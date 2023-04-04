ТрВ № 7 (375) за 2023 г.: Победил ли «генезис» инфляцию?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 375 от 4 апреля 2023 года в PDF
Анонс номера
«Это достойно пера Гоголя»
Татьяна Пирогова о том, как пущинцы намерены отменять скандальный закон, — стр. 2
Астроновости от Алексея Кудря
Металинзы, планеты внутри звезд и тепловое излучение от экзопланеты размером с Землю — стр. 3
Колмогоров и мультипликативные каскады
Очерк Александра Буфетова к 120-летию великого математика — стр. 4–5
Открытие мобильных генетических элементов
Продолжаем публикацию воспоминаний биолога Евгения Ананьева — стр. 6–7
«Град обрече́нный», написанный «в стол»
Владимир Борисов о романе братьев Стругацких, который стоит особняком в их творчестве, — стр. 8–9
Красота и боль вместо добра и справедливости
Заметка Максима Борисова о том, чем примечательны книги 75-летнего Дэна Симмонса, — стр. 10–11
Странствующие рыцари на странной планете
Эссе Александра Бейлинсона о переживших кенсё — стр. 14–15
«Умерь свой блеск, смешайся с пылью»
Александр Мещеряков о роковой любви к библиотекам — стр. 16