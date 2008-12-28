О газете
Новый «Троицкий вариант». Проект стартовал 1 апреля 2008 г.
Проект поддержали:
— Фонд «Династия»
— Фирма «Тровант»
— Страховая компания «Московия»
— Научно-инженерный центр «Вятич»
— Люди (список)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
1. Научные работники, в особенности их активная, реформаторски настроенная часть — это предполагаемое ядро аудитории.
2. Все, кто проявляет интерес к науке, и к знаниям вообще. Особенно важно, чтобы газету читали студенты и старшеклассники.
НАПРАВЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
А. Основное стратегическое направление — противостояние наступающему невежеству. Просвещение в широком смысле слова: пробуждение интереса к науке и знаниям вообще, борьба с мракобесием разных видов. Публикация высококачественных просветительских статей, интервью с наиболее сильными учеными (включая тех, кто зарубежом), грамотные новости, высмеивание всяких псевдонаук и журналистских ляпов, юмор в стиле «физики шутят» и т.п.
Б. Актуальное направление — борьба с деградацией российской науки, угрожающей стать необратимой. Проблема российской науки не только в недостатке финансирования, но и в самой организации науки и, что хуже, в отсутствии полноценной научной среды.
Нужна незамедлительная реформа системы финансирования и администрирования науки. Ключевые слова — конкурсность, независимая экспертиза, прозрачность, гранты, эволюционность. Повышение статуса и самостоятельности научных работников и групп, составляющих основную движущую силу науки. Этому направлению будет посвящен раздел «Бытие российской науки», который отчасти будет опираться на одноименный форум.
В. Местная специфика и вести из компактных научных ареалов (наукограды, крупные университеты и т.п.) — служит единению научного сообщества.
Г. Сотрудничество с другими изданиями просветительского и научно-ориентированного характера.
Периодичность — один выпуск в две недели.
Объем — 16 полос формата А3 в цвете.
Копия свидетельства о регистрации
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Уважаемая редакция! Здравствуйте!
Хочу Вам предложить свою статью для публикации.
Несколько лет назад я столкнулась с фактом вопиющего плагиата...Уважаемый дважды доктор юридических и исторических наук списал мою статью и разместил ее в интернете и на него уже ссылаются в диссертациях...Все-таки известный юрист......Я к нему съездила, он похихикал на эту тему и все... и вот наконец-то этот журнал (в котором он опубликовал «свою» статью) разместил мою статью, правда разместил ее в рубрике"письмо в редакцию" , чтобы поисковики ее не находили.
Буду рада, если Вы примите мою статью к публикации на страницах Вашего издания.
С уважением, Ломоносова М.В.
credo-new.ru/?p=356
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все эти мерзости с плагиатом как видом бесчестности и лжи всего лишь отражение лживой воровской сути гнусного строя установленного усилиями горби Ельцина в 1991 г разрушена и разграблена историческая россия население отдано во власть криминала опущено в нищету и в бесправие честность и порядочность перестали быть нормой жизни царят ложь и мерзость
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Проработав 22 года в отраслевом НИИ и 15 лет на производстве (научно-технические структуры) я на своей шкуре испытал того, чего не пожелаю другим. Да взять хотя бы тот факт, что по окончании ВУЗа я не получил красный диплом лишь потому, что мой дипломный проект оказался слишком хорошим, и некто Левин А.З. из приемной комиссии, внук которого потом с горем пополам в нашем НИИ типа апробировал свою никому не нужную разработку, заявил, что студент-де такой проект самостоятельно выполнить не мог. Декан меня потом упрекал — почему я не подсуетился. А мне обидно, потому, что я действительно все сделал сам, сам ездил на консультации в ЧПИ, МГМИ, ВНИИМЕТИЗ для уточнения методик расчета энергосиловых параметров, сам предлагал корректировки для несимметричного случая процесса. И вот так всю жизнь у меня, потому, что я люблю наукой заниматься, а не суетиться.
В последние 3-4 года я активно занялся одной из актуальной и до сих пор нерешенной проблемой в металлургической науке. Море публикаций во всем мире, море диссертаций, но проблема остается. Достаточно сказать, что выполненный в течение 2005—2008г. под эгидой EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Research and Innovation Research Fund for Coal and Steel Unit совместный исследовательский проект восьми европейских научно-исследовательских центров и промышленных групп, включая Voestalpie Stahl GmbH, Arcelor Mittal, RWTH Aachen и др. из 5-ти европейских стран (Германии, Италии, Швеции, Австрии, Испании) был опубликован коллективом авторов из 16-ти человек спустя 4 года (в 2012г.) после завершения обработки полученных результатов. Во внушительном по объему итоговом отчете [http://bookshop.europa.eu/en/new-strategies-for-clogging-prevention-for-improved-productivity-and-steel-quality-pbKINA24177/] отмечается, что решить проблему не удалось, но полученные результаты являются заметным шагом на пути к решению, требуется продолжить исследования в указанном направлении. Экспериментальные данные которые представлены в указанном отчете по некоторым аспектам вполне достаточны для обоснования соответствующих выводов, но беда в том что те иили иные вопросы исследовались высококвалифицированными. но узкими специалистами. А вот увидеть в разрозненных фактах взаимосвязь могут соответственно не узкие специалисты, а с широким кругозором. Более того с точки зрения анализа полученных результатов в работе есть серьезные промахи, есть и явные противоречия.
На мой взгляд мне удалось найти подходы у решению указанной проблемы, а также и сопряженной с ней проблемы чистоты стали по неметаллическим включениям шпинельного типа. В рамках предложенной мной модели явления удается ответить на все те вопросы, которые не имеют ответов в рамках существующей модели явления. Но все мои попытки помощи и поддержки со стороны представителей российской науки остались без ответа. А от профессора Казакова А.А. из СПбГПУ пришлось услышать требования представить ему результаты исследований и обвинения в том, что я возомнил себе слишком много. Профессор Михайлов Г.Г. из Южно-Уральского госуниверситета, который активно занимался этой проблемой, вообще не соизволил ответить на мое письмо. Обращаться в ЦНИИчермет к Паршину В.М. бессмыслено, потому что они соыместно с Либерманом А.Л. в 90-е годы препятсвовали выполнению НИР на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Белорусском метзаводе используя свой статус и связи, другими словами админресурс. Тем не менее работы я выполнил, поставленные цели были достигнуты, результаты опубликованы, получен патент. А они только деньги проели, а результатов никаких не получили. И с тех пор Паршин В.М. меня сторонится. А мою разработку в диссертацию Аксельрода Л.М. (тех.директор «Магнезит»а) зачем-то вставили, видимо для красоты.
Обращался я и в ВНИИАМ, но получил вежливый отказ. На повторное письмо, где я привел факты. что аналогичная проблема существует и в контурах охлаждения с жидкометаллическими теплоносителями атомных реакторов (ЯЭУ). Тогда мне посоветовали обратиться в АО «ТВЭЛ» Росатома. Хотя по логике это направление ближе ГНЦ РФ-ФЭИ или «ОКБМ АФРИКАНТОВ». Обращался и в известные компании (DANIELI, CONCAST, PRIMETAL, SMS, VOEST-ALPINE) с предложением сотрудничества — увы никакого интереса.
Честно говоря я устал от этого унижения и занимаюсь сейчас исследованиями дома, потому что работы в Донецке по моей специальности нет (заводы остановлены) из-за известных событий на Донбассе. Практических данных мне хватает. Благодаря интернету и поисковику Google есть возможность доступа к любой информации. Моя привычка работать системно всегда приводит к результатам. Кроме того, научная методология, выработанная за долгие годы исследовательской практики учит не проходить мимо противоречий. А их как явных, так и не очень предостаточно. Это сложная и нужная работа. Но увы это все на энтузиазме. А так хочется поддержки. Ведь разработать теоретическую модель явления — это пол-дела. На её основе должны быть предложены новые технологические решения. А это проверки в лабораторных условиях, этого дома не сделаешь.
Для себя я сделал вывод, что золотое время в металлургии закончилось. И только в памяти осталось огромный НИИ, возможность использовать существующее и создавать новое оборудование для исследований. Например мы в 1990г. для лабораторных исследований приобрели в МЭИ (ЦЛИС) лазерный анемометр для бесконтактных измерений всех параметров турбулентных потоков. В упомянутом выше европейском отчете это оборудование использовано, но исследователи не смогли даже понять как объяснить полученное. Мы, воспитанные еще советской системой умеем и знаем, но наши знания и умения никому не нужны. Жаль. Мы уйдем и наш опыт останется непереданным. А те потенциальные ноу-хау и новые технологии так и останутся у нас в голове. Обидно до слез. И надежды все расстаяли. И таких как я — тысячи. И все вместе мы смогли бы вывести нашу науку на новые рубежи. Лично я в этом не сомневаюсь нисколько. Поэтому обидно вдвойне.
С уважением,
С.Н. Писарский.
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