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До революции в России носителем высокой культуры была дворянская интеллигенция. Ее классическими представителями были Пушкин, Толстой, Достоевский и так далее. В сталинские времена под интеллигенцией стали понимать людей образованных, получивших высшее образование, а страной правила партийная и советская элита. Творческая интеллигенция работала в условиях жесткого контроля и задыхалась в объятиях власти. Перед революцией структура общества была достаточно определена, диссипировал дворянский класс, набирали силу капиталисты, четко выделился нищенствующий рабочий класс и выходило из рабского состояния крестьянство, разрастался пестрый слой разночинцев.

В нынешнее время быстро нарастает прослойка бюрократов, в том числе корпоративных бюрократов, судейских, чиновников и всесильных сотрудников силовых структур. В последние годы начинают потихоньку возникать дворянские, казаческие, купеческие сообщества, возрождается интерес к более детальному знакомству с историей страны, возникает понимание, что без знания прошлого, человек не станет патриотом своей Родины. Всегда необходимо, чтобы, начиная со школы у ребенка формировался опыт, которому нужно подражать и к которому нужно стремиться. Такие образы рождаются под влиянием великой литературы, выдающимся представителем которой был великий поэт и писатель, драматург, историк, выдающийся представитель дворянской интеллигенции Александр Сергеевич Пушкин.

В нынешнее время начался ощутимый подъем интереса к фундаментальным и естественным наукам: физике, химии, биологии, генетике. Я, к сожалению обнаружил, и был обескуражен, что информатика позволила брать из внешней памяти пережеванную и обесцвеченную информацию очень легко и быстро — «рыбка ловится без труда». В результате память не тренируется и мыслительные способности диссипируют. Возможность знакомства с любым литературным произведением сказалась на потери реального интереса к литературе всех жанров и к истории. Теряется интерес и к другим видам искусства: изобразительному и серьезной музыке. Происходит стремительная декультуризация народа. Параллельно в философии и понимании сути человеческого прогресса, роль культуры выдвигается на первое место. Имеется ввиду культура в общем смысле этого слова. Культура, включающая в себя духовный менталитет народа или нации, религию, все виды искусств и наука.

Карлом Ясперсом, величайшим мыслителем нашего времени, введено понятие «осевого времени», исчисляемого тысячелетиями до Нового времени. В это время происходил переход от многобожия к единобожию и в результате появились иудейства, христианства, индуизм, вишизм, буддизм развилось конфуцианство и вера в нескольких других мыслителей. Общее название веры или учения по-китайски – Дао. Возникли разные учения: учение о любви – Дао любви, Дао об уважении к возрасту и так далее. В Японии традиционно развивался синтоизм, в основе которого лежит или восхищение или страх перед силами природы. Отсюда у японского народа менталитет пропитан эстетикой.

Поразительное различие в религиях, обусловленное различными климатическими и историческими условиями, родило абсолютно различное отношение и к техническому прогрессу. У народов белой расы их будущее определялось преимущественно техническим прогрессом и уже в наше время, начиная с римской империи, бурный технический прогресс давал возможность не только выживать, но и покорять весь мир, выкачивая из той же Индии, Китая и Южной Америки все их богатство. Христианство и поздняя форма протестантства стали фундаментом стремления к наживе, быстрому обогащению и быстрому освоению новой техники – такой как паровая машина и другие виды энергомашиностроения и так далее, вплоть до перехода в мир информатики. В мире ведущих стран уже строят новое общество – общество знаний и информационное общество. Однако при этом произошла потеря интереса большей части населения к духовным ценностям и многим видам искусств. Возник шоу-бизнес.

В до-индустриальное время в российском дворянстве господствовал приоритет культуры. Культуру генерировала дворянская интеллигенция. Вплоть до революции прослойка творческой интеллигенции в России концентрировалась в дворянской среде, в верхнем слое промышленников, купечества, духовенства и образованных людей других классов. По мнению большинства обществоведов-культурологов, дворянская творческая интеллигенция началась с Пушкина и включала в себя Толстого, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Баратынского, Загоскина, Аксакова, Григоровича, Фета, Тютчева, Некрасова. В конце девятнадцатого века родилась мощная прослойка писателей из духовенства, купечества, мещанской среды: Мамин-Сибиряк, Успенский, Чехов, Горький, Андреев.

С Пушкина начался восход отечественной культуры и выход ее на мировой уровень. Во всех библиотеках мира, на всех языках вы найдете и Пушкина, и Толстого, и Достоевского, и Тургенева, и Чехова, и Пастернака, и Булгакова, и Солженицына, и Бродского. Для каждого из великих всегда стоял на первом месте гений Пушкина. Пушкин по существу родил русскую литературу во всех ее видах и русский язык. Современный литературный русский язык и язык Пушкина – это один и тот же язык. Любое его произведение можно читать и перечитывать. При каждом перечитывании или прослушивании поражаешься широте познания этого гения. Он был знаком с основами экономики – учением Адама и Смита, знал учения современных философов – Дидро и других и, конечно же современную литературу.

Для меня сравнение Пушкина с Байроном, как это делают в Англии – невероятно. Пушкин опубликовал несколько тысяч стихотворений и четырнадцать поэм, шесть трагедий и так далее. Влияние его драматургии на русскую театральную культуру также громадно. И сейчас потрясает опера «Борис Годунов» с музыкой Мусоргского. Опера «Евгений Онегин» веками не сходит со сцен всего мира. Оперы и балеты ставили по всем его большим поэтическим произведениям, начиная с оперы «Руслан и Людмила» и до «Бахчисарайского фонтана». «Пиковая дама» обнажила ложность и порочность стремления к быстрому обогащению любой ценой. Психологическая тонкость портретов Германа и богатой старушки-тиранки не даром легли в основу великолепной драматической оперы Чайковского. Игромания в разных видах подтачивала всегда русское дворянство. Проигрывались имения и состояния, и, несмотря на все усилия, ограничивающие, игровой беспредел приводил к нестабильности, которая сказывалась на судьбах миллионов людей. Влияние на классическую музыку оказали практически все формы пушкинского творчества, например Даргомыжским написана музыка к «Русалке», «Каменному гостю», «Вакху».

У меня лично возникает хотя бы раз в год желание перечитать или переслушать всю его прозу. Абсолютными шедеврами для меня являются все произведения из сборника «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Поражает их современность. Легко себе представить как из «Выстрела» можно сделать ремейк на тему мести. Из «Гробовщика» — фильм ужасов, а из «Барышни-крестьянки» и «Метели» — мелодраму.

Удивительна также его историческая проза. Многие представляют себе личность Пушкина как гениального ветреника, у которого стихи рождались сами по себе. Историю Пугачевского бунта Александр Сергеевич писал несколько лет. Он работал в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга, городках и поселках Башкирии, которые он посетил и где пытался понять психологию яицких казаков (жили на берегах реки Яик, нынешнего Урала), башкирцев и других представителей коренного населения. На основе этого громадного материала, кроме истории пугачевского бунта, им создан гениальный маленький роман «Капитанская дочка». Из этой повести, во плоти возникают провинциальные дворяне с их преданностью государству, их благородством и верностью долгу. Мы ясно представляем себе быт этих людей. Пушкин в своих произведениях, конечно, поэтизировал жизнь дворян, и лишь в последнем шедевре – «Дубровский» возник Троекуров как классический образ провинциального деспота, пренебрегающего всеми религиозными, моральными принципами, принципами благородства. В «Дубровском» Александр Сергеевич создал впервые в русской литературе романтического героя-мстителя, любимого крестьянами, в чем-то напоминающего Робина Гуда. Робин Гуд, возникший в многочисленных балладах и приданиях в Англии еще в пятнадцатом веке, в литературе впервые появился у Вальтера Скотта. Благородный разбойник из дворян появляется еще и в ряде глав «Мертвых душ» Гоголя. Это – капитан Копейкин, герой отечественной войны, который мстит Санкт-Петербургскому чиновничеству за бюрократизм и презрение к его воинским заслугам.

Последние несколько лет жизни Пушкин был официальным историографом Николая Первого. По поручению императора он должен был создать художественное произведение, образ Петра Первого как своего великого предка. Петр Первый всегда занимал в мыслях Александра Сергеевича огромное место. Пушкин был классическим западником, воспитанным на воспоминаниях и рассказах о блестящем походе российских войск в Европу, Глубокие знания французской и немецкой литературы родили его философию о необходимости слияния с европейской культурой на основе сохранения русского самосознания и русской народности. Его уважение к культурным достижениям человечества и Европы не было идолопоклонством. Он считал и писал, что внутренняя духовная сила России обогатит духовностью меркантильный мир Европы и Соединенных Штатов.

Нельзя закрывать глаза на то, что Пушкин непрерывно трудился не только потому, что он пытался выразить свою гениальность, но и потому, что он всегда был в долгах. Он взялся исполнять обязанности официального историографа в значительной степени потому, что его долг к этому времени достиг тридцати тысяч рублей. У историографа была зарплата в десяток тысяч рублей и это сильно помогало Александру Сергеевичу. Эта работа давала ему доступ к архивам. Работоспособность Пушкина может быть осознана только при прочтении его заготовок к его произведению «Арап Петра Великого» и к роману о Петре Первом. Личный архив Александра Сергеевича по созданию этих произведений включает в себя тысячи выписок и разных документов: писем, статей, воспоминай разных людей. Из подготовленного материала возникает великий Петр как мощный преобразователь — «мастеровой вся Руси», как охарактеризовал его Пушкин. Александр Сергеевич идеализировал образ великого преобразователя. У Пушкина нет и намека на его жестокость, удивительное стремление изменить внешний облик российской армии, боярства и дворянства.

В классических романах Загоскина, воссоздающего быт провинциального дворянства и бояр того времени, рельефно показана наивность приблизиться к западу путем насильственного стрижения бород и заимствования офицерской и солдатской формы с заменой теплой обуви и теплых кафтанов на ботинки и чулки с укороченными блузами. Удивительно, что великий человек не учитывал климата, менталитета, духовенства и вреда от этих перемен, вплоть до возникновения слухов о том, что императора подменили и во главе империи стоит сатана. Послепетровский беспредел в управлении и состоянии Русской империи связан с именами Екатерины Первой и двух Елизавет, и заложен отказом Петра Великого даже от попыток понять, что происходит в российских провинциях, в мыслях как дворян, так и крестьянства.

Пушкин писал все свои произведения, включая и сказки, всегда ориентируясь на воспитание российского патриотизма у наших детей. И только по этой причине любому русского человеку нужно читать и перечитывать Пушкина. Это чтение не занудливо, оно всегда интересно и позволяет нам воспитать по-настоящему культурного человека, которому будет интересно жить.

Какую роль может сыграть А.С. Пушкин в жизни России сейчас?

Коренным образом после революции в России изменилась в худшую сторону мораль всех слоев общества. Исчезла дворянская интеллигенция. Великие имена ее представителей я уже перечислял. Основными чертами морали были благородство, уважение друг к другу, верность слову. По крайней мере, это был тот идеал, который преподавали в гимназиях, училищах и так далее. Этому же учила и литература. У купцов в те времена достаточно было дать слово и обещанное выполнялось. Другим сословиям, например мещанству, какие-то ограничения всегда накладывались религией – верой в Бога.

Восстановлению класса настоящей творческой интеллигенции, созданию площадок для их общения, могут помочь имена наших великих предков, таких как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой и так далее, великих композиторов, музыкантов, ученых и художников. Новосибирск изобилует людьми самого высокого интеллектуального уровня, создающими самые высокие образцы для подражания в науке и культуре. Но мы не общаемся. Раньше были «открытые дома», клубы для общения. Театры посещались одновременно и люди не только видели действие постановки, но и общались. Тогда это называлось «свет» общества, сейчас – «VIPовская тусовка». Туда не пропускали даже запаха так называемой «хабальщины» — на меня громадное впечатление произвел фильм «Ко-Ко-Ко» Авдотьи Смирновой, где сталкивается слой воинствующего мещанства и нынешней творческой интеллигенции. Творческая интеллигенция выглядит не лучшим образом. Лицемерие, отсутствие настоящей духовности характерно и им.

Для восстановления духовности в обществе необходимы идеалы, кумиры. Недавно в ток-шоу Познера великий оперный певец Хворостовский, отвечая на вопрос ведущего, с кем бы из великих предков он хотел бы встретиться, после секундного обдумывания ответил: «С Пушкиным конечно» Мне очень не хотелось бы, чтобы я выглядел ментором, резонером, написавшим назидательную проповедь.

Не сомневаюсь, что люди в возрасте старше сорока лет читали и прекрасно знают творчество Пушкина. Сейчас, общаясь с достаточно большим кругом молодых людей – аспирантов, студентов, научных сотрудников я с ужасом обнаружил, что многие из них кроме «Руслана и Людмилы» и сказок, не знают произведений великого поэта. Не будут знать его и их дети, не будут знать они и других великих, а это разрушение нашей будущей духовности и самоликвидации русского народа как великого народа.

Очень хотелось бы облагораживания, окультуривания и высшего и среднего по богатству класса за счет обращения к истории, великому прошлому и культурному наследию. Однако в нашей высшей политической элите мнение о Пушкине неоднозначно. Российский патриот Жириновский заявил:

«Если бы Александр Пушкин жил в наше время, он стал бы активистом оппозиции и поддержал бы тех, кто собирается на Болотной площади. Поэту нужна свобода и наплевать ему на любое государство. Так что, поосторожней с Пушкиным! Если дети хорошо его прочтут, то они будут к нам с вами не очень хорошо относиться. Пушкин, если бы сейчас был жив, то поддержал бы Болотную площадь", — отметил Владимир Жириновский в ходе обсуждения заявления Госдумы в связи с празднованием Дня русского языка. (по информации Накануне.ру)

«Человек выступал против царя и против существующих порядков», — добавил он. Жириновский также призвал всех представителей прессы бережно относиться к русскому языку и не употреблять иностранных слов в публикациях»

Пушкин никогда не был на самом деле сторонником царизма, он дружил со всеми без исключения декабристами. Не прервал связи с ними и во время ссылки. Одновременно для Пушкина Петр I был Петром Великим, а Екатерина II– Великой русской императрицей, также как и царь Николай I, хотя он был один из самых тиранических представителей императорского дома Романовых и его правление на несколько десятилетий резко затормозило движение России в сторону духовного и культурного прогресса.

Приведу высказывание о Пушкине еще одного политического деятеля России Г.А. Зюганова:

« — Пушкин — не только великий поэт, гений русского слова. Это удивительный человек, мыслитель и гражданин. Его вполне можно назвать и пророком. По-моему, в своём творчестве он ответил на многие вопросы, которые сегодня стоят перед человечеством.

А для России, на мой взгляд, он стал высшим воплощением ее национальной идеи. От сказок, где замечательным образом раскрыта суть русского характера, до блестящих, непомерной глубины философских поэм, в которых постигается сам смысл существования России. Меня еще в юности всё это покорило и поразило. Не перестаю думать об этом и сейчас.

В самом деле, если хотите понять очень непростое соотношение державности и социальных проблем «маленького человека», читайте «Медного всадника». Если хотите представить, что такое Пётр Великий как полководец, читайте «Полтаву». Если хотите разобраться в трагедии властителя Бориса Годунова или в исторической роли Пугачёва и его восстания, опять-таки обратитесь к Пушкину...»

Роль Пушкина в жизни российского народа выразилась в высказывании этих двух предельно противоположных лидеров российской политики. Пушкин неожиданным для себя образом стал символом русского народа и политики, хотя никогда и не помышлял об активной политической жизни и государственной службе.

Однако не удержусь заметить, что Зюганов при апофеозных высказываниях о Пушкине лишь следовал за Сталиным. Когда определялся самый великий гражданин России за все годы, Зюганов на первое место ставил Сталина — губителя русской интеллигенции, разрушителя национальной русской культуры.

Пушкина нужно просто читать и воспринимать его как глубоко русского поэта, писателя и историка, поддерживая свой моральный уровень и воспитывая детей и внуков.

Владимир Накоряков,

академик РАН

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