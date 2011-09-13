Химический аромат
В Международный год химии мы продолжаем публиковать серию статей флейвориста, руководителя отдела разработок пищевых добавок Сергея Белкова (flavorchemist.livejournal.com).
Мы привыкли считать, что химические пищевые ароматизаторы, присутствующие практически в каждом магазинном продукте, — это изобретение последних десятилетий. Это не совсем так.
Некоторые считают, что «химический» — это антоним слова «натуральный». Всё вокруг нас: воздух, вода, натуральная пища и даже мы сами — является химическим. Состоит из молекул, которые в результате химических взаимодействий могут превращаться в другие молекулы.
Многие твердо убеждены, что «химический» — это нечто вредное, полученное в лаборатории, в противовес «натуральному», полученному в природе, и поэтому обладает другими свойствами. Но свойства вещества зависят исключительно от набора и порядка расположения атомов в составе молекулы, а не от способа их получения, это один из фундаментальных законов природы. Синтез конкретных веществ в клетках живых организмов по сути своей мало отличается от промышленных методов синтеза. Разница очень часто только в аппаратурном и инженерном оформлении процесса.
Химические ароматизаторы как смесь душистых веществ, придающих аромат пище, были всегда. Они были до человека, будут и после. Синтезировать ароматизаторы, целенаправленно придавать продуктам новые, до этого не известные человеку вкусы мы научились не сразу.
Это произошло задолго до появления первых цивилизаций. С приручением огня наши предки впервые синтезировали первый в истории искусственный ароматизатор. Оказалось, что пища, приготовленная на огне, не только дольше хранится и быстрее переваривается, она еще и вкуснее. Неважно, что химическую природу появления новых вкусов мы начали познавать только сейчас. Реакциями, происходящими в процессе нагревания пищи, человечество пользовалось всегда.
От традиций к технологии
С самого своего появления кулинария как явление (свойственное абсолютно всем культурам) играла значительную роль в жизни людей. Кулинары давнего и не очень прошлого всегда ценились в обществе. Личные повара королей и вождей революции порой определяли судьбы страны, и всё из-за их владения искусством готовить вкусную пищу.
На самом деле, конечно, всё имеет под собой научную основу. Любой повар, готовя суп, добавляя в определенной пропорции и подвергая определенным режимам термообработки пищевые продукты, по сути своей лишь не очень умелый химик (это не мешает ему быть умелым поваром), проводящий в весьма примитивных условиях кухни простейшие реакции. Те вещества, которые пытаются получить всемирно известные шефы путем смешивания пищевых ингредиентов, любой химик-синтетик получит гораздо более эффективными методами и с гораздо большими выходами в лаборатории.
Задача получения аромата любого блюда, таким образом, сводится к банальному: определить, какие вещества влияют на аромат, синтезировать их в лаборатории и смешать их вместе. Эта задача, действительно, достаточно легко решается для получения природных ароматов, таких как «яблоко», или «молоко», но с продуктами термообработки всё гораздо сложнее. К примеру, аромат кофе содержит в своем составе более тысячи душистых веществ, и воспроизводство такого состава становится попросту слишком сложным и нерентабельным.
100 лет назад Луи Майяр обнаружил, что если смешать аминокислоты с сахарами и нагреть, то образуется смесь веществ темного цвета. Впрочем, ни современники, ни он сам не оценили значимость этого открытия. Механизм реакции, до сих пор не претерпевший серьезных изменений, впервые был предложен Джоном Ходжем в 1953 г. Фактически реакции, ныне известной как реакция Майяра, следовало дать имя Ходжа.
Сегодня ясно, что наблюдавшиеся Майяром эффекты лежат в основе огромного количества явлений, одно из которых мы получили в подарок от неизвестного первооткрывателя огня и можем наблюдать каждый день на нашей кухне — приготовление вкусной, ароматной пищи. Реакция Майяра — это целый набор огромного количества взаимосвязанных химических превращений. Продукты этих реакций вступают во взаимодействие между собой и с исходными веществами, и как следствие образуется неисчислимое количество веществ разной природы. Смесь этих веществ и лежит в основе вкуса и аромата так любимых нами кофе, шоколада, мяса, хлеба и многого другого.
Как можно объяснить, что сырое мясо пахнет по-своему, жареное и вареное пахнут по-своему и совсем по-другому? Если говорить простым, школьным языком химии, то механизм появления аромата можно описать следующим образом:
1. В сыром мясе существуют некоторые вещества, которые при нагревании могут реагировать друг с другом.
2. Возможных механизмов взаимодействия много, скорость накопления разных возможных продуктов зависит от условий приготовления мяса, таких, как температура, кислотность, время процесса.
3. Конечный вкус и аромат продукта определяются соотношением накопленных продуктов реакции Майяра.
Технически, имея достаточный интерес, становится возможным смоделировать процесс в лаборатории. Всё, что для этого нужно, — это определить, какие же вещества в каких реакциях принимают участие, уточнить механизмы и кинетику реакций. Примерно так всё и происходит. Пусть пока еще не существует подробной модели реакции Майара (уж очень сложна), но ее основные механизмы установлены и давно используются в пищевой промышленности.
Современные реакционные ароматизаторы
Характерно, что первое внедрение реакции Майяра в промышленность, можно даже сказать синтез первого промышленного реакционного ароматизатора, было осуществлено, когда Майяру было всего 7 лет и он не помышлял ни о каких исследованиях. В 1885 г. на рынке появились продукты, разработанные Джулиусом Магги. Имя этого предпринимателя мы до сих пор можем видеть на полках магазинов, в названиях продуктов быстрого приготовления и бульонных кубиках. Да, торговая марка «Магги» не несет в себе ничего магического, это фамилия человека, совершившего маленькую революции в пищевой промышленности.
Производство современного технологического, или, другими словами, реакционного ароматизатора, в промышленности происходит примерно так же, как на кухне модного повара.
В реактор (на кухне — кастрюлю) загружают необходимые компоненты: воду, аминокислоты, сахара, растительные и животные белки и белковые гидролизаты, жиры, витамины, некоторые другие компоненты (на кухне — продукты питания, содержащие эти вещества). Реактор нагревается в течение четко определенного количества времени. На выходе мы имеем готовый ароматизатор. Высушив его тем или иным способом, мы можем использовать его для придания аромата чипсам, лапше быстрого приготовления, бульонным кубикам и многому другому. В составе этого ароматизатора будет точно такой же набор веществ, который содержится в натуральном продукте. Всё, что мы сделали — заменили примитивный кухонный реактор — кастрюлю на профессиональный промышленный. Точно так же, как в свое время сковородки и горшочки для запекания вытеснили вертел, на котором жарили на костре мясо наши давние предки.
Фактически мы моделируем давно существующий привычный традиционный процесс. Просто наша технология дешевле, эффективнее, экологически чище и лучше. Почему?
— Невозможно приготовить 2 раза два абсолютно одинаковых блюда, потому что малейшие изменения в химическом составе продуктов (вы никогда не найдете двух одинаковых кусков мяса) и условий их кулинарной обработки приведут к изменению набора продуктов реакции Майяра, а значит, и вкуса продукта. В случае ароматизатора эта проблема легко решается установлением жестких технологических режимов и требований к сырью.
— Для ароматизации тонны, например, лапши вкусом вареной курицы нам нужно 100-200 кг этой самой курицы, или всего 1 кг ароматизатора. В первом случае кроме нестабильного качества мы получаем проблемы со сроками хранения из-за микробиологической порчи. В случае с ароматизаторами у нас таких проблем нет.
— Не применяя в качестве сырья продукты животного происхождения, можно делать продукты со вкусом мяса для вегетарианцев. Или узнать, каков на вкус жареный кенгуру, не убивая животное. А если грамотно подобрать ингредиенты, то можно сделать и неотличимую нашими органами чувств от обычной колбасу.
Это не обман наших чувств, придуманный хитрыми и ушлыми коммерсантами. Это серьезная технология, позволяющая значительно расширить наши вкусовые ощущения, в основе которой лежит труд большого количества людей.
Идентичные натуральным
Я, впрочем, немного покривил душой, описывая идентичность химического состава аромата натуральной жареной курицы и реакционного ароматизатора. В процессе нагревания смеси веществ, присутствующих в курице или в нашем ароматизаторе, образуются не только душистые вещества.
И не только безобидные.
Многие из нас слышали про вещество с названием акриламид, обладающее канцерогенными и токсичными свойствами. Многие знают, что он образуется в продуктах питания при нагревании до высоких температур, например при жарке во фритюре. Часто считают, что образуется он при нагревании жира или крахмала, хотя это совсем не так. Акриламид образуется в ходе реакции Майяра из присутствующей практически в любом белке аминокислоты аспарагиновой. Именно поэтому, на каком бы масле вы ни жарили мясо или картошку, свою порцию акриламида организм обязательно получит. В производстве реакционных ароматизаторов избегают использования аспарагиновой кислоты, а, значит, акриламид вы в них не обнаружите.
Не только акриламидом богаты привычные нам «натуральные» продукты. В процессе нагревания креатин и креатинин (которые естественным образом содержатся в мясных продуктах) превращаются в вещества, носящие аббревиатуры 4,8-DiMeIOx и PhIP, по строению являющиеся гетероциклическими соединениями, а по биологическим свойствам — сильными мутагенами. Избежать их образования при термообработке мяса, увы, невозможно. Стоит ли говорить, что в реакционных ароматизаторах таких веществ не образуется, потому что ни креатин, ни креатинин в качестве сырья не используются.
Заключение
Современная пищевая промышленность — давно уже не эксперименты на огне или в кастрюльке. Это производство массового продукта, со строгими требованиями, которые мы далеко не всегда соблюдаем на кухне. С точки зрения безопасности, современные пищевые ароматизаторы с легкостью проходят такие тесты на безопасность, которые никогда не прошли бы ни жареная картошка, ни копченая грудинка, ни квашеная капуста.
Сегодня наука и технология дают нам в руки удивительные возможности по созданию новых безопасных, доступных продуктов, возможности, которых у человечества никогда не было. Стоит ли бояться этой технологии только потому, что нам об ее вреде рассказали далекие от нее и недалекие сами по себе непонятные люди из телевизора? Не лучше ли подумать самим, постараться разобраться и сделать свои собственные выводы?
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Метки: #087, питание, Сергей Белков, химия
Попробуйте хотя бы несколько дней подряд употреблять синтетическую еду вроде
«доширака», «ролтона» и прочие «бизнес ланчи» с «натуральным мясом» в
пакетике. Через 2-3 дня Ваш желудок скажет Вам, что химия пока-что далека
до синтеза продуктов «идентичных натуральным», а ароматизаторами еду не заменишь.
Вообще да, бредовая статейка :) Абсолютно ненаучная, хотя в ней и употреблаяются умные слова.
Чего бы автор статьи не утверждал о пользе синтезированных ароматизаторов, но:
1. Воссоздать полностью вкус продукта химическая промышленность сейчас не может.
2. Вкус приблизить к оригиналу может и стараются, а вот ещё и добавить пользы от этих ароматизаторов вообще никто даже и не пытается. От курицы в курином бульоне не только вкус, но и питательная ценность самой курицы :)
Речь не о пользе, а об отсутствии вреда. Ясное дело, одними ароматизаторами сыт не будешь.
Вам, как человеку, получающему информацию о пищевой промышленности из телевизора виднее, не спорю.
Мне кажется бредовая статейка в любом случае бредового комментария от человека, который даже не прочитал статью, но сразу бросился комментировать.
Спасибо вам за статью!
Я знаю, большинство хомячков к вам не прислушаются, и продолжат вещать про то, как нас травят жидомасоны и рептилоиды.
Но посвящением заниматься надо — тех, кто услышит будет мало, но они будут.
Я вам очень благодарна!
Очень, очень, очень чуственная статья про то как нас дурят имитацией пищи.
...и трявят...
Если я правильно поняла, в статье выдвигаются три основных тезиса:
1. Пища, синтезированная искусственным путём, и пища, взятая из окружающей среды, ничем не будут отличаться, если идентичен их химический состав.
2. Некоторые ароматические композиции готовых продуктов учёные уже научились воспроизводить. Правда, не все.
3. Бомжатки «Роллтон» не проигрывают кубанскому борщу во вкусе, а при этом ещё и выигрывают ему в полезности. Кола современная, которая из ортофосфорной кислоты, вкуснее и полезнее исторического напитка из коки и колы (отвара трав и орехов).
Ну, с первым тезисом трудно поспорить! во всяком случае, применяя естественнонаучный подход. А вот вторые два отвергают как тот самый здравый смысл, к коему взывается в завершении статьи, так и личный опыт.
Запах, скажем, яблока воспроизвести с точностью того, как пахнет само яблоко (для человеческих рецепторов), боюсь, не только ещё не научились, и не только не научатся в ближайшее время, но и, — самое главное, — в этом направлении особого движения не производилось вообще. Пищевая промышленность сейчас направлена на удешевление и сохранение как можно дольше пищевого сырья, а эти задачи только противоречат требованиям к качеству. Человека, утверждающего, что не отличит синтезированный яблочный аромат от натурального, можно подозревать либо в лукавстве, либо в серьёзном расстройстве обоняния.
Глутомат натрия, ряд консервантов и упомянутая ортофосфорная кислоты вредят несравненно больше смешного количества канцерогенов от жарки. Найти относительно безвредный в данном отношении продукт сложно, и он, скорее всего, будет с натуральными добавками (интересно, зачем это?). И далёкие от колбасы из туалетной бумаги дяди и тёти из телевизора, усиленно отговаривающие от Колы и гамбургеров — это, как правило, диетологи. Которые, хоть диетология и на зачаточном этапе развития, всё же кое-как, будем говорить, профессионально, пытаются провести параллель между питанием и популярными болезнями этого века.
Я, кстати, ЗА синтетическую пищу. Часто покупаю и ем растительные заменители мяса, молока, сливочного масла, колбасы, чёрной и красной икры. Правда, все эти продукты всё равно натуральные, т.к. альтернативы ещё не придумано. Но как только придумают, несомненно гораздо лучше будет всё синтезировать из целлофановых пакетов на коленке в лаборатории, чем продолжать планомерно уничтожать планету сельским хозяйством.
Вот только до светлой эпохи синтеза пищи, хотя бы приблизительно идентичной натуральной, ещё очень далеко...
Очень хорошо, что Вы подумали, что есть еще и здравый смысл. Думайте, может быть додумаетесь до правильного ответа. И про глутАмат, и про диетологов, среди которых в основном одни шарлатаны.
Я рад, что вынудил Вас написать отзыв. Потому что Вы хоть на минуту задумались. Правда пока телевизионные диетологи победили.
Вы-таки пытаетесь намекнут на теории заговора? Низко, товарищ, низко. Научные аргументы у Вас, видать, закончились.
Вы с таким видом говорите про ужасные канцерогены от жарки, будто Вам не известно, что у лабораторных химических реакций тоже хватает побочных продуктов сомнительной полезности. И без ссылок на соответствующие исследования приводить такие аргументы несерьёзно.
Вы выдаете желаемое за действительное. Я ничего не писал про заговор, это домыслы Вашего сознания.
Ссылки на исследования Вы можете элементарно найти на pubmed или обратившись ко мне. Жанр статьи этого не предполагал. Кто ищет, тот найдет.
Если Вы считаете, что Вы знаете в этом больше и лучше меня — предлагаю устроить открытую полемику. На любой удобной площадке. Только я не буду общаться с анонимом.
Вы, пожалуйста, не приписывайте победу диетологам из телевизора. Победил в данном случае здравый смысл, особенно учитывая, что я телевизор не смотрю, а мнения диетологов, как вегетарианец со стажем, на слепую веру просто вынуждена не принимать (как-никак, официальная диетология до сих пор настолько отстала от жизни, что предсказывает мне смерть от истощения лет десять назад).
Но я, как, судя по комментариям, и другие отписавшиеся по теме, иногда хоть что-то из этого ела, вернее пробовала есть. Можно ещё попытаться обмануть человека, который ни разу в жизни категорически не прикасался к чипсам, фастфуду, бомжаткам (название не моё — народное), быстрорастворимой лапше, бумажной колбасе, раскрашенной газировке, и прочим пищевым продуктам сегодняшнего дня, названия которых уже стали сами по себе ругательными. Но утверждать в глаза людям, имеющим возможность попробовать и сравнить перечисленное с нормальной среднестатистической едой (т.е., не только имеющим возможность самостоятельно провести экспериментальную проверку, но и поневоле делающим это регулярно — каждый день!); в общем, утверждать таким людям, что «наука уже давно решила проблему синтеза пищи — осталось только счастливо пожинать плоды», — обречено на провал. Не потому что люди такие вредные и изначально настроены против, а потому что вкусовые и обонятельные рецепторы не обмануть, это даже наверное сложнее, чем добиться обмана зрения или слуха.
"1. Пища, синтезированная искусственным путём, и пища, взятая из окружающей среды, ничем не будут отличаться, если идентичен их химический состав. "
Врот главное - «если идентичен их химический состав» именно это никто так и не смог получить и не сможет никогда.
Высказывания смыслового значания вроде 1. были и 100 и 200 лет назад. За все эти годы получили только вред, болезни несчастия смерти. Если учесть переодичность: «открытие - внедрение - результат - признание вреда октрытия» то за 200 лет наука не сдвинулась не на йоту.
С единственной разницей - в предметах, например:
— в позапрошлом веке врачи — ученые издевались на Земмельвейсом, который обвинили их в заражении роженец микробами, потому что родильная горячка была всегда!
— в прошлом миробов признали, зато — смеялись над глупцами — которые заявляли что в крови, мозгу или человеческом плоде могут быть микробы
— в нашем веке — признали что в крови плавают и микробы и куски пищи, а гематоэнцефалический и плацентарного барьера проницаемы — окртыли микробов — занимающих промежуточное поожение между бактериями и вирусами — для них нет преград. Зато так же не признаем и смеемся над другим.
В прошлом веке — врачи назначали младенцам и детям «прекрасное лекарство», от колик, когда режутся зубы и пр. из алкоголя 45%, опиума иногда покремче морфий. Средство «Мадам Уинслоу»- вообще раскупалось в течние 50 лет и еще в течние 30 лет «из под полы» — когда «глупые врачи» его запретили. и т. д. и т.п. пооженеи дел сегодня ТАКОЕ ЖЕ. И только натуропаты — основываясь на понимании процессов в организме — исцеляли, исцеляют и будут исцелять — от всех болезней! причем без хирургии восстанавливая ткани, врожденные и генетические пороки. И только официальная медицина об этом молчит — восстановленеи на клеточном уровне — не продашь в бутылке.
Что касается «химической идентичности» — вот она идентичность — сперва открыли прстые вещества, потом Менделеев их упорядочил, потом выяснили их строение, но снова сели в лужу когда открыли, что 100% химическеи вещества разные — открытие изомеров. И т.д. будет продолжаться.
Что касается этой самой "идентичноси " и «похожести» — смею заверить ПО ОПЫТУ — что человек который питается натуральной пищей (вместо рафинированной -цельная,непастеризованная, ферментированная, много зелени, фовощей, минимум мяса — причем это требуха скота свободного выпаса) — получает обратно и здоровье и тонкие органы чувств — которые некогда променял на сахар и жареное. Без всяких лабораторий -точно улавдивая на запах и вкус — «химичеки идентичеую» отраву! В то время как «нормальные люди»- едят ЭТО да еще и спорят что вкуснее.
А прочитайте, какую должность занимает автор статьи- и поймёте, что он- материально заинтересованный человек, статья носит почти рекламный характер и ПОЭТОМУ его личное мнение ничтожно по обсуждаемому вопросу (а может, это такой способ самоочистки совести? Тогда можно констатировать, что автор небезнадежен- еще совесть есть...)
Автору:
Всё, что Вы написали- это половина правды.
Гламурная внешняя фасадная рекламная половина правды.
Что хуже- откровенная ложь или скрытая вторая половина правды- это вопрос дискуссии.
Если взять кристально честного человека, имеющего целью синтезировать синтетические заменители запахов и вкусов с целью придать полноценной синтетической пище (имеющей адекватную натуральному образцу пищевую ценность) видимость и ощущения натуральной, он, может и сделает это. Предположим при этом, что он досконально, до каждой молекулы, знает состав куриного бульона и куриной же ноги из этого бульона (что, вообще говоря, неправда- вряд ли он владеет технологими синтеза костей, волокнистого мяса, жил, хрящей и прочих вкусностей, причем может собрать это в общую конструкцию, идентичную натуральной куриной ноге).
С учетом наших допущений мы приходим к выводу, что такой высококвалифицированный, вооруженный высокими технологиями гражданин может сделать куриную ногу и куриный бульон, идентичные натуральным.
И тихонько ужаснемся себестоимости этой ноги и этого бульона.
А теперь обратимся к суровой правде жизни.
Бизнес, производящий колбасу и дошираки, заинтересован в прибыли. А прибыль, как известно, равен выручке от продаж минус затраты. Логично повышать прибыль, снижая затраты. Затраты можно снизить очень просто: заменить мясо на растительное сырьё. А чтобы потребитель не послал подальше этот «продукт» (то есть всё-таки его купил), надо придать ему запах и вкус, СЛЕГКА НАПОМИНАЮЩИЙ естественный. Для этого и работают господа флейвористы, честные и образованные люди, стоящие на службе у подлого и преступного бизнеса.
Есть у любой деятельности «сверхзадача». Это вопрос философский.
Можно быть честным парнем, но клепать автоматы- машинки для убийства живых людей.
Почему «подлый» и «преступный» этот бизнес? А потому, что потребитель
а)лишен альтернативы в виде натуральных продуктов — и это лишение насильственное (поскольку снижает прибыль этих самых производителей «идентичных» продуктов);
б)нагло и цинично обманывается производителем- ведь, к примеру, выпускается продукт под названием КОЛБАСА, а еще не вымерли люди, понимающие это как мясной продукт. Ну и так далее...
Ну не едят кошки сосиски с этими самыми «вкусами»... Значит, чего-то с набором аминокислот и Майером не вышло?
Как много слов и штампов и как мало смысла. Человек, который не видит дальше 15 см от носа до монитора, размышляет о совести незнакомого ему человека. Я слышал, что каждый второй в интернетах психолог — но что бы при этом еще и бизнесмен, пищевик и писатель.
Вам это покажется странным, но в статье правды 100%. Если она Вам не нравится, она не перестает быть правдой.
Автор является специалистом и работает в области, по которой он пишет статью. Естественно, за свою работу получает зарплату. Следовательно, ангажирован, следовательно, врет.
Все специалисты, которые специалисты — работают по специальности. И получают соответственно зарплату. Следовательно, вся их «точка зрения в массы» заведомо ложна.
Остается открытым вопрос, каким образом НЕ специалисты должны «нести в массы» знания по вопросу, в котором они НЕ специалисты. Но это никого не волнует.
== А прочитайте, какую должность занимает автор статьи- и поймёте, что он- материально заинтересованный человек ===
Автор является специалистом и работает в области, по которой он пишет статью. Естественно, за свою работу получает зарплату. Следовательно, ангажирован, следовательно, врет.
Вчера практически аналогичное прочитала у Progenes (
progenes.livejournal.com/137204.html )
«непонятно, почему так ведет себя не одна прогенес, а ФАКТИЧЕСКИ ВСЕ ГЕНЕТИКИ, у которых достаточно возможностей нести свою точку зрения в массы...»
По-моему, это какой-то замкнутый круг. Все специалисты, которые специалисты — работают по специальности. И получают соответственно зарплату. Следовательно, вся их «точка зрения в массы» заведомо ложна.
Остается открытым вопрос, каким образом НЕ специалисты должны «нести в массы» знания по вопросу, в котором они НЕ специалисты. Но это никого не волнует.
когда же за такой идиотический бред начнут расстреливать? лююююди, ауууу!
Спасибо за интересную статью. С жареными продуктами всё понятно, но почему квашенная капуста не прошла бы тест на безопасность?
Сергей Белков, статью вы как-то написали, а вот вежливо комментировать ещё не научились. Вы в комментариях тут всех обвиняете в недальновидности и зазомбированности ТВ передачами :) Прежде чем вести дискуссии, прочтите хотя бы про метод ведения диалога Сократа.
Сергей Белков: «Вам это покажется странным, но в статье правды 100%.»
А я и не писал, что Вы врёте. Я написал, что Вы замалчиваете вторую половину правды.
Так что, батенька, Вам следует серьёзно заняться семантикой и научиться понимать смысл написанного Вам. Ну и переход на личности (насчет «15 см до монитора» и т.д.) Вас не красит. Хотя и характеризует Вашу личность, весьма.
Я усомнился в Вашей беспристрастности по отношению к пищевым добавкам и проч. — и не следует демагогически переводить этот вопрос в плоскость «специалисты- не специалисты». Так можно далеко зайти...
Вы в своей статье неаккуратны, нестроги и тенденциозны.
Замалчиваете «вторую половину правды». Обходите вопрос массового злостного навязывания ЗАМЕНИТЕЛЕЙ качественной еды и использование Ваших добавок для маскировки этого деяния. У Вас в статье про это НЕТ НИЧЕГО!!!
Это и даёт мне право усомниться в Вашей объективности.
И ко всем остальным отметившимся в демагогии: братцы, учитесь выражать свои мысли, а сначала- учитесь понимать написанное другими. Вроде бы это должен быть основной результат учёности...
А не навешивание ярлыков... Или теперь так принято?
Кстати, насчет «специалистов».
Тот, кто не может объяснить шестилетнему ребенку, чем он занимается, является шарлатаном©К.Воннегут. А как называется тот, кто его при этом еще и обманывает?
Сергей, спасибо за статью. Я посмотрела еще и Ваш потрясающий журнал в ЖЖ, очень интересно, познавательно, логично, и главное, абсолютно вписывается в мою картину мира.
Я ненавижу передачи тематики ААА Мы все умрем, там постоянно полуправда намешана с откровенной ложью. Особенно ни слова правды про ГМО, а на глутамат не наезжает только ленивый. У меня агроинженерное образование, да и в школе неплохо училась, а биология была любимым предметом, и вообще этими темами интересуюсь, поэтому смотреть на это непотребство в телевизоре без нервного смеха и одновременно грусти трудно.
Еще больше не люблю, когда мои доверчевые родственники/друзья/знакомые абсолютно на веру принимают каждое сказанное в зомбоящике слово о вредности того или иного, постоянно мне в уши поют эти песни, и бороться с этими штампами невозможно. «Наташа, ты суши-то не кушай, по телевизору сказали, что в них для вкуса глутамата много кладут. Наташ, я тут огурчики взяла, нмножко вяленькие, потому что они натуральные, не то что красивые ГМО, и ты выбирай по-натуральней» и т.д.
Вообще я работаю и общаюсь в кругу довольно образованных и умных людей, но даже в этой среде преобладают страхи прививок, «всякой химии», ГМО, веры в ауру, бога, приметы, гадалок (причем одновременно).
Анонимной Наташе
там постоянно полуправда намешана с откровенной ложью
В данной статье только полуправда, следует с этим согласиться.
И полемика с придуманными оппонентами, как и в Вашем посте («в этой среде преобладают страхи прививок, «всякой химии», ГМО, веры в ауру, бога, приметы, гадалок (причем одновременно)»).
Уверяю Вас, что можно, обладая здравым смыслом и знаниями в пределах советской средней школы, спокойно отделять мистику, ауру и «шлаки» от технологии создания иммунитета с помощью прививок или задавать простой вопрос (А возможен ли горизонтальный перенос генетического материала?), на который «шибко специалисты» всегда прячут глаза и что-то невнятное блеют (это кто почестнее) или смело врут в глаза (это кто понахальнее).
Вы написали: Я ненавижу...
И чем же Вы отличаетесь от создателей этих передач? Где Ваш РАЗУМ и ЗНАНИЯ?
У меня агроинженерное образование, да и в школе неплохо училась, а биология была любимым предметом, и вообще этими темами интересуюсь, поэтому ем глутамат натрия столовыми ложками... Вы ДОЛЖНЫ были именно так написать... Иначе Ваше выступление слишком пустое, ничтожное...
Burrdozel, Вы всё свою линию двигаете...
«Заменители» «навязывает» рынок. Хотите «натурального» — добро пожаловать в «экомагазины», там за другую цену «натурпродукт». Только большей части сограждан сие не по карману, а вкусно покушать хочется всем. Надо сказать спасибо людям, которые из сои могут сделать колбасу с мясным вкусом, но по цене сои.
Помнится, знания в пределах советской средней школы не позволили Вам самостоятельно понять, что телегония — лженаука. Вероятно, по той же причине Вы упорно не соглашаетесь с тем, что для ГМ-технологий пищевого применения риск горизонтального переноса генов пренебрежительно маловероятен (точнее, равен таковому для генетического материала «обычных» продуктов).
Спасибо, Сергей, за интересную статью.
для простого ума заменитель или имитация чего-либо, даже неотличимая по вкусу/запаху от оригинала — по определению хуже оригинала.
С другой стороны, любое незнакомое ощущение воспринимается органами чувств как аналог чего-либо ранее известного.
Собственно вопрос — возможно ли в обозримом будущем создание принципиально новых вкусов или запахов, не вызывающих природных ассоциаций?
Чтобы не быть голословным, наипримитивнейший пример — чем, по-вашему, пахнет п-бензохинон? запах острый, яркий, даже по-своему приятный... но у меня не вызывает ассоциаций ни с чем природным... может, разве с жуком-бомбардиром, но я его не нюхал :). всё это, конечно, страшно далеко от народа и рынка — но, я надеюсь, человеческая любознательность еще существует :)
Статья интересная, но все таки есть подозрения на ангажированность. Работать и не любить то, что делаешь, согласитесь, трудно. С другой стороны, в Союзе ели все натуральное и жили до 50 и не только из-за пьянства. Так что жить вредно. И польза разных натуральных продуктов слишком преувеличивается и совсем не бескорыстно.
Хотим мы или нет, но разной химией нас все равно «накормят». Так что хотя бы она была бы действительно безвредной и, очевидно, качественной.
Вот об этом автора и стоило бы спросить.
Кстати, глютамат в европах сейчас избегают. Наверно и нам не стоит увлекаться усилителями вкусов.
Глубоко уважаемый SER-ГЕЙ белков я просил излагать причины несогласия. Потому, что меня достали реплики в стиле сам дурак.
МЕНЯ так же интересует вопрос ???? ваМ ??? что всем МГУ им.М.В.Ломоносова делают ЛОБОТОМИЮ ????
КАК ТО я уже писал про таких как ты из МГУ им.М.В.Ломоносова
pitonic74.livejournal.com/8548.html
— " мы (Григорьев Даниил) со знакомым (Мычко Эдуард Вагифович) являемся студентами\аспирантами МГУ и очень любим науку. правда. ещё мы дико ненавидим лженаучное му****ё, которое имеет столь большую популярность ныне. поэтому мы сделали сайт
scinquistion.ru "
теперь твои слова — "Я не ученый. Но я являюсь фанатом науки. ... Не люблю: любую прочую антинаучную хрень
Вас, что там клонируют????
Посмотрите Серию фильмов (
pitonic74.livejournal.com/8548.html) — там есть как и ваша точка зрения так и моя. посмотрите молча. в моём ЖЖ срать не надо срите дома пусть жена за вами убирает. ок
ПС. меня совсем не интересует ваше мировозрение — мне насрать, на то, что вы думаете читаете или пропогандируете Я к вам не лез НЕ лезте ко мне ПОЖАЛУЙСТА забудьте меня.
ПСС. Теперь добрый совет
Посмотрев ваше видео выступление скажу вам У вас Невроз (ТИК) — лечить обязательно не то в старости ваша жена будет ухаживать за эпилептиком.
Вы не уверенный и закрытый человек. Вы постоянно пытаетесь образовать барьер сложив руки на груди.
когда выступающий скрещивает руку/и на груди, складывается отрицательное отношение к выступающему...
потом вы постоянно шевелите губами, моргаете, потираете-трогаете нос (Я сначала думал, что вы просто сами не верите в то, что говорите. Когда человек проделывает жесты «рука-к-лицу», то это далеко не всегда означает, что он лжет. Однако это может быть первым признаком обмана), но когда вы начали поправлиять костюм — то спереди, то сзади как будто вы обосрались и пытаетесь поправить штаны — нервоз
Я Не химик не медик не биолог но на военной кафедре мы учили медицину и психиатрию (на случай ведения Б/Д, чтоб я мог ставить диагноз своим подчинённым) .
Тик — невроз навязчивых движений — может быть ограниченным, в виде мелких движений, или более распространенным. Локализация разнообразна (тик мимической мускулатуры лица, мышц конечностей, туловища). Как и другие неврозы, он представляет собой функциональное расстройство, возникающее при неустойчивой нервной системе под влиянием различных экзогенных факторов.
Лечение тика требует длительного времени. Иногда необходимо назначение успокаивающих средств. Неврозы — заболевания нервной системы, обусловленные длительным психическим перенапряжением. Проявляются разнообразными нервно-психическими расстройствами.
При длительном течении заболевания, если больной не получает специального лечения, симптоматика невроза усложняется. Отмечается постоянная раздражительность, недовольство собой и окружающими. Работоспособность снижается, попытки включиться в работу и выполнить задание в срок оканчивается неудачей. В зависимости от характера невроза могут усилиться тревожность, мнительность, нерешительность, робость, застенчивость или раздражительность, эгоцентризм, эмоциональная неустойчивость и др. Для устранения подобных изменений характера всегда требуется много времени, сил и терпения как от врача, так и от больного.
Неврозы — довольно широко распространенные заболевания. Они легче возникают у лиц с врожденной или приобретенной слабостью нервной системы. Врожденная слабость нервной системы может быть обусловлена токсикозом беременности и патологией родов у матери, а приобретенная различными травмами и заболеваниями, перенесенными в раннем детском возрасте. Большую роль в формировании слабости нервной системы и особенностей личности, способствующих возникновению неврозов, играет неправильное воспитание ребенка в раннем возрасте. В одних случаях речь идет о таких условиях воспитания, при которых грубо подавляют интересы ребенка, не считаются с его привязанностями, унижают его. У ребенка появляются робость, застенчивость, неуверенность в. себе, нерешительность. Эти черты характера, затрудняя приспособление к условиям окружающей среды и общение со сверстниками, способствуют возникновению неврозов.
В других случаях пагубное влияние на развитие ребенка оказывает воспитание его ь качестве «кумира семьи», которому все разрешается, удовлетворяются малейшие его желания, любым его поступком восторгаются, ему внушают, что он «исключительное создание», необыкновенно способный, красивый и т, п. В этих условиях у ребенка не вырабатыватюся трудовые навыки, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, не тренируются волевые качества, возникает переоценка собственной личности. Такой ребенок, став взрослым и вступая в самостоятельную жизнь, часто переживает тяжелые конфликты в связи с несоответствием его непомерно большими требованиями и объективно малыми возможностями.
«МЕНЯ так же интересует вопрос ???? ваМ ??? что всем МГУ им.М.В.Ломоносова делают ЛОБОТОМИЮ ????»
нет, только на соцфаке (именно так возникла «православная социология»)
а насчет неврозов — да, по Вам очень заметно. Длительное психическое напряжение — судя по интервалам между ответами, есть. Раздражительность и недовольство — из содержания ответов очевидно, что они тоже есть.