довольно частым явлением. Зритель желает «show» . Проблема в том что и деньги очень часто распределяются по результатам шоу. В России псевдопопулизм насаждается сверху. Дело даже не пресловутых индексах упоминания в СМИ внедремых ФАНО. Оторвавшиеся от жизни академики часто сами провоцируют представления основных результатов года именно в такой псевдопопулярной манере. Не знаю публикуется ли сводка результатов РАН за год. Думаю там можно увидеть много интересных открытий ;-)
Я разделяю озабоченность автора статьи. Кризис даже не в популяризации науки, а самой науки. Хосе Ортега-и-Гассет, которого выдающийся физик Эрвин Шредингер рекомендовал как великого испанского философа, предупреждал о наступлении кризиса науки, в частности физики, почти девяносто лет назад, как следствие деградации современного «человек науки», который оказался «прототипом массового человека». В своей знаменитой книги «Восстание масс» Ортега-и-Гассет писал: «Никто не задумывался, чем должна жить душа, чтобы в мире жили подлинные «люди науки»? Или вы всерьез верите, что, пока есть доллары, будет и наука? Это соображение, для многих успокоительное, — лишний признак одичания». Причину кризиса физики он видел в том, что «массовый человек», в отличии от Эйнштейна, не «пропитался» идеями Канта и Маха. Публикация статьи Г. Б. Лесовика в Scientifc Reports является одним из следствий этого «варварства специализации» «массового человека». Квантовая информатика (quantum information), о которой идет речь в этой статье, появилось и стала популярной потому, что «массовый человек» до сих пор не понимает, почему Эйнштейн хотел думать, что Луна существует, когда он на нее не смотрит, см. об этом статью «В чем опасность «варварства специализма»»
trv-science.ru/2012/04/10...tva-specializma/ .
Само явление-расцвечивание статей яркими картинками, добавлением ассоциаций с крупными достижениями, возможными перспективами или установлением не очевидной связи с какими-то явлениями, теориями из других областей науки-это давняя тенденция и вызвана она коммерциализацией науки, во многом естественное свойство грантовой системы. Без таких
Инфляция содержательной составляющей научных статей заметна давно. Этому очень способствовали гламурные журналы, типа Nature и Science. Утешать себя можно только тем, что может в ряде статей встречаются действительно интересные ассоциации и аналогии, которые трудно заметить. Однако доля не полезной информации и ложный сенсаций велика. Я не вижу механизмов, которые позволили бы изменить стиль научных публикаций в обозримом будущем. Так и будет дальше. Грантовая наука в действии. Хотя бы смиритесь, если не хотите участвовать
Давайте договоримся, не сходить с темы. Что не так? Коррупции нет в науке? Позиция руководителей от науки непоследовательна, позиция рядовых ученых боязливая. Вот и вы прячетесь за тремя буквами, тоже видать боитесь. А чего боитесь? Своих честных мыслей? На всю страну только мы с вами ведем эту беседу, нас с вами, неравнодушных и радеющих за российскую науку ученых, не маловато? У меня есть опыт борьбы с коррупцией, прочитайте материалы в net они есть, только из ученых меня никто не поддержал. Это на их совести...
1. «Давайте договоримся, не сходить с темы. Что не так? Коррупции нет в науке?»
Ну так и в яслях есть хулиганы.
Но когда этими хулиганами начинает интересоваться Следственный Комитет, то это несколько удивляет.
2. «А чего боитесь?»
Ну Вы прямо как не здесь живёте.
3. «У меня есть опыт борьбы с коррупцией...»
Борец с коррупцией, поддерживающий ЕдРо — хороший кандидат в рейтинг людей со странностями.
«Давайте договоримся, не сходить с темы. Что не так? Коррупции нет в науке?»
Уважаемая Амина Габдулахатовна!
Уверяю Вас, что в науке водятся более опасные сущности чем коррупция, но и она, по слухам, присутсвует.
«Вот и вы прячетесь за тремя буквами, тоже видать боитесь. А чего боитесь? Своих честных мыслей? На всю страну только мы с вами ведем эту беседу, нас с вами, неравнодушных и радеющих за российскую науку ученых, не маловато?»
Вообще-то, перспективней вести диспуты на более специализированных площадках (см. мои комментарии на 2 стр.
aftershock.news/?q=node/558869 )
«У меня есть опыт борьбы с коррупцией, прочитайте материалы в net они есть, только из ученых меня никто не поддержал.»
Вероятно, на то имеются причины
www.famous-scientists.ru/13709/
2 Ash!
«О-о-о!
Сторонников ЕдРа на борьбу коррупционерами потянуло?!»
«Решил поднять старую тему. В её развитии сделали ОбщеНародныйФронт, т.е. — слухают, коли по делу гутор.»
Сторонников ОНФ (исследование на приоритетность предложения не проводились) — тоже.
russiancossacks.getbb.ru/...?f=10&t=3555
Но не с чистой коррупцией ( там всё больше «борзыми щенками»), а за всё хорошее и против всего плохого.
Кажется, Амину Абсалямову перетренировали на специальных сборищах ЕдРа. Какая там коррупция? Я получаю крайне небольшую зарплату из бюджета, никаких решений не принимаю, ресурсами не распоряжаюсь. Единственное, наверное могу вымогать деньги (в районе рублей 1000/рыло) из студентов на экзаменах, но и этого не делаю. Займитесь лучше ректоратом и медведовской НСОТ.
Речь идет не обо мне, а о мошенниках в науке. Вот давайте, предлагайте конструктивные решения данной проблемы. Можно злиться всю жизнь на маленькую зарплату, она от этого больше не станет. Развивайтесь, двигайтесь дальше. Учите иностранные языки, пишите научные статьи на актуальные темы и т.д.
Вот за что я люблю сторонников ЕдРо, так это за «ограниченный радиус действия».
Поймать какого-нибудь мелкого чиновника или того же преподавателя на взятке — это пожалуйста.
А выше — ни-ни. Только по команде из Кремля.
Полагаю, что я знаю иностранных языков существенно больше вашего. Также полагаю, что и статей на актуальные научные темы, атакже патентов и отчетов по НИОКР я написал не меньше. Однако, никаких выплат за это мне не предусмотрено. Конструктивное решение — например, немедленно отменить НСОТ в учреждениях высшего образования, я уже написал.
Амина Абсалямова: «пишите научные статьи на актуальные темы»
«19.04.2017 Интернет-издание «Газета» [URL:
www.gazeta.ru/science/201...a_10634891.shtml] было опубликовано сообщение Геннадия Еременко, генерального директора «Научной электронной библиотеки» eLibrary.Ru, интегрированной с РИНЦ, в котором отмечалось, что «более 300 «мусорных» журналов были исключены из РИНЦ»»
Я не могу нести ответственность за содержание публикаций других участников съезда и конференции и редакционную политику орг.комитета.
Я отвечаю за своё:
И мне не нравится изменение правил задним числом, это сильно похоже на мошенничество.
А не будет ли этот информационный пул использован для взращивания некачественных аспирантов? Очень часто на энтузиастах паразитируют прохиндеи.
Так что, Амина Абсалямова, теперь Ваша очередь писать. Желаю Вам найти заинтересованных читателей.
Популяризация, тем более — псевдопопуляризация, науки и её достижений — это, конечно, благодатное поле деятельности для всяких околонаучных деятелей, подчас жуликоватых. Они не переведутся, пока за это платят. Можно сказать — такова диалектика научного прогресса...
Диалектика идет не само по себе, ее двигают люди, личности. Если нет личностей, то нет и нет науки. Серость не делает открытий.
Вопросик по диалектике.
Дано: по сведениям ФАС, свыше 95% контрактов по госзаказу осуществляется не на рыночных условиях.
Вопрос: что должно случиться, чтобы ЕдРо обратило внимание на это явление?
В вашем вопросе и есть ответ.
А ответ прост: ЕдРо — не политическая партия. Это создание Березовского предназначено было стать очередной ширмой, прикрывающей власть олигархических группировок, но цены на нефть неожиданно пошли резко вверх и эта политическая фикция, которая должна была исчезнуть спустя считанные годы после возникновения, мумифицировалась.
И сейчас в неё идут люди трёх основных сортов:
1) карьеристы;
2) случайные;
3) полностью «обработанные» телевизором и верящие в её благую роль.
Нашу страну в ближайшем будущем ждут очень тяжёлые времена, когда название ЕдРо редко будет употребляться в цензурном контексте.
И сорта поступивших в неё людей будут чувствовать себя по-разному:
1) карьеристы — хорошо в уютном домике за рубежом;
2) случайные — удивляться, как их в ЕдРо занесло;
3) полностью «обработанные» — рвать на себе остатки волос.
У Вас ещё есть время: определяйтесь — каковы Ваши намерения.
Мои намерения — сделать нашу страну лучше, но какие у страны намерения? Совпадут ли ее намерения с моими? Пока не знаю.
Выйдите на улицу и спросите у людей — что нужно сделать с олигархами. И почти все скажут — посадить или выгнать.
А чем занимается ЕдРо? Спасает олигархов от населения.
Какое мнение Вам ещё нужно?
Амина, вы написали : «Речь идет не обо мне, а о мошенниках в науке. Вот давайте, предлагайте конструктивные решения данной проблемы. Можно злиться всю жизнь на маленькую зарплату, она от этого больше не станет. Развивайтесь, двигайтесь дальше. Учите иностранные языки, пишите научные статьи на актуальные темы и т.д.» О каком развитии вы говорите, не могли бы вы пояснить? Как «двигаться дальше» на маленькую зарплату? Почему вы считаете, что ученые не знают языков (если не знают, то как же читают научную лит-ру, а если не читают, то как работают)?
"пишите научные статьи на актуальные темы ", не могли бы вы пояснить что вы имеете ввиду? Да еще что такое в вашем представлении «актуальные темы»?
Уважаемые читатели и комментаторы!
Комментарии к статье исходят из того, что описанные Михаилом Фейгельманом примеры демонстрируют намеренное искажение научных результатов для бОльшей рекламы. статей. Суть этих результатов не имеет значения.
Увы, в случае в Г.Б. Лесовиком и вторым началом термодинамики, видимо, имеет место банальный коммунальный конфликт (студенческая газета физтеха опубликовала комментарий Лесовика
miptstream.ru/2017/08/31/lesovik-answer/).
Я хорошо знаком со статьей, ставшей предлогом для сведения счетов. Для интерпретации экспериментальных результатов по нарушению второго начала, полученных разными лабораториями, она имеет огромную ценность.
И очень жаль, что в российском научном сообществе столь слабы институты провек=hrb качества полученного знания и отделения науки от околонаучных конфликтов
Просто этих «энтропий» развели — видимо-невидимо. В классической термодинамике — одна, у математиков — другая и т.д. И все валят на второе начало. Сами себе головы замутили, а теперь и за студентов взялись.
Нет чтобы сначала порядок навести.
Кто хочет, может продолжить дискуссию после ответа Г.Лесовика: