Описание

Аннотация

В книге рассказывается о том, как возникла наша Вселенная — о первых мгновениях существования, определивших ее дальнейшую судьбу. Теперь мы в общих чертах знаем об этом благодаря двум революциям в космологии, произошедшим за последние сто лет, — созданию Общей теории относительности, появлению теории космологической инфляции, блестяще подтвержденной недавними наблюдениями. Книга содержит интервью с соотечественниками, внесшими решающий вклад в становление этой теории. В книге есть дополнительная веселая научно-фантастическая сюжетная линия: развитие космологии разумных существ подледного океана спутника Юпитера Европы. Она иллюстрирует процесс познания мира на более простом материале и позволяет читателю развеяться. Книга рассчитана на широкий круг читателей, хотя уровень сложности материала сильно отличается от главы к главе. Автор исходил из принципа: «Любой читатель — от школьника до профессионального физика — сможет найти в книге то, что ему понятно и интересно». Книга написана живым языком, без чрезмерной серьезности и изобилует «лирическими отступлениями» о смысле и роли науки.

Автор: Борис Штерн, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант – Наука»

Научный редактор: Валерий Рубаков, академик РАН, главный научный сотрудник ИЯИ РАН, профессор МГУ, лауреат премий им. Померанчука (2003) и Маркова (2005)

Собеседники: Андрей Линде, профессор Стэнфордского университета, лауреат медали им. Дирака (2002) и премии Мильнера по фундаментальной физике (2012), Владимир Лукаш, докт. физ. -мат. наук, профессор, зав. отделом АКЦ ФИАН им. Лебедева, лауреат премии РАН им. Фридмана (2008), Вячеслав Муханов, профессор Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене, лауреат премии Грубера по космологии (2013), Алексей Старобинский, академик РАН, главный научный сотрудник ИТФ им. Ландау, лауреат премии Грубера по космологии (2013). PS C 28 апреля Линде и Старобинский также лауреаты премии Кавли по астрофизике.

Награды:

Диплом финалиста премии «Просветитель» (2014)

Премия имени Александра Беляева (2015)

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