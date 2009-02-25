Как оформить подписку на газету «Троицкий вариант – Наука»

(газета выходит один раз в 2 недели)

Подписка осуществляется ТОЛЬКО через редакцию (с Почтой России на эту тему мы не сотрудничаем). Подписку можно оформить начиная с любого номера, но только до конца любого полугодия (до 1 июля 2017 г.; до 1 января 2018 г. и т. д.). Начиная с 1 ноября 2016 г. стоимость подписки на год для частных лиц – 1200 руб. (через наш интернет-магазин 1380 руб.), на полугодие – 600 руб. (через интернет-магазин 690 руб.), на другие временные отрезки – пропорционально длине подписного периода. Для организаций стоимость подписки на 10% выше. Доставка газеты осуществляется по почте простой бандеролью. Подписавшись на 5 и более экземпляров, доставляемых на один адрес, вы сэкономите до 20% (этой возможности нет при подписке через интернет-магазин). Все газеты будут отправлены вам в одном конверте. Речь идет о доставке по России, за ее пределы доставка осуществляется по индивидуальным договоренностям.

Оплатить подписку можно:

1. Банковским переводом на наш счет в Сбербанке (заполнив эту квитанцию (jpg, doc, pdf) или используя наши реквизиты (Rekv-ANO.doc). Сам процесс перевода можно осуществить из любого банка, со своей банковской карты, используя системы интернет-банкинга.

2. Используя системы электронного перевода денег на счета

Яндекс-деньги – № 410011649625941

WebMoney – R274909864337

Переведя деньги, необходимо сообщить об этом факте по адресам: miily@yandex.ru или podpiska@trvscience.ru. Кроме того, необходимо указать полные ФИО подписчика и его точный адрес с индексом. Мы будем очень благодарны, если к письму будет приложен скан квитанции или электронное извещение о переводе. Редакция старается извещать КАЖДОГО написавшего ей подписчика о факте заключения нашего неформального договора о сотрудничестве.

Высылать заполненный бланк подписки вместе с копией квитанции об оплате НЕ НАДО, особенно если получено электронное извещение об оформлении подписки. Но на всякий случай наш адрес: 108841, г. Троицк, г. Москва, м-н «В», д. 52, «Троицкий вариант – Наука» (подписка).

Для жителей Троицка действуют все схемы дистанционной подписки. Стоимость подписки – 800 руб. на год, 400 руб. на полгода. Для организаций Троицка стоимость подписки также на 10% выше.

Приглашаем тех, кто уже не может представить свою жизнь без актуальной информации о науке и образовании в России, подписаться на «Троицкий вариант»!

Вопрос (25 марта 2014 года):

Уточните пожалуйста — у вас написано перечислять оплату «на другие

временные отрезки – пропорционально количеству месяцев». Какая стоимость

месяца? Спасибо

Ответ: Если это касаемо подписки, то 1200/12 месяцев = 100 руб/мес.

Где найти ТрВ-Наука

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