Берестяной грамотей, или Опыт общения с отрицателем истории
Верить в берестяные грамоты — это как верить в вечный двигатель», — вот такую фразу выдал мне недавно один знакомый. В этих словах не было бы ничего удивительного, не исходи они от выпускника исторического факультета. Для меня стало откровением, что человек, учившийся у тех же преподавателей, что и я, может серьезно относиться к Фоменко, Галковскому и прочим.
Но мой оппонент решил развить свою мысль: «Ну, взять, к примеру, те же грамоты. Согласно их содержанию, в Новгороде IX–XI веков была ПОГОЛОВНАЯ грамотность. Натурально, крестьяне писали: мол, я поймал столько-то рыбы, тебе как налог отдам столько-то. Но такого не было через сотни лет в таких признанных мировых центрах того времени, как Венеция или Генуя. В XIII веке некоторые епископы были неграмотны. То есть грамоты — это ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ, такого просто не может быть. Что остается? Правильно. ВЕРА. Мол, академик Янин врать не будет».
Можно было бы сразу возразить, что IX и X век тут совсем ни при чем — самые ранние из найденных берестяных грамот датируются XI веком.
Впрочем, чаще всего специалисты просто отмахиваются от воинствующих дилетантов или любопытствующих, которые транслируют антинаучные теории. Стандартные ответы: «Учи матчасть!», «Не пори чушь!» или даже «А не пошел бы ты лесом?!» Чаще всего за всеми этими репликами стоит одно и то же содержание: Сам твой вопрос содержит в себе столько нарушений логики и фактических ошибок, что придется прочитать целую лекцию, начиная с основ, а делать этого, учитывая твой наглый тон, мне не хочется. Поэтому проще послать!
В итоге, не получая ответов на вопросы, дилетанты только укрепляются в своем мнении, что «у историков нет контраргументов».
Не претендуя на звание специалиста, я решил разобраться в проблеме вместе со своим оппонентом, чтобы доказать ему, что вопрос «веры» в конкретном случае и в истории вообще не стоит. Заодно я хотел обнаружить те логические ошибки, которые приводят его к «сенсационным выводам».
Наши крестьяне vs венецианские дожи?
Итак, мой воинствующий дилетант считает весь корпус берестяных грамот одной большой подделкой. Аргументируя свою позицию, он приводит следующий довод: «Получается, согласно нашим грамотам, КРЕСТЬЯНЕ шпарили тексты, как я сейчас в „Контакте“. Это бред. Посмотри статистику по грамотности в России XIX века среди тех же крестьян. Через 1000 лет это очень небольшой процент, да чего уж там, дворяне были слабоваты, Фонвизина читал?»
Мой оппонент явно пребывает в ложной уверенности, что исторический процесс — это равномерное и непрерывное развитие, без регрессов и застоев. Конечно, если сравнивать верхний палеолит и XXI век, прогресс налицо. Но войны, климатические изменения, негативные социальные процессы — всё это легко может привести к временному регрессу в отдельных отраслях хозяйства, культуры и даже упадку целых регионов. Примеров тому в истории масса.
Но важнее, что именно о поголовной грамотности в XI веке ученые сейчас и не говорят. Конечно, сразу после открытия грамот, на волне энтузиазма, раздавались громкие заявления. Но сейчас считается общепринятым, что грамотой владело в основном купечество и социальная элита. А упомянутые крестьянские челобитные, за них писали профессиональные писцы-дьяки. Поэтому мой оппонент в принципе исходит из неверной посылки.
Еще один аргумент «отрицателя», выраженный в форме «каверзного предложения», звучит так: «Посмотри, пожалуйста, статистику образованных людей в Средние века. Ну, желательно на примере крутого города: Венеция, Флоренция, Генуя» . Этот довод мой дилетант повторял особенно часто, видимо, считая его особенно «убойным». Очевидна уверенность оппонента в том, что уровень грамотности на Руси никак не может быть выше, чем в Европе того же времени.
Но главная ошибка не в этом, а в нарушении логики. В данном случае сравнение ничего не даст. Уровень грамотности — это вывод, который делается исходя из количества нарративных источников, производственных записей, эпиграфики и т. д. Прежде чем сравнивать, такие вычисления придется провести и для Руси, и для Венеции. И мы опять возвращаемся к грамотам. Потому что грамоты доказывают наличие грамотности, а не наоборот.
Подлог академика Янина?
Но как можно вообще доказать или опровергнуть подлинность грамот? Начнем с внешней критики источника. Что мы имеем? Общая информация — 1165 грамот, найденных в 11 городах России с 1951 года, то есть за 64 года. Получается примерно по 18 штук в год. Начинаем сомневаться: что, если их все подделали? За это время на раскопках побывали многие тысячи практикантов, рабочих, научных сотрудников, родственников студентов и просто зевак. Лично я не смог найти ни одного свидетельского показания о том, чтобы хоть кто-то видел, как грамоту подбрасывали в землю. Ни одного за 64 года! Возможно ли это? Кажется, на этом можно было бы остановиться. Но мы идем дальше.
Теперь о датировке. Основную роль играет стратиграфия — есть синхронные находки в этом же слое, монеты, украшения и прочее, что может помочь в определении даты. Также учитываем данные дендрохронологии, поскольку в Новгороде с периодичностью раз в несколько лет настилали новые мостовые (между ними и находят грамоты). Удобно: берешь бревно и по годовым кольцам выясняешь дату «захоронения» грамот. Что дают эти методы? Все грамоты укладываются между XI и XV веками.
Идем дальше: существует еще и палеография — метод, позволяющий одновременно и произвести датировку грамоты, и удостовериться в ее подлинности. В разные времена в ходу был разный шрифт — устав, полуустав и т. д., разные особенности написания букв. Что дает этот метод? Начертание букв и другие особенности совпадают с остальными письменными источниками всё тех же XI–XV веков. По ним можно проследить, как шрифт меняется с течением этого времени.
Теперь привлечем данные лингвистического анализа. Язык грамот вписывается в систему изменения языка в указанный период. Более того, он позволил выявить особенности новгородского диалекта. И это важно, потому что теперь мы понимаем, как образовался современный русский язык. Упрощая, можно сказать, что он примерно поровну состоит из ростово-суздальского диалекта и новгородского. До открытия грамот мы не понимали, откуда в наш язык пришли некоторые грамматические формы, правила и т. д.1
Что мы знаем о материале? Это береста. Возникает вопрос о ее сохранности. Много писали об уникальности новгородской почвы, препятствующей доступу кислорода к находкам, т. е. органика просто консервируется. Заме-чаем интересную особенность: ареал находок грамот совпадает с географией распространения такой почвы. Есть поводы сомневаться в том, что она может сохранять органику? Можно, конечно, спорить. Но можно зайти на сайт Новгородского университета и посмотреть, что еще найдено в городе и окрестностях2. Ба! Да там еще 209 находок из бересты — туески, короба, какие-то шпульки, поплавки и сапоги. Получается, нужно признать, что их тоже все подбросили. А еще 1754 изделия из дерева, 7028 из кожи и 392 из текстиля. Могли ли сотни археологов за 64 года сфальсифицировать и подбросить в новгородскую землю 9383 находки? Вполне! Могли ли тысячи археологов за это время не проболтаться? Ну, не знаю…
Ну и наконец: укладываются ли грамоты в наши общеисторические знания? Нижняя граница датировок — XI век. Когда у нас Русь крестили? В X-м. Тогда же и начала распространяться кириллическая письменность. Логично ли это? Логично. Верхняя граница — XV век. После этого начала распространяться бумага, которая становилась всё дешевле за счет местного производства. До XV века ее везли из Италии — очень дорого, но потом турки-османы прикрыли эту лавочку, перерезав южные торговые пути. Одним словом, хронология грамот не противоречит нашим знаниям.
Вот так вот вкратце по внешней критике источника. Во внутренней же можно вообще утонуть, на эту тему множество монографий написано. Отметим только пару фактов. Все тексты грамот соответствуют реалиям того времени, которым они датированы. В них упоминаются события и персонажи, известные нам по другим письменным источникам. Многие грамоты взаимосвязаны и рождают целые сюжеты. В грамотах одного времени встречаются одни и те же персонажи. Увязываются они и по вертикали — по ним удалось восстановить даже историю некоторых новгородских боярских родов.
Если бы берестяные грамоты были подделкой, академику Янину можно было бы дать Нобелевскую премию просто за то, что он придумал и осуществил эту гениальную аферу! Но не получится. Презумпция невиновности требует, чтобы мы все-таки доказали факт подделки хотя бы одной грамоты. Однако у нас есть как минимум пять аргументов в пользу аутентичности грамот, это датировки по:
- стратиграфии;
- дендрохронологии;
- палеографии;
- лингвистическому анализу;
- результатам внутренней критики источника.
И ни одного аргумента в пользу подлога.
Звенящая пустота?
Честно говоря, написав этот текст, я был уверен, что здесь-то спор и закончится. Но очередной аргумент моего оппонента показал, что отрицатели истории просто не знают того, что отрицают: «Я допускаю, что береста найдена именно тех эпох, достаточно древняя. То есть ребята брали реальную бересту (а из нее реально делалась куча вещей), писали на ней и тупо клали в соответствующий слой. То есть я отрицаю не сами грамоты, а упоительные истории, которые на них встречаются. Отсюда переходим к пунктам 3, 4 и 5. А на основании чего составлена азбука Древней Руси? Где источники, помимо бересты и супермегапраздничного „ Слова о Полку Игореве“, подлинность которого доказывают до сих пор?»
Убойный довод, не правда ли? Ведь если бы берестяные грамоты были единственными письменными источниками XI–XV веков на Руси, то, подкинув их в раскоп, можно было бы полностью изменить представление о письменном ландшафте Древней Руси. Но это не так! Между прочим, упомянутое «Слово о полку Игореве» мало уже кем считается спорным. Кратко об этом можно прочитать здесь3.
Но, в принципе, мы можем даже выкинуть «Слово о полку Игореве» из нашей дискуссии. Один этот памятник, казалось бы, не способен заполнить ту звенящую пустоту, которая окружает наши берестяные грамоты… Вот только одна «беда». Эта звенящая пустота существует лишь в голове у собеседника, а не в источниковедении Древней Руси. Вот краткий список письменных источников Руси за один только XI век, которые прошли мимо «отрицателя грамот»: Новгородский псалтырь, Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Сказание о Борисе и Глебе, Слово о законе и благодати, Туровское евангелие, Архангельское евангелие, Житие Феодосия Печерского. Думаю, этого было бы вполне достаточно. Но, к сожалению, ад недоучек-отрицателей-официальной-истории еще глубже — списки литературы за каждый последующий век всё больше и больше.
Но и это еще далеко не всё. Любой человек, изучавший историю, знает, что такое граффити (рисовать на стенах придумали не вчера). Таких надписей очень много на территории всех русских княжеств. Люди стояли на службе в храме, им было скучно, вот они и калякали на стенах разное: стишки, автографы и многое другое4.
На беду отрицателей истории даже на этом всё не заканчивается. Граффити — это часть эпиграфики — дисциплины, изучающей надписи на различных твердых поверхностях. А их на территории Руси встречается очень много. Настолько много, что даже появился вот такой список. Это подборка из нескольких сотен научных работ о надписях на стенах, монетах, гривнах, крестиках, на дереве и предметах быта того времени, подлинность которых сложно оспорить5.
Слава богу, наши грамоты не висят в «звенящей пустоте» источниковедения, и вброс даже тысячи грамот радикально ландшафт не меняет. Обогащает? Несомненно! Переворачивает наше представление о ходе истории? Нет. Всё по-прежнему: в X веке Русь приняла христианство, и вместе с ним начала распространяться письменность. Просто процесс этот шел быстрее и эффективнее, чем нам казалось. И ни один из известных нам фактов не позволяет сомневаться в подлинности берестяных грамот.
Истоки «отрицания истории»
Я попытался проанализировать этот диалог, чтобы понять, какие причины заставляют людей вставать на сторону разного рода «отрицателей истории», и выделил три основные причины.
- Нарушение логики. Такие люди пытаются решить задачу с обратной стороны.
- Некритичное отношение к своей картине мира: «Не может быть, потому что это противоречит моим знаниям». Откуда взялись их поверхностные знания, обычно не уточняется.
- Незнание контекста: «Берестяные грамоты — единственный письменный источник».
Что дальше? Возможно, имеет смысл ввязаться еще в парочку подобных дискуссий по разным вопросам и посмотреть, как ведут себя любители псевдоистории в других случаях. Подозреваю, что они всегда страдают от трех недостатков, которые я выделил. Подтвердив это, можно будет не устраивать длительных дебатов, а быстро и эффективно находить слабые места в концепциях «отрицателей истории» и бить прямо в них.
Если бы кто-то из более опытных коллег-историков принял участие в формулировке этих пунктов, я был бы очень рад. Судя по российскому информационному полю, борьба с воинствующими дилетантами становится всё более актуальной. Хулиган, не получающий отпора, с каждым разом ведет себя всё наглее. Его модель поведения признается успешной. И вскоре приходится бороться не с отдельным индивидуумом, а с целым социальным явлением хулиганства.
Благодарим за советы Ирину Левонтину, Алексея Гиппиуса и Льва Клейна.
1 Об этом здесь: http://elementy.ru/lib/431649
3 http://elementy.ru/lib/430224
4 www.drevnyaya.ru/vyp/2010_2/part_9.pdf
5 http://epigraphica.ru/drevnerus/issledovanija/
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Метки: #182, Анатолий Фоменко, антинаучная теория, берестяные грамоты, дилетантизм, Древняя Русь, история, лженаука, лингвистика, Михаил Родин, отрицание истории, просвещение, псевдоистория, язык, языкознание
Не только историков, но и биологов, географов, физиков, астрономов, не говоря уже о лингвистах. И еще многих. Везде просто Монбланы воинствующего дилетантизма.
Как-то не хочется верить, что среди выпускников истфаков попадаются такие персонажи.
Автор, конечно, молодец, но допускает досадные неточности.
Начнём с того, что первооткрывателем берестяных грамот был всё же не глубоко уважаемый В.Л.Янин (в 1951 г. он только что окончил университет), а его учитель А.В.Арциховский.
Хронологические рамки бытования обнаруженных берестяных грамот определяются не только обстоятельствами, о которых пишет автор, но и чисто археологическими причинами. В Новгороде просто не обнаружены (пока что?) слои, достаточно надёжно относящиеся к времени до XI в. (хотя клады Х в. находились). А слои выше XV в. — сухие (была построена дренажная система — знаменитые новгородские водоотводы, которые при открытии приняли за водопровод) и органика в них сохраняется плохо.
Павел, поверьте, среди выпускников истфаков встречаются еще и не такие «фрукты»!
Что касается воинствующих дилетантов, то конкретно им что-то доказать практически невозможно, сталкивался неоднократно. Они не слышат доводов, и не хотят слышать. Но это не значит, что им не надо противостоять. Надо бороться за остальную публику, которая не знает, куда пристать, и не понимает вообще сути вопросов, поэтому легко поверит любой лапше, которую ей навешают эти дилетанты. Тем более, что их лапша легко ложится на девственно чистые мозги. Вот поэтому настоящим историкам (и не только историкам) для такой публики необходимо писать как можно проще, доходчивее, популярно и, конечно, интересно. Кстати, чаще всего для ученого гораздо труднее написать легкое популярное чтиво, чем глубокую научную (и занудную) работу. В этом и проблема.
Согласен, что нужно уделять внимание популяризации науки. И поэтому спасибо уважаемому автору за эту статью.
Не популяризации, но просвещению.
Популяризация всегда упрощение.
— Автору легко спорить с анонимным выпускником ист(извините)фака :)
Интересно, а сможет ли он так же легко опровергнуть аргументы историков?
kadykchanskiy.livejournal.com/27284.html
«аргументы историков» — эмоции и фантазии некого пэтэушника, единственное «соображение» которого в том, что раз железо в почве ржавеет, значит и береста тем более не выдержит
«УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
Выборгский авиационно-технический колледж гражданской авиации — Выборг/Выборгский р-н, Ленинградская область, Russian Federation (1986 — 1991)
Российская Таможенная Академия — Люберцы, Mосква и Московская область, Russian Federation (1997 — 2003)»
В вашем ответе явно чувствуется ностальгия по временам, показанным в фильме «Белое солнце пустыни» — Встать! Когда к тебе офицер обращается... не будем вспоминать дальнейшие перипетии этого персонажа, но как это знакомо — нет аргументов — потребуй проверить прописку (ММЖ).
Железо конечно ржавеет, а береста ... — зайдите в березовую рощу и найдите (хотя бы!) остатки коры прошлых лет, тогда и поговорим.
У меня ностальгия по здравому смыслу и по отсутствию каждодневного бреда со всех сторон. И по отсутствию пэтэушников в роли историков.
Вы правы — пэтэушники это зло. Это зло пролазит не только в историки, но и в админы
В комментарии пролезает уже не ПТУ, а детский сад.
История сегодня — весьма уязвимая наука и число доверчивых, не думающих людей перестает удивлять. Рад тому, что Вы исследуете проблемы грамотности в моем родном городе Великом Новгороде. Я сам видел раскопки и берестяные грамоты. Если б в Новгороде не было достаточно большого числа грамотных предприимчивых людей, он не мог бы вести торговые операции на территории от Ладоги до Урала и быть долгие годы членом Ганзейского союза.
Обычное дело...
Общение с «фриками», бесполезно для фриков, но бывает забавным. И не только забавным, но и полезным. Надо только как и с детьми говорить правду, только правду и ничего кроме правды.
Фрик ждет простых и однозначных объяснений... такого в науке не бывает. Даже в «точных» науках.
Это, что? Можно уже называть некоторых специалистов фриками?
Некоторые из них работают же на какой то должности.
Хотя я думаю, что это не фрики — просто банальные фальсификаторы.
В истории всегда так было. Из века в век.
У нас есть даже такая притча — по этому поводу.
Всегда при церкви были дьяк кто описывал события. И приходит к нему Князь.
Говорит — дай почитать. А там расписанные всякие подвиги. Там одних разгромил — тут других побил.
Он спрашивает, что это понаписал? Кто прочитает засмеёт.
Дъяк говорит, что спрячим книжку и через 300 лет это будет историей.
Это что! У нас тут на официальном уровне признается такой часто бред, что смешно до коликов.
Особенно всякие сказки про всякие битвы. Про то как 500 человек перебило 300000 человек. Даже больше.
Я когда некоторых историков спрашивал, что если такое количество народу в колону собрать и хвост зайдёт на поле битвы, то голова будет где то в соседней республике. Не говоря уже, что такое количество народу поместится там не могло.
Другие заявляют, что все скульптуры в республике сделаны в масштабе 1:1. И это и есть доказательство того, что такие сильные были и кучу народу побили.
Кто не верит — может на царя посмотреть. Он на постаменте стоит. Попробуй с таким подраться!
Вообще история — это такая дисциплина которая больше напоминает пропаганду.
Там логика никогда не работала.
Мне кажется, что очень «на руку» фальсификаторам работает нарочито упрощенная подача историче5ского материала, а так же манера намеренно искажать данные, присущая музеям и другим организациям, которые должны как раз просвещать.
Как раз в музеях часто приводят невероятные данные по историческим событиям (врут о численности армий и подобном), ни разу (!) в отечественных музеях я не встерчал корректной информации о старинном оружии — всюду экскурсоводы вещают о 5...25 килограммовых мечах и 50...150 килограммовых «неудобных» доспехах.
Они даже предоставленной информацией от коллег воспользоваться не могут! Так, на выставке в Московском Кремле, название, кажется «сокровища Мальтийского ордена» переводчик указал все веса, не переведя из фунтов в килограммы, просто заменив ф на кг. Ну и стоят на витринах 4-х килограммовые шпаги, 18 килограммовые шлемы... И эти же данные указаны в официальном каталоге, который, на секунду, имеет научную ценность и на который можно ссылаться.
А дальше Фоменко берет наиболее очевидные ляпы, написанные «для публики, народ же все равно не разбирается»© экскурсовод), громит их и строит свою «теорию».
Индивиду: Ну если по чесноку, то что 500 чел могут побить 300000 — имхо легко! если эти 500 — будут в танках, а противники в кольчугах. просто танкам надо будет чуть побольше поездить. на деле я б и не указывал в описании побоища никого окромя этих танков, потому как зачем? так вот и получается что шайка из 60-100 рыцарей громит многотысячное войско.
А привлекались ли для изучения грамот независимые, иностранные специалисты?
Ведь всегда есть опасность, что сказываются общие корпоративные интересы определённой группы люднй.
Спасибо, очень хорошая статья и мысли. Но основная проблема не раскрыта. Приверженцы «обычной» науки, кропотливой и дотошной, воспринимают ее как источник интеллектуальных переживаний. А приверженцы фоменковских концепций ищут эмоций — чего-нибудь острого, жареного, нервишки пощекотать, представить себе головокружительный заговор, поахать... Потребность эта сильна, и не удовлетворяется вашими спокойными, взвешенными объяснениями. Поэтому я не удивлюсь, если вскоре автор услышит, как его оппонент (которого он вроде бы разубедил) объясняет хорошенькой студентке, что на самом деле берестяные грамоты — подделка, Батый — это батька, Мамай — это мамка, представляете, ох уж эти академики, думают они самые умные, тяжко жить творческому человеку, давайте я вас чем-нибудь угощу...
«Теперь привлечем данные лингвистического анализа. Язык грамот вписывается в систему изменения языка в указанный период. Более того, он позволил выявить особенности новгородского диалекта. И это важно, потому что теперь мы понимаем, как образовался современный русский язык. Упрощая, можно сказать, что он примерно поровну состоит из ростово-суздальского диалекта и новгородского. До открытия грамот мы не понимали, откуда в наш язык пришли некоторые грамматические формы, правила и т. д.»
Всё-таки либо одно из двух. То, что из грамот мы узнали что-то новое о языке, не является доказательством подлинности грамот. Наоборот, новое знание опирается на утверждение о подлинности, которая, таким образом, должна быть доказана способами, совершенно не зависящими от несомого ими нового знания о новгородском диалекте. А иначе имеем т.н. «порочный круг». Кстати, не следует употреблять слова, например, слово «логика», значение которых Вам неизвестно.
Случайно ли автор горделиво спорит с неназванным оппонентом?
Вовсе нет — ведь легко оспаривать самосочинённую чушь, в расчёте, видимо, на лень и невежество читателя.
Для того, что бы такого впечатления не было, стоило разместить ссылки на реальную критику арциховско-янинской версии происхождения берестяных грамот. Например, такие:
Ссылки на Фоменко убрал, так как это патентованная лженаука
Ясно, без сылочек достовернее троицкая дискуссия получается. Как говаривал Карцев — «Я с мегафоном, а вы — без».
Общением на этом антинаучном ресурсе удовлетворён. Прекрасная иллюстрация самодурства анонимной администрации. Если собираетесь фальсифицировать обмен мнениями, учтите, что скриншоты сохранены (не хотелось бы тратить время на разоблачение фюреров Троицкого разлива).
Тщательно сохраняйте, протоколируйте и читайте не только обожаемого Фоменко. Может со временем поймете, где антинаука. И научитесь элементарным юридическим нормам, узнайте, насколько рискованно называть кого-либо «фюрером» и насколько обоснованно требовать публикации своей ругани (для протокола можно и зафиксировать). Впрочем, насколько можно судить, это вообще лицо типичного «фоменковца», персональная благодарность за яркость, с которой Вы его всем тут явили. Состав редакции и администрации
trv-science.ru/about/editors/
Если что, то ссылка есть в уведомлениях. А скриншоты это да...
Ссылки на подобное может любой интересующийся найти, была бы охота скрывать... напротив, можно рекомендовать поискать разные мнения и самостоятельно разобраться. Но откровенной рекламы и спама тут не будет, какой-то элементарный барьер перед распространением чуши хотя бы такие издания, как ТрВ, должны держать.
Не обижайте администрацию, а то она Вам и про полёт воздушного шара подьячего Крякутного расскажет :)
простите, а научный подход демонстрирует только Фоменко?
Один-единственный в мире или есть еще честные ученые?
А то, как я понял, все остальные (сотня-другая тысяч, не считая младшего персонала), историков там, археологов и прочих — сплошь вруны, участвующие в заговоре?
Кстати, а когда заговорились? В каком веке? В какой стране?
Есть ли хотя бы примерная численная оценка (Фоменко же математик, наверняка посчитал!) общей суммы, потраченной Человечеством на фальсификацию? Хотя бы порядок цифр! С точностью до триллиона долларов хотя бы!
Заранее благодарен за ответы.
Опытов общения с отрицателями истории больше всего у Чудинова, который открыл слоговую русскую письменность — руны Макоши и научился их читать там, где от них только слабые следы остались. На фоне дешифровок Чудинова другим ученым проще отрицать его правоту, чем признать свою некомпетентность, так как научиться читать по-чудиновски очень не просто.
В Новгороде хотя бы одна деревенская изба хотя бы с 18 века сохранилась?
Так как могли сохраниться тонкая
березовая кора, пролежавшая в земле с 11 века?
А то, что по грамотам можно восстанавливать историю, это как раз указывает на их подделку. Возьмите бумажные письма советских людей и попробуйте восстановить по ним историю.
Если же допустить поголовную грамотность домонгольской Руси, то нужно будет пересмотреть саму идею прогресса и оценку деятелей вроде Невского, которого ввергли страну в поголовную безграмотность.
Один вопрос никогда и никто не освещал — место нахождения этих берест. Пишут, что находили их вдоль мостовых при их раскопках (ну вот у меня такая информация). Стесняюсь спросить — где логика? Так и представляю себе — Новгород средних веков, мостовая и на ней то тут, то там лежат себе документы. Не бумажки, а ДОКУМЕНТЫ. Ну действительно — куда еще выкидывать доки — только на мостовую. Не в печь, не в специальное хранилище для документов, нет — на мостовую. А потом скакать на ближайшее торжище за берестой для розжига в печь.
Так что в следующий раз рекомендую «находить» сии бересты в подвалах домов, или объявлять громогласно, что место, где нашли грамоту, была жутко охраняемая подклеть (старое название) с архивом того времени. Так хотя бы логика сохраниться.
Кстати хохлы давеча «нашли» меч, типа личный Святослава. В Днепре. В песке. И ниче не краснеют — говорят в воде да песке железо распрекрасно сохраняется :-). Ну им конечно все верят. Я вот только не пойму — а что ж тогда с находками в песках на Москве-Оке реках твориться — ну все в хлам рассыпается. Прямо бида-пичаль.
Ну если у ученых берестоведов и дощечкознатцев есть объяснение места находок очень важной для науки бересты — не сочтите за труд, прямо в этом ресурсе опишите сей момент. Буду с нетерпением ожидать.
Пункт номер 2 из этой статьи — Некритичное отношение к своей картине мира: «Не может быть, потому что это противоречит моим знаниям».
«Пишут, что находили их вдоль мостовых при их раскопках (ну вот у меня такая информация).» — кто пишет? Откуда у вас такая информация? Это просто не так. Ваша информация не верна. Убедиться в этом можно хотя бы, посмотрев этот короткий список.
gramoty.ru/?id=general_info Даже там упоминается «найдена на дворе», «усадьбы такие-то». При этом очевидно, что когда указываешь, где найдено, скорее всего укажешь адрес, но это не значит, что найдено «на улице». Если вы посмотрите археологические отчёты с точным указанием места каждой находки, то ваш довод отпадёт окончательно.