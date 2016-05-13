Помощь «Троицкому варианту — Наука»
Дорогие читатели!
Мы просим вас при возможности поддержать «Троицкий вариант» необременительным пожертвованием. Почти весь тираж газеты распространяется бесплатно, электронная версия газеты находится в свободном доступе, поэтому мы считаем себя вправе обратиться к вам с такой просьбой. Для вашего удобства сделан новый интерфейс, позволяющий перечислять с банковской карты, мобильного телефона и т.п. (см. ниже).
«Троицкий вариант — Наука» — газета, созданная без малейшего участия государства или крупного бизнеса. Она создавалась энтузиастами практически без начального капитала и впоследствии получила поддержку фонда «Династия».
Аудитория «Троицкого варианта», может быть, и невелика — десятки тысяч читателей, — но это, пожалуй, наилучшая аудитория, какую можно вообразить. Газету в ее электронном виде читают на всех континентах (нет данных только по Антарктиде) – везде, где есть образованные люди, говорящие на русском языке.
Газета имеет обширный список резонансных публикаций и заметный «иконостас» наград.
Несмотря на поддержку Дмитрия Борисовича Зимина и других более-менее регулярных спонсоров, денег газете систематически не хватает и она в значительной степени выживает на энтузиазме коллектива. Каждый, кто поддержит газету, даст ей дополнительную опору, а тем, кто непосредственно делает газету, – дополнительное моральное и материальное поощрение.
P. S. Для поддержавших газету предусмотрены подарки по желанию: книги Бориса Е. Штерна, изданные «Троицким вариантом» в электронном виде: «Ковчег 47 Либра» или «Прорыв за край мира» (для хорошо поддержавших – обе книги :). Чтобы получить подарок, пожалуйста сообщите на subscribe@trv-science.ru о своем желании строкой типа: «Я поддержал газету и хотел бы получить в подарок книгу „ХХ“ в формате pdf».
Редакция
Билайн
После списания суммы покупки на вашем счете должно остаться не менее 50 руб.
Минимальная разовая сумма платежа — 50 руб.
Максимальная разовая сумма платежа — 15 000 руб.
Максимальная сумма платежей за день — 15 000 руб., максимум 10 транзакций
Максимальная сумма платежей за неделю — 30 000 руб., максимум 20 транзакций
Максимальная сумма платежей за месяц — 30 000 руб., максимум 50 транзакций
Подтверждая платеж, абоненты Билайна соглашаются с офертой https://topiframe.ruru.ru/uploads/agreement/OfferNSK.pdf
МТС
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Минимальный разовый платеж – 10 руб.
Максимальный разовый платеж — 14 999 руб.;
Максимальная сумма платежей за сутки – 30 000 руб.; максимум 5 транзакций
Максимальная сумма платежей за неделю – 40 000 руб.;
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Отправила. Можно меня нагдаить книжкой?
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Конечно. Какой из двух? Нужен ваш е-мейл. Либо сюда, либо на subscribe@trvscience.ru
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Мэйлы комментирующих можно видеть из редакторского аккаунта если что, если, конечно, совпадение с тем, что вводился при отправке денег...
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За день пришло 137 тысяч (отчеты приходят раз в день). Огромное спасибо!
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Отправила. Выбрала ежемесячный платёж
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Большое спасибо!
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Уважаемые коллеги! Как читатель и подписчик газеты хотел еще и поддержать финансово с помощью банковской карты MasterCard. Однако автомат навязывает мне перевод через Яндекс-деньги, которым я не пользуюсь. Подскажите, пожалуйста, что делать. Я в отпуске и за городом, но Интернет худо-бедно имеется. С наилучшими пожеланиями Р.Качалов
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Добрый вечер
В форме сразу несколько вариантов платежей, из которых можно выбрать. Первым вариантом стоит «Банковской картой». Даже если не выбрать переключатель, то по умолчанию все равно будет «Банковской картой». Но сам агрегатор платежей — Яндекс, будет виден их логотип (возможно это смущает?)
С уважением,
Максим Борисов
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Здравствуйте! Отправил любимой газете денежное вспоможение. Очень хотел бы получить «Ковчег 47», если можно. Спасибо!
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спасибо, отправили
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Закинул. Успехов!
Ковчег у меня уже есть. Читаю.
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Отправил траншик.
Наука — изощрённая форма любопытства. Но это не вредно))
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Внёс и свой скромный вклад. Удачи Вам, а нам новых знаний!
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