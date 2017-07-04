Про деньги

Великое обнуление

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В июне 2017 года многие СМИ возбудились по поводу сувенирной банкноты в ноль евро, выпущенной в Германии (ил. 1). На самом деле с 2015 года десятки подобных банкнот были отпечатаны сначала во Франции, а затем в Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Испании. Обычно на них изображены различные местные достопримечательности (ил. 2), там же они и продаются за два-три евро в сувенирных киосках и автоматах. Автором их является производитель сувенирной продукции Ришар Фай (Richard Faille).

1. Киль, город парусников. Сувенирная бона, Германия, 2017 год (mamue-muenzen.de)

1. Киль, город парусников. Сувенирная бона, Германия, 2017 год (mamue-muenzen.de)


2. Форт Бойяр. Сувенирная бона, Франция, 2015 год (mamue-muenzen.de)

2. Форт Бойяр. Сувенирная бона, Франция, 2015 год (mamue-muenzen.de)

Нулевые номиналы выпускают не только как сувениры. Это может быть политическая прокламация, как выпускаемая в Индии с 2007 года антикоррупционная купюра в ноль рупий с надписями «Уничтожим коррупцию на всех уровнях» и «Я обязуюсь не брать взяток» и телефоном, по которому можно сообщить о вымогательстве взятки (ил. 3); для сравнения приведем банкноту в 50 рупий (ил. 4). Еще один пример—монета в ноль евро, выпущенная в Нидерландах в 2012 году как сатира на финансовый кризис в Греции и попытки Евросоюза справиться с ним путем массивных финансовых вливаний (ил. 5).

3. Антикоррупционная бона. Индия [coinbooks.org].

3. Антикоррупционная бона. Индия (coinbooks.org).


4. 50 рупий. Индия, 2009 год (coinbooks.org)

4. 50 рупий. Индия, 2009 год (coinbooks.org)


5. 0 евро, подражание греческой чеканке, Нидерланды, 2012 год (heroescommunity.com)

5. 0 евро, подражание греческой чеканке, Нидерланды, 2012 год (heroescommunity.com)

Еще одна группа монет с нулевыми номиналами — художественные произведения, например «0 евро» Ларса Хулста (ил. 6) и «0 рублей» Кирилла Шаманова (ил. 7) с переплетением символов нуля и бесконечности и латинской надписью Coincidentia oppositorum («Соединение противоположностей», ср. англ. coin — «монета»).


6. Ларс Хулст (Нидерланды). «0 евро» в проекте mon3y.us (larshulst.nl)

7. Кирилл Шаманов. «0 рублей». Россия (muzeydeneg.ru)

7. Кирилл Шаманов. «0 рублей». Россия (muzeydeneg.ru)

Поиск по картинкам в «Гугле» приносит множество «монет в 0 евро», которые являются результатом работы компьютерных дизайнеров и, видимо, никогда не существовали как реальный объект; если вы проведете такой поиск, обратите внимание на различия в написании и расположении нуля. Столь же много картинок с банкнотами «0 долларов», на которых изображен президент Обама и, чуть реже, Дж. Буш-мл.

Встречаются также картинки «0,99 евро», «3 евро», «7 евро» и целая серия от 0 до 9 евроцентов. На «Алиэкспрессе» можно заказать жетоны 6 sexeuros с фривольными изображениями и их русскоязычные аналоги, но номиналом почему-то уже 7 sexeuro (мы не рискуем приводить иллюстрации).

Отличием европейских 0-евровых бон от всей этой продукции является то, что они имеют те же степени защиты, что и настоящие банкноты с номиналом в евро, и выпускаются с согласия Европейского центрального банка. Тем самым окончательно стирается грань между настоящими и сувенирными деньгами: в последние годы нумизматика идет той же печальной дорогой, по которой прошла филателия, после того как свежеосвободившиеся от колониального гнета страны Африки, Азии и Океании начали сотнями печатать серии цветных картинок, каковые по недоразумению назывались марками и которые никто никогда не наклеивал на письма.

Те сразу гасились и с несмытым клеем направлялись в филателистические магазины (читатели постарше вспомнят целлофановые пакетики с тематическими наборами «Флора и фауна» или, скажем, «Шедевры мировой живописи», продававшиеся в киосках Союзпечати). Сейчас же в киосках прессы можно видеть наборы из десятков десятирублевых монет, посвященных городам и регионам России; изредка такую монету можно получить и на сдачу. Массовый выпуск сувенирных монет в СССР начался с серий, посвященных Олимпиаде 1980 года.

Сувенирные монеты следует отличать от относительно редко чеканившихся юбилейных монет (в СССР первыми были монеты 1967 года, выпущенные в честь 50-летия Октябрьской революции) и инвестиционных монет, которые, по сути, являются слитками с несколькими степенями защиты: их формальный номинал не имеет отношения к их стоимости, и они не предназначены для реального обращения (ил. 8).

8. 5000 евро, Франция, 2012 год (news.coinupdate.com)

8. 5000 евро, Франция, 2012 год (news.coinupdate.com)

Часто инвестиционные монеты являются наследниками старых монет, имевших нормальное хождение. Так, в 1922 году советское правительство признало царские десятирублевики законным платежным средством. В 1923 году был выпущен знаменитый червонец с изображением сеятеля, но, поскольку западные правительства отказывались принимать монеты с советской символикой, старыми штемпелями были отчеканены новодельные царские золотые монеты. В 1975–1982 годах «Сеятели» чеканились с новой датой, результатом чего стали парадоксальные монеты СССР с надписью «РСФСР» (ил. 9).


9. Советский червонец, 1975 год (raritetus.ru)

Буквально на глазах чеканка сувенирных монет превратилась в соревнование в изобретательности между государственными банками разных стран. Чеканят монеты с эмалевым покрытием (ил. 10), светящиеся в темноте монеты с покрытием из бромсиликатного стекла и вставками из опала (ил. 11), монеты с вставками из каменного метеорита (ил. 12) или выпиленные целиком из метеорита железного (ил. 13), монеты в форме карты (ил. 14; забавный эффект получается, если смотреть на реверс), разборные монеты с голографическим изображением (ил. 15)… Какое это имеет отношение к деньгам? Разве что то, что находятся желающие за это платить.


10. 25 рублей, Россия, зимняя Олимпиада в Сочи, 2011 год (greatcoins.ru)

11. 20 долларов, Канада, 2016 год. Обсерватория Бурке-Гаффни Университета Сент-Мэри в Галифаксе: изображение на свету и в темноте (coinplanet.ru)

12. 10 долларов, Либерия, 2004 год. Вставка из каменного метеорита Northwest Africa 267 (NWA 267), найденного в 1999 году в Марокко (coinsfromworld.com)

12. 10 долларов, Либерия, 2004 год. Вставка из каменного метеорита Northwest Africa 267 (NWA 267), найденного в 1999 году в Марокко (coinsfromworld.com)


13. 1 доллар, Ниуэ, 2016 год. Монета целиком сделана из железного метеорита Muonionalusta (Швеция); на спиле видны Видманштеттеновы фигуры, возникающие в результате взаимодействия разных форм железо-никелевого сплава (Power Coin)

13. 1 доллар, Ниуэ, 2016 год. Монета целиком сделана из железного метеорита Muonionalusta (Швеция); на спиле видны Видманштеттеновы фигуры, возникающие в результате взаимодействия разных форм железо-никелевого сплава (Power Coin)


14. 10 долларов, Науру, 2002 год. Карта Европы — введение в обращение евро (ngccoin.com)

15. 1 лат, Латвия, 2012 год. 150 лет Рижскому техническому университету. Верхнюю и нижнюю половины можно разъединить; на реверсе, в зависимости от угла зрения, даты 1862 и 2012 (en.numista.com)

М. Г.

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5 комментариев

  • Halgar:
    08.07.2017 в 14:17

    >Сувенирные монеты следует отличать от относительно редко чеканившихся юбилейных монет (в СССР первыми были монеты 1967 года, выпущенные в честь 50-летия Октябрьской революции)

    А разве не 1965 — «XX лет Победы»?

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    • Алексей:
      08.07.2017 в 18:47

      Да, первый советский юбилейный рубль, поступивший в массовое обращение, отчеканен 1965 г. и посвящен 20-летнему юбилею Победы. Тираж был очень большим. В статье ошибка, сразу глазом за это цепляешься. В оправдание автору можно сказать, что в 1965 г. был выпущен всего один монетный тип, а вот в 1967 г. — целая серия (10, 15, 20, 50 копеек, 1 рубль). Поэтому, вероятно, сведения о монетах 1967 г. и отложились в памяти.

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  • gelfand:
    11.10.2017 в 4:08

    Спасибо, моя ляп.

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    • Илья:
      01.12.2017 в 16:59

      Меня всегда интересовало, как определяется для монет из драгметаллов (серебро, золото, палладий и платина) «формальный номинал», который «не имеет отношения к их стоимости». Почему, например, большинство российских юбилейных и памятных монет имеют номинал 2 и 3 рубля, а не какой-нибудь другой.

      А вообще, большое спасибо за всю серию: труд проделан огромный.

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  • Илья:
    01.12.2017 в 17:11

    Из необычных монет можно также отметить монету, посвященную Цельсию, с работающим термометром , он показывает от 14 до 32 градусов (сейчас он показывает 22°С, но точность шкалы низкая — шаг два градуса). У этой монеты (Острова Кука) необычный тираж – 1744 штуки, что совпадает с годом смерти Цельсия. Суверенная страна Палау выпустила аналогичную монету с Фаренгейтом, термометр которой «проградуирован» в градусах Фаренгейта.

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