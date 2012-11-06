Наука ничего не должна лженауке

Своими размышлениями о науке и псевдонауке поделился докт. физ. -мат. наук, профессор Новосибирского госуниверситета, главный научный сотрудник Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН Семён Кутателадзе.

Недавно в Новосибирске по­бывал профессор Нижего­родского университета им. Лобачевского Ярослав Сергеев [1], где выступил на двух семинарах с рассказом о своей «теории гроссуана» и «компьютере бесконеч­ности». Вот цитата из многочис­ленных сочинений Cергеева:

«Новый нетрадиционный под­ход, недавно предложенный авто­ром, использует новую вычисли­тельную парадигму (не связанную с подходами традиционного нестандартного анализа) для соз­дания революционного типа вы­числительной машины — Infnity Computer, которая способна хра­нить бесконечные, конечные и бесконечно малые числа и вы­полнять с ними арифметические операции. Ключевая методологи­ческая идея — использование но­вой позиционной системы счис­ления с бесконечным основанием, позволяющей единообразно выра­жать конечным числом символов конечные, бесконечные и бесконеч­но малые числа».

Итак, речь идет о смене пара­дигмы в математике и революции в вычислительной технике. Причем свой подход Сергеев противопо­ставляет нестандартному анализу, который, по словам Курта Гёделя, станет «анализом будущего». Всё это очень привлекательно для не­специалистов — учить всякую за­умь вроде нестандартной теории множеств не надо, а революци­онный новый компьютер полу­чается задарма. Неудивительно, что некоторые впечатлительные люди очарованы зияющими вер­шинами новой парадигмы.

Мираж рассеивается, и космиче­ские обещания хиреют, как только читатель знакомится с определе­нием гроссуана — таинственного основания позиционной системы Сергеева. Оказывается, гроссуан — это ни много ни мало «наиболь­шее натуральное число», опре­деленное Сергеевым как «число элементов множества натураль­ных чисел». Школьникам извест­но, что наибольшего натурально­го числа нет, как нет и натурального числа, выражающего число элементов множества натураль­ных чисел.

Сергеев, ставший профессором за работы по глобальной оптими­зации, напечатал про гроссуан не­мало практически тождественных натурфилософских сочинений в различных заграничных журна­лах, где в редколлегиях специа­листов по основаниям математи­ки и нестандартному анализу нет. К сожалению, наука — система не идеальная. Ею занимаются сотни тысяч людей, заполняющих тыся­чи различных журналов сочине­ниями разных достоинств. Нечего скрывать — в печать попадают как слабые и неверные работы, так и откровенный плагиат. Барьером служит только репутация журна­ла и компетентность его редкол­легии. Репутация и компетент­ность — предметы волатильные, а потому в печать время от вре­мени попадают даже сочинения лжеученых и шарлатанов.

Информационный шум, подня­тый Сергеевым, и противопостав­ление его подхода идеям нестан­дартного анализа — вещи далеко не безобидные и требующие ре­акции. В «Сибирском математиче­ском журнале» № 5 за 2008 год было разъяснено [2], что всеми свойствами гроссуана, нужны­ми Сергееву, обладает фактори­ал N! любого бесконечного на­турального числа N, каких пруд пруди в нестандартном анализе. Там же указаны непреодолимые препятствия для использования даже такого «настоящего» гроссуана N! в серьезных символи­ческих исчислениях.

Гроссуан Сергеева — один из бесчисленных заурядных объек­тов нестандартного анализа, ни­каких новых парадигм в матема­тике не порождающих. То есть и в научном обрамлении неуклю­жие экзерсисы Сергеева ничего существенного дать не могут, что не удивительно, ибо их коррект­ное изложение требует лишь са­мых начальных сведений из не­стандартного анализа.

Немногочисленным ученым, попавшим под влияние утопии гроссуана, стоит обратить внимание на нестандартный ана­лиз. Если нужно для дела, выу­чите нестандартный анализ и пользуйтесь факториалом лю­бого бесконечно большого на­турального числа. Не отказывай­тесь от вековых парадигм науки ради миража революции в мате­матике, основанной на понятии наибольшего натурального чис­ла. Не надо бредить об Infnity Computer. То, что возможно из обе­щаний Сергеева, давно реализо­вано и лежит в открытом доступе в сети — это калькулятор Inf Бена Кроуэлла и Мустафы Хафатеха (www.lightandmatter.com/calc/inf/).

Днями мне написал молодой человек из Нижнего Новгорода и спросил, а почему я не был на докладах Сергеева в Новосибир­ске — сторонники Сергеева трак­туют это как отсутствие серьез­ных аргументов. Ответил, что не был на докладах Сергеева потому, что незачем. Этим можно было бы ограничиться, если бы дело шло о простом заблуждении или даже в некотором упорствовании в сво­их заблуждениях.

К сожалению, ситуация хуже.

Можно услышать, что Сергеев — талантливый человек и ничего пло­хого не сделал, просто он убеж­ден в значимости своих идей и их полезности. Конечно, Сергеев талантлив. На мой взгляд, исклю­чительно талантливы все люди. Вопрос в том, что каждый со сво­им талантом делает. Тут вариан­тов много и не все они радуют. Презумпция порядочности в на­уке безусловна, но действует она только до первого сбоя. Никакие штрафные очки не накапливают­ся. Нельзя привирать и приукра­шивать по чуть-чуть. Наука дела­ется людьми со всеми их субъек­тивными страстями, но сохраня­ется в абсолютно обезличенной, объективной форме. «Наука не терпит субъективизма», — учил нас академик Николай Никола­евич Семёнов. Ложь, претенциоз­ность и верхоглядство в научном поле нетерпимы. Критику в науч­ной печати Сергеев проигнорировал и продолжил свою реклам­ную деятельность. Подобное по­ведение нарушает академическую этику и выводит ученого за пре­делы науки. Он становится псев­доученым, которого не интересу­ют научные аргументы и сужде­ния специалистов вовсе, ибо он и так всё без них знает.

Наибольшего натурального числа нет, а работы Сергеева, где оно есть, существуют и никак им не дезавуированы. Это наруше­ние научной этики. В науке есть поля Леви-Чивита, на основе ко­торых сделан калькулятор, опери­рующий в «революционной сти­ле» Infnity Computer. Это обстоя­тельство Сергеев также игнори­рует. Через два года после сдер­жанной критической статьи по импульсу из Нижнего Новгорода телеканалы и СМИ протрубили о «престижнейшей премии Пифа­гора», присужденной Сергееву — человеку, который «сосчитал бес­конечность». Пришлось выступить с разъяснениями в «Троицком ва­рианте» [3]. Весь шум в три дня угас. Информацию о Сергееве убрали с сайта Российской ака­демии наук, а журнал Newsletter Европейского математическо­го общества опубликовал пись­мо об этой скандальной премии. Этого тоже оказалось мало. Что ж бывает и хуже…

Грань, отделяющая лженауку от науки, довольно тонкая и, по всем призна­кам, од­носторон­няя.

И всё же неясностей и у публики, и у ученых здесь по-прежнему много. Попробую сфор­мулировать свое понимание лже­науки и способов общения с нею.

Невежество в чужой области науки проявляется в ее комиче­ском искажении, т.е. в феномене псевдонауки. Претенциозность и игнорирование критики — фир­менные признаки псевдонауки. Ошибки внутри науки исправля­ют, а над достижениями псевдо­науки просто смеются. Человека, делающего ошибки в своей науке, считают слабым или плохим уче­ным. Его обычно презирают кол­леги. Даже невежду-математика, занимающегося математикой, на­зывают невеждой, а не лжеученым. Так же поступают физики, хими­ки и гуманитарии. Человека, де­лающего ошибки в чужой обла­сти, считают влезшим не в свое дело. Если его ошибки комичны, специалисты называют его не­нормальным; над ним смеются и свои и чужие. Псевдоученый -невежда в чужой предметной об­ласти, систематически делающий смехотворные ошибки. Псевдо­ученый на казенном коште нау­ки — это лжеученый. Парадокс -истина под видом лжи. Лженау­ка — это ложь под видом истины. Вот и вся хитрость. Остальное -мелочи, пена и отводы глаз.

Все нормальные ученые пере­убеждением лжеученых не зани­маются — это бесполезно. Лженаука со временем получает от­пор в научной периодике, и это­го для успешного функциониро­вания самой науки вполне до­статочно. Дискуссия — инстру­мент внутринаучный, к лженау­ке не относящийся. Разъяснение заблуждений не дискуссия. Нау­ка ничего не должна невеждам и лжеученым. Эндрю Уайлз (Sir Andrew John Wiles) не ведет пу-бличных дискуссий ни с одним из ферматистов. Геометры не ведут дискуссий с трисекторами углов. Физики не дискутируют с изо­бретателями вечных двигателей. Генетики не дискутируют с кре­ационистами. Наука только пре­достерегает публику от ошибок и вреда проходимцев и лжеуче­ных. Наука указывает на лженау­ку, от нее отмежевывается и идет своей дорогой. Наука к лженауке не толерантна.

Семинаров с лжеучеными я не посещаю и другим не советую.

Страница Я. Д. Сергеева на сайте Нижегородского университета www.software.unn.ru/?dir=21 А. Е. Гутман, С. С. Кутателадзе. О теории гросс-единицы. Сиб. матем. журн., 49:5 (2008), 1054—1063. www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=smj&paperid=1902&option_ lang=rus С. Кутателадзе. Грош и гроссуан. ТрВ № 66 от 9 ноября 2010 года, c. 3. http://trv-science.ru/2010/11/09/grosh-i-grossuan/ С. Кутателадзе. Открытое письмо руководству телеканала «Культура» (о показе «научной» лекции Я. Сергеева). ТрВ № 89 от 11 октября 2011 года, c. 12,«Резонанс». http://trv-science.ru/2011/10/11/otkrytoe-pismo-rukovodstvu-telekanala-kultura/

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