Летняя космическая школа — 2016

Идея объединить энтузиастов космонавтики возникла уже давно. В отсутствие механизмов для этого, в 2015 году «снизу» родилась концепция открытой космической школы, похожей на те, что давно проводятся для молодых журналистов или ученых. Это позволит познакомить с актуальными направлениями и тенденциями в космической отрасли людей, интересующихся космонавтикой, но живущих в разных городах России и даже в других странах. Возможно, для кого-то это может стать путеводной звездой при выборе профессии или смене рода деятельности. Первая школа прошла в июле 2015 года в Ивантеевке [1].

Не прошло и года, как в Москве с 25 июня по 1 июля состоялась Вторая открытая летняя космическая школа.

57 участников из России, Белоруссии и Казахстана собрались в Московском политехе (бывший Университет машиностроения МАМИ), чтобы узнать что-то новое для себя в космонавтике от специалистов и известных популяризаторов науки.

Лекции и мастер-классы шли с утра и до вечера, а дальше продолжалось свободное общение, ведь одним из важнейших мотивов для участия в школе для многих было знакомство с близкими по духу энтузиастами космонавтики.

Курс лекций, который прослушали участники, можно было разделить на несколько тематических направлений: пилотируемая космонавтика, космическая биология и медицина, технические аспекты создания космической техники, изучение космоса.

И. Тарасов (ЦПК им. Ю. А. Гагарина) рассказал о внекорабельной деятельности космонавтов и их тренировках в гидролаборатории и на других тренажерах. И. Овчинников (РКК «Энергия» им. С. П. Королёва) прочитал лекцию о проектируемом сейчас пилотируемом транспортном корабле нового поколения (ПТК НП «Федерация») и провел мастер-класс по надеванию скафандра «Сокол». Конструктор В. Фирсанов из НПП «Звезда» рассказал о космических туалетах, которые использовались в истории пилотируемой космонавтики. Вячеслав оказался не только хорошим специалистом, но и романтиком-музыкантом. Лекция завершилась песнями о космосе под гитару («Звезды когда-нибудь станут ближе людям Земли…» и другими).

С. Ткачёв (ИПМ им. М. В. Келдыша РАН) выступил с лекцией о системах управления ориентацией для малых спутников, включая кубсаты. И. Пономарёва (ЦНИИмаш) объяснила на простых примерах, по каким траекториям движутся космические аппараты у Земли и на межпланетных трассах.

Не остались без внимания и организационные вопросы, связанные с реформой в космической отрасли. Е. Степанов, директор по развитию персонала Роскосмоса, поделился перспективами для молодежи на предприятиях госкорпорации.

О планах Московского политеха в сфере космического образования начиная со школьной скамьи, в том числе в виде STEM-игр, рассказал А. Федосеев, один из создателей турнирной космической игры-симулятора «Орбита». В. Егоров («Даурия аэроспейс») провел беседу о ближайших перспективах космонавтики.

А. Хохлов (ЦНИИ РТК), совместно с Д. Бецис и К. Латышевым, представил проект пилотируемого облета Венеры и Марса в 2021–2023 годах, разработанный в рамках международного студенческого конкурса, проводимого Марсианским обществом, и вышедший в финал (защита планируется в конце сентября 2016 года).

На Летней школе был блок астрономических лекций: А. Паевский рассказал о новейших и будущих исследованиях Солнечной системы космическими аппаратами, Ю. Ковалёв (ФИАН) поделился открытиями научных команд российского космического телескопа «Радиоастрон». С. Попов (ГАИШ) сделал экскурс в актуальные проблемы современной астрофизики. В один из погожих вечеров вместе с астрономами из клуба «Урания» участники наблюдали в телескоп яркие небесные объекты.

Один из дней был посвящен космической медицине и биологии. О различных аспектах экспериментов с людьми и животными в космических полетах и на Земле рассказали специалисты ИМБП РАН. А биолог и научный журналист И. Якутенко осветила тему физиологии человека в контексте освоения дальнего космоса: какие проблемы еще не решены, для того чтобы мы могли, например, полететь на Марс.

Александр Шаенко, руководитель образовательной программы «Современная космонавтика» в Московском политехе, показал летный экземпляр студенческого космического аппарата «Маяк», планируемый к пуску на орбиту вокруг Земли в конце 2016 года в качестве попутной нагрузки спутника «Канопус-В-ИК».

Кроме интересных лекций была предусмотрена большая экскурсионная программа.

Участники посетили космоград Королёв и Центр управления полетами российского сегмента Международной космической станции, побывали в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, посмотрели тренажную базу и пообщались с космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтом NASA Дугласом Уилоком.

Особый интерес вызвала экскурсия в Институт медико-биологических проблем РАН, где энтузиасты космонавтики увидели наземный экспериментальный комплекс НЭК, используемый для таких экспериментов, как «Марс-500» и «Луна-2015». Участники осмотрели тренажеры, которые разрабатывают в ИМБП для космического применения, и центрифугу короткого радиуса, прототип будущих средств профилактики негативного воздействия невесомости в длительных космических полетах.

Были и другие выступления и экскурсии. Летняя космическая школа завершилась награждением прослушавших недельный курс сертификатами и словами благодарности организаторам: Анастасии Ильиной и Екатерине Малышевой.

Школа состоялась при поддержке сообщества энтузиастов «Твой сектор космоса», Объединенной ракетно-космической корпорации и Института медико-биологических проблем РАН.

Фотографии предоставлены участниками Летней космической школы

1. Александр Хохлов. Летняя космическая школа — 2015 // ТрВ-Наука, № 185 от 11 августа 2015 года.

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