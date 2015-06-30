Берестяной грамотей, или Опыт общения с отрицателем истории

Верить в берестяные грамоты — это как верить в вечный двигатель», — вот такую фразу выдал мне недавно один знакомый. В этих словах не было бы ничего удивительного, не исходи они от выпускника исторического факультета. Для меня стало откровением, что человек, учившийся у тех же преподавателей, что и я, может серьезно относиться к Фоменко, Галковскому и прочим.

Но мой оппонент решил развить свою мысль: «Ну, взять, к примеру, те же грамоты. Согласно их содержанию, в Новгороде IX–XI веков была ПОГОЛОВНАЯ грамотность. Натурально, крестьяне писали: мол, я поймал столько-то рыбы, тебе как налог отдам столько-то. Но такого не было через сотни лет в таких признанных мировых центрах того времени, как Венеция или Генуя. В XIII веке некоторые епископы были неграмотны. То есть грамоты — это ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ, такого просто не может быть. Что остается? Правильно. ВЕРА. Мол, академик Янин врать не будет».

Можно было бы сразу возразить, что IX и X век тут совсем ни при чем — самые ранние из найденных берестяных грамот датируются XI веком.

Впрочем, чаще всего специалисты просто отмахиваются от воинствующих дилетантов или любопытствующих, которые транслируют антинаучные теории. Стандартные ответы: «Учи матчасть!», «Не пори чушь!» или даже «А не пошел бы ты лесом?!» Чаще всего за всеми этими репликами стоит одно и то же содержание: Сам твой вопрос содержит в себе столько нарушений логики и фактических ошибок, что придется прочитать целую лекцию, начиная с основ, а делать этого, учитывая твой наглый тон, мне не хочется. Поэтому проще послать!

В итоге, не получая ответов на вопросы, дилетанты только укрепляются в своем мнении, что «у историков нет контраргументов».

Не претендуя на звание специалиста, я решил разобраться в проблеме вместе со своим оппонентом, чтобы доказать ему, что вопрос «веры» в конкретном случае и в истории вообще не стоит. Заодно я хотел обнаружить те логические ошибки, которые приводят его к «сенсационным выводам».

Наши крестьяне vs венецианские дожи?

Итак, мой воинствующий дилетант считает весь корпус берестяных грамот одной большой подделкой. Аргументируя свою позицию, он приводит следующий довод: «Получается, согласно нашим грамотам, КРЕСТЬЯНЕ шпарили тексты, как я сейчас в „Контакте“. Это бред. Посмотри статистику по грамотности в России XIX века среди тех же крестьян. Через 1000 лет это очень небольшой процент, да чего уж там, дворяне были слабоваты, Фонвизина читал?»

Мой оппонент явно пребывает в ложной уверенности, что исторический процесс — это равномерное и непрерывное развитие, без регрессов и застоев. Конечно, если сравнивать верхний палеолит и XXI век, прогресс налицо. Но войны, климатические изменения, негативные социальные процессы — всё это легко может привести к временному регрессу в отдельных отраслях хозяйства, культуры и даже упадку целых регионов. Примеров тому в истории масса.

Но важнее, что именно о поголовной грамотности в XI веке ученые сейчас и не говорят. Конечно, сразу после открытия грамот, на волне энтузиазма, раздавались громкие заявления. Но сейчас считается общепринятым, что грамотой владело в основном купечество и социальная элита. А упомянутые крестьянские челобитные, за них писали профессиональные писцы-дьяки. Поэтому мой оппонент в принципе исходит из неверной посылки.

Еще один аргумент «отрицателя», выраженный в форме «каверзного предложения», звучит так: «Посмотри, пожалуйста, статистику образованных людей в Средние века. Ну, желательно на примере крутого города: Венеция, Флоренция, Генуя» . Этот довод мой дилетант повторял особенно часто, видимо, считая его особенно «убойным». Очевидна уверенность оппонента в том, что уровень грамотности на Руси никак не может быть выше, чем в Европе того же времени.

Но главная ошибка не в этом, а в нарушении логики. В данном случае сравнение ничего не даст. Уровень грамотности — это вывод, который делается исходя из количества нарративных источников, производственных записей, эпиграфики и т. д. Прежде чем сравнивать, такие вычисления придется провести и для Руси, и для Венеции. И мы опять возвращаемся к грамотам. Потому что грамоты доказывают наличие грамотности, а не наоборот.

Подлог академика Янина?

Но как можно вообще доказать или опровергнуть подлинность грамот? Начнем с внешней критики источника. Что мы имеем? Общая информация — 1165 грамот, найденных в 11 городах России с 1951 года, то есть за 64 года. Получается примерно по 18 штук в год. Начинаем сомневаться: что, если их все подделали? За это время на раскопках побывали многие тысячи практикантов, рабочих, научных сотрудников, родственников студентов и просто зевак. Лично я не смог найти ни одного свидетельского показания о том, чтобы хоть кто-то видел, как грамоту подбрасывали в землю. Ни одного за 64 года! Возможно ли это? Кажется, на этом можно было бы остановиться. Но мы идем дальше.

Теперь о датировке. Основную роль играет стратиграфия — есть синхронные находки в этом же слое, монеты, украшения и прочее, что может помочь в определении даты. Также учитываем данные дендрохронологии, поскольку в Новгороде с периодичностью раз в несколько лет настилали новые мостовые (между ними и находят грамоты). Удобно: берешь бревно и по годовым кольцам выясняешь дату «захоронения» грамот. Что дают эти методы? Все грамоты укладываются между XI и XV веками.

Идем дальше: существует еще и палеография — метод, позволяющий одновременно и произвести датировку грамоты, и удостовериться в ее подлинности. В разные времена в ходу был разный шрифт — устав, полуустав и т. д., разные особенности написания букв. Что дает этот метод? Начертание букв и другие особенности совпадают с остальными письменными источниками всё тех же XI–XV веков. По ним можно проследить, как шрифт меняется с течением этого времени.

Теперь привлечем данные лингвистического анализа. Язык грамот вписывается в систему изменения языка в указанный период. Более того, он позволил выявить особенности новгородского диалекта. И это важно, потому что теперь мы понимаем, как образовался современный русский язык. Упрощая, можно сказать, что он примерно поровну состоит из ростово-суздальского диалекта и новгородского. До открытия грамот мы не понимали, откуда в наш язык пришли некоторые грамматические формы, правила и т. д.1

Что мы знаем о материале? Это береста. Возникает вопрос о ее сохранности. Много писали об уникальности новгородской почвы, препятствующей доступу кислорода к находкам, т. е. органика просто консервируется. Заме-чаем интересную особенность: ареал находок грамот совпадает с географией распространения такой почвы. Есть поводы сомневаться в том, что она может сохранять органику? Можно, конечно, спорить. Но можно зайти на сайт Новгородского университета и посмотреть, что еще найдено в городе и окрестностях2. Ба! Да там еще 209 находок из бересты — туески, короба, какие-то шпульки, поплавки и сапоги. Получается, нужно признать, что их тоже все подбросили. А еще 1754 изделия из дерева, 7028 из кожи и 392 из текстиля. Могли ли сотни археологов за 64 года сфальсифицировать и подбросить в новгородскую землю 9383 находки? Вполне! Могли ли тысячи археологов за это время не проболтаться? Ну, не знаю…

Ну и наконец: укладываются ли грамоты в наши общеисторические знания? Нижняя граница датировок — XI век. Когда у нас Русь крестили? В X-м. Тогда же и начала распространяться кириллическая письменность. Логично ли это? Логично. Верхняя граница — XV век. После этого начала распространяться бумага, которая становилась всё дешевле за счет местного производства. До XV века ее везли из Италии — очень дорого, но потом турки-османы прикрыли эту лавочку, перерезав южные торговые пути. Одним словом, хронология грамот не противоречит нашим знаниям.

Вот так вот вкратце по внешней критике источника. Во внутренней же можно вообще утонуть, на эту тему множество монографий написано. Отметим только пару фактов. Все тексты грамот соответствуют реалиям того времени, которым они датированы. В них упоминаются события и персонажи, известные нам по другим письменным источникам. Многие грамоты взаимосвязаны и рождают целые сюжеты. В грамотах одного времени встречаются одни и те же персонажи. Увязываются они и по вертикали — по ним удалось восстановить даже историю некоторых новгородских боярских родов.

Если бы берестяные грамоты были подделкой, академику Янину можно было бы дать Нобелевскую премию просто за то, что он придумал и осуществил эту гениальную аферу! Но не получится. Презумпция невиновности требует, чтобы мы все-таки доказали факт подделки хотя бы одной грамоты. Однако у нас есть как минимум пять аргументов в пользу аутентичности грамот, это датировки по:

стратиграфии; дендрохронологии; палеографии; лингвистическому анализу; результатам внутренней критики источника.

И ни одного аргумента в пользу подлога.

Звенящая пустота?

Честно говоря, написав этот текст, я был уверен, что здесь-то спор и закончится. Но очередной аргумент моего оппонента показал, что отрицатели истории просто не знают того, что отрицают: «Я допускаю, что береста найдена именно тех эпох, достаточно древняя. То есть ребята брали реальную бересту (а из нее реально делалась куча вещей), писали на ней и тупо клали в соответствующий слой. То есть я отрицаю не сами грамоты, а упоительные истории, которые на них встречаются. Отсюда переходим к пунктам 3, 4 и 5. А на основании чего составлена азбука Древней Руси? Где источники, помимо бересты и супермегапраздничного „ Слова о Полку Игореве“, подлинность которого доказывают до сих пор?»

Убойный довод, не правда ли? Ведь если бы берестяные грамоты были единственными письменными источниками XI–XV веков на Руси, то, подкинув их в раскоп, можно было бы полностью изменить представление о письменном ландшафте Древней Руси. Но это не так! Между прочим, упомянутое «Слово о полку Игореве» мало уже кем считается спорным. Кратко об этом можно прочитать здесь3.

Но, в принципе, мы можем даже выкинуть «Слово о полку Игореве» из нашей дискуссии. Один этот памятник, казалось бы, не способен заполнить ту звенящую пустоту, которая окружает наши берестяные грамоты… Вот только одна «беда». Эта звенящая пустота существует лишь в голове у собеседника, а не в источниковедении Древней Руси. Вот краткий список письменных источников Руси за один только XI век, которые прошли мимо «отрицателя грамот»: Новгородский псалтырь, Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Сказание о Борисе и Глебе, Слово о законе и благодати, Туровское евангелие, Архангельское евангелие, Житие Феодосия Печерского. Думаю, этого было бы вполне достаточно. Но, к сожалению, ад недоучек-отрицателей-официальной-истории еще глубже — списки литературы за каждый последующий век всё больше и больше.

Но и это еще далеко не всё. Любой человек, изучавший историю, знает, что такое граффити (рисовать на стенах придумали не вчера). Таких надписей очень много на территории всех русских княжеств. Люди стояли на службе в храме, им было скучно, вот они и калякали на стенах разное: стишки, автографы и многое другое4.

На беду отрицателей истории даже на этом всё не заканчивается. Граффити — это часть эпиграфики — дисциплины, изучающей надписи на различных твердых поверхностях. А их на территории Руси встречается очень много. Настолько много, что даже появился вот такой список. Это подборка из нескольких сотен научных работ о надписях на стенах, монетах, гривнах, крестиках, на дереве и предметах быта того времени, подлинность которых сложно оспорить5.

Слава богу, наши грамоты не висят в «звенящей пустоте» источниковедения, и вброс даже тысячи грамот радикально ландшафт не меняет. Обогащает? Несомненно! Переворачивает наше представление о ходе истории? Нет. Всё по-прежнему: в X веке Русь приняла христианство, и вместе с ним начала распространяться письменность. Просто процесс этот шел быстрее и эффективнее, чем нам казалось. И ни один из известных нам фактов не позволяет сомневаться в подлинности берестяных грамот.

Истоки «отрицания истории»

Я попытался проанализировать этот диалог, чтобы понять, какие причины заставляют людей вставать на сторону разного рода «отрицателей истории», и выделил три основные причины.

Нарушение логики. Такие люди пытаются решить задачу с обратной стороны. Некритичное отношение к своей картине мира: «Не может быть, потому что это противоречит моим знаниям». Откуда взялись их поверхностные знания, обычно не уточняется. Незнание контекста: «Берестяные грамоты — единственный письменный источник».

Что дальше? Возможно, имеет смысл ввязаться еще в парочку подобных дискуссий по разным вопросам и посмотреть, как ведут себя любители псевдоистории в других случаях. Подозреваю, что они всегда страдают от трех недостатков, которые я выделил. Подтвердив это, можно будет не устраивать длительных дебатов, а быстро и эффективно находить слабые места в концепциях «отрицателей истории» и бить прямо в них.

Если бы кто-то из более опытных коллег-историков принял участие в формулировке этих пунктов, я был бы очень рад. Судя по российскому информационному полю, борьба с воинствующими дилетантами становится всё более актуальной. Хулиган, не получающий отпора, с каждым разом ведет себя всё наглее. Его модель поведения признается успешной. И вскоре приходится бороться не с отдельным индивидуумом, а с целым социальным явлением хулиганства.

Благодарим за советы Ирину Левонтину, Алексея Гиппиуса и Льва Клейна.

1 Об этом здесь: http://elementy.ru/lib/431649

2 www.novsu.ru/archeology/db/

3 http://elementy.ru/lib/430224

4 www.drevnyaya.ru/vyp/2010_2/part_9.pdf

5 http://epigraphica.ru/drevnerus/issledovanija/

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