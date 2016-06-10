Книга в электронном виде (PDF, FB2 и ePub): Борис Е. Штерн. Ковчег 47 Либра

Книга в электронном виде (PDF, FB2 и ePub): Борис Е. Штерн. Ковчег 47 Либра

4.25 из 5 основано на 8 оценках клиентов
(8 отзывов клиентов)

170,00 руб.

См. Ковчег 47 Либра (фрагменты)
Ковчег 47 Либра / Борис Е. Штерн. — М.: Троицкий вариант, 2016. – 348 с.
ISBN: 978-5-89513-395-8. Первая продажа только что вышедшей книги. Бумажная версия здесь.

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Описание товара

Аннотация
Книга относится к жанру твердой научной фантастики. Речь в ней идет о колонизации пригодной для жизни, но изначально мертвой экзопланеты в 60 световых годах от Земли. Автор, будучи физиком, старается оставаться в рамках законов природы, которые диктуют единственный путь к цели: многотысячелетний перелет роботизированного «ковчега» с семенами и замороженными эмбрионами; еще десяток тысяч лет занимает программа «оживления» планеты. Колонизация начинается успешно, но далее история нового мира разворачивается непредусмотренным образом.

Первые главы книги публиковались в журнале «Кот Шрёдингера»

Фрагменты книги опубликованы на сайте «Троицкого варианта»

Ковчег 47 Либра / Борис Е. Штерн. — М.: Троицкий вариант, 2016. – 348 с.
ISBN: 978-5-89513-395-8

УДК 524.8
ББК 22.632

  • Автор Борис Е. Штерн, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант – Наука»
  • Художник Максим Пушков
  • Оформление: Максим Борисов

P.S. Просим не выкладывать книгу в открытый доступ и не распространять файл: значительная часть выручки идет на поддержку газеты «Троицкий вариант — Наука»

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8 отзывов на Книга в электронном виде (PDF, FB2 и ePub): Борис Е. Штерн. Ковчег 47 Либра

  1. 4 из 5

    (проверенный владелец):

    Писать отзыв = спойлер, поэтому воздержусь, оценю как «Хорошо», я весьма капризен, так что оценка высокая.

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  2. 4 из 5

    (проверенный владелец):

    Хорошо, грустно, но оптимистично. Навеяло Немо Рамджета

    www.sivatherium.narod.ru/...Ramjet/01_ru.htm

    И есть задел на продолжение или для фанфик-вселенной;)

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  3. 5 из 5

    :

    Можно перевести книгу в FB2? В PDF очень неудобно читать. Если будет в FB2 обязательно куплю.

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  4. 5 из 5

    (проверенный владелец):

    C конца августа эта книга лежит тут также и в FB2 и ePub (сразу несколько файлов для скачивания, что отражено и в заголовке). Можем конвертировать и в mobi и txt, если будет такая потребность. Но в этих форматах без картинок, только обложка. Можно посмотреть картинки в PDF, а читать в FB2...

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  5. 4 из 5

    :

    admin, а что не сделать сразу нормальный вариант в FB2 и ePub? чтоб не надо было переключаться в PDF...

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  6. 4 из 5

    :

    А книга кстати отличная. На любителя конечно. Зато теперь я знаю, что «сверхтвердая НФ» мне нравится. С чисто литературной точки зрения сюжет и герои слегка картонные, но автор и не обещал,что он братья Стругацкие, Лем и Шекли в одном лице.

    Во всяком случае огромным для меня достоинством книги является то, что она «не похожа». Это как жил жил и вдруг обнаружил ещё один вектор, перпендикулярный всем ранее известным

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  7. 5 из 5

    :

    Я несколько раз пытался купить книгу и заплатить кредитной карточкой. Всё вермя получаю сообщение об ошибке...

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    • (проверенный владелец):

      Сам процесс платежа проходит на страницах агрегатора, мы этим никак не рулим. Выяснилось, что зарубежные карточки зачастую (или вовсе) не работают (написано об этом в предуведомлении trv-science.ru/shop/ ), Яндекс это подтвердил, там нужны еще какие-то дополнительные соглашения и обязательства (вопрос не технический, а по договору...) Вероятно, нужны еще какие-то альтернативы типа пэйпэл, но это опять же проблема не техническая (плагин уже есть), а с договором...

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  8. 3 из 5

    :

    Поверив восторженным отзывам в сети, скачал роман. Увы, при всем своем заклепкофильстве и любви к производственным романам разделить восторга не могу — произведение тянет на тройку с большим минусом максимум.

    Для начала — за что стоит похвалить. Во-первых, более-менее оригинальная схема ТФЯРДа. Во-вторых, неплохая находка с комбинацией из ВИ-тьюторов и собак-пестунов. Образ сложной системы из суперюпитера, нептунов и спутников визуально также неплох, хотя хотелось бы увидеть расчет — способно ли в реале существовать такое распределение масс и орбит, при котором эта красота не развалится и избежит взаимных импактов? Удалась (не аффтару) и находка с продолженной редукцией теломеров.

    Увы, этим достоинства книги и исчерпываются.

    А теперь — о минусах.

    Произведение заявлено как «сверхтвердая НФ». Увы, на практике оказалось, что аффтар понимает «сверхтвердая» как «в моем романе не будет FTL, поэтому я имею право класть с прибором на известные школьникам законы сопромата, экологии, механики и палеонтологии скопом». Отмазка «ну я же писал фантастику, а не монографию» не канает — на Западе издаются НФ-романы, у которых список использованной литературы длиннее, чем у иной кандидатской.

    Ну да, отрывки, посвященные изучению Селины, читаются местами с интересом. Вот только, если я захочу побольше узнать о методах современной астрофизики и экзопланетологии — я лучше почитаю блог Воробьевой. Потому что информации там больше, и подана она куда как увлекательнее.

    Подробные технические описания? Не ждите, аффтар не Клемент и не Стивенсон, чтобы утруждать себя придумыванием способа, скажем, развернуть летящую на трех тысячах км/с двадцатикилометровую гибкую сцепку, не завязав ее узлом и не снабжая каждый модуль маневровыми. Инженерные проблемы в романе, как правило, решаются аффтарским произволом и волшебной фразой «но тут герои собрались и благодаря своим могучим морально-волевым качествам нашли решение».

    Оригинальные фантастические концепции? Кроме уже перечисленных — нуль штук. Идея корабля-сеятеля в фантастике разрабатывалась десятки раз, терраформинга — не меньше, и даже концовка романа вчистую передрана у Саймака. При этом аффтар еще и попинал всю фантастику скопом за бездуховность — дескать, у них бездушный FTL, а у меня будет теплый ламповый релятивистский ковчег! Ну да, ведь отечественная НФ кончилась на Стругацких, а западная — на Азимове с Хайнлайном, и никто не написал великолепных «Тау ноль» и «Диаспору», к примеру.

    Красочные описания чужих миров? Сводятся к фразе «Эта планета ну совсем такая же, как Земля, только на ней не зародилось жизни». Бредовость которой очевидна даже школьнику, осилившему еськовский учебник.

    Развернутое описание терраформинга? Смотрели «2012» с Кьюсаком? Помните сцену с поднимающимися на борт ковчега жирафами? Вот, в общем-то, этим и исчерпывается представление аффтара о терраформинге.

    Социальное прогнозирование? Не надейтесь. Вместо него — слегка разбавленное засушенными штампами пятидесятилетней давности унылое старческое брюзжание на полсотни страниц о том, как раньше небо было зеленее, деревья мокрее, молодежь не такая наглая, и вообще, при Сталине я мог за бабами бегать. И вообще, какой-то аффтару достался неправильный глобус, дали бы другой — я бы еще всем показал, как надо жить!

    Цепляющий язык и живые герои? Не в нашем случае. Стиль школьного сочинения «Как я провел лето» и картонно-плакатные персонажи. Вместо диалогов перекликающиеся казенными конструкциями из канцеляритной жвачки.

    Общее впечатление — зря потраченные два вечера. Если это лучшее, на что способна отечественная НФ, то лучше ей в загоне и оставаться.

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