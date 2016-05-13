Помощь «Троицкому варианту — Наука»

Дорогие читатели!

Мы просим вас при возможности поддержать «Троицкий вариант» необременительным пожертвованием. Почти весь тираж газеты распространяется бесплатно, электронная версия газеты находится в свободном доступе, поэтому мы считаем себя вправе обратиться к вам с такой просьбой. Для вашего удобства сделан новый интерфейс, позволяющий перечислять с банковской карты, мобильного телефона и т.п. (см. ниже).

«Троицкий вариант — Наука» — газета, созданная без малейшего участия государства или крупного бизнеса. Она создавалась энтузиастами практически без начального капитала и впоследствии получила поддержку фонда «Династия».

Аудитория «Троицкого варианта», может быть, и невелика — десятки тысяч читателей, — но это, пожалуй, наилучшая аудитория, какую можно вообразить. Газету в ее электронном виде читают на всех континентах (нет данных только по Антарктиде) – везде, где есть образованные люди, говорящие на русском языке.

Газета имеет обширный список резонансных публикаций и заметный «иконостас» наград.

Несмотря на поддержку Дмитрия Борисовича Зимина и других более-менее регулярных спонсоров, денег газете систематически не хватает и она в значительной степени выживает на энтузиазме коллектива. Каждый, кто поддержит газету, даст ей дополнительную опору, а тем, кто непосредственно делает газету, – дополнительное моральное и материальное поощрение.

P. S. Для поддержавших газету предусмотрены подарки по желанию: книги Бориса Е. Штерна, изданные «Троицким вариантом» в электронном виде: «Ковчег 47 Либра» или «Прорыв за край мира» (для хорошо поддержавших – обе книги :). Чтобы получить подарок, пожалуйста сообщите на subscribe@trv-science.ru о своем желании строкой типа: «Я поддержал газету и хотел бы получить в подарок книгу „ХХ“ в формате pdf».

Редакция

Сумма пожертвования

E-mail (обязательно)

Способ и частота оплаты

Банковской картой

ежемесячно (для платежей картой)

Яндекс-деньгами

Наличными через терминалы и салоны связи

WebMoney c рублевого WM-кошелька

Через Сбербанк: по SMS или Сбербанк-онлайн

Со счета мобильного телефона

Билайн

После списания суммы покупки на вашем счете должно остаться не менее 50 руб.

Минимальная разовая сумма платежа — 50 руб.

Максимальная разовая сумма платежа — 15 000 руб.

Максимальная сумма платежей за день — 15 000 руб., максимум 10 транзакций

Максимальная сумма платежей за неделю — 30 000 руб., максимум 20 транзакций

Максимальная сумма платежей за месяц — 30 000 руб., максимум 50 транзакций

Подтверждая платеж, абоненты Билайна соглашаются с офертой https://topiframe.ruru.ru/uploads/agreement/OfferNSK.pdf



МТС

После списания суммы покупки на вашем счете должно остаться не менее 10 руб.

Минимальный разовый платеж – 10 руб.

Максимальный разовый платеж — 14 999 руб.;

Максимальная сумма платежей за сутки – 30 000 руб.; максимум 5 транзакций

Максимальная сумма платежей за неделю – 40 000 руб.;

Подтверждая платеж, абоненты МТС соглашаются с офертой: http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/oferta_mts_pay_300614.pdf

(Со старыми браузерами при оплате могут возникать некоторые сложности.)