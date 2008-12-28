Новый «Троицкий вариант». Проект стартовал 1 апреля 2008 г.

Редакционный совет и редакция

Проект поддержали:

— Фонд «Династия»

— Фирма «Тровант»

— Страховая компания «Московия»

— Научно-инженерный центр «Вятич»

— Люди (список)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

1. Научные работники, в особенности их активная, реформаторски настроенная часть — это предполагаемое ядро аудитории.

2. Все, кто проявляет интерес к науке, и к знаниям вообще. Особенно важно, чтобы газету читали студенты и старшеклассники.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

А. Основное стратегическое направление — противостояние наступающему невежеству. Просвещение в широком смысле слова: пробуждение интереса к науке и знаниям вообще, борьба с мракобесием разных видов. Публикация высококачественных просветительских статей, интервью с наиболее сильными учеными (включая тех, кто зарубежом), грамотные новости, высмеивание всяких псевдонаук и журналистских ляпов, юмор в стиле «физики шутят» и т.п.

Б. Актуальное направление — борьба с деградацией российской науки, угрожающей стать необратимой. Проблема российской науки не только в недостатке финансирования, но и в самой организации науки и, что хуже, в отсутствии полноценной научной среды.

Нужна незамедлительная реформа системы финансирования и администрирования науки. Ключевые слова — конкурсность, независимая экспертиза, прозрачность, гранты, эволюционность. Повышение статуса и самостоятельности научных работников и групп, составляющих основную движущую силу науки. Этому направлению будет посвящен раздел «Бытие российской науки», который отчасти будет опираться на одноименный форум.

В. Местная специфика и вести из компактных научных ареалов (наукограды, крупные университеты и т.п.) — служит единению научного сообщества.

Г. Сотрудничество с другими изданиями просветительского и научно-ориентированного характера.

Периодичность — один выпуск в две недели.

Объем — 16 полос формата А3 в цвете.

Копия свидетельства о регистрации