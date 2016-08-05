Борис Е. Штерн. Ковчег 47 Либра (бумажная книга)

Описание товара
Аннотация
Книга относится к жанру твердой научной фантастики. Речь в ней идет о колонизации пригодной для жизни, но изначально мертвой экзопланеты в 60 световых годах от Земли. Автор, будучи физиком, старается оставаться в рамках законов природы, которые диктуют единственный путь к цели: многотысячелетний перелет роботизированного «ковчега» с семенами и замороженными эмбрионами; еще десяток тысяч лет занимает программа «оживления» планеты. Колонизация начинается успешно, но далее история нового мира разворачивается непредусмотренным образом.
Первые главы книги публиковались в журнале «Кот Шрёдингера»
Фрагменты книги опубликованы на сайте «Троицкого варианта»
Ковчег 47 Либра / Борис Е. Штерн. — М.: Троицкий вариант, 2016. – 348 с.
ISBN: 978-5-89513-395-8
УДК 524.8
ББК 22.632
- Автор Борис Е. Штерн, докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант – Наука»
- Художник Максим Пушков
- Оформление: Максим Борисов
Максим – :
Уважаемый Борис Евгеньевич, спасибо за превосходную книгу! Это настоящий гимн уму, трудолюбию, жажде познания и стремления к звездам. Ваша книга просто просится на экран. Это непросто фантастика, но фантастика, укорененная в реальном мире науки. Богом быть не трудно, трудно быть человеком.
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Дмитрий (проверенный владелец) – :
Спасибо!
Давно не читал таких светлых утопий, причем обстоятельно аргументированных — тем более, что по текущим публикациям считал автора скорее пессимистом. С учетом явной отсылки произведения, особенно последних частей к «Городу» К. Саймака, открытый финал интригует — вряд ли герои ограничатся апгрейдом павианов в людей с использованием сохранившихся фрагментов ДНК — там есть еще много разных видов, с которыми можно поэкспериментировать. В общем, как писал когда-то А.М. Городницкий: «Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней».
Самое фантастическое — гораздо сильнее, чем триллионер-филантроп — допущение, на мой взгляд — первое: о существовании пригодной для жизни, но совершенно стерильной планеты. С чего бы? Несколько лет назад А.Д. Панов в одной из работ по универсальному эволюционизму достаточно убедительно, на мой взгляд, показал, что, возникнув лишь на одной из первых планет, протобиологическая органика типа РНК где-то за 450 млн. лет разнесется по всей галактике. И если она не прижилась на какой-то планете, что-то там не так с условиями — солнечная активность, периодически стерилизующая поверхность под ноль, или высокотоксичная атмосфера, или что-то еще. Это в книге не раскрыто, но в общем-то детали.
В рамках расширенного авторского Постулата цели можно рассмотреть еще более реалистичную модель — какая-то достаточно устойчивая цивилизация 1+ по шкале Кардашева штампует флоты автоматических солнечных парусников, отправляя их к молодым звездам с протопланетными дисками. А там они, работая до физического износа, методами синтетической биологии варят из местного сырья что-то типа РНК/ДНК, чтобы все формирующиеся планеты уже были заранее «засеяны». Здесь не вижу особых технических проблем, кроме обеспечения ресурса. Но альтруизм, конечно, нужен запредельный — это даже не Карл Саган с «Вояджерами», это проект на миллиарды лет. Возможно, Борис Евгеньевич потом возьмется за тему? У него хорошо получается.
Ну и второе фантастическое допущение автора — «антизакон Мерфи» — все случайные отклонения в книге суммируются в нужную сторону, так что в итоге все получается, хотя должно было бы развалиться на любом из этапов. Пожелаем нам всем того же.
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Дмитрий (проверенный владелец) – :
Некоторые дополнения к предыдущему отзыву.
Вот интересный новый поворот событий относительно одной из поднятых автором тем (по поводу длины теломер):
www.gazeta.ru/science/201...4277.shtml#page1
www.nasa.gov/feature/how- ...to-what-the-nasa
Если автор снова возьмется за эту «вечную тему», история может быть изложена несколько иначе, почти по мифологическому сценарию.
Первые колонисты - «небесные люди» - будут долгожителями. А потом последующие поколения начнут стремительно вымирать. Но возможно, проблема в итоге решаема - колонисты героическими усилиями в духе истории СССР проведут ускоренную индустриализацию, создадут космическую промышленность, перейдут на ЭКО и будут в массовом порядке отправлять банки эмбрионов в длительный низкоорбитальный полет - «накручивать» теломеры.
Ну и по поводу авторского Постулата цели.
Я попробовал запустить процесс, о котором писал в предыдущем отзыве
naked-science.ru/article/...opytka-ruchnoy-1
asgardia.space/en/forum/f... -for-future-500/
— посмотрим, что получится в реальности.
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Дмитрий (проверенный владелец) – :
Хочу скорректировать первый комментарий.
С учетом последнего ажиотажа вокруг системы TRAPPIST-1, похоже, Борис Евгеньевич угадал.
Наверное, могут быть пригодные для жизни и колонизации, но необитаемые землеподобные планеты, и даже не слишком далеко — при условии, что они очень молодые. Впрочем, там еще много неясного. Нет местного Юпитера — возможно, хаотично летает много камней, угроза постоянных бомбардировок и т.п.
Но все равно здорово!
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