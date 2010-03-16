Отменить нельзя оставить. Доктора наук о докторских и ВАК

В 47-м номере ТрВ-Наука мы начали разговор о докторских диссертациях: нужны ли они сейчас в России, или же это атавизм; нужно ли их отменять, и если нужно, то сразу или постепенно? Вопросы были заданы молодым ученым, которым защиты только предстоят. Теперь же на аналогичные вопросы отвечают гранды, у которых защиты докторских уже в прошлом.

1. Для чего, на Ваш взгляд, нужны докторские диссертации и степени?

2. Как Вы считаете, нужно ли в России в каком-то виде сохранить докторские диссертации и степени (оставить как есть, ужесточить требования или же присуждать в основном по совокупности работ)?

3. Как Вы относитесь к системе жесткой государственной сертификации диссертаций, совмещенной с глобальной системой льгот за степени?

Евгений Вдовин, д.ф-м.н., зам. директора Института математики СО РАН

1. На данный момент кандидатские в математике — это некоторые квалификационные работы, которые при наличии достаточно доброго (чтобы помогал) научного руководителя способен написать даже средний студент. Отсутствие докторской степени позволяет в самых тяжёлых случаях просто апеллировать к этому формальному показателю, чтобы избежать ненужной нервотрёпки.

Я знаю несколько случаев, когда написание диссертации было полезным, даже несмотря на то, что ранее всё где-то когда-то было опубликовано. Про свою докторскую диссертацию (которую я в меру своего умения перевёл на английский и выложил в Internet) я слышал (от зарубежных коллег) мнение, что хорошо, когда всё собрано воедино, убраны нестыковки и накладки из разных работ, можно охватить общую картину проблемы. Положительные отзывы о текстах диссертаций других математиков я тоже неоднократно слышал (и делал сам), причём везде отмечалось, что хорошим является именно тот факт, что текст диссертации существует независимо от разбросанных в разных журналах и по времени статей. Так что сам факт написания диссертации я считаю полезным.

2. Я не вижу возможности отмены системы докторских степеней сейчас. У нас есть один Петрик, а если отменить степени — будут тысячи. Они скооперируются на самых разных уровнях с властью, будут пилить деньги и на науку, и на образование, и не будет даже такого формального повода остановить их, как отсутствие диссертации. Скажем, по физико-математическим наукам до сих пор совершенно левому человеку сделать докторскую диссертацию невозможно.

3. Я положительно отношусь к жёсткому регулированию требований к диссертации, вот только часто эта жёсткость не в том месте. Вместо того, чтобы ужесточать требования по существу, искать действительно независимых (может быть и иностранных экспертов — для этого переводить диссертации на английский), вводят количество работ, списки журналов ВАК ... В математике, например, всем и так прекрасно известно, чего стоит тот или иной журнал и публикация в нём.

По поводу льгот, вроде надбавок, — я за отмену. А вот вводить в квалификационные требования, скажем для экспертов, наличие докторской степени — это разумно. С другой стороны, вводить требования докторской степени для административно-хозяйственных должностей — это абсурд.

Михаил Фейгельман, д.ф. -м.н, зам. директора Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, профессор МФТИ

1. В лучшем случае — в качестве паллиатива при попытке узнать степень научной квалификации какого-то лица. В обычном случае — для того же зачем одевают бусы, кольца и брошки.

2. Присуждать по совокупности трудов и от имени каждого диссертационного совета отдельно.

ВАК если и нужна зачем-то, то лишь для аттестации самих диссертационных советов. Рассматривать же каждую отдельную диссертацию в ВАК незачем.

3. Атавизм.

Владимир Ядов, д.филос. н., декан факультета социологии ГУГН, г.н.с. Института социологии РАН, председатель Диссертационного совета ИС РАН

1. Обществу нужны экспертные подтверждения компетентности специалистов в своем деле. Как повелось в средние века, гильдия мастеров несет ответственность за обладающего её сертификатом. Мало кто осмелится оперироваться у любителя, а не дипломированного хирурга.

2. Считаю, что следует расширить права защиты по совокупности публикаций. Немало моих достойнейших коллег не имеют докторской степени именно по причине нежелания отвлекаться на «оформление» диссертационного тома.

3. В большинстве западных стран университеты автономны в присуждении ученых степеней своего университета. Весомость степени зависит от престижа университета. В нынешних российских условиях нельзя отказываться от утверждения ВАК решений диссертационных советов, т.к. на развалинах советского пространства университетов и научных учреждений явилось множество частных вузов и самопровозглашенных академий.

Совершенно необходимо вернуться к рассмотрению требований ВАК к присуждению ученой степени в области социально-гуманитарных наук. Сегодня инструкции ВАК универсальны, они опираются на требования к физико-математическим и естественно-научным дисциплинам. Я не уверен и в том, что критерии научного вклада в физико-математических исследованиях тождественны критериям оценки вклада биолога или геолога. В гуманитарных областях знания — тем более.

На мой взгляд, было бы неплохо развернуть на страницах «Троицкого варианта» обмен мнениями по проблеме: «Какими критериями следует руководствоваться при присуждении ученой степени кандидата и доктора наук в вашей научной дисциплине».

Игорь Кон, д.филос.н, профессор, академик РАО, г.н.с. Института этнологии, антропологии РАН, почетный профессор Корнеллского университета, доктор honoris causa Университета Суррей

1. Для более дифференцированной и нюансированной оценки квалификации ученых, с которой связано право на занятие определенных должностей и получение более высокой зарплаты.

2. Докторские степени нужно сохранить, требования ужесточить, присуждать в основном по совокупности работ, но сохранить и возможность защиты диссертаций.

К сожалению, формализовать критерии трудно. Как они звучат сейчас, я не знаю, но еще в советское время было установлено, что каждая докторская диссертация должна открывать новое направление в науке. Я смеялся, что такого количества направлений науки человечество, не говоря уж об СССР, материально не выдержит. А поскольку в любом ученом совете, как тогда шутили, сидят преимущественно «гинекологи» (ничего обидного — просто люди узкой специальности), автор даже хорошей диссертации порою вынужден «глобализировать» свой вклад, уверяя, что он открыл солнечную систему и в придачу — таблицу умножения.

3. В принципе, положительно. Элементы её существуют в лице ВАК. Конечно, в этой сфере тоже есть инфляция и коррупция. Но я боюсь любого расширения прав бюрократии.

При переаттестациях больше всего пострадают общественные и гуманитарные науки. Когда-то на философском факультете ЛГУ у меня был коллега, превосходный философ. В 1949 г. в Ростове его посадили и лишили докторской степени, в обвинительном заключении фигурировало и то, что он критиковал «великое учение о языке Н.Я. Марра». В 1955 г. его реабилитировали, но докторскую степень долго возвращать не хотели, потому что в диссертации были положительные ссылки на «антинаучное учение Марра».

Здесь вообще нужна осторожность. Надо учитывать, где и когда мы живем. Критиковать феодальную систему оплаты ученых не по результатам их труда, а по степеням и званиям, легко. Но нормы открытого общества в современной России не действуют. То, что политики и бизнесмены покупают ученые степени и академические звания, — едва ли не единственное проявление уважения к науке.

Мне кажется, что если государство отменит «лишнюю» ученую степень и связанные с ней материальные льготы, ученые станут еще менее защищенными, чем сейчас. Страна от этого точно не выиграет. В эпоху непродуманных бюрократических реформ лучше придерживаться консервативных позиций.

Дмитрий Дьяконов, д.ф. -м.н, зав. сектором Петербургского института ядерной физики РАН, лауреат научной премии Губернатора Ленинградской области 2009 г.

1,2,3. Докторские степени — анахронизм, они не нужны, зарплату учёным надо платить не за степень, а за востребованную продукцию. Однако кандидатские диссертации всё же необходимы как минимальный квалификационный признак профессионализма. Надо переименовать кандидатскую степень в «докторскую», чтобы было как во всём мире.

ВАК надо разогнать к чёртовой матери — более бессмысленную и зловредную организацию трудно придумать. Никакой это не заслон халтуре и не выравнивание качества по стране. ВАК спокойно утверждает диссертации, написанные левой ногой за деньги, но зато не пропускает прекрасные работы, у которых в сопро-водиловке не там стоит запятая.

ВАК более двух лет не в силах утвердить диссертационный совет Петербургского института ядерной физики РАН, одного из лучших институтов в стране, более четырёх лет не в состоянии «нотифицировать» диссертацию Александра Мирлина, одного из ведущих учёных Германии... (ТрВ: см. его комментарий ниже)

Кандидатские, переименованные в докторские, степени должны присуждать тематические учёные советы, назначаемые ректором университета или директором НИИ. Именно учёные советы должны нести моральную ответственность за качество диссертации. Очевидно, что научная организация сама более всех заинтересована в том, чтобы степени, которые она присуждает, высоко котировались.

Ученый будет писать место своей защиты в CV и других документах, например «доктор биологии МГУ», или «доктор физики СПбГУ», или «доктор экономики РЭШ», или «доктор математики МИ РАН», или «доктор педагогики Мухозасиженского педуниверситета», и это будет исчерпывающим квалификационным признаком. Мухозасиженску придётся выравниваться, а МГУ — не терять марки.

Над материалом работали

Наталия Демина

и Сергей Попов

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