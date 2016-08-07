Ковчег 47 Либра. Дискуссия

Поскольку книга — хоть и научная, но фантастика, в ее обсуждении возникает проблема спойлеров. У меня в связи с этим такое предложение. Повествование примерно до середины третьей части катится по прямой колее. Эту часть можно обсуждать свободно. В середине третьей части колея ломается. Просьба не раскрывать дальнейшего сюжета, ограничиваясь оценочными суждениями. Кстати, именно финал книги, начиная с «поломки колеи» вызывает наиболее разноречивые отзывы. Одним кажется, что я этим испортил первоначальный замысел книги, другие наоборот считают его наиболее ударным и духоподъемным. Наверно так и должно быть.

Наконец, цитата из книги, имеющая отношение к данной странице:

Нам всегда интересно, как аукаются в мире наши действия и заявления, и мы лезем в Сеть, выковыривая там высказывания и комментарии в свой адрес, радуемся и огорчаемся. В этом нет ничего предосудительного, человек должен чувствовать обратную связь. Мы лезем в сеть и чаще всего разочаровываемся — не тем, что реакция на нас отрицательная, а тем, что она слабая. Обычно слабоположительная. Именно это и обнаружили наши герои через несколько дней после пресс-конференции, просматривая упоминания о ней...

— Камень, кинутый нами в болото, оказался слишком маленьким, — подытожил Алекс.

— Или болото слишком вязким, — добавил Роланд.

— Просто вы бездарно провели пресс-конференцию, — выдвинул свою версию Хосе. Впрочем, если бы вы провели ее замечательно, результат был бы тот же...

Борис Штерн

P.S. Сама книга тут: бумага, pdf