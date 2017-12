Талер, доллар, ефимок

29 мая 2017 года Испания выпустила серебряную монету «История доллара» весом 1 кг и диаметром 100 мм (ил. 1). Ее номинал — 300 евро, но на нумизматических сайтах ее можно купить примерно за 1750 евро — в деревянной коробке, с буклетом и сертификатом. Тираж — одна тысяча, все монеты имеют на гурте индивидуальный номер. Если у кого-то есть совершенно лишние полторы тысячи евро, можно попробовать расплатиться такой монетой в магазине. Вообще, монеты с изображением монет — это интересный сюжет, и мы к нему когда-нибудь вернемся, но сейчас — та самая история доллара. Или талера.

В начале XVII века в Рудных горах в Богемии были открыты месторождения серебра (ил. 2А). В 1618 году местный правитель граф Стефан Шлик получил монетную регалию от короля Венгрии, Хорватии и Богемии Людовика II Ягеллона (ил. 3) и начал чеканку полновесных серебряных монет (ил. 4), названных иоахимсталерами по городку, в котором находился монетный двор, ныне это Яхимов в Чехии (ил. 2Б). (Для физиков упомянем, хотя это не имеет отношения к монетам, что в 1898 году Мария Кюри открыла радий в уранините, добытом как раз в Иоахимстале.)

В 1519 году было отчеканено более 90 тыс. талеров, в 1527-м — уже более 200 тыс., а всего с начала чеканки до 1545 года — более 3 млн. Вес талера составлял 29,5 г; содержание серебра сначала было 27,2 г, а с 1534 года снизилось до 26 г. Тем не менее австрийский эрцгерцог Фердинанд I Габсбург, ставший в 1527 году правителем Богемии и уже на следующий год отобравший право чеканки монеты у семейства Шликов, и его наследники удержались от заметной порчи монеты, и почти двести лет, с 1566-го по 1750-й, рейхсталер был основной денежной единицей Священной Римской империи. Подражания талеру чеканились во многих странах Европы. Мы приведем те из них, которые были изображены на 300-евровой монете, а про некоторые расскажем чуть подробнее (ил. 4–9, 11).





4. Первый вариант иоахимсталера, 1519–1523 годы (на 300 евро на аверсе справа — более поздний вариант с датой «1525»). Аверс: св. Иоаким и надпись графов Шликов. Реверс: богемский лев и имя короля Людовика ( en.numista.com





7. Специедалер (120 скиллингов), Норвегия, Кристиан IV, 1635 год (на 300 евро на реверсе справа — дата «1637») ( ngccoin.com

Пожалуй, самым знаменитым талером стал австрийский талер императрицы Марии Терезии (ил. 8), правившей с 1740 по 1780 год (на 300 евро — на реверсе внизу). После ее смерти такие талеры, незначительно отличавшиеся мелкими деталями рисунка, чеканили не только на монетных дворах Австро-Венгрии, но и в Великобритании (Бирмингем, Лондон), в столицах континентальной Европы (Брюссель, Париж, Рим), в Индии (Бомбей, Калькутта), в Китае, Бразилии, Мозамбике и Эфиопии, на Мадейре, Яве, Целебесе и Азорских островах, в США (Карсон-Сити). Эти талеры стали основным платежным средством при торговле в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В ряде арабских стран (Йемен, Джибути, эмираты Неджд и Хиджаз) талер Марии Терезии стал прототипом местного риала (впрочем, это слово происходит от испанского реала, см. ниже). Всего было отчеканено более 300 млн таких талеров; в 1946 году Венский монетный двор установил монополию на чеканку талеров Марии Терезии и с тех пор отчеканил около 50 млн этих монет.

Талер Марии Терезии был одной из первых монет, обращавшихся в США; до него в тринадцати первых колониях были популярны нидерландские даальдеры; видимо, отсюда идет название «доллар». В 1792 году секретарь Казначейства Александр Гамильтон (его портрет изображен на современной 10-долларовой купюре (ил. 9)) исследовал испанские серебряные монеты и определил доллар США (ил. 10) как монету, содержащую 371¼ гранов чистого серебра (чуть больше 24 г), или 416 гранов стандартного сплава (1485 частей серебра на 179 частей примеси — это десятичная проба 885). В середине XIX века увеличение цены серебра по сравнению с золотом потребовало уменьшения пробы и веса серебряных долларов и их производных.

Символ доллара — дважды перечеркнутая буква $, видимо, восходит к Геркулесовым столпам, изображенным на мексиканской монете в 8 реалов (ил. 11). История этого изображения тоже примечательна: в испанский герб Геркулесовы столпы с латинским девизом Non plus ultra («Дальше — ничего») были введены в 1492 году королем Арагонии Фердинандом II, а после открытия Америки девиз заменили на Plus ultra (ил. 12А), столпы же стали и частью герба испанских колоний (ил. 12Б).



12. (А) Гербы Испании и (Б) Испанской Западной Индии (колоний на островах Карибского моря; расширительно термин применялся ко всем испанским колониям в Америке)



Расширим географию. Во второй половине XIX века в Восточной Азии помимо талеров Марии Терезии были популярны мексиканские песо (так стали называть монеты в 8 реалов) (ил. 13), и местное население не принимало доллары, которые в это время были примерно на полграмма легче. Начав чеканку так называемого торгового доллара (ил. 14), американское правительство надеялось вытеснить другие монеты с рынка и заработать на разнице в номинале монеты и цене содержащегося в ней серебра.

Это не вполне удалось, поскольку проба американских монет была ниже, чем у талеров и песо, и они были не очень популярны, особенно в Северном Китае. Через несколько лет цена серебра упала, и предприимчивые торговцы стали скупать монеты по цене металла (примерно 80 центов за доллар), вывозить их в США и там расплачиваться как долларами — казна несла убытки. В результате хождение торговых долларов в США, а вскоре и их чеканка были прекращены. Тем не менее за пять лет, с 1873 по 1878-й, было выпущено почти 36 млн монет; единичные экземпляры для коллекционеров чеканили до 1885 года.

Примерно тогда же восточноазиатские страны начали выпускать собственные крупные серебряные монеты; в частности, в 1874 году началась чеканка японской иены (ил. 15). Многочисленные и разнообразные подделки под все эти монеты можно купить на блошиных рынках в Китае или на интернет-аукционах; их можно распознать по мелким погрешностям в рисунке, невозможным сочетаниям дат и меток монетных дворов, ну и, естественно, по металлу, из которого они изготовлены.





15. 1 иена, Япония, 30 год эпохи Мейдзи (1897) ( en.numista.com

Ирония состоит в том, что, поскольку в 1965 году актом Конгресса США торговый доллар был восстановлен как законное платежное средство, владение фальшивыми монетами на территории США или продажа и покупка их, скажем, через e-bay формально является преступлением.

В России талеры называли ефимками — по первой части исходного названия. Различали ефимки разного чекана, но все они хождения в России не имели и использовались только как источник серебра: привозившие их купцы должны были сдавать их для перечеканки в копейки; талерами, причем по заниженному курсу, принимались таможенные платежи.

Изначально проба копеек была выше пробы талеров, однако она постепенно снижалась. Уменьшение содержания серебра в копейках при царе Михаиле Федоровиче удалось скрыть: «Как из ефимков русские денги переделывают, и из ефимков много руды выходит, и в денгах остаетца серебро самое чистое», — говорили русские послы во время переговоров со шведами в 1649 году (цитируем по книге А. С. Мельниковой [1], которая, в свою очередь, цитирует К. Якубова [2]). Однако уменьшение веса копеек скрыть было невозможно, и курс талера рос с 42 копеек сразу после окончания Смутного времени (1613 год) до 48 копеек в 1619–1630 годах и далее до 50–52 копеек.

Царь Алексей Михайлович установил курс 48– 50 копеек за ефимок, в зависимости от его типа: «…Торговые люди учнут свеяном за ефимки денги давать, или которые учнут товары на ефимки менять, и что б они денги им давали по твоему государеву указу, за любский ефимок по полтине, а за крыжовый по штинадцати алтын» [3] (любский ефимок— талер города Любека, крыжовый — разновидность нидерландского даальдера с изображением косого креста (ил. 18)).





18. Патагон (альбертусталер, крыжовый), Брабант (Испанские Нидерланды), Филипп IV, 1646 год ( en.numista.com

Реальная цена ефимка была выше — 60–64 копеек; примерно столько получалось из талера при перечеканке — но она не могла установиться на рынке, потому что рынка не было. Уже в 1649 году в царском наказе купцам Архангельска говорилось: «У которых приезжих немец будут в привозе ефимки, и те ефимки покупать на государя, на товары и деньги имать в таможенные пошлины, а мимо государевой казны ефимков никому покупать не велел, и о том заказать накрепко» [4].

По мнению А. С. Мельниковой [1], переход к талерной пробе серебра произошел примерно в 1626 году. Однако настоящие события случились позже, во время неудачной попытки денежной реформы Алексея Михайловича, приведшей к Медному бунту.

Необходимость реформы была ясна давно: два номинала, ходившие в стране, — деньга и копейка (полушки почти не чеканились) — не могли полноценно обслуживать торговлю: не хватало ни мелкой разменной монеты, ни крупной монеты для больших торговых сделок. В 1654 году были отчеканены новые монеты: серебряный рубль (ил. 16), который чеканили на талерах со сбитым изображением; медная полтина, по весу равная рублю; серебряная полуполтина (ил. 17), отчеканенная на разрубленном на четыре части талере; медные алтын (3 копейки) и грошевик (2 копейки), вес которых рассчитывался исходя из веса копейки; и серебряная копейка, которая на самом деле была единственной полноценной монетой.

Ясно, что такая система была абсолютно неработоспособна. Старший номинал, рубль, весил половину того, что должен был, если исходить из веса копеек. Медные монеты не были разменными по отношению к серебряным, а должны были ходить по принудительному курсу. Население отказывалось принимать новые деньги, а монетный двор испытавал трудности с чеканкой рублей: талеры оказались слишком твердыми.

В 1655 году было решено выпускать крупные монеты, но по старой стопе. Для этого талеры надчеканивали монетным штемпелем с изображением всадника и отдельно —с датой «1655». Новая монета получила название ефимок с признаком (ил. 19), она приравнивалась к 64 копейкам вне зависимости от веса, который мог колебаться где-то в пределах грамма вокруг 29 г. Одновременно началась чеканка медных копеек (с использованием обычных штемпелей). Неумеренный их выпуск привел к обесценению и Медному бунту 1662 года; в результате в 1663 году медные копейки были выкуплены казной по курсу 100 медных копеек за одну серебряную.





19. Ефимки с признаком: на патагоне 1637 года (ср. ил. 18), на даальдере 1650 года (ср. ил. 6 — аверс надо повернуть так, чтобы верх монеты приходился примерно на два часа), на саксонском талере 1579 года («Википедия»; raritetus.ru

Сейчас цена талера составляет сотни долларов, ефимка с признаком — тысячи. Поскольку надчекан сделать относительно легко, на рынке обращается масса фальшивок, которые сложно опознать, тем более что существует множество вариантов штемпелей, которыми производился настоящий надчекан.

Ну и в заключение упомянем две несостоявшиеся денежные единицы. Среди нумизматических экспериментов Павла I был и пробный ефимок (ил. 20), который планировалось приравнять к полутора серебряным рублям. А в начале 1990-х годов некоторые политические деятели Беларуси предлагали сделать талер основной денежной единицей нового государства, но президиум Верховного Совета Беларуси оставил в качестве таковой рубль.





20. Пробный ефимок Павла I, 1798 год ( vechi.com.ua

М. Г.

