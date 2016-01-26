Фантастика, которой нет
Характерная особенность современной русскоязычной научной фантастики: ее не существует. Отдельные имена есть, литературного направления нет. Это не мое мнение, а мнение экспертов, критиков и ценителей. Хотя мой опыт их мнению не противоречит.
«Химия и жизнь» много лет проводит конкурс фантастического рассказа, и пару раз мы пытались ставить ограничения: брать на конкурс только научную фантастику, в крайнем случае не твердую НФ, а антуражную. (Вроде как главным образом про науку и технологию, а не про магию, но автор исходит не столько из научной картины мира, сколько из антуража, наработанного предыдущими поколениями фантастов.)
И в конце концов мы решили больше так участников не мучить. Некоторые справились, и неплохо. Но для многих — мы удивились, насколько многих! — задача оказалась явно непосильной, или неинтересной, или то и другое. Поставленные перед героями проблемы не имели отношения к реальной науке, образы и быт ученых были заимствованы из голливудских фильмов либо из советской фантастики. При этом в других жанрах тот же автор может выступать вполне достойно.
Причины известны: падение авторитета науки в обществе, интереса к ней, проблемы с образованием и самообразованием. Надо сказать, чтение рассказов с конкурса — очень нервная работа для сотрудника научно-популярного журнала. «Испорченное ДНК» — дорогие писатели, она женского рода, это дезоксирибонуклеиновая КИСЛОТА! И кто вам сказал, что «животные не могут лгать»? А если вы решили описать возникновение потенциала действия в клетке мозга героя, то почему бы не открыть «Википедию» и не узнать, что там с ионами и мембранными каналами? «Вибрационное воздействие на ДНК», превращающее человека в монстра… тут уже без комментариев. Фантаста, который совершал бы аналогичные по масштабу ошибки, живописуя танк или верховую езду, критики порвали бы на тряпочки. А с ДНК ничего, можно.
Опять же, не только мое мнение: литературные достоинства русскоязычной фантастики в последние годы несколько снизились. «Слишком умные» книги — плохо, с точки зрения издателя; еще десять лет назад над этим иронизировали, теперь это общее место. Даже при условии должного количества эротики, боевки и приключений на лист — «слишком сложная» книга не пройдет.
В тех книжках, которые не слишком сложны, по мнению крупных издателей, с занимательностью, выраженной в приключениях на лист, всё в порядке. Но почему-то даже у тех, кто десять лет назад был постоянным потребителем, интерес падает. «Картон какой-то», «прикольно, но язык ужасный» и, наконец, — «да ну, надоело».
По справедливому замечанию критика Василия Владимирского: «Фантастическая литература как массовая форма развлечения всухую проиграла телесериалам, компьютерным играм и другим недорогим доступным аттракционам. В современном мире хватает других, более привлекательных способов проведения досуга» [1]. Когда устройства размером с книгу показывают пассажиру кино либо игровое поле, шансов у книги мало. Развлекательная литература пытается выжить, в том числе снижая себестоимость изданий (экономя на гонорарах, редактуре и корректуре), и уже сейчас видно, что путь это тупиковый. То, что получается, совсем не может соперничать с картинкой. Да и ни с чем вообще.
В то же время интерес к науке, пройдя некую точку минимума, начал расти — с этим согласятся многие мои коллеги. Выходят отличные книги, их хорошо покупают, просветительские лекции собирают полные залы. Есть подозрение, что массовый читатель не настолько туп, как думают руководители отделов фантастики крупных издательств, и, увидев слова «нуклеотид» или «точка Лагранжа», не так уж сильно пугается.
Отважусь на большее: представление о том, что массовому читателю нужно только простое и привычное, возможно, не поддерживало на плаву русскоязычную фантастику, а топило ее. Разумеется, простое и привычное нужно, сериалы любят все. Но, в конце концов, фантастика — литература о необычных людях в необычных обстоятельствах. А необычное — оно по определению и непривычное, и непростое.
Примечательно в этой связи, что есть-таки люди, которые продолжают писать научную фантастику. Самую что ни на есть твердую НФ. Такую, где фантастическая составляющая основана на научных фактах и открытиях. При этом автор не слишком беспокоится о том, как принято или что востребовано. Если надо рассказать читателю что-то про науку и технику, он будет рассказывать, не смущаясь тем фактом, что вот уже десять тысяч знаков у него никто никуда не бежит.
Могут быть и другие претензии к литературному мастерству автора — по стилистике, словарному запасу, образам героев, композиции и т. п. — не всегда безосновательные. Издатели и литагенты не выстраиваются в очередь к его двери. И всё же книга привлекает внимание и находит читателей, как правило, в Интернете.
Несколько слов в заключение. Я не раз слышала и даже сама повторяла мрачную шутку: мол, НФ съели мы, научные журналисты, фантастическому роману трудно тягаться с обычной лентой новостей науки, все сайнсловеры уже там и никакой фантастики знать не хотят. На самом деле не думаю, что это так. Волна интереса к науке дойдет и до нашей НФ, у литературы есть возможности, которых нет у журналистики. Вопрос в том, кто из писателей захочет и сможет принять этот вызов.
Пять книг, которые стоит прочитать
Ник Горькавый. Астровитянка
Единственная книга среди перечисленных, изданная заметным тиражом и намного раньше остальных (возможно, одно связано с другим) [2]. Однако и она с самого начала авторской волей свободно распространяется в Сети. История девочки, в одиночестве выжившей на астероиде, с детсадовского до подросткового возраста. Родители погибли, воспитал барышню компьютер. «Космическая маугли» — очень умная (для умственного развития было и время, и возможности, и мотивация), абсолютно свободная от всех землянских слабостей и предрассудков. Вроде, например, почтения к старшим или признания того и сего невозможным. Девочку находят, возвращают в мир человечества, и тут такое начинается!..
Книга вызвала большой интерес (просто посмотрите число оценок по ссылке [2]). Критики встретили ее холодно из-за очевидных литературных несовершенств. Тем не менее говорили о ней много. Я просто процитирую свою рецензию после выхода двух первых частей. «Автор раз за разом предлагает читателю интеллектуальные способы решения трудностей. Без лени и скуки, явно сам получая удовольствие от процесса и вовлекая в него читателей. Это гениально. Это очень редко. Учитесь, студенты» [3].
Роберт Ибатуллин. Роза и червь
Тут всё хорошо, не к чему придраться. Никаких скидок на «это же НФ» (хотя некоторые рецензенты относят роман к жанру киберпанка — очевидно, для НФ он недостаточно зануден). Оказывается, наука и занимательность могут мирно сосуществовать. Оказывается, знание законов физики и устройства Вселенной не мешает придумывать перипетии звездной войны, а делает эту войну нестандартной, поражающей воображение. Земляне, собственно, не собирались в космос — что они там забыли? Однако пришлось, когда оказалось, что к Земле летят снаряды инопланетной цивилизации. Снаряды отбить не удалось, но, использовав с толком десятилетия их полета, люди подготовили вторженцам достойную встречу… Нет, это не сюжет романа, это только завязка.
Книга появилась в Сети около 2013 года [4]. По слухам, одно крупное издательство собиралось ее опубликовать, но отказалось всё с той же формулировкой: «Слишком сложно для нашего читателя». Не помогли ни яркие картины будущего, ни лихо закрученный сюжет. Недавно роман вышел на бумаге в издательстве, о котором лично я до этого момента не слышала [5].
Да, в романе есть сложные места. Но не сложнее, чем у Питера Уоттса, чьи книги на русском языке пользуются успехом. Неужели пришло время для научных фантастов брать английские псевдонимы и придумывать псевдонимам биографии, как делали в 1990-е авторы фэнтези?
Виктор Вагнер, Ирина Емельянова. Дети Пространства
Авторы не предлагали книгу ни в какие издательства, а просто выложили ее в Сеть в январе 2014 года [6]. Идея романа — встреча благополучных землян XXIII века, выбравших контролируемую стабильность, с потомками землян, колонизовавших полсотни планет. Жители космического фронтира спейсиане не считают, что кто-то должен обеспечивать их безопасность. Зато и решать, что ему можно и что нельзя, гражданин, доказавший свою компетентность, будет сам. Спейсианин управляет транспортным средством или заводит семью не по достижении определенного возраста, а после сдачи экзамена. «В этом мире никого не удивляет школьник, самостоятельно пилотирующий самолет, или то, что 12-летней девочке приходится заваривать пробоину в обшивке космического корабля…» Возможно, эту книгу следовало бы отнести к социальной фантастике, но любопытные технические решения не позволяют убрать ее с полки НФ.
Особенных литературных красот в книге нет, но жанр «заметки путешественника» их и не требует. (Значительная часть книги — описание Пространства глазами новичка, журналиста-землянина.) Если считать, что хитро закрученный динамичный сюжет обязан быть и без него никак, то в этом пункте книге придется поставить минус. Как и следующей.
Павел Амнуэль. Вселенные: ступени бесконечностей
В том, что Павел Амнуэль может соблюдать формальные требования к фантастике как жанру, вряд ли кто-то сомневается [7]. Однако на этот раз он устроил развлечение на любителя, в духе лемовских «Абсолютной пустоты» и «Мнимой величины» [8]. Здесь, правда, не рецензия на несуществующую книгу, а целая книга. Научно-популярная книга конца XXI века (в выходных данных указан 2057 год) объясняет широкой публике физическую природу многомирия и рассказывает историю открытия множественности миров. Автор категорически возражает против термина «параллельные миры»: параллельные не пересекаются, а миры могут как ветвиться, так и склеиваться. «Персонажи» книги — уравнение Шрёдингера («на самом деле» нелинейное) и антропный принцип. И два утешительных соображения. Во-первых, копенгагенская школа, возможно, неправа: волновая функция электрона не коллапсирует в момент наблюдения (что многим казалось странным и некрасивым); в нашем мире наблюдается лишь одно решение, остальные — в других мирах. Во-вторых, неоспоримая важность наблюдателя для фундаментальных физических процессов подтверждает, что человек не просто самая шустрая обезьяна земных лесов и саванн, он зачем-то «нужен» мирозданию.
Один рецензент назвал книгу «гиперпроектом», составлением в единую картину множества более ранних произведений. Действительно, автор использует в качестве иллюстраций принципа многомирия собственные сюжеты, хотя и не только их. Но мне показалось и более интересной, и более пугающей другая мысль: что, если многомирия реальны? «Это — фантастика, потому что наука может развиваться не так, как здесь написано. Это — научно-популярная книга будущего, потому что наука может развиваться так, как написано здесь».
Борис Е. Штерн. Ковчег 47 Либра
Читала только две главы, обнародованные летом прошлого года. Но уже интересно. Тема романа, очевидно, межзвездное путешествие. Фантастические путешествия такого рода подвергнуты язвительной критике: «Пилотируемые перелеты между ближайшими звездами, будучи возможны чисто умозрительно (и то при ряде диких предположений), столь же невозможны на практике, как и сверхзвуковое городское такси. Пилотируемые перелеты на расстояния в десятки световых лет реальны, только если пилоты живут многие тысячи лет». Надеюсь, в следующих главах нам покажут, как правильно летать к звездам, иначе ради чего всё это затевалось?
В «Ковчеге», как и в «Детях Пространства», человечество помешано на стабильности, контролируемости, плавном росте без кризисов. Ученые (поскольку без них все-таки нельзя) трудятся в «научных парках» — хорошо финансируемых прибежищах одаренных людей. Но и в одной из этих «резерваций» возникает идея межзвездного перелета…
Кстати, по-видимому, никто из перечисленных авторов не сомневается в том, что Марс будет нашим.
P. S. Почему я выбрала в качестве примеров эти пять книг и не упомянула другие? Мой выбор был субъективным. Могла бы и представить вам как минимум еще столько же, но объем заметки ограничен.
- http://spbvedomosti.ru/news/culture/karnaval_pobedil_govorilnyu/?sphrase_id=24450
- https://fantlab.ru/work116160
- http://samlib.ru/k/kleshenko_e_w/nikki.shtml
- https://fantlab.ru/work504376
- http://celado.ru/catalog/the_rose_and_the_worm/
- www.spacians.net/index
- https://fantlab.ru/autor479
- http://litgraf.com/detail.html?book=72
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Метки: #196, Борис Штерн, Виктор Вагнер, время, дух, Елена Клещенко, Ирина Емельянова, книги, Ковчег 47 Либра, литература, научная фантастика, Ник Горькавый, Павел Амнуэль, популяризация науки, проза, Роберт Ибатуллин, фантастика, чтение
[…] Елена Клещенко, зам. главного редактора журнала «Химия и жизнь […]
На Самиздате «Ночь всех проверит» А. Ковалевской, её же роман, вышедший в Эксмо «Война Моря и Суши» — человечно.
Эдуард Шауров — тот больше по социальному моделированию будущего, но затягивает, особенно его «Трасса до небес»,
Кристиан Бэд «Дурак космического масштаба» — космоопера с размахом и, в отличие от Ковалевской и Шаурова, вещь довольно безжалостная.
Рекомендую ещё почитать Александра Александровича Розова.
Особенно цикл «Конфедерация Меганезия»
Читала. Заслуги признаю, но не мои книги. Имею право.
Поддерживаю. За последнее десятилетие (и даже за всё третье тысячелетие) это единственный цикл, который интересно читать и обсуждать. Социальная идея, конечно, утопическая. Тем не менее. И никакой магии!
Вагнера с «Детьми пространства» непонятно почему сюда пихнули. Откровенное У.Г. не нашедшего себя в современном мире пропагандиста «метода Кошатского, межзвездный вариант». И ладно бы только идея была У.Г., конструкции нежизнеспособные, люди картонные, — есть книги, которые и с таким набором читабельны. Так ведь и литературно — шлак!
Из остального — читал только «Розу» (но ее хоть до конца осилил), электронный вариант первой, свободно распространяемой редакции. Товарищ захотел написать твердую НФ, и ему удалось. Первым блином неплохо так отдает (легкая картонность персонажей, и прочее), но читать, в отличие от Вагнера и Co, хоть можно.
Читать без ощущения чтения той НФ, про которой Лем (или Булычев, не помню) так хорошо прошелся в своем юмористическом рассказе про «научную фантастику» (поджанр «тебе настойчиво и уныло пытаются втюхать чей-то идефикс про „как жить правильно“» («Дети пространства» именно там)).
Тоже мнение. :)
Разве уже прочитаны все старые книги?
Новые нужны, но с ними мы пожинаем коммерциализацию литературы.
Нет литературного направления... А ничего, что у целых государств нет идеологии? Хоть какой-то. Которая могла бы стать «марксистско-ленинской базой» произведений и направлений.
Тоже мне, литературовед нашелся! (я, в смысле)
:-))
С удовольствием открыл своих земляков «Александра Зорича», теперь всячески обхожу их копирайты и наслаждаюсь. Для своих миров они сделали историю и идею.
*Разве уже прочитаны все старые книги?* )))
«- Леонтий Сергеевич сам сочинили пьесу!
— А зачем? — тревожно спросила Настасья Ивановна.
— Как зачем?.. Гм... гм...
— Разве уж и пьес не стало? — ласково-укоризненно спросила Настасья
Ивановна. — Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть — в
двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?
Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать».
«Театральный роман», естественно. :)
Культурные и когнитивные коды другие. Старые книги просто устаревают. Читатель их современник и читатель наш современник почерпнут из них совершенно разную информацию.
Первая же книга в списке ужасна чуть менее, чем полностью. Язык, стиль, характеры, фабула... Всё. К художественной литературе отношения не имеет. Увы.
Остальные — такие же? Пичалька.
*Пичалька* — Знатокам художественной литературы, сразу, еще до прочтения, отличающим настоящую от ненастоящей, лучше говорить, например, так: «Какое разочарование, дамы и господа!» )))
Если серьезно. «Стоя у киоска», трудно добавить что-то к тому, что было сказано в статье. Мне казалось, уже первая фраза ее должна отбивать оптимизм, как и некоторые указания в тексте на замеченные автором статьи недостатки книг. Русскоязычная НФ сейчас не в лучшей форме, ждать, что на этом пустом поле немедленно появится лауреат Небьюлы, слегка преждевременно. И даже, скажем, Интерпресскона или Бронзовой Улитки. Но, кстати, на то, что Ибатуллин получит премию «Новые Горизонты», я бы поставила. Если номинируют.
[…] 1. Елена Клещенко, статья Фантастика, которой нет. Русскоязычная научная фантастика наших дней. Пять книг с рекомендациями. Очень интересно, надо почитать.http://trv-science.ru/2016/01/26/fantastika-kotoroj-net/ […]
Не вполне понятно, почему вы так «так беспощадно, так зло и ненужно» похоронили русскоязычную НФ. Разве на Венере существуют болота, а на Марсе — каналы? Но «Страна багровых туч» и «Марсианские хроники» остались!
Давным-давно НФ исчерпала свежие научные или хотя бы наукообразные идеи. Чуть ли не последним было «медленное стекло» (Б.Шоу, «Свет былого», 1966 г.). Сейчас используют всяческие сетевые, компьтерно-программные термины и находки, но это уже не то. Да и кого это интересует, по большому счёту?
Авторы активно используют фантастический антураж, не заботясь о приоритете. Вот удалось ли написать о человеке, это важно. Или о человеческом обществе. Разумеется, в необычайных обстоятельствах, без этого фантастики нет.
А влияет ли вибрация на ДНК, нет ли — не так уж важно. Конечно, если не знаешь — так лучше не заниматься наукообразным описанием. Можно подумать, нам так необходимо знать прицип действия машины времени или нуль-транспортировки.
*Давным-давно НФ исчерпала свежие научные или хотя бы наукообразные идеи. *
Вообще-то нет, если мы взглянем на англоязычную НФ, то особого упадка не увидим. И не только англоязычную. Лауреата премии Хьюго этого года зовут Лю Цысинь. :)
ru.wikipedia.org/wiki/%D0...0%BC%D0%B0%D0%BD)
Предлагаю не обобщать наблюдения в родных пенатах на весь мир.
*А влияет ли вибрация на ДНК, нет ли — не так уж важно.*
Это вопрос жанра. Есть жанры, в которых неважно, например, Ойкумену Олди я не перестану любить за такие вещи. Но в НФ правила игры таковы, что надо знать то, о чем пишешь. Кстати, вибрация ДНК — это не только лажа, но еще и пахнет тупой псевдонаукой.
К сожалению, по-английски не читаю, с англоязычной НФ знаком лишь в переводах. И что, много сейчас авторов уровня Клемента или Хойла? и какие премии им достаются?
Кстати, что с того, что Лю Цысинь пишет по-китайски? Да хоть нидерландец, как Томас Хьювелт. А по повести и рассказу лауреатов в 2015 вообще не установили.
Кстати — кто это устанавливал в НФ правила игры? Что-то я о таком не слышал. Лем и Саймак, Гаррисон и Карсак писали не по правилам, ИМХО.
А зачем по-английски читать? Тот же Уоттс издается по-русски в количестве.
fantlab.ru/autor1475 И далее, если кликнуть на любой роман и потом на «похожие». :)
По английски конечно же надо читать! Как писал по немного другому поводу Тургенев "Нельзя не верить чтобы этот язык не был дан великому народу!: ©
Спасибо! Очень приятная статья и, особенно, ценные рекомендации в конце. Я с детства люблю НФ, но найти достойные книги сложно. Не потому, что они недоступны, а потому, что замаскированы большим числом иных текстов. Цикл про Меганезию я тоже читал (хотя и не прочитал). Написано вкусно, но после первого миллиона знаков возникает вопрос «И что?». У книги, на мой вкус, должно быть начало и конец.
Есть мнение, что средства производства наконец-то вошли в противоречие с господствующим современным (частным) характером присвоения, и капиталистическая систем стала тормозом прогресса, а не его ускорителем.
Это проявляется в изнурительной борьбе за копирайт, задерживающей и ограничивающей распространение информации, в деградации теоретической науки, в сокращении социальных программ и многом другом.
Кризис капитализма, понятно, неблагоприятен для научной фантастики кроме эскапистской и чисто развлекательной, чем и объясняется рассмотренная ситуация.
Мы, группа фантастов из разных стран, пытаемся создать и возродить передовую научную и социальную НФ. Экспериментируем с жанрами, которые все хороши кроме скучного — от утопии до пародии.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с проектом, названным в честь подпольного и подрывного паблика в романе Чайны Мьевилля. «Буйный бродяга» на фантлабе и вконтакте, на Самиздате и на Прозе.ру. Мы организуем конкурсы, приветствуем новых участников и ищем таланты.
Присоединяйтесь!
БУДУЩЕЕ БЛИЗКО )
Кто проверяет комментариии? — просто интересно, третьи сутки висит )
Особенно вникать некому, не злоупотребление ли ссылки, особенно если не совсем по теме... Да и провоцировать не хочется — слыша слово «коммунизм» и «загнивание капитализма», забудут ведь о литературе и станут спорить о том, правильно ли развалился СССР... Впрочем, от автора не было явного запрета, ну может и пусть...
Спасибо и на том )
Лично я не собираюсь спорить об СССР, — по-моему, будущее фантастики как жанра важнее прошлого.
В следующем номере мы поднимаем тему о левой и правой НФ, о событиях на вручении премиии «Хьюго» за прошлый год. Сделаны оригинальные переводы английских и американских авторов, обзор с дайджестом тамошних блогеров и фэнов, включая Дж. Мартина, — так что милости просим.
Сколько я помню, Лем уже много-много лет назад похоронил НФ, причём западную (советской он, по-видимому, не читал).
Вообще нетрудно заметить, что у Лема, Стругацких, Дика, Шекли, Бредбери — никакой науки нет; НФ антураж нужен им, чтобы свободно создавать сложные ситуации, не оглядываясь на ограничения бренного мира. Этот жанр прекрасно продолжил хоть бы тот же Пелевин; если угодно, сюда же относится любой постапокалипсис, в коих недостатка нет. Твёрдая НФ — это Хьюго Гернсбек и Дмитрий Де-Спиллер; кому и зачем оно могло бы понадобиться? Что нам обещает наука в ближайшей перспективе? Боевых роботов, искусственные вирусы и контроль над мыслями; откуда взяться оптимизму, необходимому для писания и чтения НФ?
Не очень поняла, почему для писания и чтения НФ необходим именно оптимизм. Скажите это тому же Питеру Уоттсу, возможно, его это удивит. Каждому времени свое настроение и свои ожидания.
«У Лема никакой науки нет» — это сильно сказано. :) Даже не нахожу, что ответить. Мне кажется, все-таки есть, и в достаточном количестве.
Кто такой Дмитрий Де-Спиллер, не знаю, к сожалению.
Я имел в виду, что, для того, чтобы интересоваться наукой и, соответственно, ценить научную составляющую в литературе, надо верить в прогресс; но, может быть, Вы в чём-то и правы. Был ли Уэллс оптимистом?
Но в основном я хотел сказать, что собственно научный антураж — это случайный признак жанра, унаследованный от времён, когда наука была бешено популярна. Суть же жанра в освобождении сюжета от оков повседневной реальности, соответственно, наследники и продолжатели прежней НФ находятся в других жанрах, внешне отличающихся, но использующих аналогичные возможности.
Вы считаете, что популярность науки безвозвратно упала? А у меня как раз другое впечатление. Много ли вы знаете краудфандинговых проектов, которые вот прямо сейчас, на фоне подешевения нефти, за несколько месяцев поднимают миллион и начинают собирать второй? Я знаю один такой. :)
Не упала, так и очень хорошо. Я целиком и полностью за науку. Но вообще-то из той же НФ хорошо видно, каково бывало отношение к достижениям и перспективам науки в прежние времена. Может быть, тут и собака зарыта... Но в любом случае, НФ — только симптом, который очевидно бесполезно лечить.
По моему скромному мнению НФ ничему не проиграла. Она просто изжила себя. Основная идея НФ — показать как наука меняет жизнь людей (не обязательно к лучшему). Сейчас эта идея стала банальной. Научная фантастика уже давно не кажется фантастической.
Малевич был крут, кто бы спорил. Но рисование цветных квадратов не может вечно восхищать публику.
Снова спрашиваю: если все так глобально, почему тогда с англоязычной и даже с китайской (см. выше) НФ все не так плохо?
Всё таки чтоб писать книжки и не только — нужен талант.
А конкурсы для талантов противопоказаны.
Надо организовать правильный отбор книжек и авторов.
Конкурсы противопоказаны, а отбор полезен? :)
Во первых оценка по времени разная. Лучше отбирать, чем взять и выбрать быстро из 100 паршивых книжек — несколько относительно паршивеньких.
*Лучше отбирать, чем взять и выбрать быстро из 100 паршивых книжек — несколько относительно паршивеньких.*
Думается мне, что ваши соображения скорее общие и теоретические, чем основанные на опыте. :) Во-первых, почему «книжек»? Конкурсы романов — вещь достаточно редкая. (Сейчас, правда, один проистекает, достаточно забавный.) Есть романные семинары, но это ни разу не «быстро», и вообще другое. Обычно, когда издательство объявляет «конкурс», это именно «отбор» в вашей терминологии: оценок две, «взяли» и «не взяли». Быстрота при этом примерно такая же, как при обычном чтении самотека, думаю я.
Большинство сетевых конкурсов фантастики — это конкурсы малых и средних форм. Их неоценимое преимущество, на мой взгляд, в том, что рассказы читают не один-два-три человека, а как минимум шесть-семь, не считая болельщиков. Что касается быстроты — не скажу за всю Одессу, но конкурс ХиЖ, например, стартует в октябре, а финиширует в конце декабря. По моему опыту, этого достаточно для внимательного отношения и свободного от случайностей отбора.
Лена, ты забыла мой главный тезис: сильная НФ — признак великой державы. Китайцы, похоже, доказывают мою правоту. Россиянцы — тоже.
Глеб ))) А как насчет родины Яцека Дукая? Польша — великая держава? Мне рассказывали, что очень неплохо с фантастикой в ЮАР, но это уж не знаю, сама не читала. Думается, определяющий фактор — скорее образованность населения.
В нашей великой державе с НФ тоже были определенные проблемы. То партия решает, какое научное направление верно, с оргвыводами, то железный занавес сужает понятие науки до нашего родного НИИ, и как следствие — уйма треша про женатиков-аспирантиков, решающих мультяшные задачки... Но, ты прав, со средним уровнем образования было получше. Когда у мэтра рН «едкого кали» оказывался меньше семи, это по крайней мере замечали. )))
Э, нет. В Мол ше был один великий НФ фантаст, а Дукай лишь эпигон его. И это счастливое исключение. В СССР было два всемироно, в т.ч. в англоязычном мире признанных фантаста АБС и Ефремов, для меня показатель признание а Англии иСША. Не считая вполне симпатишных Альтовых и имных многих, да и Паша Амнуэль оттуда. Не убедишь
В Польще — Лем и Дукай (Сапковского не считаем, он не наш, он фентезюшник). В СССР — АБС и Ефремов... Да, лидируем с разгромным счетом.
Дукай лишь эпигон Лема, не в щет. Даже сравнивать не моги. Споришь, чтобы спорить?
Не имею ни малейшего желания спорить. :)
Россия с ее менее 1% мировой экономики великая держава? lol
Статья эмоциональная и только. По сути автор призывает войти всех в реку, чьи воды давно обмелели.
Научную фантастику писать сейчас невозможно по причине высокого уровня википедического образования читателей.
На все новшества или фантдопуски они отвечают, что так не бывает и ссылаются на Вики.
Вообще, выражение «так не бывает» очень распространено среди читателей фантастики, что порой забавляет.
В третий раз, для не читающих комменты выше: воды НФ в других странах не обмелели. Англоязычная (США, Канада), Китай. Польша (Яцек Дукай). Ж*па только у нас.
Люди, пожалуйста, будьте внимательнее, неохота ходить по кругу.
Всё таки книжки читают для отдыха. И они должны быть интересны. Причём многим.
Приключения должны быть завязаны яркие на изобретении.
А этого нет. У нас нет, по крайней мере.
Никаких возражений. Интересной фантастика быть должна, это необходимое условие. Конечно, с учетом «правила Умберто Эко»: развлечения бывают разными, читатели «Имени розы» развлекаются по своему вкусу, не меньше, чем читатели романа для домохозяек. Но занимательность необходима, и над этим следует работать.
Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»
Если же, несмотря на такую экзекуцию, оный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку.
Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим.
А.П. Чехов, «Правила для начинающих авторов»
— не надо авторам помогать!
Пускай они сами стараются попасть в журналы!
Э-э... а что вы понимаете под «помощью авторам»? Кто им помогает и как, по-вашему? И раз уж пошел разговор о литературным закулисье — вы читатель, писатель или редактор? Если не секрет, конечно. )))
Вы сильно не переживайте — такая проблема не только в Н.Ф.
Дорвётся какой нибудь графоман до административного ресурса и давай загаживать все ресурсы. С научными статьями та же проблема. Какой только бред в российских журналах не публикуют.
В фантастики хоть к бреду можно с юмором относиться. А научные статьи — всё таки оказывают влияние и на экономику.
Если установить жёсткие критерии отбора — тем лучший результат будет. Только вот смогут ли редакции его постоянно держать на должном уровне? Это большой вопрос.
Проблема решается просто. Нужны хорошие произведения — так отбирайте хорошие.
Вроде это тривиальщина — но часто проблемы решаются просто.
Почему у буржуинов получается? Они знают есть такие области — когда коррупция там вредна. Если сказано, что человеку платят за идеи — ему действительно платят за идеи. Когда кто-то пролазиит в фирму чтоб ничего не делать и получать деньги и имеет связи — ему найдут другую работу. Где он будет ничего не делать, но на место где должен быть человек с идеями он никогда не попадёт.
Коррупция, административный ресурс — есть во всём мире. Говорить, что это плохо может только дилетант. Надо понимать — где она допустима и знать места где она не должна быть ни в коем случае!
Ответа на поставленный вопрос нет. Спасибо за беседу и до свиданья.
Склоняюсь к мысли, что «твёрдая НФ» себя действительно исчерпала.
В чём была причина её появления (и расцвета)?
Она появилась, и испытывала периоды расцвета, тогда, когда появлялись отдельные научные открытия (а ещё лучше — основанные на научных открытиях технологические новинки), такие, которые — казалось — предсказуемо изменят человеческую жизнь. Главное — что предсказуемо (вернее, изменения выглядели предсказуемыми).
Собственно, появление НФ — следствие технологической революции 19-го века, революции, отличавшейся рядом особенностей.
Во-первых, такого ещё никто до этого не видел.
Во-вторых, она была (или выглядела) следствием внедрения отдельных открытий и изобретений, причём таких, которые не только замечал любой, но и которые — как представлялось — можно объяснить любому «чайнику».
В какой-то мере так оно и было. Мир по очереди переворачивали паровая машина, железная дорога, телеграф... да и открытие вакцин.
И основной массив классической «твёрдой НФ» эпохи её расцвета (точнее — волн её расцвета) — это истолкование знаковых открытий и изобретений «чайнику», и логическое продолжение (достаточно прямолинейное) внедрений этих изобретений и открытий в жизнь.
Сейчас условия весьма изменились. И открытия (как и связанные с ними изобретения) и многочисленны, и быстро идут друг за другом, и — считаю это важным — «логические продолжения» их внедрения слишком быстро опровергаются жизнью.
Пример — электронно-вычислительные машины. Это же совсем не старое «судьбоносное изобретение». Ещё полвека назад их будущее рисовалось в виде огромных ЭВМ, а их внедрение в жизнь, и перспективы этого внедрения — в форме централизованного регулирования практически всей жизни людей. Кто ожидал, что вместо «супермозга-правителя» появятся миллионы и миллионы компьютеров, которые, наоборот, позволят жизнь децентрализовать?
И главным в доброй старой «твёрдой НФ» оказалось то, что в ней было второстепенным: взаимоотношения людей «в прогнозируемом антураже». Который антураж, к тому же, оказался — на практике — совсем не научным... ИМХО, это послужило одной из причин расцвета фэнтези, жанра, в котором люди взаимодействуют в условиях, специально выдуманных автором без всякой претензии на реальность, но исключительно для того, чтобы ему, автору, было удобнее развернуть интересные человеческие коллизии.
(Естественно, я не говорю о «проходной» что НФ, что фэнтези. Они все одним мирром мазаны.)
В четвертый раз: в других странах появляются великолепные образцы твердой НФ.
Охотно верю, что «в других странах» появляются интересные книги, авторы которых используют для построения своих сюжетов реальные научные картины, и всё такое, и искренне рад за читателей этих книг.
Но у меня такой вопрос: насколько важно в этих книгах, что используются реальные научные данные, реальные научные представления и/или разрабатываемые учёными (или просто научно корректные) логические продолжения этих картин?
Ой, боюсь, мы тут уедем от НФ вообще в разговор о том, зачем люди пишут книги, и зачем их читают...
Повторяю свои соображения читателя (именно читателя, на большее не претендую):
Когда НФ зародилась, испытала свой первый расцвет, и переживала несколько волн позднейшего расцвета (хотя бы — некоторое время после того, как космические полёты превратились из предмета восхитительных (и очень далеко — за грани науки — идущих) прогнозов-предвидений в сюжеты первых новостных сообщений) тогда, когда для авторов главной целью было познакомить читателя с новыми научными и технологическими (особенно последнее) достижениями. Когда авторам представлялись те грандиозные изменения в жизни людей, которые эти достижения обязательно вызовут. И авторы и делились с читателями своим восторгом от этих достижений и перспектив, и готовили читателя к этим перспективам.
Как мне представляется, в эти периоды и читатели читали НФ где-то со схожих позиций.
Но, как я второй раз повторяю :), сейчас новые открытия и их технологические последствия так многочисленны, и так (опыт показывает) неожиданно проявляются в жизни, что строить повествование так, как строили его раньше (и вызывать сходный интерес у читателя) — ИМХО — проблематично.
(Пример «неожиданного проявления» — хотя бы в том, что такое совершенное воплощение наук и технологий, как ПК и интернет, скорее способствует заливанию Земли волнами информационного мракобесия, чем распространению знаний и научного мышления).
Нет, я не возражаю, даже считаю наоборот, что использование в книге элементов «максимальной научности» может оказаться необходимым — но не для популяризации науки, или чего-то такого.
Так, если бы Саке Комацу в своей «Гибели Дракона» для того, чтобы утопить Японию, использовал не достаточно правдоподобный геофизический словарь (как геофизик по образованию, подтверждаю: достаточно правдоподобный :) ; критикой сейчас заниматься не собираюсь :) ), а придумал бы что-нибудь ну уж явное «из головы», согласитесь — такого потрясающего гимна любви к родной земле не получилось бы.
И «космические» повести Лема («Эдем», «Непобедимый») звучали бы немножко не так, не излагай их автор «наукообразным» словарём (хотя тут. кроме словаря, научного уже мало).
И, как я уже писал (конечно, это ИМХО) хорошее достаточно популярное эссе с изложением каких либо научных открытий, и обоснованный прогноз, к чему они могут привести, может оказаться много интереснее и познавательнее, чем конструирование ситуации «в лицах» — именно для иллюстрации какого-то научного факта.
++Склоняюсь к мысли, что «твёрдая НФ» себя действительно исчерпала. +++
И я к тому же. О том, почему НФ была популярна в позднем СССР (мои детство-молодость), я написал в очерки «Ходоки». Вкратце — руководством насаждался псевдорелигиозный культ науки («Наука может ВСЁ!!!»), который рухнул вместе с СССР — и даже чуть раньше. НФ была одним из выражений этого культа в среде «интеллигенции». Да, игры, да, сериалы, но главное — того драйва нет!
ИМХО — не всё так плохо. Есть грамотные люди в России (мало их — но они есть), любящие и понимающие науку.
Я бы не сказал, что «руководством насаждался псевдорелигиозный культ науки».
Вообще — но это тема для отдельного разговора — видеть в СССР, как это сейчас, похоже, принято, какое-то «отклонение» от якобы «нормального» пути развития России, отклонение, совершённое по воле (злой там или доброй — по вкусу оценщика) какого-то «руководства», не есть правильно. То, что случилось с Россией, было как раз очень «нормально» для государства такого типа в определённых обстоятельствах.
Но это, повторяю, особый вопрос. Но у СССР, действительно, был ряд особенностей, и одна из них — своего рода сакральная консервация ряда мировоззренческих черт Европы конца 19-го — начала 20-го века. В конце концов, сама идейно-теоретическая основа СССР — некоторые почтительно законсервированные (до уровня Священного Писания :) ) социальные, экономические и философские теории конца 19-го века.
Так вот, «культ науки», причём науки практически приложимой, и понятной многим — он как раз возник в Европе во второй половине 19-го века. Когда — я уже об этом писал — научно-технический (самое главное — технический на базе науки) прогресс буквально перевернул жизнь. Ведь как раз тогда «твёрдая НФ» и возникла, как жанр, причём жанр — можно сказать — не художественный, а педагогический. Объяснить читателю, что наука — это не колдовство какое, для особо избранных, научить его не пугаться прогресса, и всё такое.
Вот этот подход и законсервировался в СССР.
Да, СССР — вполне закономерное развитие Российской империи. И то, и другое были идеократиями (в отличие от теперешней РФ, где попытки насадить последовательную идеологию проваливаются — и слава богу. «Гони бабло» — не идеология, а бандитская угроза). Руководство СССР было, оно руководило и насаждало, то, что считало нужным. И небезуспешно. Но не всегда — Шариков, Нагульнов и Надькин воспринимали просвещение в меру своего интеллекта и базисного образования. :)
+++у СССР, действительно, был ряд особенностей, и одна из них — своего рода сакральная консервация ряда мировоззренческих черт Европы конца 19-го — начала 20-го века. В конце концов, сама идейно-теоретическая основа СССР — некоторые почтительно законсервированные (до уровня Священного Писания :) ) социальные, экономические и философские теории конца 19-го века.+++
В точку!
+++. Ведь как раз тогда «твёрдая НФ» и возникла, как жанр, причём жанр — можно сказать — не художественный, а педагогический. Объяснить читателю, что наука — это не колдовство какое, для особо избранных, научить его не пугаться прогресса, и всё такое. +++
И это — так. Только в Совдепии как раз случилось всё наоборот — наука воспринималась (и продолжает восприниматься) в массе именно как колдовство, и НФ этому способствовала (возможно, даже вопреки задумкам хороших фантастов, типа, АБС).
Но случилось то, что случилось, и в споре физиков и лириков победили жлобы. Вера в волшебство науки ушла, и спрос на НФ — сдулся. Всё закономерно.
«И это — так. Только в Совдепии как раз случилось всё наоборот — наука воспринималась (и продолжает восприниматься) в массе именно как колдовство, и НФ этому способствовала (возможно, даже вопреки задумкам хороших фантастов, типа, АБС).
Но случилось то, что случилось, и в споре физиков и лириков победили жлобы.»
Ой-ой... Мы нечаянно въехали в очень интересные (и лакомые) темы, но с ними можно очень далеко уехать.
Ну, во-первых, я не очень уверен, что только у нас (из числа цивилизованных стран) науки «в массе» воспринимаются, как колдовство (или шарлатанство). Попадаются упоминания такого, что воистину убеждаешься: все люди — братья :) (и не мы одни такие «умные»).
Причин этому много, и одна (я её придумал, и люблю везде упоминать :) не только в том, что вторжения наук в технологию (и быт) стали настолько часты, что стали привычны, но что стали удобны. «Суровые законы рынка» поневоле делают результаты этого вторжения такими, чтобы ими мог воспользоваться любой «чайник». Если лет сто назад гордый владелец инновационного, прямо символизирующего собой Прогресс, «авто-мобиля» просто обязан был уметь сам его чинить-регулировать (и этим умением гордился), то теперь ему достаточно знать, как позвонить в автосервис.
Это первое. Второе то, что с развитием цивилизации такое частичное знание вполне достаточно даже для большинства тех, кто занят в «технологичной» работе. IT-мастеру, налаживающему ПК по вызову, совершенно неважно, что там творится внутри процессоров.
А в повседневной жизни мало кому важно знать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не вокруг чёртовой перечницы... Вот многие и не знают.
Третье (подозреваю) в том, что развитие наук за последние век-полвека (особенно ближе к нашему времени) заставляет — тех, кто интересуется — слишком часто и солидно перестраивать свою картину мира. Тут можно привести примеры из истории, биологии и геологии — но это потребует слишком много места. Да и картина получается порой тревожная. Возможно, это подталкивает людей от всех этих новшеств отвернуться, и поддерживать в голове «старую добрую» картинку.
Вторая, столь же лакомая для разгона мыслию по древу, тема — помянутый вами спор физиков и лириков.
Это ведь тоже — странная советская особенность. Не просто представление о разном мышлении «физиков» и «лириков», но о некоторой равноценности их для постижения мира (если даже «лирики» для этого не важнее).
Возможно, связано с тем, что в СССР, с его тотальным планированием (и плановым финансированием) «физики» и «лирики» оказывались на одном уровне притязаний на кормушку :) . А то, что говорят «лирики», кажется более понятным (потому что для этого «высших арифметик» изучать не надо).
При этом наши «лирики» оказались, фактически, выделены в некий уважаемый цех (тяготеющий к касте; впрочем, социальная структура СССР вообще тяготела к кастовости (ИМХО)), и одной из важнейших черт «настоящего „лирика“» было то, что он в «физике» — принципиально ни бум-бум.
«Но у СССР, действительно, был ряд особенностей, и одна из них — своего рода сакральная консервация ряда мировоззренческих черт Европы конца 19-го — начала 20-го века. В конце концов, сама идейно-теоретическая основа СССР — некоторые почтительно законсервированные (до уровня Священного Писания :) ) социальные, экономические и философские теории конца 19-го века.»
Из этого текста нужно убрать смайлик, занести в справочник и заставить всех вызубрить. А то скоро может получиться такая реинкарнация СССР, что никому мало не покажется.
От себя добавлю, что консервация получилась с приколами. Так, например, примерно к 1960 году сформировались взгляды, полностью соответствующие утопическому социализму. Хороший пример — творчество Стругацких. Причём их переход от «оптимизма» к «пессимизму» точно соответствует переходу от обычной мессы к чёрной — инверсия утопической конструкции.
ИМХО, история социалистических теорий — и условий их возникновения, и история их бытования — чертовски интересная.
К сожалению, у нас отношение к этим теориям — оно само по себе ни разу не научное, а какое-то донаучное, религиозное. То — восприятие их, как неких Откровений, мудрствовать над которыми допустимо лишь персонам, прошедшим должный курс духовных упражнений (а профанам положено лишь верить, и творить положенные обряды — отчего всем всё будет хорошо), то — восприятие их, как наущений нечистого, так что само изучение их отдаёт грехом, так что должно лишь (опять-таки, ритуально) их поносить (отчего тоже всем всё будет хорошо).
Но это тоже уход от темы... (а тема лакомая...)
Ash: Да, насчёт приколов с консервацией — точно.
Виктор: Честно говоря, меня интересует, откуда берутся мифы в наше время и почему они циркулируют даже в пресловутой «интеллигенции». Насчёт "86 % " (тоже миф), упулившихся в зомбоящик, всё ясно.
Ну, меня это тоже интересует... Потому что иной раз такое услышишь (от людей вполне образованных), что диву даёшься.
Мне кажется, что фантасты 20 века убедили читателей в том, что Космос существует, инопланетяне водятся, и наши героические звездные капитаны вместе с мужественными и высокообразованными переселенцами со временем начнут колонизировать планеты. Ну и сотрудничать с инопланетянами, хотелось бы верить, что мирно и с обоюдной пользой.
Т.е., образно говоря, заложили фундамент и построили стены. А сейчас идет тонкая отделка. И факта, что кто-то летит в космическом корабле уже недостаточно для признания произведения научно-фантастическим, нужно что-то еще. Особенно в век компьютеров, айфонов и личных вертолетов. И социология — наверное, одна из главных фантастических проблем. Ну, не совсем померла русская фантастика.
С подачи автора статьи прочла «Астровитянку» Название — жуткое, с точки зрения русского языка. И текст не подвел ожидания. Читала — веселилась: «шипучие гуси»; «Полярная звезда — и вовсе пятикратная система»; девочка с «острыми костяшками коленок»; рыба, пахнущая как жаркое — это далеко не полный список ляпов. Уж не говоря о том, что суперэрудированная девочка с очень навороченным компьютером не могли не знать, что Шопен писал музыку для фортепьяно, а клавесин — это как-то больше Вивальди. Про лютню вообще молчу.
Самое обидное — что эту книгу написал хороший ученый, наш бывший соотечественник, работающий сейчас в НАСА.
И это не совсем научная фантастика — это скорее научно-популярная книга, написанная как художественная и призванная «подопнуть» молодежь (в самом хорошем смысле этого слова) к Науке. Николай Николаевич приводит множество научных фактов, интересных, познавательных и требующих дальнейшего исследования. Жаль, не нашлось дельного редактора, чтобы поправить многочисленные ляпы.
Кстати, если автор уже лет двадцать живет и работает в США, можно ли считать его книжку русской фантастикой?
Арина, да, безусловно, русской фантастикой ее считать можно и нужно, так как она написана по-русски. Вы можете представить американскую фантастику на русском языке, притом завязанную на наши реалии? Если мы будем определять национальную принадлежность литературного произведения по месту жительства автора, это нас далеко заведет. Хотя английский перевод существует и, говорят, отзывы уже пошли. По всем остальным пунктам — вы практически повторили мою рецензию на роман (см. ссылки), хотя, как я понимаю, ее не читали. )))
Да, еще. Прошу прощения, если выразилась неясно: читать «по моей наводке» в первую очередь надо не то, что легче скачать, а то, что я больше всех хвалю. То есть «Розу и червя». ))) Кстати — шорт-лист АБС-премии 2016 года! Совсем забавно будет, если Р.Ибатуллин обыграет мэтров, но это уж как выйдет. Результаты летом.
Отсюда, конечно, мораль: русская НФ не поднимется, пока (если) ее авторы не поймут, что литературная составляющая ТОЖЕ важна. :) Не простят им полные колени гаечных ключей за отличное знание астрофизики. Упреки в адрес некоторых отдельных образцов жанра — они справедливы.
Елена, спасибо.
Я, действительно, не читала Ваш отзыв.
Сейчас прочла ( не до конца, может, прочту оставшиеся две книги, тогда и дочитаю весь). Отзыв да, «мой». Впечатление очень похоже на Ваши. Особенно диссонанс между формой и содержанием.
И, все-таки, на мой личный литературный вкус: самое жуткое в романе — его название. Очень уж «глаз режет».
И — спасибо за наводку.
Я там выше сомневалась, получит ли Роберт Ибатуллин «Интерпресскон». Давайте посмотрим, получил или нет. :)
fantlab.ru/contest6499 номинация «дебют». «Читать можно», как выразился один тонкий ценитель выше в комментах. )))
Елена, еще раз спасибо Вам за наводку.
Если «Роза» — одно из лучших произведений в жанре «киберпанк» — то данный жанр мне противопоказан.
Я вроде много чего жутковатого читала и смотрела, но это ...
Нельзя , — это мое убеждение, писать полностью безнадежную вещь.
Людям в «Розе» предназначена роль «винтиков». И без какой-либо надежды.
Но так не может быть. Даже в лагерях смерти поднимали восстания и шли на пулеметы, зная, что выживет едва ли четверть.
А в этом романе — единственный «борец», Макс Янг , искренне считает, что единственный способ справится с занозой — ампутировать руку. По самую шею...
Отзыв на роман: познавательно, где-то заставляет задуматься. Но очень не понравилось
Да, это есть. Оптимизм зашкаливает. Но, думаю, дело тут не в жанре, а в теме. Затрудняюсь припомнить серьезную книгу о первом контакте, которая была бы доброй и благостной. Все приходят к выводу, что это дело нам очень, очень не понравится. «Солярис» — не киберпанк ни разу, а, на мой взгляд, пострашнее «Розы и червя». А уж если взять «Ложную слепоту» Питера Уоттса...
60-е годы в бывшем ссср. Только-что (по историческим меркам) выпущена значительная часть (не все!) невинных жертв сталинских репрессий из ГУЛАГА а тут в целом неплохое развитие ракеты фон Брауна V-2 (разработка Сергея Павловича Королева известная как Р7) позволило вывести в космос первый сателлит (слово спутник как вошло во многие языки так и вышло из них), первую жучку и Юрия Гагарина. По некоторым данным это вызвало первый (и последний!) неподдельный энтузиазм (по крайне мере в Москве и бывшем Ленинграде). Казалось даже вранье о «коммунизме к 80 году» © может сбыться и бывшему ссср на кривой козе можно будет «догнать и перегнать Америку» © lolю Вот это и есть база успеха научной фантастики в бывшем ссср. Ефремов невыносимо устарел и скучен со своими картонными характерами, суконным языком полевого устава или там газеты Правда lol, вымученными сюжетами и коммунизмом. По моему скромному мнению из фантастики бывшего ссср стоит открывать только Стругацких, Варшавского и до некоторой степени Булычева. Причем Стругацкие явно талантливее и глубже остальных фантастов бывшего ссср и как мне кажется входят в мировую литературу. Что привлекает в Стругацких? Размышления умных людей о разных проблемах, полнокровные, живые характеры, чувство юмора («Национальность — птеродактиль» © ). К тому же Стругацкие прошли большой путь от дешевой коммунистической пропаганды («Cтажеры», «Полдень») до прекрасных общечеловеческих идеалов. Почему сейчас в Вашей стране нет НФ? Читатели либо умерли либо уехали, нет талантов равных Стругацким, нет уникальной обстановки 60-х и как тут уже писали конкуренция за свободное время со стороны Интернета и тд.
Читатели уехали, но продолжают писать комменты на русском языке в стиле Капитана Очевидность о том, как все плохо в «Вашей стране». Я не фанат СССР, но и данная позиция мне несимпатична. «Стоит открывать только Стругацких, Варшавского и до некоторой степени Булычева» — такие имена, как Борис Штерн, Геннадий Прашкевич, Генрих Альтов, совсем-совсем ничего не говорят? Ну не следили, бывает, но тогда от глобальных суждений лучше воздержаться. «Полдень» как дешевая пропаганда коммунизма — извините за резкость, но это чушь: «Полдень» — веха в истории фантастики, он не просто так переведен на многие языки. Дешевой пропаганды было много, переводили не каждого. Там, знаете. ли, не в коммунизме дело.
В «нашей стране» НФ возрождается. А как, уважаемый Израиль, насчет НФ в Израиле? С наукой в Израиле неплохо, это я в курсе, как научный журналист. А вот толп знаменитых научных фантастов из этой страны что-то не припоминаю. Вышеупомянутый Павел Амнуэль начинал как советский фантаст. «Союз еврейских полисменов» — отличная книга, но альтернативка, а не НФ, и автор не израильтянин. В чем дело? Все умерли и уехали? Нет интереса к науке? Нет талантов? )))
Под «Борисом Штерном» в данном случае, конечно, имею в виде Бориса Гедальевича. :)
Я еврей гражданин США. В нашей стране по Вашим же собственным словам дела с фантастикой обстоят хорошо. Что у нас с Вами разные литературные вкусы которые мы оба озвучили нормально и правильно. Bы стало быть согласны что «Cтажеры» c их влажными совковыми мечтами о том как коммунистический венгр командует «неразумными» американцами и о каком-то всемирном совете (хорошо хоть не всемирном обкоме бывшей кпсс lol) где командуют лица со славянскими фамилиями дешевая коммунистическая пропаганда? Ваше несогласие только с моей оценкой «Полдня». В Израиле живет немногим более 8 миллионов человек (что сравнимо с той Москвой которая в Вашей стране). Израиль не претендует ни на какое «вставание с колен» или там «величие» это просто страна куда каждый еврей может приехать в любую минуту. Причем эта страна не имеющая черноземов чья территория какие-то ничтожные доли процента от территории Вашей страны экспортирует в Россию картошку! Ивритскую научную фантастику я давно не читал поэтому ответить на Ваш вопрос как обстоят дела в Израиле с фантастикой не могу. Если говорить об Израильской литературе вообще то мне лично нравятся классик Сионизма Зеев Жаботинский («Русская ласка», «Пятеро» — это есть по русски), Амос Оз, Дина Рубина.
И потом госпожа Клещенко конкретно в цитируемом Вами комментарии нет ничего про Россию (кроме чисто литературных суждений и «медицинского» факта массовой эмиграции образованных квалифицированных специалистов сейчас в подавляющей части — русских) не было. Там рассматривалась только некоторая часть грязной истории бывшего ссср который ведь не Россия. В других комментариях на этом сайте я критикую то «все» что у Вас плохо и Ваше начальство. Теперь что у Вас и этого уже нельзя?
*Bы стало быть согласны что «Cтажеры» c их влажными совковыми мечтами о том как коммунистический венгр командует «неразумными» американцами и о каком-то всемирном совете (хорошо хоть не всемирном обкоме бывшей кпсс lol) где командуют лица со славянскими фамилиями * — ой, всё. )))))))))))
Нет, я не согласна, и я не дискутирую с людьми, которые используют подобную лексику. Будь они из нашего обкома или из вашингтонского. Успехов!
Спасибо.
Одна из рецензий на творчество Стругацких здесь
www.theparisreview.org/bl...ocialist-utopia/
Извините, Израиль, но обычно рецензии читают, когда автор незнакомый или школьники, перед написанием сочинения...
А Стругацких лучше просто читать. Тот редкий случай, когда и язык замечательный, и содержание более. чем стоящее- что «Полдень», что «Хромая судьба».
Булычев — дело вкуса, но после половины его романов начинаешь вспоминать, какой автор именно это уже написал. Хотя к плагиату сейчас как-то странно относятся.
Опять же интересно прочесть хороший фантастический роман «фром Израиль». Может, все — же посоветуете что-нибудь.
Госпожа Арина я уважительно не согласен с Вами по поводу «Полдня» и рецензий впрочем о вкусах не спорят. По поводу израильской фантастики пожалуйста посмотрите выше на этой ветке мой ответ госпоже Клещенко. Cпасибо.
«конкурс научной фантастики среди морских пехотинцев»: