Описание

Газета выходит раз в две недели. Объем — 16 полос формата А3. Подписка осуществляется через редакцию. В данный момент здесь оформляется подписка на 6 месяцев — с июля по декабрь 2017 года включительно. Доставка газеты осуществляется по почте простой бандеролью. Речь идет о доставке по России, за ее пределы доставка осуществляется по индивидуальным договоренностям. Стоимость данной подписки уменьшается с каждым месяцем из расчета 1380 руб. за полный год (115 руб. за месяц). Основную часть цены подписки составляют почтовые и полиграфические расходы. Благодаря спонсорам газеты редакционные расходы в стоимость подписки не включены.

Стоимость рассчитывается автоматически с учетом оставшихся месяцев.

Подписку также можно оформить прямым перечислением денег, что выходит немного дешевле, см. здесь: trv-science.ru/subscribe

Внимание! При оформлении не забудьте указать полный почтовый адрес, фамилию, имя и отчество.

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