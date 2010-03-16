Отменить нельзя оставить. Доктора наук о докторских и ВАК
В 47-м номере ТрВ-Наука мы начали разговор о докторских диссертациях: нужны ли они сейчас в России, или же это атавизм; нужно ли их отменять, и если нужно, то сразу или постепенно? Вопросы были заданы молодым ученым, которым защиты только предстоят. Теперь же на аналогичные вопросы отвечают гранды, у которых защиты докторских уже в прошлом.
1. Для чего, на Ваш взгляд, нужны докторские диссертации и степени?
2. Как Вы считаете, нужно ли в России в каком-то виде сохранить докторские диссертации и степени (оставить как есть, ужесточить требования или же присуждать в основном по совокупности работ)?
3. Как Вы относитесь к системе жесткой государственной сертификации диссертаций, совмещенной с глобальной системой льгот за степени?
Евгений Вдовин, д.ф-м.н., зам. директора Института математики СО РАН
1. На данный момент кандидатские в математике — это некоторые квалификационные работы, которые при наличии достаточно доброго (чтобы помогал) научного руководителя способен написать даже средний студент. Отсутствие докторской степени позволяет в самых тяжёлых случаях просто апеллировать к этому формальному показателю, чтобы избежать ненужной нервотрёпки.
Я знаю несколько случаев, когда написание диссертации было полезным, даже несмотря на то, что ранее всё где-то когда-то было опубликовано. Про свою докторскую диссертацию (которую я в меру своего умения перевёл на английский и выложил в Internet) я слышал (от зарубежных коллег) мнение, что хорошо, когда всё собрано воедино, убраны нестыковки и накладки из разных работ, можно охватить общую картину проблемы. Положительные отзывы о текстах диссертаций других математиков я тоже неоднократно слышал (и делал сам), причём везде отмечалось, что хорошим является именно тот факт, что текст диссертации существует независимо от разбросанных в разных журналах и по времени статей. Так что сам факт написания диссертации я считаю полезным.
2. Я не вижу возможности отмены системы докторских степеней сейчас. У нас есть один Петрик, а если отменить степени — будут тысячи. Они скооперируются на самых разных уровнях с властью, будут пилить деньги и на науку, и на образование, и не будет даже такого формального повода остановить их, как отсутствие диссертации. Скажем, по физико-математическим наукам до сих пор совершенно левому человеку сделать докторскую диссертацию невозможно.
3. Я положительно отношусь к жёсткому регулированию требований к диссертации, вот только часто эта жёсткость не в том месте. Вместо того, чтобы ужесточать требования по существу, искать действительно независимых (может быть и иностранных экспертов — для этого переводить диссертации на английский), вводят количество работ, списки журналов ВАК ... В математике, например, всем и так прекрасно известно, чего стоит тот или иной журнал и публикация в нём.
По поводу льгот, вроде надбавок, — я за отмену. А вот вводить в квалификационные требования, скажем для экспертов, наличие докторской степени — это разумно. С другой стороны, вводить требования докторской степени для административно-хозяйственных должностей — это абсурд.
Михаил Фейгельман, д.ф. -м.н, зам. директора Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, профессор МФТИ
1. В лучшем случае — в качестве паллиатива при попытке узнать степень научной квалификации какого-то лица. В обычном случае — для того же зачем одевают бусы, кольца и брошки.
2. Присуждать по совокупности трудов и от имени каждого диссертационного совета отдельно.
ВАК если и нужна зачем-то, то лишь для аттестации самих диссертационных советов. Рассматривать же каждую отдельную диссертацию в ВАК незачем.
3. Атавизм.
Владимир Ядов, д.филос. н., декан факультета социологии ГУГН, г.н.с. Института социологии РАН, председатель Диссертационного совета ИС РАН
1. Обществу нужны экспертные подтверждения компетентности специалистов в своем деле. Как повелось в средние века, гильдия мастеров несет ответственность за обладающего её сертификатом. Мало кто осмелится оперироваться у любителя, а не дипломированного хирурга.
2. Считаю, что следует расширить права защиты по совокупности публикаций. Немало моих достойнейших коллег не имеют докторской степени именно по причине нежелания отвлекаться на «оформление» диссертационного тома.
3. В большинстве западных стран университеты автономны в присуждении ученых степеней своего университета. Весомость степени зависит от престижа университета. В нынешних российских условиях нельзя отказываться от утверждения ВАК решений диссертационных советов, т.к. на развалинах советского пространства университетов и научных учреждений явилось множество частных вузов и самопровозглашенных академий.
Совершенно необходимо вернуться к рассмотрению требований ВАК к присуждению ученой степени в области социально-гуманитарных наук. Сегодня инструкции ВАК универсальны, они опираются на требования к физико-математическим и естественно-научным дисциплинам. Я не уверен и в том, что критерии научного вклада в физико-математических исследованиях тождественны критериям оценки вклада биолога или геолога. В гуманитарных областях знания — тем более.
На мой взгляд, было бы неплохо развернуть на страницах «Троицкого варианта» обмен мнениями по проблеме: «Какими критериями следует руководствоваться при присуждении ученой степени кандидата и доктора наук в вашей научной дисциплине».
Игорь Кон, д.филос.н, профессор, академик РАО, г.н.с. Института этнологии, антропологии РАН, почетный профессор Корнеллского университета, доктор honoris causa Университета Суррей
1. Для более дифференцированной и нюансированной оценки квалификации ученых, с которой связано право на занятие определенных должностей и получение более высокой зарплаты.
2. Докторские степени нужно сохранить, требования ужесточить, присуждать в основном по совокупности работ, но сохранить и возможность защиты диссертаций.
К сожалению, формализовать критерии трудно. Как они звучат сейчас, я не знаю, но еще в советское время было установлено, что каждая докторская диссертация должна открывать новое направление в науке. Я смеялся, что такого количества направлений науки человечество, не говоря уж об СССР, материально не выдержит. А поскольку в любом ученом совете, как тогда шутили, сидят преимущественно «гинекологи» (ничего обидного — просто люди узкой специальности), автор даже хорошей диссертации порою вынужден «глобализировать» свой вклад, уверяя, что он открыл солнечную систему и в придачу — таблицу умножения.
3. В принципе, положительно. Элементы её существуют в лице ВАК. Конечно, в этой сфере тоже есть инфляция и коррупция. Но я боюсь любого расширения прав бюрократии.
При переаттестациях больше всего пострадают общественные и гуманитарные науки. Когда-то на философском факультете ЛГУ у меня был коллега, превосходный философ. В 1949 г. в Ростове его посадили и лишили докторской степени, в обвинительном заключении фигурировало и то, что он критиковал «великое учение о языке Н.Я. Марра». В 1955 г. его реабилитировали, но докторскую степень долго возвращать не хотели, потому что в диссертации были положительные ссылки на «антинаучное учение Марра».
Здесь вообще нужна осторожность. Надо учитывать, где и когда мы живем. Критиковать феодальную систему оплаты ученых не по результатам их труда, а по степеням и званиям, легко. Но нормы открытого общества в современной России не действуют. То, что политики и бизнесмены покупают ученые степени и академические звания, — едва ли не единственное проявление уважения к науке.
Мне кажется, что если государство отменит «лишнюю» ученую степень и связанные с ней материальные льготы, ученые станут еще менее защищенными, чем сейчас. Страна от этого точно не выиграет. В эпоху непродуманных бюрократических реформ лучше придерживаться консервативных позиций.
Дмитрий Дьяконов, д.ф. -м.н, зав. сектором Петербургского института ядерной физики РАН, лауреат научной премии Губернатора Ленинградской области 2009 г.
1,2,3. Докторские степени — анахронизм, они не нужны, зарплату учёным надо платить не за степень, а за востребованную продукцию. Однако кандидатские диссертации всё же необходимы как минимальный квалификационный признак профессионализма. Надо переименовать кандидатскую степень в «докторскую», чтобы было как во всём мире.
ВАК надо разогнать к чёртовой матери — более бессмысленную и зловредную организацию трудно придумать. Никакой это не заслон халтуре и не выравнивание качества по стране. ВАК спокойно утверждает диссертации, написанные левой ногой за деньги, но зато не пропускает прекрасные работы, у которых в сопро-водиловке не там стоит запятая.
ВАК более двух лет не в силах утвердить диссертационный совет Петербургского института ядерной физики РАН, одного из лучших институтов в стране, более четырёх лет не в состоянии «нотифицировать» диссертацию Александра Мирлина, одного из ведущих учёных Германии... (ТрВ: см. его комментарий ниже)
Кандидатские, переименованные в докторские, степени должны присуждать тематические учёные советы, назначаемые ректором университета или директором НИИ. Именно учёные советы должны нести моральную ответственность за качество диссертации. Очевидно, что научная организация сама более всех заинтересована в том, чтобы степени, которые она присуждает, высоко котировались.
Ученый будет писать место своей защиты в CV и других документах, например «доктор биологии МГУ», или «доктор физики СПбГУ», или «доктор экономики РЭШ», или «доктор математики МИ РАН», или «доктор педагогики Мухозасиженского педуниверситета», и это будет исчерпывающим квалификационным признаком. Мухозасиженску придётся выравниваться, а МГУ — не терять марки.
Над материалом работали
Наталия Демина
и Сергей Попов
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Метки: #049, ВАК, Владимир Ядов, Дмитрий Дьяконов, Евгений Вдовин, Игорь Кон, Лев Ландау, Михаил Фейгельман, Наталия Демина, Сергей Попов
Д. Дьяконов: «ВАК надо разогнать к чёртовой матери… Никакой это не заслон халтуре… ВАК спокойно утверждает диссертации, написанные левой ногой за деньги».
Полностью согласен с мнением Д. Дьяконова, т.к. мне самому пришлось убедиться в упорном нежелании чиновников этой научно-бюрократической конторы реагировать на документально подтверждаемый наглый диссертационный плагиат. С ситуацией вокруг одной диссертационной аферы, на которую ВАК отказывается как-либо реагировать, можно ознакомиться на сайте
Вся эта затея закончится полным уничтожением науки, которая и так доживает последние дни и держиться на кадрах из Советской эпохи. Дипломы (степени) будут покупать все у кого есть деньги и желание.
В настоящее время ситуация следующая. Узнав, что кандидат наук получает около 10 тысч, а доктор — около двадцати, выпускники вузов отказываются поступать в аспирантуру. Через 5 лет опять будем вспоминать Черномырдина — хотели как лучше...
Когда у нас властьдержащие хоть немного поумнеют и поймут, что надо делом заниматься, а не разрушать старый дом не построив нового.
В настоящее время «реформ» г-на Фурсенко и экономии денег гос-вом (тупая экономия на всем) лучше сохранить старое, что имеем.
Разумеется, я против отмены докторских диссертаций.
Всякий кандидат должен иметь амбицию стать доктором :)
За границей есть скрытая докторская степень — звание «полного профессора».
В России заменять «доктора наук» на «полного профессора» не следует, поскольку последняя степень выдается чиновниками. При таком как сейчас количестве расплодившихся вузов, это приведет к девальвации ученых степеней и ликвидации стимулов заниматься наукой. Надо навести хотя бы минимальный порядок в высшей школе. Либо в ближайшие 10-15 лет произойдет омоложение российской науки, либо ее не будет вообще. А у ВАКа при всей недостатках есть все-таки заслуги перед страной.
Из практики работы экономистом в ЛПУ КБР (лечебно профилактических учреждениях ) здравохранения (1990—2013), На ЦРБ (на штат в 1500 ) — это не более 3-5 чел, имеющие ученую степень кандидата медицинских наук. Из них (обычно варяг ) один кандидат или доктор главный врач. В ЛПУ молодые врачи кандидаты наук попадают не сумев попасть на более теплое место, преподавателем на кафедру (из-за не хватки ресурсов или родственного блата). Характерно, но новоиспеченные кандидаты наук в работе врачом никак себя не проявляют — это серые мышки, с маленькими мыслями. Не инициативны, равнодушны к прогрессу, не рационализаторы. Получив доплату за ученую степень, утвердив свое эго, на этом и засыпали. Средний медперсонал к их ученой степени относится с насмешкой. Зачастую врачи кандидаты проработав даже 2-3 года врачом в поликлинике не умеют даже грамотно написать заявление главному. Что и говорить о их математической статистике, новых технологиях, которые они должны принести с собой, часто они не в ладах и со школьной арифметикой. Их медицинские диссертации (которыми они не афишируют) слишком заумны и не связаны с больными. По положению доплата за ученую степень должна производиться, если тема диссертации соответствует профилю работы. Однако я не встречал ни одного (повторю, ни одного случая) чтобы тема диссертация была связана с лечением актуальных болезней или категорией больных. Например, у одного главный врача ЦРБ , тема диссертации была — кормил, резал и готовил мышек на кафедре биологии. Как-то главный врач на пятиминутке хвастал, как он (аспирант) хорошо санитарил — катал тележку с больными. У врача терапевта (который не мог даже грамотно даже написать заявление главному) тоже (устроили родители) — был аспирантом высококогорного института.Т.е его ученая степень была не выше измерения давление и пульса от высоты. Со временем сам себе присвоил ( раздобыл, купил) звание профессора,и вывесил на табличке кабинета: : « кандидат наук — заслуженный профессор». Читатель, а что мне экономисту делать? — быть жлобом для трех человек, или закрыть глаза... По моему мнению, для практики важнее новые технологии лечения и новое оборудование. Пусть НИИ разбирается с учеными степенями. В практике кандидаты наук бесполезны. Республиканское министерство конечно знает об их туфте, но оно слишком занято ... и ...не ставили вопрос об эффективности ученых врачей и ревизионные органах. К чести сказать, по традиции, все министры МЗКБР (при мне их сменилось три) Кабардино-Балкарской республики без ученых степеней. Для министра, у которого сотня главных врачей, над которым висят десятки проверяющих органов, важнее не профессорские корочки, а больные.
Я, как кандидатишка из Мухозасиженского пединститута, конечно, не имею морального права комментировать речи светил, однако скромно добавлю, что предложенный г-м Дьяконовым проект наконец-то развалит все жалкие остатки отечественной науки, окончательно превратив ее в фарс и карнавал. Причем именно МГУ, СпбГУ и др. «кашерные» вузы первыми начнут торговлю учеными степенями (спрос-то будет не горюй). ВАК, хорош он или плох, еще хоть как-то удерживает коррупцию в узде, а если его отменят, вопрос будет 100% в количестве денежных знаков, которое готовы отвалить в карман председателя и членов совета страждущие. И не надо рассказывать про моральную отвестственность, радение о престиже, сейчас большинство беспокоится только о престиже в своем кармане.
А всего-то надо отменить «надбавки за степень», и никакого особого спроса на ученые степени не будет. Платить в соответствии с должностью, которая занимается по конкурсу, где победитель определяется своими научными и педагогическими заслугами, — и больше ничего. Спрос на степени от МГУ, СпбГУ и пр. более продвинутых вузов все равно будет выше, чем на такие же степени от Вашего «Мухозасиженского пединститута», но, надеюсь, Вы все-таки согласитесь, что это нормально.
Думается, важны мнения не только докторов наук. Очень хорошо высказался ныне покойный Игорь Кон. Насчет «нового направления в науке» — это и впрямь очень смешно, и право смеяться имеют не только доктора. По поводу ВАКа — даже не разогнать, а ИСПЕПЕЛИТЬ. Введение обязательных публикаций ВАК — верх глумления над соискателями кандидатских степеней, докторская — это уже излишество. Без кандидатской в ВУЗе и НИИ нормально не устроишься, а среди нек-рых типов образования просто НЕТ другой работы по специальности. Говорю это как магистр философии, сдавший кандминимумы и т.д. (философия). Так ведь нет — выкураживаются как могут. Приходится обращаться к разным глаВредам, унижаться перед ними, чтоб разместили статейку или платить (уже важен ДЕНЕЖНЫЙ фактор), да еще думать, как бы не кинули с публикацией. Словом, верх издевательства.
Товарищи ученые, доценты с кандидатами ! Будьте толерантными и терпимыми к друг к другу. Зачем обижать провинциальных ученых, кандидатов с докторами. Может для это смысл жизни. А Вы, подобные Дмитрию Дьяконову, лишаете их этого. Нехорошо господа. Будьте благородными.