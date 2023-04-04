Выбор правильной терминологии

Имя вы не зря даете,

я скажу вам наперед:

как вы яхту назовете —

так она и поплывет!

Песенка капитана Врунгеля

Зачастую в исторической науке выбор того или иного термина обусловлен какими-то случайными причинами. Потом, со временем, этот изначально неудачный термин в связи с его постоянным употреблением становится общепризнанным. А хотелось бы, чтобы по крайней мере для научной терминологии строго соблюдался основной принцип — соответствие наименования его сути, содержанию. Не зря Конфуций настаивал на «исправлении имен» как основном деле, которым следует заняться правителю. Таким образом, именно Конфуция и его последователей можно считать провозвестниками научной терминологии.

Казалось бы, это очень просто — называть вещи своими именами. Однако наряду с чисто случайным появлением неудачных терминов имеет место и сознательное использование слов, для употребления которых нет достаточных оснований. Иногда речь может идти о неправильном применении и вполне «законного» научного термина. Так, в новейшей истории часто неправильно используется термин «фашизм». Как правило, в «народном» обиходе или в некоторых непритязательных научных работах он используется для обозначения национал-социализма Третьего рейха [1], хотя в узконаучном смысле должен маркировать лишь режим, установленный Муссолини в Италии, — режим корпоративного государства, когда государство считается высшей ценностью и человек обязан ради него принести в жертву свои убеждения, свои права, свою свободу, а иногда и жизнь, оставаясь лишь винтиком единой государственной машины. Только и всего.

Такая замена терминов потребовалась, вероятно, для того, чтобы избежать негативных коннотаций с идеологией социализма. Термин «фашизм» для обозначения национал-социализма Адольфа Гитлера стал использоваться столь часто, что вошел в употребление и в некоторых исторических работах.

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В медиевистике таким же неудачным можно считать термин «викинги». В строго научном смысле викинги — это норманны, скандинавы, отправившиеся в грабительский поход в поисках добычи и славы. Тем не менее в широкий обиход вошел обычай обозначать так скандинавов раннего Средневековья вообще — безотносительно того, где они находились и чем занимались. В качестве примера можно привести книгу Режи Буайе [2]. В книге описывается история и быт раннесредневековых скандинавов, а описание их набегов занимает только одну из восьми глав книги, имеющей подзаголовок «История и цивилизация». И нельзя сказать, чтобы автор не понимал смысла термина. «Напомним, что словом мужского рода vikingr (где -ingr- — суффикс принадлежности) назывался мужчина; существительное женского рода viking применялось к его действиям: vera, fara i vikingu — находиться в викингском походе, отправляться в таковой». И тем не менее, описывая жизнь скандинавов на родине и их хозяйственную деятельность, этот автор, да и многие другие используют термин «викинги». Например, глава «Структуры викингского общества» входит в часть книги с заголовком «Цивилизация». И все мы, когда слышим, что речь идет о викингах, уже по привычке понимаем, что имеются в виду скандинавы — датчане, шведы, норвежцы.

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Можно привести и другие примеры. Скажем, термин «Киевская Русь» — когда речь идет о Руси IX–XII веков [3]. Термин этот вроде бы имеет право на существование, поскольку столицей Древней Руси действительно был Киев — «мать городов русских», как назвал свою столицу князь Олег. При СССР (поскольку и РСФСР, и Украина, и Белоруссия входили в его состав) никаких вопросов по использованию данного термина не возникало. Но, к сожалению, сейчас этот термин вносит в древнюю историческую науку несвойственные ей внешнеполитические аспекты и приводит к постоянным спорам: была ли эта «Киевская Русь» российской, украинской или белорусской. Но это раннесредневековое государство остается предтечей всех трех народов, которые из нее произошли. Точно так же Империя франков Карла Великого и Людовика Благочестивого не являлась ни Францией, ни Германией, ни Италией, хотя позже все эти страны образовались из нее.

Олег Губарев

1. Дьяков Ю. Л., Бушуева Т. С. Фашистский меч ковался в СССР: Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922–1933. Неизвестные документы. — М.: Сов. Россия, 1992. — 384 с. — (Россия в лицах, документах, дневниках).

2. Буайе Р. Викинги. — СПб.: «Евразия», 2012. — 416 с.

3. Греков Б. Д. Киевская Русь. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1949. — 510 с.

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