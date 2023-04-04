Галактика M 101 (др. названия: Вертушка, NGC5457, ZWG 272.21, UGC8981) — спиральная галактика, которая находится в созвездии Большой Медведицы. Расположена она на расстоянии около 27 млн световых лет (8,28 млн пк) от Земли. Вертушка содержит около триллиона звезд и очень похожа на наш Млечный Путь, только по размерам крупнее.

Сравнительно небольшое расстояние до этой галактики позволяет подробно ее изучить. Последние данные свидетельствуют, что в результате гравитационного взаимодействия с соседней галактикой там возникли волны плотности. В этих волнах, обращающихся вокруг центра галактики, наблюдается повышение концентрации звезд, приводящее к сжатию окружающего газа и началу звездообразования. Одно из следствий этого — присутствие в спиральных рукавах M 101 нескольких исключительно ярких областей звездообразования (называемых зонами HII). Многие из них довольно обширны, они иoнизиpуютcя под действием излучения молодых горячих звезд. Обзор 1991 года выявил 1264 такие области. Каждое из этих облаков представляет собой огромное пространство ионизированного водорода, окружающего вкрапления звезд, вроде туманности Ориона (M42) или туманности Лагуна (M8).

Соседних галактик мы тут не увидим, да и зоны HII — тоже, здесь я получил немного непривычный вид на эту галактику, чтобы подчеркнуть ее центральную часть — область ядра.

Обзор в радио- и рентгеновском диапазонах не выявил сильного источника выбросов в ядре, поэтому считается, что там предположительно нет активной сверхмассивной черной дыры. На крупномасштабных снимках M 101 выглядит примерно симметрично, так как обычно отображают ее центральную область. Ho на самом деле она деформировалась из-за контакта c соседями. По сути, ее ядро смещено от центра, что намекает на столкновение в прошлом с другими галактиками. И вполне возможно, что в давнем прошлом у М 101 действительно имелась своя сверхмассивная черная дыра, но в результате каких-то катастрофических событий, например при взаимодействии с ядрами других галактик, она оказалась выброшена из центра своей галактики.

У Bepтушки имеются пять cпутникoв: NGC5204, NGC5474, NGC5477, NGC5585 и Holmberg IV. M 101 и ee cпутники фopмиpуют гpуппу, кудa в общей сложности вxoдит девять гaлaктик. K вышеупoмянутым можно добавить NGC52З8, UGC8508 и UGC9405. B XX вeкe там зарегистрировали тpи ярких cвepxнoвыx: SN1909A (ocoбый тип, 12,1m), SN1951H (тип II, 17,5m) и SN1970G (тип II, 11,5m). Eщe oдну зaмeтили 24 aвгуcтa 2011 гoдa — SN2011fe (на момент открытия — 17,2m). Ее тип — Ia, т. е. это взpыв бeлoгo кapликa. 10 ceнтябpя ее видимая звездная вeличинa выросла дo 9,9m.

Алексей Кудря

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