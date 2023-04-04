Мафусаилов век

Уважаемая редакция!

В марте состоялась III Международная научно-богословская конференция «Бог — Человек — Мир», организаторами которой стали Минская и Сретенская духовные академии. В этой конференции принимали участие не только богословы, но и ученые, одним из докладчиков был директор Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев.

Александр Кудрявцев рассказал о своем видении мира. Он заявил, в частности, что гармоничная и совершенная Вселенная, созданная богом в процессе творения, впала в «тление» из-за грехопадения людей. Естественно, это сказалось и на самих людях: если в прошлом, «до потопа», продолжительность жизни людей достигала 900 лет, то теперь люди живут на порядок меньше, чем Мафусаил, Адам или Ной.

Директор ИОГЕНа объяснил: если предположить, что продолжительность жизни связана с общим здоровьем, а общее здоровье связано с непораженностью природы, то можно увидеть, какова скорость поражения природы человека. А также сформулировал свою позицию относительно вредоносных мутаций: «Вот такие мутации врачи-генетики находят ежедневно, когда работают с пациентами… Ученые-атеисты вам скажут, что на самом деле это радиация, это загрязнение, это всё мутагенные эффекты. Но тем не менее мое личное убеждение, что такое разрушение все-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. И в этом плане становится понятным, мне по крайней мере, утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих. Но это действительно так. Поврежденный мутацией ген, если предположим, что грех вызывает генетические мутации, не может восстановиться сам по себе. Ну разве что чудом Божьим. Но он может быть заменен на здоровый ген, полученный от другого, здорового родителя, от рода, в котором этот ген не был поврежден».

Научная общественность, конечно, не оставила подобные пассажи незамеченными. Послышались призывы обратить внимание на этот случай Комиссии РАН по борьбе с лженаукой — и это на фоне дискуссии о судьбе этой комиссии и о том, хотят ли ее закрыть или просто переподчинить некоторому экспертному совету, — заявления о том, что подобный директор для солидного академического института — просто позор. Пошли, наконец, разговоры, что с лженаукой стало в последние годы бороться всё сложнее.

Я как человек, родившийся и выросший в СССР, сам в поповские сказки не верю и, конечно, лишь смеюсь, когда слышу такого рода утверждения. Однако нужно уметь видеть и другую сторону медали. Как я уже писал, я вижу существенную общественную пользу от религии. Все мы знаем классическую цитату Карла Маркса: «Религия — это опиум для народа». Мы в свое время воспринимали слово «опиум» как синоним слова «дурман», однако такая трактовка не является единственно возможной. Сам Маркс позаимствовал свое определение у английского христианского социалиста Чарлза Кингсли, который писал: «Мы использовали Библию, как будто это справочник констебля или как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное — чтобы поддерживать порядок среди бедных». И тут подчеркивается другой важный момент: религия — своего рода успокоительное, помогающее сохранять спокойствие среди угнетенных классов.

Как и Кингсли, мы живем сейчас при капитализме, и задача по поддержанию социальной стабильности, безусловно, требует не только наличия мощных органов охраны правопорядка, но и, так сказать, внутренних стимулов к послушанию. Ведь тяжело работающие, пьющие, не слишком образованные массы в сложных обстоятельствах могут послужить горючим материалом для тех иноземных сил, которые рады разжечь в России костер цветных революций. Да и вообще, массы падки на веру во всякие глупости вроде астрологии, магии, гадалок и ясновидящих. Поэтому полезно дать таким людям твердую духовную опору, которая позволит им принять тяжести жизни земной взамен на обещание жизни вечной. И, конечно, важно, чтобы такую духовную опору давали не какие-то деструктивные культы, не религиозные конфессии, находящиеся под контролем вашингтонского обкома, а наши, родные и проверенные церковные организации, которые занимают четкую и выверенную общественно-политическую позицию.

Исходя из этого, я призывал бы вас, дорогие мои неверующие коллеги, с большей терпимостью относиться к тем деятелям науки, которые иногда веруют настолько сильно, что начинают нести очевидную ахинею. Может, они и делают лженаучные утверждения, но при этом все-таки работают над духовным окормлением широких народных масс. И, вполне возможно, общественно-политическая польза от их прорелигиозной позиции перевешивает вред от публичного попрания научных истин. Я не берусь утверждать это со всей определенностью, но кто знает, дорогие коллеги, кто знает…

Ваш Иван Экономов

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