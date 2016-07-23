Михаил Никитин. Происхождение жизни

522,00 руб.

Твердый переплет, 542 стр, издательство «Альпина нон-фикшн», 2016 г.

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Описание

Представления о происхождении жизни претерпели драматические изменения в последние годы благодаря успехам в экспериментальном моделировании пребиотических реакций, анализе древнейших минералов и сравнительной геномике. Книга Михаила Никитина увлекательно и доступно рассказывает о том, как сегодняшняя наука видит самые первые этапы эволюции. По широте охвата материала и его актуальности эта книга не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом.

Книга поддержана фондом «Эволюция».

См. также http://trv-science.ru/2016/07/26/otkuda-zhizn-esche-teplee/

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Вес 1 kg

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