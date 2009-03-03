Зарплаты в научно-образовательном секторе разных стран: сравнительный анализ

Можно ли сравнить зарплаты преподавателей университетов разных стран мира? Как живется профессору в Саудовской Аравии, Японии или Южной Африке? Об этом статья специалиста в области геометрического моделирования и компьютерной графики Валерия Аджиева, выпускника МИФИ, уже длительное время работающего в Национальном центре компьютерной анимации в Университете Борнмута (Bournemouth University) (Великобритания).

Сколько зарабатывают ученые и университетские преподаватели разных стран? И как эти заработки сравнить между собой, принимая во внимание многообразные различия между странами, находящимися на разных континентах, имеющими разные уровни социально-экономического развития, разные особенности и традиции жизни вообще, и учебно-научной жизни в частности? Между тем, в нынешнюю эпоху глобализации, когда ученые и преподаватели имеют возможность работать не только в родной стране, такого рода вопросы становятся весьма насущными: уровень предлагаемых работодателями зарплат является мощным инструментом как привлечения кадров высшей квалификации из-за рубежа, так и, наоборот, оттока собственных таких кадров.

Едва ли не первое масштабное исследование на эту тему [1] выполнили сотрудники Центра Международного высшего образования при Бостонском Колледже (Boston College Center for International Higher Education). Краткое описание результатов своего исследования авторы опубликовали в издаваемом их организацией журнале [2]. Многие профессиональные издания разных стран (например, британский еженедельник Times Higher Education [3]) также ознакомили своих читателей с основными результаты исследования, сделав упор на сравнение положения в собственной стране с тем, что делается у ближних и дальних соседей.

Достаточно репрезентативную выборку стран (развитых и развивающихся, крупных, средних и небольших), составили следующие 15: Аргентина, Австралия, Канада, Китай, Колумбия, Франция, Германия, Индия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Великобритания, США. Чтобы сравнение выплачиваемых в разных валютах и затем расходуемых в разном экономическом контексте денежных сумм было более-менее корректным, в качестве сравнительной денежной единицы использовался “World Bank PPP dollar” (PPP – purchasing power parity), т.е. американский доллар, в который валюты других стран переводились с помощью обменного курса, рассчитанного на основе паритета покупательной способности («индекс Биг-Мака» является известным примером применения этой методологии).

Основные результаты исследования приведены в таблице (для большей наглядности результаты исследования представлены также в графическом виде на рисунке). Все фактические данные относятся 2005—2007 гг. Страны в таблице упорядочены по величине месячной зарплаты, усредненной (но не взвешенной!) по всем когортам университетских преподавателей и научных работников. Также для каждой страны приведены данные о динамике зарплат в разрезе всей карьеры, а именно – в начале трудовой деятельности (на должностях типа lecturer или assistant professor) и на ее вершине (должность профессора и эквивалентные ей).

При расчетах принимались во внимание только зарплаты (всякого рода пенсионные или страховые компенсации не учитывались), причем только для работающих на полную ставку. Все суммы даны без учета последующих налоговых вычетов, которые весьма отличаются для разных стран (например, в Саудовской Аравии сумма подоходного налога равна нулю).

Для обозначения социально-экономического контекста также приводится ранжирование стран согласно Индексу человеческого развития HDI (Human Development Index), который ежегодно представляет Программа развития Организации Объединенных Наций (United Nations Development Program). Этот индекс учитывает три основных фактора: GDP per capita (внутренний национальный продукт в расчете на одного человека), среднюю продолжительность жизни и уровень образования населения. Согласно принятой в контексте применения индекса HDI терминологии, четыре страны из выборки (Колумбия, Китай, Южная Африка и Индия) относятся к «среднеразвитым», остальные – к «высокоразвитым».

Академические зарплаты в разных странах

Место Страна Средняя зарплата (WB PPP $) Зарплата в начале карьеры (WB PPP $) Зарплата на пике карьеры (WB PPP $) Отношение академической средней зарплаты к вычисленной по GDP per capita Место по HDI (2007) 1 Саудовская Аравия 6,611 3,162 8,490 3.74 61 2 Канада 6,548 5,206 7,992 2.24 4 3 США 5,816 4,589 7,385 1.67 12 4 Австралия 4,795 3,810 6,570 1.75 3 5 Новая Зеландия 4,490 3,114 6,061 2.19 19 6 Великобритания 4,343 3,345 5,589 1.65 16 7 Германия 4,333 3,683 5,108 1.68 22 8 Япония 4,112 2,979 5,546 1.63 8 9 Южная Африка 4,076 2,560 6,105 5.77 121 10 Франция 3,905 3,259 4,551 1.58 10 11 Малайзия 3,107 2,049 4,422 3.25 63 12 Аргентина 3,054 1,751 3,950 3.31 38 13 Колумбия 2,826 1,987 4,079 5.38 75 14 Индия 1,547 1,151 2,071 8.73 128 15 Китай 1,182 682 1,845 3.47 81

Некоторые достаточно очевидные наблюдения и выводы из представленных данных:

– Если провести еще одно, глобальное, усреднение по всем странам, то величина среднемесячной академической зарплаты окажется равной $4.050. Средние зарплаты (в PPP $!) во входящих в выборку географически близких странах оказались весьма сходны, Это можно проследить на примере и Европы (впрочем, и японские зарплаты оказались близки к европейским), и Северной Америки (Канада и США находятся по всем параметрам рядом), а также Австралии и Новой Зеландии.

– Обращают на себя внимание довольно приличные зарплаты в Южной Африке, Малайзии, Аргентине и Колумбии. Очевидно, в этих странах серьезно относятся к проблеме утечки своих мозгов. Китай сильно отстает от всех стран выборки по всем видам зарплат.

– Усредненная по всем странам стартовая зарплата в начале карьеры составляет $2.888 в месяц. Показательно, что в менее развитых странах эти зарплаты довольно низкие (даже в Саудовской Аравии, где самая высокая средняя зарплата), зато перспективы ее повышения при условии достижения пика карьеры (т.е. ранга профессора) значительно более высокие, чем в традиционно высокоразвитых странах.

Усредненная по всем странам профессорская зарплата составляет $5.318 в месяц и особенно высока в Саудовской Аравии, Канаде и США. Что касается динамики, в Китае и Саудовской Аравии можно ожидать за время карьеры увеличения зарплаты в 2,7 раза (и во всех остальных относительно «бедных» странах – более чем в 2 раза), в то время как в Германии только в 1,39 и во Франции – в 1,4 раза. Из европейских стран в смысле прогрес-систской перспективы выгоднее всего работать в Великобритании (где профессора получают в среднем в 1,67 раза больше, чем только что вступившие на карьерную лестницу lecturers).

В США соотношение зарплат на разных концах карьеры составляет 1,61, однако следует иметь в виду, что по сравнению с Великобританией там значительно больший процент работающих в образовательном секторе достигает профессорского статуса. В этом отношении, впрочем, выделяется Япония, где рассматриваемый индекс довольно высок (1,86), и при этом очень высок и процент «полных профессоров».

– Сравнение академических зарплат со средним доходом всего работающего населения, рассчитанного на основе GDP per capita, позволяет сделать вывод: в «богатых» западных странах доходы ученых выше средних менее чем в два раза – ближе всего к народу ученые во Франции, зарабатывающие лишь в 1,58 раза больше; чуть выше этот индекс для Японии (1,63), Великобритании (1,65), США (1,67) и Германии (1,68). Разве что в Новой Зеландии (2,19) и Канаде (2,24) ученые чувствуют себя более богатыми на фоне остального населения. В более «бедных» странах, где расслоение населения по доходам и уровню жизни значительно более выражено, уровень академических доходов много выше достижимого для среднего трудящегося. Понятно, что больше всего эта разница в Индии (8,73!), но и для остальных стран этого ряда значение индекса превышает 3 (Аргентина – 3,41, Китай – 3,47, Южная Африка – 5,77 и т.д.). Это означает, что профессия ученого может быть намного привлекательнее в качестве карьерного выбора в относительно бедных странах, в то время как в высокоразвитых странах одаренная молодежь, желающая преуспеть в денежном отношении, может выбрать другие профессии, дающие больший выигрыш по сравнению со средним уровнем жизни. Что является ныне вполне реальной для этих высокоразвитых стран проблемой.

– Страны с меньшей величиной Индекса человеческого развития HDI предсказуемо имеют и более низкие академические зарплаты. Однако из этого правила имеются и исключения. Прежде всего, Саудовская Аравия (имеющая 61-й HDI в мире) обгоняет и по средним, и по профессорским зарплатам более высоко ранжированные страны. Однако это можно списать на специфику богатой нефтью страны. Более удивительно, что имеющая только 121-й HDI Южная Африка по зарплатам своих профессоров впереди 10 стран из выборки (включая все европейские). Опять же очевидно, что данный факт отражает стремление властей сделать работу в этой стране более привлекательной для ученых высшей квалификации.

Авторы исследования подчеркивают, что они сделали только первый шаг в описании весьма сложной реальности получаемых научными работниками денежных доходов. Есть предложение разработать более формальную меру академического потребления — что-то типа «профессорской потребительской корзины» (professor’s basket of goods). Необходимо и более дифференцированное рассмотрение доходов ученых разных специальностей, как и более тонкий учет разных социальных, экономических и иных контекстов. Ну и конечно, необходимо расширить выборку стран.

Ситуация с академическими зарплатами в России осталась за пределами представляемого исследования. Думается, не в последнюю очередь потому, что для России не так просто добыть надлежащим образом верифицированные данные о реальных доходах российских ученых и вузовских преподавателей. Официальные зарплаты исключительно низки не только по мировым, но и по отечественным стандартам — этот факт совершенно очевиден. Однако, в отличие от коллег из большинства других стран (особенно высокоразвитых западных), для многих наших ученых официальные зарплаты на основном месте работы не являются определяющим источником дохода. Впрочем, это большая и отдельная тема, которая еще ждет своих исследователей.

Примечания:

[1] “International comparison of academic salaries”

www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/salary_report.pdf

[2] “Exploring Academic Salaries in a Comparative Context”

www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/Number52/p6_Pacheco_Rumbley.htm

[3] “British pay ranked mid-range, but future looks ‘encouraging”

www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=404494&c=1

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