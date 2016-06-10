Книга в электронном виде (PDF, FB2 и ePub): Борис Е. Штерн. Ковчег 47 Либра

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Аннотация

Книга относится к жанру твердой научной фантастики. Речь в ней идет о колонизации пригодной для жизни, но изначально мертвой экзопланеты в 60 световых годах от Земли. Автор, будучи физиком, старается оставаться в рамках законов природы, которые диктуют единственный путь к цели: многотысячелетний перелет роботизированного «ковчега» с семенами и замороженными эмбрионами; еще десяток тысяч лет занимает программа «оживления» планеты. Колонизация начинается успешно, но далее история нового мира разворачивается непредусмотренным образом.

Первые главы книги публиковались в журнале «Кот Шрёдингера»

Фрагменты книги опубликованы на сайте «Троицкого варианта»

Ковчег 47 Либра / Борис Е. Штерн. — М.: Троицкий вариант, 2016. – 348 с.

ISBN: 978-5-89513-395-8

УДК 524.8

ББК 22.632

Автор Борис Е. Штерн, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант – Наука»

Художник Максим Пушков

Оформление: Максим Борисов

P.S. Просим не выкладывать книгу в открытый доступ и не распространять файл: значительная часть выручки идет на поддержку газеты «Троицкий вариант — Наука»

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