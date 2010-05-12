Home » Владимир Катанаев: «Для меня лаборатория в России - своего рода эксперимент» » 53N-32 53N-32 12.05.2010 «Троицкий вариант» онлайн Один комментарий 645 просм., 3 — за сегодня Распечатать статью Связанные статьи Нет связанных статей. Оценить: (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка... Один комментарий Катанаев Александр: 17.11.2017 в 20:24 правдиво, дипломатично — и это правильно. Ответить Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Комментарий Имя * E-mail * Сайт Не подписываться Все Ответы на мои комментарии Получать новые комментарии по email. Вы можете подписаться без комментирования. Недопустимы спам, оскорбления. Желательно подписываться реальным именем. Аватары - через gravatar.com
правдиво, дипломатично — и это правильно.