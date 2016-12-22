Николас Уэйд. На заре человечества: Неизвестная история наших предков?

Николас Уэйд. На заре человечества: Неизвестная история наших предков?

4 из 5 основано на 1 оценке клиента
(1 отзыв клиента)

500,00 руб.

Издательство «Альпина нон-фикшн». Цена указана для самовывоза. Цена вместе с почтовой доставкой 650 р.

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Описание товара

Книга помогает современному человеку понять себя, восстановив историю происхождения нашего вида с самого начала, от единого общего предка. Известно, что еще совсем недавно первые шаги человечества были покрыты мраком — 5 млн лет человеческой эволюции и 50 000 лет доисторической эпохи оставались для всех загадкой. Лишь в последнее десятилетие силами ученых-генетиков открылись абсолютно новые данные. Это стало возможным в первую очередь благодаря завершению работы по определению последовательности ДНК в человеческом геноме.

Научный эксперт журналист Николас Уэйд делится с читателями уникальной информацией, записанной в ДНК человеческого генома, которая помогает нам в изучении нашего общего прошлого.

Книга будет интересна всем тем, кто интересуется антропологией, исследованиями в области генетики и историей.

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1 отзыв на Николас Уэйд. На заре человечества: Неизвестная история наших предков?

  1. 4 из 5

    (проверенный владелец):

    Покупатель и читатель этой интересной книги должен знать, что копирайт автора датируется 2006 г. В библиографии нет работ младше этого года. Скорее, это научно-популярный свод знаний по представлениям об эволюции Homo на середину первого десятилетия XX века. Но, помимо историографического интереса, книга представляет доступный экскурс в палеогенетику, антропологию, археологию палеолита.

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